SĂGEATA NĂVODARI PLEACĂ VINERI LA BUŞTENI

După ce a efectuat doar trei săptămâni de pregătire în această vară, Săgeata Năvodari va profita de întreruperea competiţională pentru a merge într-un minicantonament montan. Nou-promovata în Liga 1 la fotbal va pleca vineri la Buşteni, unde va rămâne până la 7 septembrie. În această perioadă, elevii lui Tibor Selymes vor susţine o partidă amicală cu FC Braşov, programată vineri, 6 septembrie, de la ora 17.30.

ARBITRI DIN SPANIA ŞI NORVEGIA LA MECIURILE ROMÂNIEI CU UNGARIA ŞI TURCIA

Meciurile echipei naţionale de fotbal a României cu Ungaria (6 septembrie) şi Turcia (10 septembrie), contând pentru Grupa D de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2014, din Brazilia, vor fi arbitrate de brigăzi din Spania, respectiv Norvegia, informează frf.ro. Partida contra Ungariei, din 6 septembrie, de la ora 21.00, de pe „Arena Naţională“ din Bucureşti, va fi condusă de o brigadă din Spania, alcătuită din Alberto Undiano Mallenco (centru), Roberto Diaz Perez Del Palomar (asistent 1), Pau Cebrian Devis (asistent 2) şi Carlos Clos Gomez (al patrulea oficial). Comisar de joc va fi englezul Mike Foster, iar evaluator (observator) de arbitraj, italianul Alfredo Trentalange. Meciul România - Turcia, din 10 septembrie, tot de la ora 21.00 şi tot pe „Arena Naţională“, va fi arbitrat de o brigadă din Norvegia, formată din Svein Oddvar Moen (centru), Kim Haglund (asistent 1), Frank Andas (asistent 2) şi Ken Henry Johnsen (al patrulea oficial). În calitate de comisar de joc va fi prezent sârbul Nebojsa Ivkovic, funcţia de evaluator (observator) de arbitraj urmând să fie îndeplinită de scoţianul Alan Freeland.

LOTUL UNGARIEI PENTRU MECIURILE CU ROMÂNIA ŞI ESTONIA

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Ungariei, Sandor Egervari, a anunţat, ieri, lotul pentru partidele cu România (6 septembrie) şi Estonia (10 septembrie), din Grupa D a preliminariilor Campionatului Mondial din 2014, din Brazilia, informează site-ul oficial al federaţiei de la Budapesta. Pentru aceste întâlniri, Egervari nu se poate baza pe fundaşul Roland Juhasz (Videoton), care s-a accidentat în ultimul meci de campionat, şi pe mijlocaşul Adam Pinter, care nu şi-a găsit echipă după ce şi-a încheiat înţelegerea cu Real Zaragoza. Cei 24 de fotbalişti convocaţi sunt următorii - portari: Bogdan (Bolton Wanderers), Kiraly (TSV 1860 München), Megyeri (Olympiacos Pireu); fundaşi: Vanczak (FC Sion), Fiola (MVM Paks), N. Meszaros (Debrecen), Guzmics (Haladas), Liptak (Gyori ETO), Korcsmar (Greuther Furth), Kadar (Diosgyor), Laczko (Sampdoria Genova), Gyomber (Ferencvaros Budapesta); mijlocaşi: J. Varga (Middlesbrough), Elek (Diosgyor), Hajnal (Ingolstadt), Koman (FK Krasnodar), Lovrencsics (Lech Poznan), Dzsudzsak (Dinamo Moscova), Szakaly (Debrecen), Kovacs (Videoton); atacanţi: Szabics (Sturm Graz), Szalai (Schalke ’04 Gelsenkirchen), Bode (Ferencvaros), Nemeth (Roda Kerkrade). Selecţionerul Sandor Egervari a nominalizat alţi patru fotbalişti care pot ajunge în lot în cazul unor accidentări: portarul Gulacsi (Red Bull Salzburg), mijlocaşul Patkai şi atacantul R. Varga (ambii de la Gyori ETO), precum şi atacantul Nikolics (Videoton).

CHIRICHEŞ POATE FI... „FURAT“

Managerul grupării Tottenham Hotspur, Andre Villas-Boas, a declarat, duminică seară, că există un interes pentru Vlad Chiricheş de la Steaua şi a glumit spunând că poate şi românul va fi „furat”, referindu-se la transferul lui Willian la Chelsea Londra, informează independent.co.uk. „Există un interes pentru Vlad Chiricheş. Poate cineva îl va fura şi pe el”, a spus Villas-Boas, care a subliniat că Tottenham are nevoie de întăriri în defensivă. Willian, de la Anji Mahacikala, era dorit de Tottenham Hotspur, dar în cele din urmă mijlocaşul brazilian a semnat cu Chelsea.

