AMICAL DINAMO - VESZPREM, ÎN MEMORIA LUI MARIAN COZMA

În această seară, de la ora 19.00 (în direct la Sport.ro), la Bucureşti, în noua sală de sport a clubului Dinamo Bucureşti se va disputa întâlnirea internaţională de handbal masculin dintre formaţiile Dinamo şi MKB Veszprem. Partida este organizată de Asociaţia „Marian Cozma” şi CS Dinamo Bucureşti în memoria lui Marian Cozma, care la 8 septembrie ar fi împlinit vârsta de 31 ani. Marian Cozma a fost ucis în noaptea de 7 spre 8 februarie 2009, în localitatea Veszprem din Ungaria, fiind înjunghiat în inimă. Marian Cozma a evoluat la Dinamo Bucureşti, devenind campion al României, după care s-a transferat la Veszprem, unde a câştigat campionatul, Cupa Ungariei şi Cupa Cupelor. În memoria lui Marian Cozma, Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă de la Sighişoara îi poartă numele, iar la Veszprem a fost ridicată o statuie care îl înfăţişează pe fostul internaţional român în timp ce aruncă la poartă.

DOAR 14 ECHIPE ÎN LN DE BASCHET MASCULIN

Federaţia Română de Baschet (FRB) a anunţat că tragerea la sorţi pentru Liga Naţională masculină va fi refăcută, în urma retragerii formaţiei CSŞ Giurgiu şi a protocolului de colaborare dintre Steaua Bucureşti şi CSM Bucureşti. Astfel, în sezonul 2013-2014 Liga Naţională va avea 14 echipe: Universitatea BT Mobitelco Cluj, Baschet Club Farul Constanţa, BC Mureş, BC Timba Timişoara, BC Timişoara, BCM Piteşti, Concordia Chiajna, Energia Rovinari, Gaz Metan Mediaş, Steaua CSM EximBank Bucureşti, CSM Oradea, CSU Sibiu, CSU Ploieşti şi SCM U. Craiova. Noua tragere la sorţi va avea loc luni, 9 septembrie, de la ora 12.00, la sediul FRB. Federaţia nu a anunţat nicio modificare în ceea ce priveşte Cupa României.

PREŞEDINTELE FRL ANUNŢĂ CĂ LUPTELE VOR RĂMÂNE SPORT OLIMPIC

„Din câte ştim noi, luptele vor rămâne sport olimpic în proporţie de 99,9 la sută”, a declarat Răzvan Pîrcălabu, preşedintele Federaţiei Române de Lupte, în ajunul votului sesiunii Comitetului Internaţional Olimpic de la Buenos Aires, care va decide sporturile ce vor face parte din programul de bază al JO 2020. „Optimismul meu se bazează pe discuţiile care s-au făcut la nivel diplomatic. Noi am avut loc, în luna mai, Congresul FILA la Moscova, unde un reprezentant al preşedintelui Vladimir Putin a venit şi ne-a asigurat de toată susţinerea Preşedinţiei ruse. Luptele înseamnă foarte mult în Rusia, sunt în jur de cinci milioane de practicanţi şi sunt între primele trei sporturi care aduc medalii olimpice pentru Rusia. Au intervenit şi cei de la Congresul american, Liga arabă şi, din sursele noastre, cei de la CIO au luat hotărârea, deocamdată neoficială, ca luptele să rămână sport olimpic şi după 2020. Acum, la Buenos Aires, după părerea mea va fi o simplă formalitate să se confirme prezenţa luptelor la JO 2020”, a declarat Răzvan. Oficialul român a subliniat că federaţia internaţională a luat deja măsuri la Moscova pentru ca acest sport antic să devină mai spectaculos: „S-au schimbat o serie de reguli, care s-au pus imediat în aplicare şi s-a văzut că meciurile au devenit mult mai spectaculoase. Practic, s-a combătut pasivitatea, iar sportivii trebuie să atace încontinuu, pentru că altfel primeşti avertisment şi, la trei avertismente, eşti descalificat din concurs, lucru care ridică foarte mult gradul de spectaculozitate”. Pe 8 septembrie, în cadrul Sesiunii 125 a Comitetului Internaţional Olimpic, cei 103 membri ai CIO vor alege unul dintre sporturile care vor fi introduse pentru prima oară sau menţinute (cazul luptelor) în programul Jocurilor Olimpice din 2020. Pentru acel loc concurează softball/baseball (în fapt, acelaşi sport), squash şi luptele.

