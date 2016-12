TURNEU ITF LA TENIS CLUB IDU DIN MAMAIA

În această săptămână, la Baza Sportivă Tenis Club Idu din Mamaia, se desfăşoară a treia ediţie a „Mamaia Idu - Comvex Trophy”, turneu internaţional feminin de tenis inclus în circuitul ITF şi dotat cu premii în valoare totală de 25.000 USD, organizat de Tenis Club Idu Mamaia şi Federaţia Română de Tenis. La startul întrecerilor şi-au confirmat participarea jucătoare din Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehia, Elveţia, Estonia, Franţa, Italia, Kazahstan, Moldova, Olanda, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Ucraina, Venezuela şi România, dintre primele 250 ale clasamentului mondial WTA, favorită nr. 1 fiind Melanie Klaffner (Austria, nr. 183 WTA), în timp ce ultima acceptată direct pe tablou este Katerina Kramperova (Cehia, nr. 411 WTA). Dintre jucătoarele din România, cel mai bine clasate sunt Cristina Dinu (206 WTA, fav. nr. 2), Laura Ioana Andrei (281 WTA, fav. nr. 4) şi Ana Bogdan (321 WTA, fav. nr. 7). Ieri s-au disputat primele meciuri din calificări, care se vor încheia astăzi. Începând de mâine vor avea loc partidele de pe tabloul principal, la simplu şi dublu. Semifinalele şi finalele sunt programate sâmbătă (31 august) şi duminică (1 septembrie 2013).

CS NĂVODARI A CÂŞTIGAT DERBY-UL CODAŞELOR ÎN DN DE RUGBY

Etapa a 14-a, ultima din sezonul regulat al Diviziei Naţionale de rugby, a adus a treia victorie în contul formaţiei CS Năvodari. Echipa constănţeană a învins sâmbătă, scor 40-18, pe teren propriu, pe RCM Galaţi, reuşind şi punctul bonus ofensiv. CS Năvodari a încheiat sezonul regulat pe locul 8 - ultimul -, cu 15 puncte, în timp ce adversarii de sâmbătă se află o poziţie mai sus în clasament, cu 19p.

CÎRSTEA ŞI CADANŢU POT FI ADVERSARE ÎN TURUL SECUND LA US OPEN

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 19 şi locul 22 mondial, cu 2.250 de puncte, o va întâlni în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, pe sportiva canadiană Sharon Fichman (95 WTA), jucătoare venită din calificări. Alexandra Cadanţu, locul 73 mondial, cu 885p, o va avea ca adversară pe japoneza Kurumi Nara, nr. 109 WTA, de asemenea venită din calificări. În cazul în care se vor impune în meciurile din primul tur, cele două sportive din România vor fi adversare în turul secund. Celelalte românce de pe tabloul principal de la US Open vor avea următoarele adversare, conform tragerii la sorţi: Simona Halep (a 21-a favorită şi nr. 19 WTA începând de ieri, cu 2.450p) - Heather Watson (Marea Britanie, 77 WTA), Monica Niculescu (42 WTA, 1.265p) - Galina Voskoboeva (Kazahstan, 78 WTA), Irina-Camelia Begu (74 WTA, 883p) - Urszula Radwanska (Polonia, 39 WTA) şi Alexandra Dulgheru (215 WTA, 253p) - Varvara Lepchenko (Uzbekistan, 35 WTA). La dublu, Niculescu este pe locul 52, cu 1.720p, Begu se află pe locul 63, cu 1.465p, iar Raluca-Ioana Olaru ocupă locul 80, cu 1.102p. Noua ierarhie WTA a fost dată publicităţii ieri. Primele trei poziţii sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 12.260p, 2. Victoria Azarenka (Belarus) 9.505p, 3. Maria Şarapova (Rusia) 8.766p.

ILIE NĂSTASE, ONORAT ÎN CADRUL UNEI GALE LA NEW YORK

Fostul tenisman Ilie Năstase, primul lider ATP din istorie (la 23 august 1973), şi ceilalţi sportivi care au ocupat prima poziţie în ierarhia mondială de-a lungul celor 40 de ani de la înfiinţarea clasamentului au fost onoraţi, vineri seară, în cadrul unei gale ce a avut loc la New York. La evenimentul numit „No. 1 Celebration” au fost prezenţi, alături de Ilie Năstase, John Newcombe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg, Jim Courier, Marcelo Rios, Carlos Moya, Evgheni Kafelnikov, Gustavo Kuerten, Lleyton Hewitt, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Roger Federer, Rafael Nadal şi Novak Djokovic. Ilie Năstase a fost primul chemat pe scenă şi i-a întâmpinat cordial pe toţi ceilalţi mari jucători de tenis, rând pe rând, chiar punându-se în genunchi în faţa lui Bjorn Borg, John McEnroe, Roger Federer, Rafael Nadal şi Novak Djokovic. „A fost foarte dificil pentru mine, venind dintr-o ţară în care tenisul nu era atât de popular. Când intri pe teren ca un copil de mingi, cum am început eu, încerci din greu, dar nu se ştie dacă ajungi ceva”, a declarat Năstase în faţa audienţei de la Waldorf Astoria. Dintre cei 25 de lideri ATP, şase au lipsit de la festivitate: Pete Sampras, Andre Agassi, Patrick Raffter, Boris Becker, Marat Safin şi Thomas Muster.

