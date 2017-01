MECI AMICAL PENTRU SĂGEATA NĂVODARI

Aflată într-un stagiu de pregătire la Buşteni, Săgeata Năvodari va disputa astăzi un meci amical. Formaţia pregătită de Tibor Selymes va întâlni, la Braşov, o altă echipă din prima ligă, FC Braşov, de la ora 17.00. În altă ordine de idei, Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat că a schimbat ora de desfăşurare a partidei dintre Steaua Bucureşti şi Săgeata Năvodari, din etapa a 7-a a Ligii 1. Astfel, programată iniţial sâmbăta viitoare, 14 septembrie, de la ora 19.00, întâlnirea va avea loc tot sâmbătă, dar de la ora 21.30, pe stadionul din Ghencea.

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI „ISTORIE LA FIRUL IERBII”

Ministrul Tineretului şi Sportului, Nicolae Bănicioiu, şi fostul internaţional Gheorghe Popescu au participat, ieri, la vernisajul expoziţiei „Istorie la firul ierbii”, care se desfăşoară la Muzeul Sportului din Bucureşti, în sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. La eveniment au mai participat foştii internaţionali Miodrag Belodedici, Daniel Prodan, Ion Voinescu şi preşedintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache. Ministrul Nicolae Bănicioiu a declarat că meciurile România - Ungaria au stârnit întotdeauna multe pasiuni. Fostul internaţional Gheorghe Popescu a afirmat că speră ca naţionala României să câştige meciul cu Ungaria şi să păstreze şanse de calificare la Cupa Mondială din 2014. Expoziţia „Istorie la firul ierbii” urmează să fie prezentată şi la Iaşi, Timişoara şi Cluj-Napoca. Expoziţia conţine piese de la Muzeul Sportului din Bucureşti, dar şi de la Muzeul Sportului din Budapesta. Evenimentul este organizat de Institutul Balassi / Centrul Cultural Maghiar din Bucureşti şi are ca temă povestea de peste opt decenii a meciurilor de fotbal dintre România şi Ungaria. Proiectul prezintă imagini, articole de presă, documente, caricaturi şi filme de arhivă din istoria acestor întâlniri.

CLUBUL LUI MITITELU CERE EXCLUDEREA CS UNIVERSITATEA CRAIOVA DIN LIGA A II-A

FC Universitatea Craiova, club patronat de Adrian Mititelu, a anunţat ieri, pe site-ul său oficial, că a solicitat FIFA să excludă din Liga a II-a la fotbal gruparea CS Universitatea, finanţată de primărie, şi să îi interzică acesteia să folosească însemnele, culorile şi imnul. În paralel, Fotbal Club Universitatea Craiova a înaintat o plângere penală Direcţiei Naţionale Anticorupţie „pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de către toţi cei implicaţi”. FC Universitatea Craiova şi CS Universitatea Craiova au fost primite în Liga a II-a, în urma şedinţei din 14 august a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF). După excluderea grupării FC Universitatea Craiova, în vara anului 2011, Adunarea Generală a FRF a oferit, anul trecut, câte un loc în Liga a II-a atât clubului condus de Adrian Mititelu, conform unei hotărâri a Curţii de Apel Bucureşti, cât şi Primăriei Craiova.

ADRIAN STOIAN VA PURTA LA GENOA TRICOUL CU NR. 9

Mijlocaşul Adrian Stoian, transferat în această vară de la Chievo Verona la Genoa, va purta la noua sa echipă tricoul cu nr. 9, informează site-ul calciomercato.it. Mijlocaşul echipei Chievo Verona, Adrian Stoian, a fost împrumutat până la finalul sezonului la formaţia Genoa. Stoian, în vârstă de 22 de ani, a marcat trei goluri în 20 meciuri jucate în sezonul trecut din Serie A pentru Chievo. Internaţionalul român este deţinut în coproprietate de cluburile AS Roma şi Chievo Verona.

