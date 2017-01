HCM BAIA MARE LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA ÎN GRUPELE LC

Vicecampioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, găzduieşte sâmbătă şi duminică turneul preliminar de calificare în grupele Ligii Campionilor. Formaţia maramureşeană va întâlni sâmbătă, în prima partidă, de la ora 11.00 (Digisport 1), pe Viborg (Danemarca), iar în celălalt meci se vor întâlni, de la ora 14.00 (Digisport 1), Team Tvis Holstrebo (Danemarca) şi Sercodak Dalpsten (Olanda). Duminică vor avea loc partidele între echipele învinse (ora 15.00), respectiv câştigătoarele din prima zi (ora 18.00). Câştigătoarea turneului se va califica în grupele Ligii Campionilor.

CONCURS DE RACKETLON LA CONSTANŢA

Sâmbătă şi duminică, Clubul Sportiv Racketlon din Bucureşti şi Asociaţia Club Sportiv Squash West Side din Constanţa vor organiza, la Maritimo Shopping Center şi baza Neptun, un interesant concurs de racketlon. O competiţie deschisă tuturor iubitorilor acestui gen de sport, în care pot fi testate abilităţile din patru ramuri sportive: badminton, tenis de masă, squash şi tenis de câmp. Racketlonul constă, practic, în întrecerea dintre doi jucători la cele patru discipline sportive amintite. Premiile vor consta în echipamente sportive specifice pentru primii trei clasaţi. Programul de desfăşurare este următorul - sâmbătă: orele 10.00 - 18.00; duminică: orele 11.00 - 15.00.

MECIUL CARIEREI PENTRU RONALD GAVRIL

Pugilistul român Ronald Gavril va susţine sâmbătă cel mai important meci din cariera sa profesionistă, cu americanul Shujaa El Amin, într-o gală ce va avea loc la „MGM Grand Garden Arena“ din Las Vegas şi care are drept cap de afiş confruntarea dintre americanul Floyd Mayweather şi mexicanul Saul „Canelo” Alvarez, pentru titlurile WBC şi WBA Super World la categoria semimijlocie. Ronald „The Thrill” Gavril (27 de ani) are şase meciuri câştigate la profesionişti din tot atâtea disputate (cinci înainte de limită) şi acum va boxa în premieră într-un meci programat pe durata a opt reprize, la categoria supermijlocie, cu un pugilist experimentat. Shujaa El Amin, care şi-a schimbat numele din Dion Savage, are 12 victorii (şase prin KO) şi patru înfrângeri, pe care le-a suferit în ultimele sale şase meciuri. Gavril, care face parte din echipa lui Mayweather, a disputat ultimul meci pe 24 august, când l-a învins prin KO în repriza a doua pe americanul Dave Courchaine. Tot pe 14 septembrie, dar într-o altă gală, la „Paramount Theatre“ din Huntington (New York), Constantin Bejenaru (29 de ani) va boxa la categoria grea, pe durata a patru reprize, cu americanul Excell Holmes. Pentru Bejenaru va fi al patrulea meci la profesionişti (3 victorii, 2 prin KO), în timp ce adversarul său (34 de ani) are două victorii, un eşec şi un meci nul.

GALĂ SUPERKOMBAT LA BOTOŞANI, PE 28 SEPTEMBRIE

Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă” va găzdui, pe 28 septembrie, cel de-al treilea World Grand Prix al anului din circuitul Superkombat, în care luptători din nouă ţări se vor înfrunta în cele opt meciuri programate. În cadrul galei este programat şi un turneu piramidal la categoria grea, urmând ca învingătorul să se califice la Final Elimination din luna noiembrie. „În piramidă vom avea reprezentanţi din SUA, Franţa, Grecia şi Surinam, însă, în total, luptători din nouă ţări se vor confrunta în cele opt meciuri programate. Dintre români, îi vom avea pe Andrei Stoica, Benjamin Adegbuyi, dar şi pe cel mai cunoscut luptător din nordul Moldovei, Ionuţ Atodiresei”, a spus Eduard Irimia, promotorul turneului Superkombat. Gala de pe 28 septembrie reprezintă a treia etapă din 2013 a circuitului şi, totodată, al 13-lea eveniment pe care promoţia românească îl organizează în acest an.

TREI CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ŞAH

Romeo-Cristian Erbaşu, Sorin Avram Iacoban şi Victor Teodor Iovici sunt cei trei candidaţi înscrişi la alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Şah, care vor avea loc sâmbătă, 21 septembrie. Erbaşu este directorul Grupului de firme Erbaşu, preşedintele Patronatului Societăţilor din Construcţii şi vicepreşedinte al Uniunii Generale a Industriaşilor din România. Iacoban este deputat de Iaşi şi preşedintele onorific al Secţiei de şah din cadrul Clubului Sportiv Politehnica Iaşi. Iovici a fost viceprimar al Bucureştiului în perioada 2009-2012. La Adunarea Generală se vor alege preşedintele, doi vicepreşedinţi şi şase membri ai Consiliului Director.