NEGRU, GOLGHETERUL CM DE HANDBAL TINERET

Extrema stângă Nicuşor Negru, legitimat la CS Caraş Severin, a obţinut onorantul titlu de golgheter al Campionatului Mondial de handbal tineret desfăşurat în Ungaria. Negru a încheiat competiţia cu 64 de goluri, la fel ca şi brazilianul Jose Toledo. Noua campioană mondială este Danemarca (n.r. - care a eliminat România în optimile de finală), după ce a învins în finală Croaţia, scor 32-26. România a încheiat turneul pe locul 11.

NAŢIONALA DE HANDBAL JUNIOARE U17, LOCUL 6 LA CE

Naţionala de handbal junioare a României s-a clasat, ieri, pe locul 6 la Campionatul European Under 17 din Polonia, după ce a fost învinsă de reprezentantiva Muntenegrului, cu scorul de 26-24 (12-11), în ultimul meci din competiţie. Rezultatele obţinute de echipa României la CE din Polonia sunt următoarele: 31-25 cu Spania, 31-21 cu Polonia, 21-25 cu Portugalia - în Grupa Preliminară A, 24-36 cu Danemarca, 27-22 cu Muntenegru - în Grupa Principală I, 34-31 cu Croaţia - în primul meci pentru locurile 5-8 şi 24-26 cu Muntenegru - pentru clasarea finală pe locurile 5-6.

BOXERUL CRISTIAN CIOCAN ŞI-A APĂRAT TITLUL EUROPEAN

Pugilistul român Cristian „Hammer” Ciocan şi-a apărat cu succes, pentru a doua oară, centura de campion european WBO la categoria grea, vineri seară, în faţa norvegianului Leif Larsen, în cadrul unei gale de box care a avut loc la Galaţi. Ciocan l-a învins pe Larsen prin KO în runda a şaptea. Românul a câştigat centura WBO în septembrie 2012, când s-a impus în faţa englezului Danny Williams. În 22 februarie, Ciocan şi-a apărat centura învingându-l pe ucraineanul Oleksi Mazikin.

MARIUS VIZER, REALES PREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE DE JUDO

Marius Vizer a fost reales preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Judo (IJF), pentru un mandat de patru ani, la Congresul forului, desfăşurat la Rio de Janeiro (Brazilia). Congresul IJF s-a întrunit la finalul săptămânii trecute la Rio de Janeiro, unde vor avea loc şi Campionatele Mondiale, începând de astăzi. „Sunt foarte emoţionat, pentru că am lucrat împreună timp de şase ani, cu încredere, bună colaborare şi respect. Mulţumesc tuturor oficialilor, Comitetului nostru Executiv, stafului IJF şi tuturor celor implicaţi în lumea judou-ului. Vă mulţumesc foarte mult”, a declarat Vizer, care conduce IJF din 2007. Cu aceeaşi ocazie, mai multe personalităţi din lumea judo-ului mondial au fost cooptate în Comitetul Executiv, printre acestea numărându-se şi preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, care a primit funcţia de manager de dezvoltare al IJF. Marius Vizer a fost ales la finalul lunii mai şi în funcţia de preşedinte al SportAccord, cea mai importantă organizaţie sportivă din lume. SportAccord are 91 membri cu drepturi depline (federaţiile sportive internaţionale, care guvernează sporturi specifice la nivel mondial) şi 16 membri asociaţi (organizaţiile care desfăşoară activităţi strâns legate de federaţiile sportive internaţionale).

