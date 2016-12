ANDREI CRISTEA A ÎNSCRIS GOLUL 60 ÎN LIGA 1

Atacantul echipei FC Braşov, Andrei Cristea, a reuşit golul său cu numărul 60 în Liga 1 la fotbal, în partida pe care elevii lui Aurel Ţicleanu au câştigat-o pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei ACS Poli Timişoara, în etapa a 6-a, informează site-ul oficial al FRF. Jucătorii Codoban (Ceahlăul Piatra Neamţ), Ogbu (CFR Cluj), Serginho (FC Braşov), Şeroni (ACS Poli Timişoara), Boubacar (Dinamo Bucureşti), Orlando da Costa (Concordia Chiajna), Erico şi Ciucur (ambii de la Pandurii Tg. Jiu) au înscris primele goluri în Liga 1. Fundaşul echipei Astra Giurgiu, Valerică Găman, a jucat meciul 150 în Liga 1, dinamovistul Dragoş Grigore a evoluat pentru a 100-a oară pe prima scenă, iar Ciprian Dinu (FC Botoşani), Ioan Mera (Săgeata Năvodari) şi Samoel Cojoc (Oţelul Galaţi) s-au aflat la partida 50. Fotbaliştii Dumitru, Joao Marco (ambii Corona Braşov), O. Ursu şi Calcan (ambii Universitatea Cluj) au debutat în primul eşalon. Tehnicianul echipei Corona Braşov, Nicolae Manea, a suferit a 50-a înfrângere ca antrenor în Liga 1, în timp ce tehnicianul formaţiei FC Vaslui, Ionuţ Moşteanu, se află la primul insucces. Echipa Pandurii Tg. Jiu a urcat pe locul 35 în clasamentul all-time, depăşind formaţia Venus Bucureşti. De asemenea, pentru echipa gorjeană, victoria cu 5-1 de la Chiajna a fost cea mai mare diferenţă de scor pe care a realizat-o în deplasare pe prima scenă. Formaţia FC Botoşani este neînvinsă, izbutind patru victorii şi două egaluri. Doar două nou-promovate, ambele bucureştene, au mai reuşit în istoria primului eşalon ca, după primele şase runde, să nu fi pierdut: Progresul - în ediţia 1966-67, când a trecut de primele opt etape fără eşec (5 victorii + 3 egaluri) şi Locomotiva (adică Rapid) - în ediţia 1953, invincibilă în primele şapte etape (1 victorie + 6 egaluri).

ADRIAN STOIAN, APROAPE DE UN TRANSFER LA GENOA

Mijlocaşul echipei Chievo Verona, Adrian Stoian, este foarte aproape de un împrumut la formaţia Genoa, a anunţat, ieri, site-ul ilsecoloxix.it. Conform sursei citate, mai sunt de pus la punct câteva detalii ale împrumutului, dar înţelegerea ar putea fi perfectată astăzi. De asemenea, Genoa este foarte aproape de a-l aduce pe argentinianul Ricardo Centurion de la Racing Club.

NUSHI NU A PRIMIT VIZĂ PENTRU RUSIA

Kristian Nushi, fotbalistul din Kosovo al echipei elveţiene St. Gall, va rata manşa secundă din play-off-ul UEFA Europa League, cu Spartak Moscova, meci programat mâine, deoarece nu a primit viză pentru Rusia, informează „The Guardian“. Statul Kosovo şi-a declarat independenţa în februarie 2008 şi este recunoscut de cel puţin 100 de ţări, însă nu şi de Rusia. În mai 2012, FIFA a acceptat ca formaţii ale federaţiilor ce îi sunt afiliate să joace meciuri amicale cu echipe din Kosovo, însă ulterior a suspendat această decizie, ca urmare a unui protest al forului din Serbia. În decembrie, s-a convenit ca echipe ale federaţiilor membre FIFA să poată juca împotriva formaţiilor din Kosovo la nivel de „tineret, amatori, fotbal feminin şi cluburi”. În prima manşă a play-off-ului UEL, joia trecută, St. Gall şi Spartak Moscova au terminat la egalitate, scor 1-1.

ROONEY AR PUTEA RĂMÂNE LA MANCHESTER UNITED

Antrenorul echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, a declarat că primirea rezervată de fanii formaţiei Manchester United lui Wayne Rooney în meciul de luni seară, încheiat la egalitate, United - Chelsea 0-0, l-ar putea convinge pe atacant să rămână pe „Old Trafford“. „Vom mai discuta, dar cred că acest club este foarte special. La orice alt club, atunci când un jucător vrea să plece, fanii îi fac viaţa grea. Aici l-au aplaudat tot meciul! Probabil că acum va decide să rămâne la Manchester United. Dacă va lua această decizie, vom fi primii care o vom respecta”, a declarat Mourinho la postul Sky Sports. Tehnicianul portughez a adăugat că gruparea Chelsea va aştepta să afle poziţia jucătorului înainte de a face o nouă ofertă către Manchester United. „Totul va depinde de reacţia lui. Dacă nu mai vrea să plece, trebuie să ştim”, a mai spus Mourinho. De mai multe săptămâni, Mourinho şi-a manifestat dorinţa de a-l transfera pe Rooney, care vrea să plece de la Manchester United.

