STELIŞTII NU VOR BOICOTA NICIODATĂ ECHIPA NAŢIONALĂ

Managerul general al echipei Steaua Bucureşti, Mihai Stoica, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că jucătorii campioanei României nu vor boicota convocările la prima reprezentativă, el precizând că aceştia vor ajunge la lot conform regulamentelor în vigoare. „Nu putem să fim de acord ca selecţionerul să cheme jucătorii noştri fără ca să fie o acţiune oficială a echipei naţionale şi să-i certe, să-i interogheze, să-i ancheteze şi să facă chestii de genul ăsta. Nu, asta nu se va întâmpla niciodată cât noi vom fi în clubul ăsta. Începând de astăzi, noi vom respecta regulamentul şi vom pune la dispoziţia echipei naţionale jucătorii cum spune regulamentul. Nu va exista niciun jucător care să întârzie. Jucătorii Stelei vor fi la echipa naţională luni seară, pentru marele meci cu Slovacia”, a spus Mihai Stoica. Potrivit lui Mihai Stoica, metodele de antrenament de la echipa naţională sunt învechite. Mihai Stoica mai a afirmat că nu există niciun conflict între Steaua şi prima reprezentativă, el precizând că Victor Piţurcă ar trebui să-i mulţumească lui Laurenţiu Reghecampf pentru că echipa naţională mai are şanse de calificare la Cupa Mondială din Brazilia, din 2014.

LUCHIN ARE RUPTURĂ PARŢIALĂ DE LIGAMENT

FC Dinamo Bucureşti a anunţat că fundaşul Srgian Luchin, care s-a accidentat la începutul campionatului, are o ruptură parţială de ligament încrucişat anterior, urmând să lipsească în următoarele două meciuri pe care „câinii roşii” le vor susţine în campionat. Luchin a fost consultat la Istanbul de către prof. dr. Omer Taser, specialist în ortopedie şi traumatologie la Centrul de Medicină Sportivă din cadrul Spitalului „Acibadem Fulya“. „În urma consultaţiei a fost depistată ruptură parţială de ligament anterior încrucişat, însoţită de edem osos. Luchin va urma două zile de recuperare şi reabilitare în cadrul Centrului de Medicină Sportivă a Spitalului „Acibadem Fulya“”, se arată într-un comunicat al spitalului.

VICTORIE PENTRU DAN PETRESCU, ÎN RUSIA

Formaţia Dinamo Moscova, antrenată de Dan Petrescu şi la care evoluează George Florescu, a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu 1-0 (Noboa 71), echipa Terek Groznîi, într-un meci din etapa a 4-a a campionatului Rusiei. George Florescu a intrat pe teren în min. 89. Echipa lui Petrescu şi Florescu ocupă locul 5 în clasamentul campionatului rus, cu 7 puncte. Lider este Rostov, echipă care a acumulat 10 puncte în primele patru etape.

MOURINHO A REFUZAT POSTUL DE SELECŢIONER AL ANGLIEI

Antrenorul portughez al echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, a declarat ieri că a refuzat postul de selecţioner al naţionalei Angliei în 2007, după demiterea lui Steve McClaren. „Federaţia Engleză m-a contactat înaintea unui meci amical cu Franţa, la Paris, dar am refuzat. Eram prea tânăr şi eram mândru. Ar fi trebuit să fiu motivat, dar postul de selecţioner nu mă satisfăcea complet în acel moment”, a spus Mourinho pentru „The Independent“. Federaţia Engleză de Fotbal l-a numit la cârma naţionalei, în acel moment, pe italianul Fabio Capello, care a calificat reprezentativa Albionului la Cupa Mondială din 2010 şi la Campionatul European din 2012. În vârstă de 50 de ani, Mourinho a pregătit în cariera sa formaţiile Benfica Lisabona, Uniao Leiria, FC Porto, Chelsea Londra, Internazionale Milano şi Real Madrid. Din această vară, portughezul a revenit la Chelsea Londra.

MESSI VALOREAZĂ 580 DE MILIOANE DE EURO

Preşedintele FC Barcelona, Sandro Rosell, a estimat că valoarea argentinianului Lionel Messi este de 580 de milioane de euro, conform unui interviu apărut ieri în cotidianul „Sport“. Pentru a-l transfera pe Messi, un club „trebuie să plătească 250 de milioane de euro pentru clauza de reziliere, plus 56 la sută din impozite. Adică ar fi circa 580 de milioane de euro”, conform calculelor lui Sandro Rosell. „Toţi jucătorii care vor să plece pot să plece, în afară de Messi”, a mai spus Rosell. Preşedintele catalan a făcut referiri şi la temerile privind colaborarea dintre Messi şi atacantul brazilian Neymar, transferat în vară de la FC Santos. Messi „nu poate fi gelos decât pe el”, a asigurat Rosell, care estimează că Neymar va avea nevoie de timp pentru a se adapta la noul său club.

