ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A AJF CONSTANŢA

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 10.08.2013, la restaurantul Sport din Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1. Constatarea întrunirii cvorumului; 2. Aprobarea ordinii de zi; 3. Alocuţiunea preşedintelui AJF Constanţa; 4. Desemnarea a trei persoane pentru întocmirea procesului-verbal; 5. Prezentarea raportului privind activitatea Comitetului Executiv; 6. Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2012; 7. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori; 8. Stabilirea seriilor şi programului de desfăşurare a campionatului ediţia 2013-2014 pentru Liga a IV-a şi Liga a V-a; 9. Diverse.

ÎNSCRIERI LA CUPA „FRIENDS”, EDIŢIA A 5-A

Pe 31 august şi 1 septembrie se vor disputa primele meciuri din cadrul ediţiei 2013-2014 a Cupei „Friends” la minifotbal. Ajunsă la ediţia a 5-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa (b-dul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa „Friends” este inclusă în Liga „Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga I şi Liga a II-a de futsal. Echipele participante au obligaţia de a se prezenta la meciuri cu tricouri de joc având numerele inscripţionate. Înscrierile se vor încheia pe 20 august. Taxa de participare este de 250 lei/echipă. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

TRICOLORII SE MENŢIN PE LOCUL 33 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională de fotbal a României ocupă locul 33, cu 732 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna august, aceeaşi poziţie ca în luna iulie, conform ierarhiei ce a fost publicată, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele echipei României în Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014 ocupă următoarele poziţii: Olanda - locul 5 (1.165p), Ungaria - locul 31 (749p), Turcia - locul 58 (573p), Estonia - locul 85 (423p), Andorra - locul 205 (8p). Pe primul loc se menţine campioana mondială şi europeană Spania, cu 1.484p. Primele zece locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.484p, 2. Germania 1.257p, 3. Columbia 1.219p, 4. Argentina 1.210p, 5. Olanda 1.165p, 6. Italia 1.142p, 7. Portugalia 1.099p, 8. Croaţia 1.098p, 9. Brazilia 1.089p, 10. Belgia 1.079p. Următorul clasament FIFA-Coca Cola va fi dat publicităţii pe 12 septembrie.

EMBLEME SUSCEPTIBILE A FI CONTRAFĂCUTE CU SIGLA FRF

Mii de embleme inscripţionate cu Federaţia Română de Fotbal (FRF - 1.500 de bucăţi), Internazionale Milano (1.020 de bucăţi) şi Real Madrid (1.000 de bucăţi), susceptibile a fi contrafăcute, au fost descoperite de inspectorii vamali din cadrul Biroului Otopeni Călători, informează un comunicat al ANAF. Ca urmare a analizei de risc, Inspectorii au selectat pentru control un colet care avea declarat drept marfă etichete. Coletul a fost prezentat în vamă printr-o firmă de curierat, fiind expediat din Hong Kong pentru o persoană fizică cu domiciliul în Bucureşti. Autoritatea vamală a reţinut bunurile în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

FC U. CRAIOVA POATE EVOLUA ÎN LIGA A II-A

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), întrunită, miercuri, la Casa Fotbalului, a constatat că FC Universitatea Craiova (gruparea patronată de Adrian Mititelu) îndeplineşte condiţiile de participare în ediţia viitoare a Ligii a II-a. În schimb, luni, Comisia de Disciplină a FRF şi-a declinat competenţa în ceea ce priveşte CS Universitatea Craiova (echipa finanţată de Primăria Craiova), care a solicitat înscrierea în sezonul competiţional 2013-2014 al eşalonului secund, cazul urmând să fie judecat de Comisia de Competiţii a federaţiei. După excluderea grupării FC Universitatea Craiova, în vara anului 2011, Adunarea Generală a FRF a oferit, anul trecut, câte un loc în Liga a II-a atât clubului condus de Adrian Mititelu, conform unei hotărâri a Curţii de Apel Bucureşti, cât şi Primăriei Craiova, locuri neocupate până în prezent. Iniţial, primarul Lia Olguţa Vasilescu l-a susţinut pe Mititelu în disputa sa cu FRF şi în încercarea de a reînscrie echipa în Liga a II-a. Văzând că Mititelu nu reuşeşte să facă rost de banii necesari înscrierii formaţiei în Liga a II-a, Primăria Craiova a decis să formeze o altă echipă în cadrul Clubului Sportiv Universitatea Craiova. Autorităţile locale din Craiova au evacuat, pe 27 iunie, gruparea Universitatea Craiova patronată de Adrian Mititelu de la Stadionul „Ion Oblemenco“, pentru a face loc noii grupări. Ulterior, finanţatorul clubului Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a anunţat că gruparea pe care o conduce urmează să se reafilieze şi să se înscrie în competiţie.

