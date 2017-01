MÂINE, RCJ FARUL PRIMEŞTE VIZITA BĂIMĂRENILOR

Mâine, de la ora 18.00, Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va susţine ultima partidă pe teren propriu din acest sezon al Superligii Naţionale de rugby. În etapa a 6-a din play-off, rugbyştii constănţeni vor primi vizita echipei CSM Baia Mare, care se află în luptă cu Steaua Bucureşti pentru ocuparea poziţiei secunde în clasament. În joc este statutul de gazdă în semifinala programată pe 28 septembrie, în care se vor întâlni maramureşenii şi bucureştenii. RCJ Farul, care ştie deja că va juca în semifinale pe terenul campioanei RCM Timişoara, are însă ambiţia de a nu încheia play-off-ul fără niciun punct acumulat, mai ales că unul dintre jucătorii importanţi ai echipei, Eugene Jantjes, este refăcut şi va putea evolua mâine.

PRELIMINARIILE CE DE HANDBAL JUNIORI DIN 2014

Naţionala de handbal masculin under 18 a României va evolua în Grupa a 8-a preliminară a Campionatului European din 2014, cu Turcia şi Armenia, potrivit tragerii la sorţi desfăşurate ieri, la Viena. În preliminarii s-au înscris 34 de echipe naţionale, care au fost împărţite în nouă grupe, şapte a câte patru echipe şi două a câte trei. Componenţa celorlalte grupe se prezintă astfel - Grupa 1: Germania, Finlanda, Portugalia, Ungaria; Grupa 2: Suedia, Islanda, Grecia, Republica Moldova; Grupa 3: Danemarca, Bulgaria, Franţa, Bosnia; Grupa 4: Spania, Cehia, Ucraina, Lituania; Grupa 5: Austria, Elveţia, Israel, Rusia; Grupa 6: Croaţia, Macedonia, Georgia, Olanda; Grupa 7: Serbia, Muntenegru, Slovacia, Estonia; Grupa 9: Belarus, Italia, Letonia. Meciurile se vor juca în sistem turneu în fiecare grupă, în perioada 10-12 ianuarie 2014. Turneul final al CE U18 va avea loc în Polonia, în perioada 14-24 august 2014.

DOAR SPANIA ŞI GRECIA AU CONVINS LA EUROBASKET 2013

Campionatul European de baschet masculin a debutat, în Slovenia, cu multe rezultate surprinzătoare, dintre candidatele la titlu doar Spania şi Grecia scăpând „neşifonate”! Evident, o înfrângere nu înseamnă eliminarea din cursa spre titlu, dar poate fi decisivă în economia fazei a doua, în care se va ţine cont de rezultatele înregistrate în prima fază! Iată rezultate înregistrate în prima etapă: Israel - Anglia 71-75 (după prelungiri); Belgia - Ucraina 57-58; Franţa - Germania 74-80; Letonia - Bosnia 86-75; Macedonia - Muntenegru 80-81; Serbia - Lituania 63-56; Georgia - Polonia 84-67; Spania - Croaţia 68-40; Cehia - Slovenia 60-62; Turcia - Finlanda 55-61; Suedia - Grecia 51-79; Rusia - Italia 69-76. Ieri s-au jucat partidele: Ucraina - Israel 74-67; Muntenegru - Letonia 72-73; Croaţia - Georgia 77-76; Finlanda - Suedia 81-60.

SEMIFINALELE FEMININE LA US OPEN

Jucătoarea belarusă de tenis Victoria Azarenka (cap de serie nr. 2) s-a calificat, miercuri noapte, în semifinalele turneului de la US Open, ultimul de Grand Slam al anului. Azarenka a învins-o în sferturile de finală, cu 6-2, 6-3, pe Daniela Hantuchova (Slovacia, locul 48 WTA). În semifinale, Azarenka o va întâlni pe Flavia Pennetta (Italia, 83 WTA), care a trecut, cu 6-4, 6-1, de compatrioata sa Roberta Vinci (cap de serie nr. 10 şi locul 13 WTA). În cealaltă semifinală feminină de la US Open se vor întâlni deţinătoarea titlului, Serena Williams (SUA, cap de serie nr. 1), şi Na Li (China, cap de serie nr. 5). În vârstă de 24 de ani, Azarenka este cea mai tânără dintre semifinalistele de la US Open, celelalte trei jucătoare având, fiecare, câte 31 de ani.

