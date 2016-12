ÎNSCRIERI LA CUPA „FRIENDS”, EDIŢIA A 5-A

Pe 31 august şi 1 septembrie se vor disputa primele meciuri din cadrul ediţiei 2013-2014 a Cupei „Friends” la minifotbal. Ajunsă la ediţia a 5-a, competiţia va fi găzduită tot de terenul Bazei Sportive „Friends” din Constanţa (b-dul Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian). Cupa „Friends” este inclusă în Liga „Bergenbier”, primul campionat de fotbal pe teren redus rezervat amatorilor, şi va desemna reprezentanta oraşului de la ţărmul mării pentru turneul final pe ţară, organizat de Asociaţia Română de Minifotbal. La competiţie pot participa jucători care nu evoluează în Liga 1, Liga a II-a şi Liga a III-a la fotbal, precum şi în Liga 1 şi Liga a II-a de futsal. Echipele participante au obligaţia de a se prezenta la meciuri cu tricouri de joc având numerele inscripţionate. Înscrierile se vor încheia pe 20 august. Taxa de participare este de 250 lei/echipă. Mai multe amănunte pot fi obţinute la numărul de telefon 0752.312204. Persoană de contact: Tudor Miron.

NAŢIONALA DE FOTBAL U17 A ROMÂNIEI ÎNTÂLNEŞTE MOLDOVA

Echipa naţională de fotbal Under 17 a României va disputa două meciuri amicale cu selecţionata similară a Republicii Moldova, astăzi (ora 18.00) şi sâmbătă (ora 10.00), pe stadionul „Ancora” din Galaţi, informează site-ul oficial al FRF. Antrenorul coordonator al naţionalelor României de juniori, Ştefan Iovan, a convocat 22 de jucători, şapte dintre aceştia fiind de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” - portari: Arpad Tordai (Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”), Laurenţiu Popescu (Şcoala de Fotbal „Gică Popescu”); fundaşi: Victor Rogoza, Cristian Manea, Dragoş Nedelcu, Dan Panait (toţi Academia Hagi), Florentin Pham (Juventus Colentina), Vlăduţ Georgescu (Dinamo Bucureşti), Ionuţ Codreanu (Oţelul Galaţi), Ştefan Suru (LPS Iaşi), Rareş Pădurariu (FC Braşov); mijlocaşi: Simone Dobre, Eduard Târcoveanu (ambii Dinamo Bucureşti), Robert Vâlceanu (Steaua Bucureşti), Alexandru Cicaldău, Alexandru Stoica (ambii Academia Hagi), Alin Manea (Şoimii Sibiu), Angelo Iuga (Atletico Arad), Bogdan Moraru (Şcoala „Mihai Georgescu”); atacanţi: David Popa (Atletico Arad), Virgil Ivan (Sporting Piteşti), Gabriel Ion (Dinamo Bucureşti).

AMENZI PENTRU VIITORUL ŞI DINAMO

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a sancţionat clubul Dinamo Bucureşti cu o penalitate sportivă de 10.000 de lei pentru scandările propriilor fani şi pentru bannerele afişate la Chiajna, la meciul cu Viitorul Constanţa, scor 0-0, din etapa a 3-a a Ligii 1 la fotbal, a anunţat, ieri, site-ul oficial al LPF. De asemenea, clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare a mai primit o penalitate sportivă de 910 lei pentru comportament neregulamentar, în timp ce gruparea Viitorul Constanţa a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei pentru deficienţe de organizare şi pentru scandări ale suporterilor. Clubul Universitatea Cluj a primit o penalitate sportivă de 5.000 de lei pentru incidentele provocate de fani la meciul cu Ceahlăul Piatra Neamţ. Penalitate sportivă de 910 lei au mai primit cluburile ACS Poli Timişoara, Gaz Metan Mediaş, FC Botoşani şi Corona Braşov. Eliminaţi de pe teren, următorii jucători au fost sancţionaţi astfel: Mike Temwanjera (FC Vaslui) - 2 etape şi 2.000 de lei, Ogbu Chuka (CFR Cluj) - 2 etape şi 2.000 de lei, Marko Marovici - o etapă şi 740 de lei, Adrian Gheorghiu (Ceahlăul Piatra Neamţ) - o etapă şi 740 de lei, Răzvan Damian (Corona Braşov) - o etapă şi 740 de lei.

