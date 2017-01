HCM BAIA MARE S-A CALIFICAT ÎN LIGA CAMPIONILOR

Echipa HCM Baia Mare a învins, ieri, formaţia daneză Holstebro, în finala turneului preliminar de la Baia Mare, scor 36-23 (20-10), şi a obţinut calificarea în grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. Baia Mare a câştigat grupa a 3-a preliminară, în care au mai evoluat echipele daneze Viborg HK şi Holstebro şi formaţia olandeză Dalfsen. Băimărencele s-au impus sâmbătă, scor 26-25, în faţa echipei Viborg, iar Holstebro a câştigat partida cu Dalfsen, scor 38-30, astfel cele două formaţii ajungând să joace finala turneului de la Baia Mare. Ieri, în meciul pentru locul 3, Viborg a învins, cu scorul de 33-12, echipa Dalfsen.

BOXERUL SORIN DOBONDI, MEDALIAT CU BRONZ LA CM PENTRU JUNIORI

Boxerul român Sorin Dobondi a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale pentru juniori de la Kiev, după ce l-a învins în sferturile de finală ale categoriei 57 kg pe ucraineanul Artur Prigoda, la puncte, cu scorul de 2-1. Sâmbătă, în semifinale, el a pierdut la puncte, 1-2, în faţa rusului Gusein Magomedov, după un meci extrem de echilibrat, în care arbitrii au punctat astfel: 29-28, 28-29, 29-28! Dobondi a trecut pe rând la Mondialele de la Kiev de italianul Andrea Zuppardo (3-0), de slovacul Michal Takacs (2-1) şi de Prigoda (2-1). Dobondi, antrenat la CSŞ Hunedoara de Ilie Captari, este singurul român care a urcat pe podium la Kiev.

BOXERUL RONALD GAVRIL, ÎNVINGĂTOR ÎN GALA DE LA LAS VEGAS

Boxerul român Ronald Gavril a obţinut a şaptea sa victorie în ringul profesionist, la categoria supermijlocie, după ce l-a învins la puncte pe americanul Shujaa El Amin, într-un meci disputat pe durata a opt reprize, sâmbătă, la Las Vegas, în gala care a avut drept cap de afiş lupta dintre Floyd Mayweather şi Saul Alvarez. Gavril (27 de ani) a obţinut o decizie unanimă la puncte din partea celor trei arbitri judecători: 79-73, 79-73, 79-73. Palmaresul său numără acum şapte victorii, dintre care cinci prin KO.

ROMÂNIA, LOCUL 10 LA CE DE POLO JUNIORI

Naţionala de polo juniori a României a fost învinsă cu scorul de 9-7 de echipa Greciei şi a încheiat pe locul 10 Campionatul European din Malta. Scorul pe reprize a fost 1-2, 3-1, 3-4, 0-2. Golurile României au fost marcate de Mihai Mircea (3), Andrei Prioteasa (2), Radu Buică şi Dan Rujan.

PILOTUL FRANCOIS DELECOUR, DIN NOU CAMPION NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

Echipajul francez Francois Delecour - Dominique Savignoni (Peugeot 207 S2000) a câştigat Raliul Moldovei Cotnari Bacău 2013 şi şi-a adjudecat al doilea titlu naţional consecutiv de campion al României la raliuri, cu două etape rămase de disputat în acest sezon. Francezii i-au devansat în ierarhia finală pe italienii Marco Tempestini şi Lucio Baggio (Ford Fiesta R5), cu 40,5 secunde, respectiv pe ungurii David Botka şi Peter Mihalik (Mitsubishi Lancer Evo), cu 1,46 minute. În clasamentul general al piloţilor, Delecour are 165 de puncte, fiind urmat de David Botka 109,8p, Valentin Porcişteanu 91p, Marco Tempestini 90p, Dan Gîrtofan 64,4p şi Edwin Keleti 62,4p. Ultimele două etape ale clasamentului naţional vor fi Raliul Iaşiului (4-5 octombrie) şi Raliul Harghitei (25-26 octombrie).