TAMAŞ ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU WBA

Fundaşul român Gabriel Tamaş, în vârstă de 29 de ani, şi-a reziliat pe cale amiabilă contractul cu echipa West Bromwich Albion, la care a evoluat în ultimele trei sezoane şi jumătate. El mai avea zece luni de contract cu gruparea insulară. Gabriel Tamaş a evoluat în 77 de partide pentru WBA, reuşind să înscrie trei goluri.

MIRCEA LUCESCU O VEDE PE JUVENTUS TORINO ÎN FINALA UCL

Tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, prezent la forumul antrenorilor grupărilor de top din Europa, organizat la Nyon, a declarat că, în opinia sa, formaţia Juventus Torino va juca finala Ligii Campionilor la fotbal în acest sezon, informează presa italiană. „Cu siguranţă, Juventus va juca în acest sezon finala Ligii Campionilor. Juventus era oricum o echipă puternică. Acum s-a întărit cu jucători ca Tevez. Îl are pe Antonio Conte pe banca tehnică, un antrenor foarte bun şi pe care l-am felicitat pentru activitatea sa la Torino”, a spus Lucescu. Juventus Torino va evolua în acest sezon în Grupa B a Ligii Campionilor, cu Real Madrid (Spania), Galatasaray Istanbul (Turcia) şi FC Copenhaga (Danemarca). Şahtior Doneţk face parte din Grupa A, alături de Manchester United (Anglia), Bayer Leverkusen (Germania) şi Real Sociedad (Spania). În aceste zile, Mircea Lucescu participă la forumul antrenorilor grupărilor de top din Europa, la Nyon, alături de Arsene Wenger (Arsenal Londra), Neil Lennon (Celtic Glasgow), Antonio Conte (Juventus Totino), Manuel Pellegrini (Manchester City), Paulo Fonseca (FC Porto), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Laurent Blanc (Paris Saint-Germain), Jens Keller (Schalke 04 Gelsenkirchen), Miroslav Djukic (Valencia CF), Murat Yakin (FC Basel), Jorge Jesus (Benfica Lisabona), Rafael Benítez (SSC Napoli), Vladimir Petkovic (SS Lazio), Kurban Berdiev (FC Rubin Kazan) şi Andre Villas-Boas (Tottenham Hotspur).

PLATINI I-A PREMIAT PE FERGUSON, WENGER ŞI ANCELOTTI

Preşedintele UEFA, Michel Platini, i-a premiat miercuri, la Nyon, pe antrenorii Alex Ferguson (ex-Manchester United), Arsene Wenger (Arsenal Londra) şi Carlo Ancelotti (Real Madrid) pentru marea lor contribuţie în Liga Campionilor. Cei trei au fost premiaţi pentru longevitatea lor în Liga Campionilor, toţi depăşind 100 de meciuri în această competiţie. Ferguson s-a aflat pe bancă la 202 meciuri din Liga Campionilor, Wenger la 152, iar Ancelotti - la 117. Ultimii doi au fost premiaţi de Platini în persoană, iar Ferguson a fost invitat în Elveţia să-şi ridice trofeul. Al patrulea antrenor care a adunat peste 100 de meciuri în Liga Campionilor, Jose Mourinho, va fi premiat cu o altă ocazie.

MOURINHO ÎL LAUDĂ PE OZIL

Antrenorul echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, a declarat că Real Madrid a făcut o greşeală că l-a cedat pe mijlocaşul Mesut Ozil la Arsenal Londra şi a precizat că internaţionalul german „este cel mai bun număr 10 din lume”. „Cu viziunea sa în joc şi cu personalitatea sa, a fost mult mai uşor pentru mine şi pentru colegii săi. Ozil are calităţi fantastice, când mă uit la el îi revăd pe Figo şi Zidane. Odată cu transferul lui Ozil, Arsenal poate lupta pentru titlu în Premier League”, a spus Mourinho, care a antrenat până în această vară formaţia Real Madrid. Ozil a declarat că a ales să plece deoarece antrenorul lui Arsenal, Arsene Wenger, i-a demonstrat că are încredere în el. „Am discutat îndelung la telefon, mi-a explicat concepţia de joc, are încredere în mine şi eu am nevoie de acest lucru. Wenger vorbeşte germana, mă va ajuta, la fel ca şi Podolski sau Mertesacker”, a spus Ozil.