RUSIA - PRIMA FINALISTĂ LA CE DE VOLEI FEMININ

Vineri, la Berlin, în sala „Max Schmeling Halle“, au avut loc semifinalele Campionatului European de volei feminin, care se desfăşoară în Elveţia şi Germania. În prima partidă, Rusia a „pulverizat” selecţionata Serbiei, deţinătoarea titlului, de care a dispus cu un concludent 3-0 (25-23, 25-19, 25-12). Cealaltă semifinală, Belgia - Germania, s-a disputat după închiderea ediţiei. Cele două finale sunt programate sâmbătă, de la orele 18.00 şi 21.00, tot la Berlin.

PRIMA ÎNFRÂNGERE ŞI PENTRU ITALIA LA EUROBASKET 2013

A pierdut şi ultima echipă neînvinsă de la Campionatul European de baschet masculin - Italia. Întâlnind echipa gazdă, susţinută frenetic de o sală plină (aproape 12.000 de spectatori), Italia n-a reuşit un joc strălucit, fiind învinsă destul de clar de Slovenia. Dar italienii au în continuare şanse mari de a accede în sferturi, acolo unde s-ar putea să nu ajungă campioana europeană en-titre, Spania suferind a doua înfrângere la acest turneu, în faţa Greciei de această dată! Rezultatele de joi, din partidele contând pentru grupa F: Finlanda - Croaţia 63-88; - – Spania 79-75; Slovenia - Italia 84-77; clasament: 1.Italia 5p; 2.Slovenia 5p; 3.Croaţia 5p; 4.Spania 4p; 5.Grecia 4p; 6.Finlanda 4p. Vineri s-au disputat partide contând pentru Grupa E: Lituania - Belgia 86-67; Ucraina - Serbia 82-75.

FEDERER JOACĂ LA DUBLU, LA TURNEUL DE LA SHANGHAI

Tenismanul elveţian Roger Federer s-a înscris pentru proba de dublu din cadrul turneului Masters 1000 de la Shanghai (6-13 octombrie), urmând să facă pereche cu numărul 1 chinez, Zhang Ze, au anunţat organizatorii. Federer, care are în palmares 17 titluri de Grand Slam la simplu, are un sezon 2013 dificil, el ajungând pe locul 6 în clasamentul ATP şi, între altele, fiind eliminat în optimile de finală de la US Open. Elveţianul joacă foarte rar la dublu, deşi în 2008 a câştigat aurul olimpic, alături de Stanislas Wawrinka. „Este incredibil că a ales să joace alături de un chinez”, a declarat directorul turneului, Michael Luevano. Zhang, în vârstă de 23 de ani, ocupă locul 180 în ierarhia ATP şi este cel mai bine clasat chinez. Federer, 32 de ani, va juca şi la simplu la Shanghai şi vizează un loc între primii opt jucători din lume, pentru a participa la Mastersul de la Londra, în noiembrie.

LANCE ARMSTRONG A RETURNAT MEDALIA DE BRONZ DE LA JO DIN 2000

Fostul rutier Lance Armstrong a anunţat, pe Twitter, că a înapoiat medalia olimpică de bronz de la JO din 2000, ducând-o la Comitetul Olimpic American (USOC), care o va trimite la CIO. Armstrong a ataşat şi o fotografie a acestei medalii olimpice, singura câştigată de-a lungul carierei. USOC a confirmat că Lance Armstrong a returnat medalia olimpică şi că s-au făcut aranjamentele necesare pentru ca aceasta să fie trimisă la sediul Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), la Lausanne. Fostul rutier a primit interdicţie pe viaţă, fiindu-i retrase şi titlurile obţinute în perioada 1998-2011, ca urmare a unui raport al Agenţiei Americane Antidoping, în care a fost acuzat de dopaj sistematic.

ANTRENORUL NAŢIONALEI DE BASCHET MASCULIN A TURCIEI A DEMISIONAT

Antrenorul echipei de baschet masculin a Turciei, Bogdan Tanjevic, a demisionat după eliminarea din primul tur la EURO 2013. Aşteptată, această demisie intervine într-un moment în care Turcia era vicecampioană mondială (medalie de argint obţinută în 2010), fiind considerată un serios candidat la titlu. Turcia a pierdut contra Finlandei cu 55-61, aceasta fiind cea mai usturătoare înfrângere, pentru că a fost înregistrată în faţa celei mai slabe formaţii, precum şi, în meci decisiv, contra Greciei (61-84), deşi aceasta a fost lipsită de cel mai bun jucător al său, Vassilis Spanoulis.

OGIER, FOARTE APROAPE DE PRIMUL SĂU TITLU MONDIAL

Pilotul francez Sebastien Ogier (Volkswagen Polo R) a câştigat şapte dintre cele opt probe speciale programate vineri în cadrul Raliului Australiei, preluând conducerea în clasamentul general al cursei. Ogier are un avans de 20 secunde faţă de finlandezul Mikko Hirvonen (Citroen DS3) şi de 38,1 secunde faţă de belgianul Thierry Neuville (Ford Fiesta RS). Francezul, lider autoritar al Campionatului Mondial de raliuri (WRC), are ocazia să-şi treacă în palmares primul său titlu de campion mondial, duminică, la finalul cursei de la Antipozi, cu trei etape înainte de finalul sezonului. Raliul Australiei continuă sâmbătă, când piloţii vor avea de parcurs în total 390,09 km, dintre care 132,68 km cronometraţi şi repartizaţi în 6 probe speciale.