CHIVU VA CONTINUA LA INTER MILANO

Impresarul Victor Becali a declarat ieri, pentru site-ul calciomercato.it, că fundaşul Cristian Chivu nu se va retrage din fotbal şi a precizat că acesta va rămâne la echipa Internazionale Milano. „Chivu nu se va retrage din fotbal, va continua să joace la Internazionale Milano. Vom vedea când va reveni după operaţia de la picior. Nu există stabilită vreo întâlnire cu oficialii clubului, important este ca recuperarea să decurgă bine”, a spus Victor Becali. Chivu a fost operat cu succes, săptămâna trecută, la un deget de la piciorul drept, intervenţia chirurgicală având loc la Miami. După accidentarea lui Chivu, presa italiană a speculat că Inter Milano doreşte să-i rezilieze contractul, dar şi că fundaşul român s-ar putea retrage din activitate.

CRĂCIUNESCU ŞI-A REZILIAT OFICIAL CONTRACTUL CU FRF

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a luat act, ieri, de încetarea raporturilor contractuale dintre preşedintele CCA, Ion Crăciunescu, şi FRF, aprobând revenirea lui Alexandru Deaconu în funcţia devenită vacantă. „Comitetul de Urgenţă al FRF ia act de încetarea raporturilor contractuale dintre domnul Ion Crăciunescu şi Federaţia Română de Fotbal. Aprobă referatul domnului Adalbert Kassai, secretarul general al FRF, cu privire la propunerea ca domnul Alexandru Deaconu să fie numit preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA). Îl numeşte pe domnul Alexandru Deaconu în funcţie de preşedinte al CCA începând cu data de 26 august 2013”, se menţionează pe site-ul oficial al FRF. Componenţa nominală a Comisiei Centrale a Arbitrilor este următoarea: Alexandru Deaconu - preşedinte, Aron Huzu, Patriţiu Abrudan - vicepreşedinţi, Augustus Constantin, Irina Mîrţ, Cornel Fecioru, Adrian Vidan, Dan Berbecaru şi Cornel Sorescu - membri. Crăciunescu luase decizia de a renunţa la şefia CCA în 15 iulie, dată la care anunţa că avocaţii săi urmează să semneze un act de încetare a activităţii cu FRF. Ion Crăciunescu a fost demis, la 1 august 2012, din funcţia de preşedinte al CCA de către Comitetul Executiv al FRF, întrunit la Casa Fotbalului, fără a i se oferi o explicaţie. Ulterior, Crăciunescu a atacat decizia FRF în justiţie şi a avut câştig de cauză, federaţia fiind obligată să-i achite salariile restante plus dobânda aferentă şi să-l repună în funcţie. Comitetul Executiv al FRF a decis, la începutul lunii iunie, ca Ion Crăciunescu să revină în postul de preşedinte al CCA începând cu data de 5 iunie.

SUEDEZUL JONAS ERIKSSON ARBITREAZĂ SUPERCUPA EUROPEI

Arbitrul suedez Jonas Eriksson va conduce la centru Supercupa Europei, dintre Bayern München, deţinătoarea Ligii Campionilor, şi Chelsea Londra, câştigătoarea UEFA Europa League, care se va disputa vineri seară, de la ora 21.45, pe stadionul „Eden” din Praga, informează uefa.com. În vârstă de 39 de ani, Eriksson este arbitru internaţional din 2002 şi a condus 75 de meciuri în competiţiile europene. La Supercupa Europei, el va fi ajutat de conaţionalii săi Mathias Klasenius şi Daniel Warnmark, rezervă urmând să fie Stefan Wittberg. Asistenţii suplimentari au fost desemnaţi Stefan Johannesson şi Markus Strombergsson.

THOMAS SCHNEIDER, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI VFB STUTTGART