NADAL ŞI GASQUET, ÎN PENULTIMUL ACT LA US OPEN

Tenismanul spaniol Rafael Nadal (cap de serie nr. 2) şi jucătorul francez Richard Gasquet (nr. 8) s-au calificat, miercuri noapte, în semifinale la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Nadal l-a învins în sferturile de finală, cu 6-0, 6-2, 6-2, pe compatriotul său Tommy Robredo (nr. 19). Gasquet a trecut, cu 6-3, 6-1, 4-6, 2-6, 6-3, de spaniolul David Ferrer (nr. 4). Nadal şi Gasquet se vor întâlni pentru un loc în finala turneului de la New York. Celelalte două sferturi de finală de la US Open s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei: Novak Djokovic (Serbia, nr. 1) - Mihail Iujnîi (Rusia, nr. 21) şi Andy Murray (Marea Britanie, nr. 3) - Stanislas Wawrinka (Elveţia, nr. 9).

FINALA DE DUBLU MIXT LA US OPEN

Perechile Abigail Spears (SUA) / Santiago Gonzalez (Mexic) şi Andrea Hlavackova (Cehia) / Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 7, s-au calificat, miercuri noapte, în finala de dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Spears şi Gonzalez au învins în semifinale, cu 6-3, 6-1, cuplul Anabel Medina Garrigues (Spania) / Bruno Soares (Brazilia), cap de serie nr. 5. Hlavackova şi Mirnîi au trecut, în penultimul act al competiţiei, cu 7-5, 6-7 (4/7), 12-10, de perechea Krisina Mladenovic (Franţa) / Daniel Nestor (Canada).

SEULUL NU VREA SĂ COLABOREZE LA JO 2018 CU COREEA DE NORD

Autorităţile sud-coreene au respins propunerea făcută de un oficial de la Phenian, de a organiza o parte dintre probele Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 în Coreea de Nord. Chang Ung, reprezentantul Coreei de Nord în Comitetul Internaţional Olimpic, a sugerat că staţiunea nord-coreeană de sporturi de iarnă Masik „ar putea găzdui unele probe olimpice” în 2018. Comitetul de organizare sud-coreean a precizat că o asemenea eventualitate nu ar fi posibilă din motive legale şi logistice, reamintind cu această ocazie că Jocurile Olimpice pot avea loc într-un singur oraş-gazdă, conform regulamentelor CIO. Staţiunea nord-coreeană Masik se află la peste 300 km de Pyeong Chang şi, în plus, avea nevoie de lucrări suplimentare la nivelul infrastructurii pentru a putea găzdui probe olimpice de schi, adaugă organizatorii JO 2018.

PARLAMENTUL BULGAR SUSŢINE MENŢINEREA LUPTELOR CA SPORT OLIMPIC

Parlamentul bulgar a votat o rezoluţie pentru menţinerea luptelor ca sport olimpic, înaintea Adunării Generale a Comitetului Internaţional Olimpic de la Buenos Aires, programată pe 8 septembrie, când se va decide viitorul acestui sport milenar. „Pentru noi, bulgarii, acest sport a adus cel mai mare număr de medalii olimpice”, a subliniat deputatul socialist Hristo Monov. Din 1965, Bulgaria a câştigat 65 medalii olimpice la lupte, dintre care 16 de aur, 32 de argint şi 20 de bronz. Numărul medaliilor cucerite de luptătorii bulgari la marile competiţii internaţionale, inclusiv mondiale şi europene, se cifrează la 695. Rezoluţia Parlamentului bulgar în favoarea menţinerii luptelor ca sport olimpic a fost adoptată cu 188 voturi „pentru“, unul „împotrivă“ şi patru abţineri. Aprobarea programului olimpic al ediţiei JO 2020 va avea loc la sesiunea CIO de la Buenos Aires. În cadrul unui proces de revizuire, luptele au ieşit, în februarie, din pre-programul olimpic, dar trei luni mai târziu au rămas, totuşi, pe lista sporturilor de bază candidate.

ATLETUL DWIGHT PHILLIPS ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA

Atletul american Dwight Phillips, cvadruplu campion mondial la săritura în lungime şi câştigător al aurului olimpic în această probă, şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă. În vârstă de 36 ani, Phillips este deţinătorul celei de-a cincea performanţe din istorie la săritura în lungime (8,74 m), realizată în anul 2009. Campion mondial la Paris (2003), Helsinki (2005), Berlin (2009) şi Daegu (2011), americanul a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, precum şi la Mondialele în sală de la Birmingham (2003). Dwight Phillips a disputat ultimul concurs din cariera sa pe 29 august, la Zürich, unde s-a clasat pe un modest loc 8, cu 7,53 m.