A PIERDUT ŞI SPANIA LA EUROBASKET 2013

Campionatul European de baschet masculin a continuat joi seară cu alte surprize, cea mai mare fiind înfrângerea campioanei en-titre, Spania! Slovenia a reuşit un ultim sfert de excepţie, în care a făcut diferenţa, victoria gazdelor neputând fi pusă la îndoială! Rusia a pierdut şi cea de-a doua partidă şi ar putea rata calificarea în faza următoare, unde ar putea ajunge... Finlanda, care are maximum de victorii - două! Rezultatele înregistrate în etapa a doua: Ucraina - Israel 74-67; Germania - Belgia 73-77 (după prelungiri); Anglia - Franţa 65-88; Muntenegru - Letonia 72-73; Bosnia - Serbia 67-77; Lituania - Macedonia 75-67; Croaţia - Georgia 77-76; Polonia - Cehia 68-69; Slovenia - Spania 78-69; Finlanda - Suedia 81-60; Italia - Turcia 90-75; Grecia - Rusia 80-71. Vineri s-au înregistrat rezultatele: Germania - Ucraina 83-88; Belgia - Anglia 76-71; Muntenegru - Bosnia 70-76; Letonia - Lituania 59-67.

MEXICUL REVINE DUPĂ 22 DE ANI PE HARTA FORMULEI 1

Mexicul urmează să găzduiască din nou o cursă de Formula 1, după o pauză de 22 de ani, fiind inclus în calendarul provizoriu al Campionatului Mondial din sezonul 2014, care cuprinde în total 21 de curse. Alături de Mexic, o altă apariţie nouă pe harta Formulei 1 o reprezintă Rusia, care figurează în programul pentru anul viitor cu Marele Premiu de la Soci, staţiunea de la Marea Neagră care va găzdui şi Jocurile Olimpice de iarnă din februarie 2014. A fost înlăturată, în schimb, India, care speră să revină din 2015, în timp ce Austria revine la rândul ei în Formula 1 după 11 ani, cu o cursă programată pe circuitul de la Spielberg. Menţinerea în calendarul definitiv pe 2014 a Mexicului, Rusiei şi Coreei de Sud este condiţionată de aprobarea contractelor şi a circuitelor de către Federaţia Internaţională de Automobilism. Dacă va fi validat de FIA, cu ocazia reuniunii consiliului director care va avea loc luna aceasta, în Croaţia, calendarul din 2014 va cuprinde cele mai multe Mari Premii din istoria „Marelui Circ“. Precedentul record este de 20 de curse, în timp ce anul acesta sunt programate 19, însă mulţi dintre oficialii echipelor de Formula 1 sunt sceptici în legătură cu numărul de etape prevăzute pentru anul viitor.

ISINBAEVA AR PUTEA PIERDE STATUTUL DE AMBASADOR OLIMPIC

Atleta rusă Elena Isinbaeva, campioană mondială la săritura cu prăjina, îşi poate pierde statutul de ambasador olimpic după remarcile ei anti-gay, a afirmat preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Jacques Rogge. CIO nu are puterea de a influenţa Rusia în privinţa legislaţiei anti-gay, care a provocat agitaţie la nivel internaţional înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă ce vor avea loc la Soci, în luna februarie, a estimat Rogge la Buenos Aires, la ultima lui conferinţă de presă în calitate de preşedinte al CIO. Isinbaeva, campioană olimpică şi mondială, a condamnat homosexualitatea în declaraţii pe care le-a făcut, luna trecută, cu ocazia CM de atletism de la Moscova. Intens criticată, ea a revenit ziua următoare asupra spuselor sale, susţinând că afirmaţiile pe care le-a făcut în limba engleză au fost greşit înţelese şi că ea se opune oricărei discriminări. Isinbaeva a fost numită în 2010 ambasador al Jocurilor Olimpice ale Tineretului. De asemenea, ea este „primar” al unuia dintre cele două sate olimpice de la Soci, un rol onorific, dar cu valoare simbolică.