RUSIA E NOUA CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA VOLEI FEMININ

Sâmbătă, la Berlin, în sala „Max Schmeling Halle“, s-a încheiat Campionatul European de volei feminin, găzduit anul acesta de Elveţia şi Germania. După 12 ani, naţionala Rusiei a devenit din nou campioană europeană, învingând echipa Germaniei în finală cu 3-1 (25-23, 23-25, 25-23, 25-14). Acesta este al şaselea titlu european (sau al 18-lea, dacă le adunăm şi pe cele cucerite de URSS) obţinut de Rusia, care rămâne formaţia cea mai titrată la nivel continental, înaintea Italiei, Poloniei şi Germaniei, fiecare cu câte două titluri. În finala mică, Belgia a trecut de Serbia, campioana continentală din 2011, cu 3-2 (23-25, 25-21, 28-26, 21-25, 15-11) şi a urcat pentru prima oară în istorie pe podiumul european! A doua semifinală, încheiată vineri seară târziu, i-a revenit Germaniei, după 3-2 (18-25, 20-25, 25-21, 25-21, 15-11) cu Belgia.

ÎNCEPE LUPTA PENTRU MEDALII LA EUROBASKET 2013

Ieri s-au încheiat meciurile din Grupa semifinală E de la Campionatul European de baschet masculin, favoritele calificându-se în sferturile de finală. N-a mai fost loc de surprize, Belgia şi Letonia fiind eliminate din lupta pentru medalii. Iată ultimele rezultate din Grupa E: Franţa - Letonia 102-91; Letonia - Belgia 56-60; Ucraina - Lituania 63-70. Meciul Serbia - Franţa s-a terminat după închiderea ediţiei, dar avea importanţă doar în stabilirea ordinii primelor patru clasate. În Grupa semifinală F, astăzi sunt programate ultimele partide: Croaţia - Grecia; Italia - Spania; Finlanda - Slovenia. Sâmbătă au avut loc partidele: Croaţia - Italia 76-68; Spania - Finlanda 82-56; Grecia - Slovenia 65-73. În urma acestor rezultate, Croaţia, Slovenia şi Italia s-au calificat în sferturi, în timp ce Finlanda a pierdut orice şansă de calificare. Pentru ultimul loc disponibil vor lupta de la distanţă Grecia şi Spania.

CEHIA S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI DAVIS

Cehia, deţinătoarea titlului, s-a calificat în finala Cupei Davis, datorită victoriei din meciul de dublu de sâmbătă, care a adus punctul decisiv în întâlnirea cu Argentina, de la Praga. Perechea Tomas Berdych - Radek Stepanek a învins cuplul Carlos Berlocq - Horacio Zeballos cu scorul de 6-3, 6-4, 6-2. Vineri, Stepanek s-a impus în faţa lui Juan Monaco cu scorul de 7-6 (7/3), 6-3, 6-2, iar Berdych l-a învins pe Leonardo Mayer, scor 6-4, 4-6, 6-3, 6-4. Cehia va întâlni în finală câştigătoarea semifinalei Serbia - Canada, de la Belgrad. După două zile, oaspeţii conduceau cu 2-1, în urma victoriei din partida de dublu, câştigată de perechea nord-americană Daniel Nestor - Vasek Pospisil cu 6-7 (6), 6-4, 7-6 (5), 10-8 împotriva sârbilor Nenad Timonjic şi Ilija Bozoljac. Rezultate de vineri: Novak Djokovic (Serbia) - Vasek Pospisil (Canada) 6-2, 6-0, 6-4; Milos Raonic (Canada) - Janko Tipsarevic (Serbia) 5-7, 6-3, 3-6, 6-3, 10-8.