SCM CRAIOVA VA DEBUTA ÎN LIGA BALCANICĂ LA BASCHET MASCULIN

Echipa de baschet masculin SCM Craiova, care va juca în premieră în Liga Balcanică, va debuta în competiţie pe teren propriu, la 17 octombrie, cu formaţia bulgară Levski Sofia. Organizatorii Ligii Balcanice au anunţat că primul meci al noii stagiuni va avea loc la Craiova, în 17 octombrie, între SCM şi bulgarii de la Levski Sofia. În competiţie s-au înscris până în prezent nouă echipe, inclusiv SCM Craiova, iar organizatorii fac eforturi pentru a mai găsi una, astfel încât să poată forma două grupe. În cazul în care vor reuşi să completeze tabloul de zece, cele două grupe vor avea următoarea componenţă: Galil Gilboa (Israel), Balkan (Bulgaria), Teodo (Montenegro), Sigal Prishtina (Kosovo) şi ultima echipă care va fi cooptată, respectiv Levski Sofia (Bulgaria), SCM U Craiova (România), Mornar (Montenegro), Peja (Kosovo) şi Kozuv (Macedonia). În cazul în care nu va fi găsită a zecea echipă, Liga Balcanică din ediţia 2013-2014 nu va avea grupe, cele nouă formaţii urmând a juca tur-retur, cu un sistem diferit de calificare mai departe. Indiferent de sistemul abordat şi de numărul echipelor care vor lua startul, organizatorii Ligii Balcanice au anunţat că meciul de deschidere al stagiunii 2013-2014 va avea loc la 17 octombrie, la Craiova, între SCM şi Levski Sofia.

NORVEGIANUL HERGEIRSSON ŞI SPANIOLUL RIVERA, ANTRENORII ANULUI 2012 LA NIVEL MONDIAL

Norvegianul Thorir Hergeirsson şi spaniolul Valero Rivera au fost aleşi antrenorii anului 2012 în handbalul mondial, feminin şi, respectiv, masculin, potrivit anunţului de ieri al Federaţiei Internaţionale de Handbal (IHF). Thorir Hergeirsson câştigă distincţia pentru a doua oară consecutiv, tehnicianul fiind antrenorul naţionalei Norvegiei şi fiind votat de 33% dintre fani, reprezentanţi ai mass-media şi un juriu IHF. Cu Thorir Hergeirsson pe bancă, naţionala Norvegiei a cucerit titlul olimpic în 2012 şi medalia de argint la CE din acelaşi an. Pe locul secund în topul votanţilor s-a aflat Morten Soubak, antrenorul naţionalei Braziliei, cu 27% dintre voturi, urmat pe podium de Dragan Adzic (Muntenegru), cu 20%. La masculin, titlul a revenit spaniolului Valero Rivera, care a devenit campion mondial cu naţionala ţării sale în ianuarie 2013. El a primit 33% dintre voturi, pe locul secund aflându-se francezul Claude Onesta (27%), iar pe locul 3, danezul Ulrik Wilbek (20%). Ultimele trei disticţii acordate de IHF pe baza voturilor fanilor, jurnaliştilor şi a unui juriu propriu au fost cucerite de Evgheni Trefilov (Rusia, în 2009), Olivier Krumholz (Franţa, în 2010) şi Thorir Hergeirsson (Norvegia, în 2011) - la feminin, respectiv Claude Onesta (Franţa, în 2009 şi 2010) şi Ulrik Wilbek (Danemarca, în 2011) - la masculin.

JURGEN MELZER A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA WINSTON-SALEM

Tenismanul austriac Jurgen Melzer a câştigat, sâmbătă, turneul de la Winston-Salem (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 575.250 de dolari, beneficiind în finală de abandonul francezului Gael Monfils. Monfils a abandonat din cauza unor probleme la muşchii abdominali, la scorul de 6-3, 2-1 pentru Melzer. Acesta este al cincilea titlu din cariera lui Jurgen Melzer, locul 32 ATP.

MIKE TYSON, APROAPE DE... MOARTE

Fostul pugilist american Mike Tyson a declarat, pentru postul ESPN, că este aproape de moarte deoarece este un alcoolic înrăit şi că de şase zile nu a mai consumat alcool sau droguri, ceea ce e „un miracol”, informează „The Guardian“. „Nu vreau să mor. Sunt aproape de moarte pentru că sunt un alcoolic înrăit. Uneori sunt un tip rău. Am făcut multe lucruri rele şi vreau să fiu iertat. Vreau să îmi schimb viaţa, vreau să trăiesc altfel acum. Nu am consumat alcool şi droguri de şase zile şi pentru mine asta este un miracol. I-am minţit pe toţi spunând că nu mai beau. Aceasta este abia a şasea zi în care nu am băut”, a spus fostul sportiv în vârstă de 47 de ani. Mike Tyson a devenit în 1986, la vârsta de 20 de ani, cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria grea. Ascensiunea lui fenomenală în boxul profesionist a fost însă însoţită de numeroase scandaluri în viaţa personală - închisoare pentru viol, dependenţă de droguri, multe bătăi şi agresiuni fizice.