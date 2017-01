LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din cadrul etapei a 2-a a Ligii a II-a, după următorul program: Seria 1 - ora 11.00: FC Farul Constanţa - Unirea Tărlungeni, FC Clinceni - CF Brăila, CSMS Iaşi - SC Bacău (în direct la TVR 3), Unirea Slobozia - Rapid CFR Suceava; ora 21.00: Rapid Bucureşti - Gloria Buzău (în direct la TVR 1). Meciul Sportul Studenţesc - Dunărea Galaţi nu se dispută, iar ACS Berceni stă. Seria a II-a - ora 11.00: CSM Rm. Vâlcea - FC Bihor, CS Mioveni - FC Olt, Gloria Bistriţa - Minerul Motru, Metalul Reşiţa - Olimpia Satu Mare, UTA - ASA Tg. Mureş; ora 20.00: FCU Craiova - CSU Craiova.

SELECŢIE PENTRU COPII LA FC FARUL

FC Farul organizează selecţie pentru copiii născuţi în anii 2006-2007, de luni până duminică, între orele 8.30 - 11.00 şi 14.30 - 18.00. Acţiunea se desfăşoară la stadionul „Farul”, sub conducerea antrenorului Lucian Marinof.

CHIVU A REVENIT DIN SUA

Cristian Chivu, fostul căpitan al naţionalei României, a revenit din Statele Unite după intervenţia chirurgicală la care a fost supus şi este nerăbdător să îşi reia pregătirile cu echipa sa, Internazionale Milano. „El este jucătorul lui Inter până în luna iunie şi nu sunt noutăţi în această privinţă. Aşteptăm să vedem cum va decurge recuperarea sa, iar apoi va începe munca pentru revenirea pe gazon”, a declarat impresarul Victor Becali pentru presa italiană. Fundaşul român, în vârstă de 32 de ani, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la unul dintre degetele piciorului drept, într-o clinică din Miami (Statele Unite), în cursul lunii august. Operaţia a decurs bine, însă jucătorul va trebui să aştepte cel puţin trei luni pentru a reveni pe gazon.

RAPID A PRIMIT UN NOU TERMEN PENTRU REORGANIZAREA CLUBULUI

Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a civilă, a stabilit vineri data de 22 noiembrie ca termen pentru publicarea tabelului de creditări, în cazul dosarului de insolvenţă al SC FC Rapid SA. Tabelul ar urma să fie întocmit până la acea dată. De asemenea, vor fi aduse modificări la planul de reorganizare, ca urmare a retrogradării echipei în Liga a II-a, prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS). Pe 17 mai, Tribunalul Bucureşti decidea ca termen pentru confirmarea planului de reorganizare a SC FC Rapid SA data de 13 septembrie, în cadrul dosarului de insolvenţă al societăţii care administrează gruparea giuleşteană de fotbal. SC FC Rapid SA are de achitat datorii în valoare de 148.029.085 lei (aproximativ 34 milioane de euro), conform tabelului preliminar de creanţe admis de adminstratorul judiciar în dosarul de insolvenţă. La masa credală au fost înscrişi 163 de creditori care au solicitat creanţe în valoare de 210.838.992 lei (aproximativ 48 de milioane de euro), însă administratorul judiciar a admis doar 148 de milioane de lei.

BALE VA DEBUTA PENTRU REAL MADRID ÎN MECIUL CU VILLARREAL

Mijlocaşul galez Gareth Bale, transferat în această vară de Real Madrid de la Tottenham Hotspur, va debuta pentru gruparea spaniolă în partida cu Villarreal, contând pentru etapa a patra a Primera Division. „Bale va merge la Villarreal şi va juca. Nu ştiu sigur dacă va începe ca titular sau ca rezervă. Va juca pe partea dreaptă a atacului. Bale a venit fără a avea o perioadă de pregătire normală, dar condiţia sa fizică nu este rea. Este încântat şi foarte motivat”, a spus antrenorul madrilenilor, Carlo Ancelotti. Bale, în vârstă de 24 ani, a fost transferat de la Tottenham la Real pentru aproximativ 100 de milioane de euro, conform presei spaniole şi engleze. Galezul, care nu a disputat niciun meci din luna iulie, din cauza unei probleme la un picior, dar a revenit pentru o jumătate de oră, marţi, la Cardiff, în meciul Ţării Galilor cu Serbia, scor 0-3, în preliminariile CM 2014.

CASILLAS VA FI TITULAR ÎN LIGA CAMPIONILOR

Portarul emblematic al naţionalei Spaniei, Iker Casillas, de mai multe luni rezervă la Real Madrid, va fi titular marţi, în meciul cu Galatasaray Istanbul, din grupele Ligii Campionilor, a anunţat antrenorul Carlo Ancelotti, care, la fel ca predecesorul său Jose Mourinho, l-a preferat pe Diego Lopez pentru meciurile din campionatul Spaniei. Casillas, căpitanul naţionalei Spaniei, campioană mondială şi dublă campioană europeană, îşi doreşte să participe şi la ediţia 2014 a CM, din Brazilia. El a avut un an 2013 dificil, Jose Mourinho preferându-l pe Diego Lopez ca titular. Iker Casillas contează însă pe susţinerea selecţionerului Vicente Del Bosque, care l-a titularizat în urmă cu o săptămână în meciul Spaniei cu Finlanda, scor 2-0.