TREI PUNCTE DE SUTURĂ PENTRU ŞTEFAN RADU

Fundaşul Ştefan Radu a fost transportat la spital şi a avut nevoie de trei puncte de sutură, după ce a fost accidentat de coechipierul său Miroslav Klose la un antrenament al echipei Lazio, anunţă presa italiană. Radu a fost accidentat de Klose în timp ce încerca să-l deposedeze pe atacant, iar germanul l-a lovit involuntar cu cotul în figură. Radu a căzut, accidentat la bărbie, şi a fost constrâns să se întoarcă la vestiare, după ce i s-a pus o pungă de gheaţă în locul lovit. Medicul echipei i-a acordat îngrijiri jucătorului, Radu fiind transportat la spital, unde i-au fost aplicate trei puncte de sutură. După mai puţin de o oră, Radu a revenit în cantonamentul echipei.

BOKILA, APROAPE DE UN TRANSFER LA FORTUNA DUSSELDORF

Atacantul congolez Jeremy Bokila, care în sezonul trecut a jucat la echipa Petrolul Ploieşti, este foarte aproape de un transfer la formaţia Fortuna Dusseldorf, din liga a doua germană, a anunţat, ieri, „L’Equipe“. Conform sursei citate, Bokila ar urma să semneze un contract pe două sezoane cu drept de prelungire pentru încă unul. Internaţionalul congolez este sub contract cu gruparea Zulte-Waregem, iar oficialii belgieni au început marţi seară negocierile cu Fortuna Dusseldorf. Pentru cedarea lui Bokila, Zulte-Waregem speră să obţină 1,5 milioane de euro. Bokila se află în conflict cu gruparea Petrolul Ploieşti privind contractul său. Fotbalistul olandez de origine congoleză susţine că grupările Petrolul şi Zulte-Waregem, de unde a fost împrumutat de prahoveni, au ajuns la o înţelegere pentru un transfer definitiv, dar fără să obţină şi acordul său pentru a continua la echipa antrenată de Cosmin Contra. Considerându-se jucătorul formaţiei belgiene, Bokila, în vârstă de 24 de ani, a părăsit România la începutul lunii iulie şi îşi caută un angajament mai avantajos. Oficialii grupării ploieştene au afirmat că Bokila este în continuare sub contract cu Petrolul şi l-au ameninţat pe jucător că vor cere FIFA suspendarea lui. După ce a plecat de la Petrolul, Bokila a negociat cu mai multe grupări, printre care Rubin Kazan, AC Ajaccio, Crystal Palace, Bolton Wanderers şi AS Saint-Etienne, fără să reuşească să încheie vreun contract.

NEYMAR, LA PRIMUL GOL PENTRU CATALANI

Brazilianul Neymar a marcat primul său gol pentru FC Barcelona, ieri, la Bangkok, într-un meci amical câştigat cu scorul de 7-1 în faţa reprezentativei Thailandei. Neymar a marcat în min. 13 şi a jucat pe tot parcursul primei reprize. Celelalte goluri pentru Barcelona au fost marcate de Messi (min.15 - pen. şi 25), Pedro Rodriguez (min. 18, 35 şi 47) şi Alexis Sanchez (min. 48). Pentru Thailanda a înscris Dangda (min. 45 - pen.).

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA CLUBULUI METALIST HARKOV

UEFA a anunţat, pe site-ul oficial, că a deschis o procedură disciplinară împotriva clubului ucrainean Metalist Harkov, pentru nerespectarea criteriilor de admitere în competiţiile organizate de forul european. Cazul va fi analizat pe 13 august, la Casa Fotbalului European de la Nyon (Elveţia). „Având în vedere urgenţa cazului şi în conformitate cu articolul 23.3 al Regulamentului Disciplinar al UEFA, cazul a fost transmis direct Comisiei de Apel a UEFA”, se arată pe site-ul forului continental. Potrivit AFP, UEFA îi reproşează clubului din Harkov faptul că a fost implicat într-un scandal privind meciuri trucate în Ucraina, criteriu conform căruia i se poate revoca dreptul de participare în cupele europene. Pe 2 august, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a sancţionat zece oficiali şi jucători de la Metalist Harkov şi Karpati Lvov pentru că au trucat meciul direct din campionatul Ucrainei, disputat pe 19 aprilie 2008. Echipa Metalist Harkov evoluează în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor.