GUNDOGAN VA FI INDISPONIBIL CEL PUŢIN O LUNĂ

Perioada de indisponibilitate a lui Ilkay Gundogan a fost prelungită cu cel puţin o lună, astfel că jucătorul nu va evolua în meciurile naţionalei Germaniei din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014, din Brazilia, a anunţat clubul Borussia Dortmund. Iniţial, Gundogan ar fi trebuit să fie indisponibil doar două săptămâni, după accidentarea din meciul amical cu Paraguay, scor 3-3, disputat la 14 august, însă a fost supus unui RMN care a arătat că are probleme lombare ce necesită o perioadă de pauză de cel puţin patru săptămâni. Internaţionalul german în vârstă de 22 de ani va rata următoarele trei meciuri din campionatul Germaniei, dar şi partidele naţionale cu Austria (6 septembrie) şi Insulele Feroe (10 septembrie).

BUSQUETS A SEMNAT PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU BARCELONA

Mijlocaşul Sergio Busquets a semnat, ieri, prelungirea contractului cu FC Barcelona până în 30 iunie 2018, cu opţiune pentru încă un sezon, a anunţat clubul catalan. FC Barcelona precizează că a menţinut la 150 de milioane de euro clauza de reziliere a contractului jucătorului. Jucătorul în vârstă de 25 de ani, format la Barcelona, a câştigat de două ori Liga Campionilor cu echipa catalană, în 2009 şi 2011, precum şi Cupa Mondială - în 2010 şi Campionatul European - în 2012, cu reprezentativa Spaniei.

ANTRENORUL RUDI GARCIA NU VA FI AMENDAT

Antrenorul francez al echipei AS Roma, Rudi Garcia, nu va fi amendat pentru că a vorbit la telefonul mobil în timpul meciului cu Livorno, disputat duminică, în prima etapă a campionatului Italiei, informează AFP, citând liga italiană de fotbal (LegaCalcio). Garcia a scăpat de amenda prevăzută de regulament, deoarece nu a fost anunţat de arbitru şi nici de observator că nu are voie să folosească telefonul mobil. Duminică, în meciul cu Livorno, Garcia a vorbit două minute la telefon cu secundul Frederic Bompard, aflat în tribună pentru a studia aşezarea în teren. AS Roma s-a impus în deplasarea de la Livorno, scor 2-0.

FIORENTINA L-A ACHIZIŢIONAT PE REBIC

Atacantul croat al echipei RNK Split, Ante Rebic, va evolua la formaţia AC Fiorentina, dar transferul va fi anunţat oficial abia după cedarea sârbului Adem Ljajic. Pentru achiziţionarea lui Rebic, Fiorentina va plăti suma de 4,5 milioane de euro şi 20% dintr-un viitor transfer. În vârstă de 20 de ani, Rebic a ajuns ieri în Italia pentru a efectua vizita medicală şi va primi un salariu anual de 600.000 de euro. Preşedintele clubului AC Fiorentina, Andrea Della Valle, a anunţat că mijlocaşul sârb Adem Ljajic va fi transferat în zilele următoare. Conform presei italiene, Ljajic va fi cedat la AS Roma în schimbul a 12 milioane de euro. Presa din Peninsulă a scris că Ljajic îl va înlocui la AS Roma pe mijlocaşul argentinian Erik Lamela, care urmează să fie transferat la Tottenham Hotspur pentru suma de 30 de milioane de euro.

DE LAURENTIIS VREA DESPĂGUBIRI DE 100 DE MILIOANE DE EURO

Preşedintele clubului Napoli, Antonio de Laurentiis, a declarat că vrea despăgubiri de 100 de milioane de euro din partea municipalităţii din Capri, fiind nemulţumit de serviciile medicale după accidentul suferit de atacantul Gonzalo Higuain, informează „L’Equipe“. „M-am săturat să văd că nu avem centre medicale la nivel înalt. La Capri poate să vină un fotbalist, un actor sau orice turist şi, dacă are loc un accident precum cel de luni, va ajunge la un spital unde nici măcar nu se ştie cum să se aplice suturi. Nu este normal”, a spus De Laurentiis. Atacantul argentinian al echipei SSC Napoli, Gonzalo Higuain, a suferit un accident la faţă, luni, şi i-au fost aplicate zece copci, două la sprânceană şi opt la mandibulă. Higuain, aflat în ziua sa liberă, la plajă în Insula Capri, a alunecat pe nişte pietre şi s-a lovit la faţă, el fiind transportat apoi la spitalul Capilupi.