ADEBAYOR AR PUTEA FI ÎMPRUMUTAT DE TOTTENHAM LA QPR

Antrenorul divizionarei secunde engleze QPR, Harry Redknapp, a declarat că este interesat de împrumutul atacantului togolez Emmanuel Adebayor de la Tottenham Hotspur, după ce jucătorul a fost trimis să se antreneze cu echipa de rezerve. „Ar fi un mare împrumut, asta e sigur. Nu ştiu ce se va întâmpla cu el. Este un jucător bun, dar depinde de Tottenham. El nu poate merge împrumut în Premier League, ci doar în Championship, dacă vrea asta. Cred că va fi dificil”, a spus Redknapp. Queens Park Rangers, care a retrogradat în sezonul trecut din prima ligă, este principala favorită la promovare şi i-a împrumutat deja de la Tottenham pe mijlocaşul Tom Carroll (21 de ani) şi pe fundaşul stânga francez Benoit Assou-Ekotto (29 de ani). Antrenorul lui Tottenham, Andre Villas-Boas, a declarat joi că Adebayor se va antrena cu rezervele până la noi ordine. Atacantul de 29 de ani se află în Togo deoarece fratele său, Peter, a decedat. El va reveni la Londra luni.

TOTTI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AS ROMA

Francesco Totti şi-a prelungit contractul cu AS Roma, grupare la care joacă din 1989, noua sa înţelegere fiind valabilă până în iunie 2016. Cotidianul „Gazzetta dello Sport“ a precizat că Totti a semnat pe doi ani şi va câştiga peste 3,2 milioane de euro pe sezon. La finalul angajamentului, Totti va fi inclus în conducerea AS Roma. Atacantul în vârstă de 37 de ani a evoluat până în prezent în 670 de meciuri pentru AS Roma, dintre care 537 în Serie A. A câştigat cu formaţia din Roma campionatul Italiei în 2001 şi de două ori Cupa Italiei, în 2007 şi în 2008. Cu 227 de reuşite, Totti ocupă locul 2 în topul celor mai buni marcatori din istoria Serie A, după Silvio Piola (274 de goluri).

THEREAU ŞI-A PRELUNGIT PÂNĂ ÎN 2016 CONTRACTUL CU CHIEVO

Fostul jucător al Stelei, Cyril Thereau, şi-a prelungit cu trei ani contractul cu gruparea Chievo Verona, noua sa înţelegere fiind valabilă până la 30 iunie 2016. „Sunt mulţumit. Se vorbea de ceva timp despre prelungirea contractului şi pentru mine era important să mă grăbesc, pentru că sezonul a început şi doream să fiu liniştit”, a declarat fotbalistul francez. Atacantul în vârstă de 30 de ani a înscris 20 de goluri în Serie A, după transferul de la Charleroi, din 2010. Thereau a evoluat la Steaua în perioada 2006-2007.

VUCETICH ESTE NOUL SELECŢIONER AL MEXICULUI

Victor Manuel Vucetich a fost numit în funcţia de selecţioner al Mexicului, în care îi succede lui Jose Manuel de la Torre, demis pe 7 septembrie, după înfrângerea din meciul cu Honduras (1-2), din preliminariile CM 2014. Vucetich, în vârstă de 58 de ani, antrena din 2009 echipa Monterrey, de la care a fost demis pe 25 august. El are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial, deşi naţionala Mexicului ocupă locul 4 în zona Concacaf, cu două etape înainte de finalul fazei grupelor preliminare. Mexicanii trebuie să se impună în partidele cu Panama şi Costa Rica, însă este necesar şi ca Honduras să piardă un joc, pentru ca Mexicul să se califice la CM. Primele trei clasate din zona Concacaf se califică direct la CM, iar a patra echipă trebuie să dispute un baraj, în sistem tur-retur, cu Noua Zeelandă, învingătoarea din zona Oceania.

JOSEF PESICE, SELECŢIONER INTERIMAR AL CEHIEI

Antrenorul Josef Pesice, în vârstă de 63 de ani, va asigura interimatul la naţionala Cehiei, după demisia lui Michal Bilek, al cărui secund era. Bilek, în vârstă de 48 de ani, a demisionat după înfrângerea Cehiei de marţi, 1-2 la Torino, în faţa Italiei, în preliminariile CM 2014. El conducea naţionala din 2009. Pesice va conduce echipa la ultimele două meciuri din grupa B, cu Malta şi Bulgaria. În calitate de jucător, Pesice a evoluat la Sparta Praga, Zbrojovka Brno şi Slavia Praga, iar apoi la echipa cipriotă AEL Limassol. Ca antrenor, el a condus FK Jablonec, Slavia Praga, FK Teplice şi echipa costaricană Cartagines.

ŞI LITUANIA A RĂMAS FĂRĂ SELECŢIONER

Selecţionerul Lituaniei, românul de origine maghiară Csaba Laszlo, a demisionat din cauza prestaţiilor dezamăgitoare ale echipei sale în preliminariile CM 2014. „Este cea mai bună decizie şi pentru mine, şi pentru federaţie”, a declarat Laszlo, aflat în post din ianuarie 2012. Lituania se află pe locul 4 în grupa G, cu două victorii, două meciuri egale şi patru înfrângeri. Adjunctul său, Igor Pankratjev, se va ocupa de selecţionată la ultimele două meciuri din preliminariile CM 2014, cu Letonia şi Bosnia.