PEPE REVINE ÎN LOTUL PORTUGALIEI PENTRU AMICALUL CU OLANDA

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, a anunţat cei 23 de jucători reţinuţi pentru meciul amical cu Olanda, programat pe 14 august, la Algarve, în lot revenind şi fundaşul Pepe, de la Real Madrid. Cu excepţia lui Pepe, care nu a putut juca în meciul cu Rusia, din iunie, din cauza unei suspendări, lista lui Bento nu are multe noutăţi. „Revenirea lui Pepe ne oferă mai multe posibilităţi. Este un jucător cu potenţial şi are o mare capacitate de lider”, a declarat Paulo Bento. Meciul cu Olanda este ultimul amical înaintea partidei cu Irlanda de Nord, programtă pe 6 septembrie, la Belfast. Lotul Portugaliei pentru meciul cu Olanda - portari: Beto (FC Sevilla), Rui Patricio (Sporting Lisabona), Eduardo (Sporting Braga); fundaşi: Bruno Alves şi Luis Neto (ambii Zenit Sankt Petersburg), Fabio Coentrao şi Pepe (ambii Real Madrid), Joao Pereira şi Ricardo Costa (ambii CF Valencia), Silvio (Benfica Lisabona); mijlocaşi: Custodio şi Ruben Micael (ambii de la Sporting Braga), Joao Moutinho (AS Monaco), Miguel Veloso (Dinamo Kiev), Raul Meireles (Fenerbahce Istanbul), Ruben Amorim (Benfica Lisabona); atacanţi: Vieirinha (Vfl Wolfsburg), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Danny (Zenit Sankt Petersburg), Helder Postiga (Real Zaragoza), Varela (FC Porto), Nani (Manchester United), Nelson Oliveira (Rennes).

TURIŞTII VOR CHELTUI PESTE 11 MILIARDE DE DOLARI LA CM DIN BRAZILIA

Turiştii care vor fi prezenţi la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din 2014 din Brazilia vor cheltui peste 11 miliarde de dolari, conform unui studiu publicat marţi de Institutul Public de Turism. Turiştii brazilieni vor cheltui 72 la sută din această sumă (8,3 miliarde de dolari), în timp ce străinii care vor ajunge în Brazilia vara viitoare vor cheltui 3,1 miliarde de dolari. Aproximativ 600.000 de turişti străini sunt aşteptaţi în Brazilia pentru Cupa Mondială, de 30 de ori mai mulţi decât au fost în această vară la Cupa Confederaţiilor. Totalul turiştilor în cele 12 oraşe care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială (12 iunie - 13 iulie 2014) este aproximat la trei milioane.

ANJI MAHACIKALA ÎŞI VINDE JUCĂTORII

Miliardarul rus Suleiman Kerimov, proprietarul clubului Anji Mahacikala, va reduce drastic bugetul şi va vinde jucătorii-vedetă care evoluează la această echipă. „Principala informaţie este că Anji va face obiectul unei reorganizări. Mai multe dintre vedetele noastre costisitoare vor părăsi clubul şi bugetul va scădea la 50-70 milioane de dolari pe an”, a anunţat pe Twitter Konstantin Remciukov, preşedintele clubului. Remciukov a recunoscut că gruparea a eşuat în încercarea de a obţine succese rapid şi a explicat publicaţiei „Nezavissimaia Gazeta“ că problemele de sănătate ale lui Kerimov reprezintă principalul motiv pentru această schimbare de strategie. „Medicii au spus că emoţiile negative provocate de fotbal îi pun viaţa în pericol”, a afirmat el. După eşecul echipei Anji, la care joacă Samuel Eto’o, Lassana Diarra şi brazilianul Willian (transferat de la Şahtior Doneţk), cu Rostov, scor 0-1, Kerimov a decis să schimbe radical strategia clubului, aflat pe locul 13 în clasament. El s-a întâlnit cu jucătorii şi le-a promis că îi va ajuta să-şi găsească noi echipe, subliniind că Anji îşi va respecta obligaţiile financiare. Kerimov a anunţat că nu intenţionează să vândă clubul, însă va renunţa şi la serviciile antrenorului olandez Rene Meulensteen, aflat pe bancă după demisia lui Guus Hiddink. Locul lui Rene Meulensteen va fi luat de Gadzhi Gadzhiev. Presa rusă susţine că Kerimov ar fi pierdut mulţi bani după căderea drastică la bursă a firmei Uralkali, al cărei principal acţionar este şeful de la Anji. Magnatul rus ar fi pierdut 500 de milioane de dolari într-o zi, conform „Sport Express“. De când a cumpărat Anji, Kerimov a investit circa 200 de milioane de dolari în cumpărarea de jucători, în speranţa de a propulsa echipa în competiţiile europene. Decizia lui Kerimov este total neaşteptată, deoarece Anji figura printre favoritele campionatului rus. Presa rusă a anunţat că Anji a ajuns la un acord cu Dinamo Moscova, echipă antrenată de Dan Petrescu, pentru transferul a trei fotbalişti: Igor Denisov, Iuri Jirkov şi Aleksandr Kokorin.