MESSI ŞI-A PLĂTIT DATORIILE CĂTRE FISC

Atacantul lui FC Barcelona, Lionel Messi, şi tatăl său au plătit cele 5 milioane de euro pe care le pretindea Fiscul spaniol, pentru a evita prin această „plată reparatorie” ca o instanţă să impună un sechestru de garanţie în eventualitatea unei condamnări la daune civile. Potrivit comunicării venite de la Tribunalul Superior al Justiţiei din Catalonia (TSJC), judecătorul din Gava (Barcelona), care investighează cazul, a decis să impună lui Messi penalitatea respectivă, potrivit celor stabilite în august, suma exactă fiind de 5.016.542,27 euro „pentru acoperirea obligaţiilor avute în modul, forma şi cuantumul pe care Agenţia fiscală le-a estimat adecvate şi corecte”. Cele 5 milioane de euro depuse de tatăl lui Messi pe 14 august sunt „cu titlu de daune şi interese”, în urma procedurii judiciare deschise plecând de la procedura deschisă de procuratură, prin care să fie acoperită suma de 4,1 milioane de euro pe care Fiscul a stabilit-o ca neplată a datoriilor lui Messi între 2007 şi 2009. Messi a mai plătit statului, la mijlocul lunii iunie, alte 10 milioane de euro, în urma unei completări a declaraţiilor de impozitare cu privire la veniturile persoanelor fizice, corespunzătoare exerciţiilor financiare 2010 şi 2011, care se aflau, de asemenea, sub investigaţie. Procuratura pentru delicte economice din Barcelona, aflată în conflict juridic cu Messi şi tatăl său, a apreciat că fotbalistul a simulat cesiunea drepturilor sale de imagine unor societăţi cu sediul în paradisuri fiscale, precum Belize şi Uruguay, şi că a semnat contracte prin intermediul unor firme cu sediul în jurisdicţii de conivenţă, cum ar fi Regatul Unit şi Elveţia. Tatăl lui Leo a fost introdus în cauză pentru că l-a reprezentat legal pe fiul său în timpul în care acesta era minor.

FIGO AR PUTEA DEVENI DIRECTOR TEHNIC LA PSG

Fostul internaţional portughez Luis Figo ar putea prelua funcţia de director sportiv al clubului francez de fotbal Paris Saint-Germain. Potrivit cotidianului „Le Parisien“, PSG caută un înlocuitor pentru brazilianul Leonardo, obligat să demisioneze în urma suspendării pe un an primite din partea Federaţiei Franceze de Fotbal, după ce a agresat un arbitru. Până la găsirea succesorului lui Leonardo, interimatul în postul de director sportiv este asigurat de Jean-Claude Blanc. Figo, fost jucător la FC Barcelona şi Real Madrid, şi-a încheiat cariera la Internazionale Milano, unde a rămas pe post de ambasador al clubului. Fostul star lusitan a fost văzut însă la Paris în weekend, întărind speculaţiile legate de o posibilă colaborare cu gruparea de pe „Parc des Princes“. Planul B al parizienilor, în cazul în care nu vor reuşi să-l convingă pe Figo, vizează tot un portughez: Pedro Miguel Pauleta, fost jucător al clubului parizian, care lucrează în prezent cu tinerii la selecţionata naţională portugheză. Pauleta a îndeplinit rolul de ambasador al clubului PSG în 2009.