MARIUS ALEXE A ÎNSCRIS PENTRU SASSUOLO

Fostul atacant dinamovist Marius Alexe a marcat un gol pentru Sassuolo în meciul amical cu formaţia Mantova, scor 4-0, disputat miercuri seară, a anunţat site-ul oficial al grupării italiene. Marius Alexe, care a jucat pe tot parcursul primei reprize, a marcat în min. 38. Celelalte goluri au fost înscrise de Gliozi (min. 47 şi 60) şi Gomes (min. 62).

AU ÎNCERCAT SĂ TRUCHEZE UN MECI DIN UEL

Doi arbitri armeni au fost suspendaţi de UEFA pentru că au încercat să manipuleze pentru pariuri rezultatul meciului dintre FC Inter Turku (Finlanda) şi Vikingur (Insulele Feroe), din primul tur preliminar al UEFA Europa League. Centralul Andranik Arsenyan şi asistentul Hovhannes Avagyan au recunoscut în faţa federaţiei armene (HFF) că au „încercat să trucheze” rezultatul meciului retur dintre finlandezii de la Inter Turku şi Vikingur, disputat pe 11 iulie, scor 0-1, după 1-1 în tur. „Sistemul UEFA de detectare a fraudelor privind pariurile (BFDS), care supraveghează peste 32.000 de meciuri din Europa, în special din primele divizii şi competiţiile europene, a detectat pariuri suspecte pe acest meci şi acest lucru a dus la deschiderea unei anchete a UEFA, cu care HFF a colaborat strâns”, a anunţat UEFA. Pe lângă suspendarea celor doi, preşedintele comisiei de disciplină a UEFA a lansat o procedură disciplinară împotriva lor, cazul urmând să fie examinat pe 22 august, la Nyon.

REAL MADRID A CÂŞTIGAT INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP

Echipa Real Madrid a învins, cu 3-1 (Marcelo 14, Cristiano Ronaldo 31, 57 / Ramires 16), formaţia Chelsea Londra, în finala turneului de pregătire International Champions Cup, desfăşurat la Miami. Jucătorul portughez i-a „răspuns” prin cele două goluri înscrise fostului său antrenor de la Real, Jose Mourinho, acum la Chelsea, care a afirmat recent că a avut ocazia să lucreze cu „adevăratul Ronaldo”, brazilianul. La acest meci au asistat 67.273 de spectatori. Partida a fost întreruptă în repriza a doua, după ce un fan al Realului a pătruns pe teren. În finala mică, AC Milan a învins, cu 2-0 (Balotelli 17, Niang 40), formaţia Los Angeles Galaxy. La această competiţie au mai participat echipele CF Valencia, Everton, Internazionale Milano şi Juventus Torino, clasate în această ordine.

LISANDRO LOPEZ VA JUCA LA AL-GHARAFA

Atacantul argentinian al echipei Olympique Lyon, Lisandro Lopez, va juca din acest sezon la formaţia Al-Gharafa din Qatar, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. Detaliile transferului nu au fost date publicităţii. În vârstă de 30 de ani, Lisandro Lopez a fost achiziţionat de Lyon în 2009, de la FC Porto, contra sumei de 24 de milioane de euro. Al-Gharafa a terminat sezonul trecut pe locul 6 în campionatul din Qatar şi îi mai are în lot pe brazilianul Nene (ex-PSG, AS Monaco şi Espanyol Barcelona) şi pe australianul Mark Bresciano (ex-Lazio Roma, US Palemo şi FC Parma).