MURRAY, DEŢINĂTORUL TITLULUI, ELIMINAT ÎN SFERTURI LA US OPEN

Tenismenul britanic Andy Murray, locul 3 ATP, a fost eliminat, joi noapte, în sferturile de finală ale US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, câştigătorul ediţiei trecute a turneului american fiind învins, cu 6-4, 6-3, 6-2, de elveţianul Stanislas Wawrinka, locul 10 ATP, în urma unui meci care a durat două ore şi 15 minute. Pentru Wawrinka, aceasta este prima sa calificare în semifinale în cele 35 de turnee de Grand Slam la care a luat parte. Adversarul elveţianului în penultimul act al competiţiei va fi liderul ATP, Novak Djokovic. Sârbul a trecut, cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-0, de rusul Mihail Iujnîi, locul 24 ATP, după două ore şi jumătate de joc. În cealaltă semifinală se vor întâlni spaniolul Rafael Nadal, locul 2 ATP, şi francezul Richard Gasquet, locul 9 ATP.

FRAŢII BRYAN AU RATAT MARELE ŞLEM

Bob şi Mike Bryan au ratat ocazia de a deveni primii jucători de dublu care realizează Marele Şlem în Era Open, după ce au fost eliminaţi joi noapte, în semifinalele turneului US Open, de cuplul Radek Stepanek (Cehia) / Leander Paes (India), cap de serie nr. 4, cu 3-6, 6-3, 6-4. Fraţii Bryan s-au impus în acest an la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon. Totuşi, jucătorii americani sunt singurii tensimeni de dublu care au cucerit patru turnee de Grand Slam consecutive, după ce au câştigat ediţia 2012 a US Open. Doar perechea australiană Ken McGregor / Frank Sedgman a realizat Marele Şlem, în 1951. Paes (40 de ani) şi Stepanek (34 de ani) vor lupta pentru câştigarea la US Open cu perechea Alexander Peya (Austria) / Bruno Soares (Brazilia), cap de serie nr. 2.

DEL POTRO NU VA JUCA ÎN SEMIFINALA DE CUPA DAVIS CU CEHIA

Echipa de tenis a Argentinei nu va putea conta pe cel mai bun jucător al său, Juan Martin Del Potro, în semifinala Cupei Davis împotriva Cehiei, a anunţat Federaţia Internaţională de Tenis, fără să precizeze motivele acestui forfait. De altfel, Argentina nu l-a avut pe nr. 6 mondial - eliminat la actuala ediţie a US Open încă din turul secund, de veteranul australian Lleyton Hewitt - nici la sfertul de finală câştigat cu Franţa. În schimb, cehii, deţinători ai Salatierei de Argint, vor fi prezenţi cu cei mai buni jucători, în frunte cu liderul echipei, Tomas Berdych, nr. 5 mondial.

DAVENPORT, PIERCE ŞI CONCHITA MARTINEZ VOR FI INCLUSE ÎN HALL OF FAME

Campioana olimpică americană Lindsay Davenport se află în fruntea listei jucătoarelor nominalizate pentru includerea în panteonul gloriilor tenisului internaţional, Hall of Fame, alături de franţuzoaica Mary Pierce şi spaniola Conchita Martinez. În vârstă de 37 ani, Davenport are în palmares 55 de titluri WTA la simplu, între care trei de Mare Şlem, cucerite pe parcursul unei carierei de aproape 17 ani în circuitul profesionist feminin, în care a înregistrat 753 de victorii şi 194 de înfrângeri. Ea a cucerit şi medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996, iar cu formaţia Statelor Unite a înregistrat 33 de victorii şi doar două înfrângeri în competiţia feminină pe echipe naţionale Fed Cup. Mary Pierce (38 de ani), născută la Montreal, jucătoare cu 18 titluri WTA (două de Grand Slam), a avut un rol important în victoriile înregistrate de Franţa în ediţiile din 1997 şi 2003 ale Fed Cup. Ea a fost membră a echipei olimpice a Franţei în 1992, 1996 şi 2004. Conchita Martinez (41 de ani) se mândreşte cu 33 de titluri WTA la simplu, cel mai important fiind cel cucerit la Wimbledon, în 1994, în faţa Martinei Navratilova, succes în urma căruia a devenit singura jucătoare spaniolă învingătoare la All England Club. O altă jucătoare nominalizată pentru includerea în Hall of Fame este olandeza Chantal Vandierendonck (48 de ani), prima campioană mondială ITF în scaun cu rotile, performanţă realizată în 1991. Cunoscutul antrenor Nick Bollettieri, care a condus zece jucători către primul loc în clasamentul mondial, figurează la rândul său pe lista nominalizaţilor pentru includerea în Hall of Fame, ceremonia fiind programată pe 12 iulie 2014.