MAYWEATHER L-A DEPOSEDAT DE TITLURILE WBA ŞI WBC PE ALVAREZ

Boxerul american Floyd Mayweather şi-a menţinut invincibilitatea în ringul profesionist, în care a obţinut a 45-a sa victorie, după ce l-a învins la puncte pe mexicanul Saul „Canelo” Alvarez în limitele categoriei superwelter, într-o gală disputată sâmbătă, la Las Vegas. Mayweather (36 de ani), care l-a deposedat pe mexican de titlurile mondiale WBA şi WBC, a fost văzut învingător de doi arbitri judecători (116-112, 117-111), în timp ce al treilea a dat meci egal, 114-114. Alvarez (23 de ani) a suferit prima înfrângere din cariera sa, ce mai numără 42 victorii şi un egal. Americanul va încasa de asemenea o bursă de circa 42 milioane dolari, care, cu procentele din drepturile de televizare şi din partea sponsorilor, îi poate aduce venituri totale de 100 milioane dolari. Canelo a primit o bursă de 12 milioane dolari.

OGIER A CÂŞTIGAT RALIUL AUSTRALIEI

Francezul Sebastien Ogier (Volkswagen) a câştigat Raliul Australiei, a zecea dintre cele 13 etape ale Campionatului Mondial de raliuri (WRC), devansându-i pe belgianul Thierry Neuville şi pe finlandezul Mikko Hirvonen. Ogier şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul general, dar va trebui să aştepte Raliul Franţei, programat la începutul lunii octombrie, pentru a obţine primul său titlu mondial, matematic francezul fiind încă sub ameninţarea lui Neuville. Sebastien Ogier are 212 puncte, în timp ce Neuville are 129 puncte. Diferenţa dintre cei doi este de 83 de puncte, iar, matematic, belgianul ar mai putea să obţină 84 de puncte până la finalul sezonului.

CICLISTUL CHRIS HORNER, VIRTUAL CÂŞTIGĂTOR ÎN „VUELTA“

Veteranul american Chris Horner, care va împlini 42 de ani pe 27 octombrie, şi-a asigurat victoria finală în ediţia a 68-a a Turului ciclist al Spaniei, după o demonstraţie de forţă în etapa de sâmbătă, penultima. El s-a clasat pe locul secund, succesul în etapă revenind tânărului francez cu 20 de ani mai tânăr Kenny Elissonde (FDJ.fr). După 142,2 km parcurşi între Aviles şi Alto de L'Angliru, Elissonde a fost urmat la 26 secunde de Horner şi la 53 secunde de Alejandro Valverde (Movistar), în micul grup al acestuia sosind şi Nibali. Această a 20-a etapă a „Vuelta“ 2013 va rămâne în analele ciclismului în primul rând prin lupta fără menajamente pe care a dus-o fostul lider, câştigător anul acesta al Turului Italiei, italianul Vincenzo Nibali, aflat la start la doar trei secunde de liderul american. La intrarea pe nesfârşitele pante spre L'Angliru, Nibali a dat nu mai puţin de patru atacuri la baionetă, încercând din răsputeri să-l devanseze decisiv pe Horner. Acesta însă a răspuns de fiecare dată, s-a lipit de principalul lui adversar, a aşteptat cu răbdare, dar mai ales cu nebănuite, aproape supraomeneşti, rezerve de energie momentul contraatacului, pe care l-a şi dat în ultimul kilometru, când a pus capăt, practic, actualei ediţii a Turului Spaniei. Horner, născut la Okinawa (Japonia), devine nu numai primul american învingător în „Vuelta“, dar şi cel mai vârstnic câştigător al unui mare tur, record, probabil, de neegalat. Până acum, cei mai „bătrâni” învingători într-unul dintre cele trei mari tururi erau belgianul Firmin Lambot, 36 de ani în Turul Franţei 1922, şi italianul Fiorenzo Magni, 34 de ani în „Giro d'Italia“ 1950. Christopher Horner a ajuns la Madrid îmbrăcat cu tricoul roşu, fiind urmat la 37 secunde de Vincenzo Nibali, la 1,36 de Alejandro Valverde, la 3,22 de spaniolul Joaquim Rodriguez (Katiuşa) şi la 8,41 de francezul Thibaut Pinot (FDJ.fr).

