HALEP, ÎNTRE SERENA WILLIAMS ŞI AZARENKA

Ajunsă la al patrulea succes în circuitul WTA în acest an, după victoriile repurtate la Nürnberg (Germania), ‘s-Hertogenbosch (Olanda), Budapesta (Ungaria) şi New Haven (SUA), jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep (nr. 19 în ierarhia WTA, cu 2.450 de puncte) ocupă locul secund într-un clasament al titlurilor câştigate în acest an. Pe prima poziţie se află Serena Williams (SUA, nr. 1 mondial), care a câştigat opt turnee, iar pe locul 3 este Victoria Azarenka (Belarus, nr. 2 mondial), care s-a impus în trei turnee în 2013. Pentru Simona Halep urmează o nouă provocare, participarea la OS Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. În primul tur la US Open, Halep, favorită nr. 21, trebuie să treacă de Heather Watson (Marea Britanie, nr. 77 WTA). Halep va participa la US Open şi la dublu feminin, alături de Alexandra Cadanţu. Halep şi Cadanţu vor întâlni în primul tur perechea americană formată din Jill Craybas şi Coco Vandeweghe.

PERECHEA TECĂU / MIRNÎI, CAP DE SERIE NR. 13 LA US OPEN

Jucătorul constănţean Horia Tecău şi partenerul său Max Mirnîi, din Belarus, au fost desemnaţi cap de serie nr. 13 pe tabloul de dublu de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, adversarii lor din primul tur fiind Pablo Cuevas (Uruguay) şi Horacio Zeballos (Argentina). Pe tabloul de dublu se mai află doi români, Florin Mergea şi Victor Hănescu. Mergea face pereche cu cehul Lukas Rosol, urmând să înfrunte în primul tur cuplul spaniol Roberto Bautista Agut / Daniel Gimeno-Traver, în timp ce Victor Hănescu şi francezul Kenny De Schepper vor juca în compania germanului Daniel Brands şi austriacului Philipp Oswald. Pe tabloul feminin de dublu, Irina-Camelia Begu va face pereche cu sportiva cehă Klara Zakopalova, urmând să întâlnească în primul tur cuplul Katalin Marosi (Ungaria) / Megan Moulton-Levy (SUA). Perechea Alexandra Dulgheru / Eva Hrdinova (Cehia) va juca în primul tur cu Mona Barthel (Germania) / Liga Dekmeijere (Letonia), iar Sorana Cîrstea şi belgianca Yanina Wickmayer vor evolua în compania favoritelor nr. 8, australiencele Ashleigh Barty şi Casey Dellacqua. Monica Niculescu şi slovaca Dominika Cibulkova vor întâlni în runda inaugurală cuplul Anastasia Pavliuchenkova (Rusia) / Lucie Safarova (Cehia), cap de serie nr. 11.

HĂNESCU, PE LOCUL 54 ATP

Tenismanul Victor Hănescu ocupă locul 54, cu 861 puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, aceeaşi poziţie ca săptămâna trecută, fiind cel mai bine clasat jucător român. Adrian Ungur a urcat o poziţie şi se află pe locul 105, cu 520p, Marius Copil a coborât de pe locul 124 pe 125, cu 456p, iar Victor Crivoi a urcat pe locul 196, cu 236p, după ce a fost pe poziţia 197 săptămâna trecută. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a urcat un loc, până pe 28, cu 2.440p, iar Florin Mergea a coborât o poziţie, pe 69, cu 1.066p. Pe primele trei locuri ale clasamentului ATP de simplu se află următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 10.980p, 2. Rafael Nadal (Spania) 8.860p, 3. Andy Murray (Marea Britanie) 8.700p.

MONICA UNGUREANU ŞI CARMEN BOGDAN, ELIMINATE LA CM DE JUDO

Sportivele Monica Ungureanu şi Carmen Bogdan au fost eliminate, ieri, la Campionatul Mondial de judo care se desfăşoară în aceste zile în Brazilia, de la Rio de Janeiro. Monica Ungureanu a debutat în Grupa A a categoriei 48 de kilograme cu o victorie în faţa sportivei din Guatemala, Jacqueline Solis, dar a fost învinsă de Laetitia Payet (Franţa), ratând calificarea. În Grupa C a categoriei 48 kg, Carmen Bogdan a avut un prim tur liber, iar în cel secund a învins-o pe Esther Ewala Bondime (Gabon). În turul al treilea, Carmen Bogdan a cedat în duelul cu japoneza Haruna Asami, care a câştigat prin ippon, după două minute de luptă. Astăzi, la CM de la Rio de Janeiro, România va fi reprezentată de Andreea Ionaş şi Andreea Chiţu, ambele la categoria 52 kg.

TENISMANUL JAMES BLAKE ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Tenismanul american James Blake, locul 100 ATP, şi-a anunţat, ieri, retragerea din activitate după US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, informează „L’Equipe“. În vârstă de 33 de ani, Blake a câştigat în cariera sa zece titluri ATP şi Cupa Davis în 2007 cu echipa Statelor Unite ale Americii. Cea mai bună clasare a sa din carieră a fost locul 4 ATP în 20 noiembrie 2006. În primul tur de la US Open, James Blake îl va întâlni pe croatul Ivo Karlovic.

JOHN DEGENKOLB A CÂŞTIGAT CLASICA DE LA HAMBURG

Ciclistul german al echipei Argos, John Degenkolb, a câştigat cursa clasică de la Hamburg, învingându-i la sprint pe conaţionalul său Andre Greipel şi pe norvegianul Alexander Kristoff. Degenkolb a reuşit a treia victorie germană în această cursă, după succesele obţinute de Erik Zabel în 2011 şi Jan Ullrich în 1997. În vârstă de 24 ani, Degenkolb a obţinut a doua victorie din acest sezon, după ce s-a impus în etapa a V-a a Turului Italiei.