Tehnicianul Thomas Schneider a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei VfB Stuttgart, înlocuindu-l pe Bruno Labbadia, a anunţat clubul german. „Este o încercare pentru mine, dar sunt fericit şi mândru”, a declarat Schneider, care a semnat un contract pe două sezoane. „Bruno Labbadia a făcut o muncă excepţională în ultimii doi ani, dar avem nevoie de un şoc. Thomas Schneider are Stuttgart în sânge şi s-a comportat foarte bine la echipa Under-17 a clubului, care a câştigat titlul de campioană. Am încredere totală în el”, a spus Bernd Wahler, preşedintele grupării germane. În vârstă de 40 de ani, Thomas Schneider a fost jucător la Stuttgart şi a pregătit echipa Under-17 a clubului. El va fi ajutat de secunzii Alfons Higl şi Tomislav Maric. Tehnicianul formaţiei VfB Stuttgart, Bruno Labbadia, a fost demis din funcţie ieri dimineaţă, a anunţat site-ul oficial al echipei la care evoluează şi Alexandru Maxim. Alături de Labbadia a fost demis şi secundul Erdinc Sozer. Demiterea lui Labbadia a venit a doua zi după înfrângerea cu FC Augsburg, scor 1-2 (Ibisevic 42 - pen. / Halil Altintop 6, Callsen-Bracker 36). În acest meci, internaţionalul român Alexandru Maxim a jucat tot meciul şi a obţinut un penalty, transformat de Ibisevic, în min. 42. În trei etape disputate în campionatul Germaniei, VfB Stuttgart a înregistrat trei înfrângeri. Labbadia antrena VfB Stuttgart din 2010. Numele înlocuitorului său nu a fost anunţat.

RIBERY CONSIDERĂ CĂ MERITĂ TITLUL DE CEL MAI BUN JUCĂTOR AL ANULUI

Internaţionalul francez Franck Ribery, autorul unui sezon istoric cu Bayern München, a declarat că merită titlul de cel mai bun jucător european al anului la fel de mult ca Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo, conform unui interviu din publicaţia „Kicker“ de ieri. „Este un titlu la care visez de mult timp. Sezonul trecut am jucat foarte bine şi am câştigat trofee. De ce nu aş fi eu câştigător? Aş merita titlul la fel de mult ca Messi şi Ronaldo. Sunt foarte fericit să mă aflu printre finalişti. Dar, când ai un astfel de sezon, ţi-ar plăcea să primeşti şi recompense”, a declarat Ribery, în vârstă de 30 de ani, autorul unei triple istorice: campionat, Cupa Germaniei şi Liga Campionilor. Dacă nu va fi ales, Ribery spune că nu va fi „sfârşitul lumii”. „Totuşi, voi fi un pic trist. Fiecare are calităţi. Ce fac Messi şi Ronaldo mai bine este că marchează. Eu mai mult pregătesc golurile”, a adăugat Ribery, care ar fi al cincilea francez care ar obţine această distincţie, după Kopa, Platini, Papin şi Zidane. „O listă frumoasă, ar fi un lucru formidabil”, a spus Ribery. Ultimul jucător de la Bayern München care a fost recompensat cu acest titlu este actualul patron al bavarezilor, Karl Heinz Rummenigge, în 1980 şi 1981. Pe de altă parte, Ribery şi-a exprimat satisfacţia pentru faptul că are o „foarte bună legătură” cu noul său antrenor, Pep Guardiola.

BUSQUETS SEMNEAZĂ AZI PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU BARCA

Mijlocaşul Sergio Busquets îşi va prelungi contractul cu FC Barcelona până în 2018, a anunţat, ieri, cotidianul „El Mundo Deportivo“. Potrivit sursei citate, oficialii catalani şi Sergio Busquets au ajuns la un acord pentru prelungire în iulie, iar acordul va fi parafat astăzi, în prezenţa preşedintelui Sandro Rosell şi a agentului jucătorului, Josep Maria Orobitg. Presa spaniolă notează că Busquets va avea o clauză de reziliere de 150 de milioane de euro.

HIGUAIN A SUFERIT UN ACCIDENT LA FAŢĂ

Atacantul argentinian al echipei SSC Napoli, Gonzalo Higuain, a suferit, ieri, un accident la faţă şi i-au fost aplicate zece copci, două la sprânceană şi opt la mandibulă, informează „Gazzetta dello Sport“. Internaţionalul argentinian, aflat în ziua sa liberă, la plajă în Insula Capri, a alunecat pe nişte pietre şi s-a lovit la faţă. El a fost transportat imediat la spitalul Capilupi. Apoi, Higuain a părăsit spitalul cu o eşarfă pe faţă, pentru a nu fi fotografiat, şi a plecat spre Napoli. În vârstă de 25 de ani, Higuain a debutat la Napoli în partida câştigată duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (Callejon 32, Hamsik 45, 64), în faţa formaţiei Bologna.

A DECEDAT FOSTUL INTERNAŢIONAL BRAZILIAN GILMAR

Fostul internaţional brazilian Gilmar dos Santos Neves a decedat, duminică noapte, la vârsta de 83 de ani, după ce în urmă cu câteva zile suferise un infarct, informează „Gazzetta dello Sport“. Gilmar a fost portarul naţionalei Braziliei la succesele repurtate de reprezentativa Braziliei la turneele finale ale Cupei Mondiale din 1958 şi 1962. Gilmar, care a jucat în cariera sa la formaţiile Corinthians şi Santos, era internat în spital în stare gravă după ce a suferit un infarct.