MARIO GOMEZ A RESPINS O OFERTĂ DE LA REAL MADRID

Internaţionalul german Mario Gomez a declarat, ieri, că a respins o ofertă de la Real Madrid, pentru a nu fi nevoit să fie folosit alternativ cu francezul Karim Benzema în atacul madrilenilor, şi a preferat să semneze cu Fiorentina. „Ancelotti era interesat, ceea ce mă onorează, deoarece toată familia mea este fan Real Madrid. I-am mulţumit, dar i-am spus reprezentantului meu că vreau la Fiorentina”, a spus Gomez într-un interviu acordat publicaţiei „Kicker“. „Dacă aş fi mers la Real, ar fi trebuit să fiu folosit în alternanţă cu Benzema”, a adăugat fotbalistul german. În vârstă de 28 de ani, Gomez a fost transferat în iulie de Bayern München la Fiorentina, în schimbul sumei de 15,5 milioane de euro. El a înscris, duminică, două goluri pentru Fiorentina într-un meci cu Genoa, din etapa a doua a campionatului Italiei, scor 5-2.

NANI A SEMNAT UN NOU CONTRACT CU MANCHESTER UNITED

Internaţionalul portughez Nani a semnat, ieri, un nou contract, pe cinci ani, cu gruparea Manchester United, la care evoluează din 2007, informează site-ul oficial al clubului englez. Contractul lui Nani este valabil până în iunie 2018. „Să joc la Manchester United a fost o experienţă fantastică pentru mine. Când am venit la echipă, nu îmi imaginam că vom obţine atâtea succese. Să mă antrenez în fiecare zi cu jucători de top, care vor să câştige trofee în fiecare an, este extrem de motivant pentru mine. Sunt foarte bucuros că noul antrenor şi-a arătat încrederea în mine”, a declarat Nani. Fotbalistul portughez a câştigat cu Manchester United de patru ori campionatul Angliei, o dată Liga Campionilor şi o dată Campionatul Mondial al cluburilor.

GERRARD VISEAZĂ SĂ O ANTRENEZE PE LIVERPOOL

Emblematicul căpitan al formaţiei Liverpool, Steven Gerrard, în vârstă de 33 de ani, a declarat, într-un interviu acordat publicaţiei „TwentyFour 7 Football“, că visul său este să devină antrenorul echipei la care evoluează de la începutul carierei. „Să o antrenez pe Liverpool ar fi un vis împlinit, atunci când postul va fi disponibil”, a spus Gerrard. „Deja are tehnicieni de top, dar vom aştepta şi vom vedea. Ar fi cireaşa de pe tort. Când ajungi la o anumită vârstă, la vârsta mea, trebuie să începi să te gândeşti serios la viaţa de după activitatea de fotbalist. Plănuiesc să obţin calificările necesare în următoarele 12 luni. Cu siguranţă mă văd mai degrabă ca manager decât ca antrenor, dar asta se poate schimba”, a adăugat fotbalistul. Steven Gerrard şi-a prelungit, în luna iulie, pentru încă două sezoane contractul cu FC Liverpool. Actuala înţelegere a internaţionalului englez va expira în vara anului 2015.

NADINE ANGERER, CEA MAI BUNĂ FOTBALISTĂ DIN EUROPA ÎN SEZONUL 2012-2013

Jucătoarea germană Nadine Angerer (1. FFC Frankfurt) a fost aleasă, ieri, cea mai bună fotbalistă din Europa în sezonul 2012-2013. Angerer, portar al echipei din Frankfurt, a primit trofeul pentru cea mai bună jucătoare în special pentru cele două penalty-uri apărate în finala Campionatului European, câştigată de Germania în faţa Norvegiei, scor 1-0. Pe lista scurtă pentru titlul de cea mai bună fotbalistă din Europa s-au mai aflat Lena Goessling (Germania, VfL Wolfsburg) şi Lotta Schelin (Suedia, Olympique Lyon).