BERNARD, CONTRACT PE CINCI ANI CU ŞAHTIOR DONEŢK

Mijlocaşul ofensiv brazilian Bernard, în vârstă de 20 de ani, a semnat, ieri, un contract pe cinci ani cu Şahtior Doneţk, echipă antrenată de Mircea Lucescu. Suma de transfer este de 25 de milioane de euro, iar salariul anual al fotbalistului este de trei milioane de euro net. Clubul Şahtior a reuşit să obţină semnătura tânărului fotbalist, deşi acesta a fost dorit şi de grupări importante din vestul Europei, cum ar fi Arsenal Londra şi Tottenham. Bernard a strâns deja cinci selecţii în reprezentativa Braziliei.

PARK JI-SUNG, LA PSV EINDHOVEN

Mijlocaş sud-coreean al echipei Queens Park Rangers, Park Ji-Sung, a fost împrumutat, ieri, pentru un sezon la formaţia olandeză PSV Eindhoven, a anunţat site-ul oficial al UEFA. Fostul jucător de la Manchester United a mai evoluat la PSV Eindhoven în perioada 2003-2005, câştigând două titluri de campion, o Cupă a Olandei şi ajungând până în semifinalele Ligii Campionilor. În vârstă de 32 de ani, Park Ji-Sung a câştigat cu Manchester United patru titluri de campion al Angliei şi Liga Campionilor în sezonul 2007-2008.

UJFALUSI VA EVOLUA LA SPARTA PRAGA

Fundaşul echipei Galatasaray Istanbul, Tomas Ujfalusi, a semnat, ieri, un contract pe un sezon cu formaţia Sparta Praga, a anunţat clubul ceh. În vârstă de 35 de ani, Ujfalusi nu a mai jucat vreun meci oficial din 2012, din cauza unei accidentări la genunchi. Fostul internaţional ceh, retras din prima reprezentativă în 2009, a mai evoluat în cariera sa la echipele Sigma Olomouc, Hamburger SV, AC Fiorentina şi Atletico Madrid.

ALBELDA SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Mijlocaşul David Albelda a decis să se retragă din activitate la 36 de ani, după 15 ani în elita fotbalului, aproape toţi petrecuţi la Valencia, unde a fost căpitan şi jucător emblematic, informează presa spaniolă. Conform Onda Cero Valencia, Albelda a decis să nu accepte nicio ofertă primită în această vară şi să se retragă din activitate. Albelda şi-a încheiat contractul cu Valencia pe 30 iunie, iar conducerea clubului a decis să nu-i prelungească înţelegerea, în ciuda faptului că jucătorul a avut evoluţii foarte bune în partea finală a campionatului. Albelda şi Ruben Baraja au format la Valencia una dintre cele mai bune perechi de mijlocaşi din istoria fotbalului spaniol. Albelda a jucat la Valencia din 1998 şi a disputat 481 de meciuri pentru această echipă, marcând nouă goluri. Albelda a jucat 51 de meciuri cu naţionala Spaniei, între 2001 şi 2008, fiind prezent la Cupa Mondială din 2002 şi la cea din 2006, dar şi la Campionatul European din 2004. Cu Valencia, Albelda a câştigat Supercupa Spaniei (în 1999), Cupa UEFA şi Supercupa Europei (în 2004), campionatul Spaniei (în 2002 şi 2004).

SE RETRAGE ŞI LOUIS SAHA

Atacantul francez Louis Saha, care şi-a încheiat în această vară contractul cu echipa Lazio Roma, şi-a anunţat ieri, pe contul de Twitter, retragerea din activitate, informează „L’Equipe“. În vârstă de 35 de ani, Saha a evoluat în cariera sa la formaţiile FC Metz, Newcastle United, Fulham, Manchester United, Everton, Tottenham Hotspur, Sunderland şi Lazio Roma. El este al treilea cel mai bun marcator francez din istoria Premier League, cu 85 de goluri, după Thierry Henry şi Nicolas Anelka. Saha are 20 de selecţii şi patru goluri la naţionala Franţei.