BOLT VREA SĂ SE RETRAGĂ DUPĂ JO DE LA RIO

Jamaicanul Usain Bolt, de şase ori campion olimpic la sprint, a evocat din nou o posibilă retragere după Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, înaintea reuniunii atletice de la Bruxelles, ultima etapă a Ligii de Diamant, care se va disputa astăzi. „Mi se pare o idee bună să mă retrag când sunt în vârful carierei. Dar, dacă vreau să îmi continui dominaţia, nu-mi pot permite nici un sezon de pauză, este o lecţie pe care am învăţat-o. Acesta nu a fost un sezon perfect pentru mine. Am câştigat, dar nu în maniera Usain Bolt. De acum îmbătrânesc, ştiu că trebuie să evit accidentările, să rămân concentrat şi să acţionez într-o manieră responsabilă”, a declarat Bolt, care, de la debutul dominaţiei sale, în 2008, a vorbit întotdeauna de JO 2016 ca o posibilă încheiere a carierei. Bolt se va alinia astăzi la startul probei de 100 m din cadrul reuniunii belgiene, ultima mare întâlnire atletică a sezonului.

DUPĂ ŞAPTE LUNI, LINDSEY VONN A REVENIT LA ANTRENAMENTE

Americanca Lindsey Vonn, marea vedetă a circuitului feminin de schi alpin şi actuala iubită a jucătorului de golf Tiger Woods, a revenit la antrenamente săptămâna aceasta, în staţiunea chiliană de sporturi de iarnă Portillo, la şapte luni după o gravă accidentare suferită în sezonul trecut. În vârstă de 28 de ani, Vonn participă la un stagiu de pregătire cu echipa Statelor Unite, fiind refăcută după ce şi-a rupt ligamentele încrucişate interne ale genunchiului drept pe pista de la Schladming (Austria). Revenirea sa fusese fixată iniţial pentru luna noiembrie, în vederea Jocurilor Olimpice de la Soci (Rusia), programate în februarie 2014.

FERNANDO ALONSO, CEL MAI BINE PLĂTIT PILOT DIN SPORTURILE CU MOTOR

Pilotul spaniol al echipei de Formula 1 Ferrari, Fernando Alonso, ocupă primul loc în clasamentul mondial al sportivilor din competiţiile motorizate întocmit de Forbes, el câştigând 30 de milioane de dolari pe an, dintre care 28 reprezintă salariul de la scuderia italiană, informează motorsport.com. Diferenţa de două milioane de dolari pe care o câştigă Alonso este reprezentată de contractele de imagine. Pe locul secund în clasament se află pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton (Formula 1), cu venituri de 27,5 milioane de dolari, în timp ce pe poziţia a treia se află Dale Earnhardt jr, din Nascar, cu 26 de milioane de dolari. Un alt pilot din Nascar, Jimmie Johnson, ocupă locul al patrulea, cu 24 de milioane de dolari, în timp ce italianul Valentino Rossi (MotoGP), care câştigă 22 de milioane de dolari, este pe 5. Locul 6 este ocupat de Tony Stewart (Nascar), cu 18,5 milioane de dolari, în timp ce ultimele patru locuri ale Top 10 sunt ocupate de Jeff Gordon (Nascar - 18 milioane de dolari), Sebastian Vettel (Formula 1 - 18 milioane de dolari), Danica Patrick (Nascar - 15 milioane de dolari) şi Jenson Button (Formula 1 - 14 milioane de dolari).

MAX MOSLEY A DAT ÎN JUDECATĂ GOOGLE

Fostul şef al Federaţiei Internaţionale de Automobilism, Max Mosley, protagonistul unui scandal în 2008 după ce presa engleză a prezentat imagini care îl înfăţişau în compania unor prostituate, a dat în judecată Google France pentru a obţine blocarea difuzării fotografiilor respective pe internet. Mosley speră că justiţia franceză va obliga gigantul informatic să acţioneze pentru a bloca, prin intermediul motorului său de căutare, difuzarea imaginilor şi înregistrărilor video cu privire la acest caz care ar putea încălca dreptul său la viaţă privată. Fostul preşedinte al FIA a declanşat o procedură similară în Germania, care va fi analizată în 20 septembrie, la Hamburg, a declarat pentru AFP un reprezentant al Google. Clara Zerbib, avocata lui Mosley, a cerut, miercuri, judecătorilor tribunalului din Paris să oblige Google France, sub ameninţarea unor constrângeri financiare, nu numai să şteargă toate imaginile incriminate, ci şi să acţioneze pentru a împiedica, în viitor, difuzarea acestora prin intermediul motorului de căutare. Tribunalul se va pronunţa în această speţă la 21 octombrie. Acţiunea lui Mosley se bazează pe mai multe decizii ale unor instanţe din Anglia şi Franţa, care au recunoscut încălcarea dreptului la viaţă privată prin difuzarea acelor imagini şi au condamnat societatea News Group, editorul publicaţiei „News of the World“, care le-a publicat.