NEYMAR SUFERĂ DE ANEMIE

Atacantul brazilian al echipei FC Barcelona, Neymar, urmează un tratament împotriva semnelor de anemie, a anunţat, ieri, cotidianul „El Pais“. „Neymar este tratat de medicii Barcelonei în urma semnelor de anemie pe care le prezintă. El are un regim separat şi primeşte mai multe vitamine”, a scris publicaţia spaniolă, fără a cita vreo sursă. Medicul Barcelonei, Ricard Pruna, a spus, la vizita medicală a internaţionalului brazilian, că acesta are o greutate prea mică faţă de înăţimea sa. Neymar are 64,5 kg şi o înălţime de 1,74 m. În vârstă de 21 de ani, Neymar a fost achiziţionat de FC Barcelona în această vară.

BARCELONA A UMILIT FOSTA ECHIPĂ A LUI NEYMAR

Formaţia FC Barcelona a câştigat trofeul „Joan Gamper”, după ce a învins FC Santos, fosta echipă a lui Neymar, scor 8-0 (Messi 8, Leo 12-autogol, Alexis Sanchez 22, Pedro Rodriguez 28, Fabregas 53, 68, Adriano 75, Dongou 83), vineri seară, pe stadionul „Camp Nou”. Acesta a fost primul meci pe teren propriu pentru noul antrenor al FC Barcelona, Gerardo Martino, şi pentru brazilianul Neymar.

AMICAL ÎN ONOAREA LUI GERRARD

Echipa FC Liverpool l-a omagiat pe emblematicul său căpitan Steven Gerrard, sâmbătă, într-un meci amical cu Olympiacos Pireu, câştigat cu 2-0 (Joe Allen 23, Jordan Henderson 62), pe stadionul „Anfield Road”. În vârstă de 33 de ani, Gerrard joacă la formaţia din Liverpool de la începutul carierei. La meciul de sâmbătă au asistat aproximativ 45.000 de spectatori. Banii obţinuţi din vânzarea biletelor vor reveni fundaţiei „Steven Gerrard”.

PSG A CÂŞTIGAT SUPERCUPA FRANŢEI

Campioana Paris Saint-Germain a câştigat pentru a treia oară în istorie Supercupa Franţei, după ce a învins sâmbătă, la Libreville, cu scorul de 2-1 (Ongenda 82, Alex 90+4 / Saivet 38), deţinătoarea Cupei Franţei, Girondins Bordeaux. PSG a câştigat Supercupa Franţei după o pauză de 15 ani.

LUGANO A SEMNAT CU WEST BROMWICH ALBION

Fundaşul uruguayan al echipei Paris Saint-Germain, Diego Lugano, a semnat un contract cu gruparea engleză West Bromwich Albion. În vârstă de 32 de ani, Lugano a venit la PSG în 2011, de la Fenerbahce Istanbul, dar a jucat doar 12 meciuri în Ligue 1 în doi ani petrecuţi la Paris. Sezonul trecut, el a fost împrumutat la Malaga.

VAGNER LOVE VA JUCA IN CHINA

Atacantul brazilian Vagner Love, fost la Palmeiras, Flamengo şi ŢSKA Moscova, a plecat în China pentru a se alătura noilor coechipieri de la Shandong Luneng, echipa condusă de antrenorul sârb Radomir Antic. Love, internaţional brazilian, este cea mai importantă achiziţie din acest an inclusiv pentru liga chineză, nu doar pentru Shandong. Brazilianul în vârstă de 29 de ani va trebui să treacă peste o oarecare ostilitate din partea antrenorului Antic (fost la Real Madrid şi FC Barcelona, între altele), care nu l-a dorit la echipă.

FIORENTINA A REFUZAT OFERTA LUI MILAN PENTRU LJAJIC

Clubul italian Fiorentina a respins o ofertă de 7 milioane de euro a rivalei AC Milan pentru jucătorul sârb Adem Ljajic, care poate evolua ca mijlocaş ofensiv sau ca al doilea vârf. Preşedintele Fiorentinei, Andrea Della Valle, consideră prea mică suma oferită şi speră că jucătorul nu va pleca. Totuşi, oficialul a avertizat că sârbul va fi pus pe lista de transferuri dacă nu-şi va prelungi contractul în următoarele două săptămâni. Ljajic, care în luna septembrie va împlini vârsta de 22 de ani, a marcat 11 goluri în 28 de meciuri jucate în ediţia trecută a Serie A, încheiată pe locul 4 de formaţia lui, ce a ratat de puţin participarea în Liga Campionilor. Milan nu şi-a întărit deocamdată sectorul ofensiv în această vară.

DEMPSEY REVINE ÎN MLS

Internaţionalul american Clint Dempsey părăseşte gruparea Tottenham Hotspur pentru a reveni în Campionatul nord-american de fotbal (MLS), a anunţat, sâmbătă, clubul londonez. „Am ajuns la un acord cu Major League Soccer pentru transferul lui Clint Dempsey. Internaţionalul american revine în MLS, după 43 de prezenţe şi 12 goluri pentru echipa noastră de când a fost transferat de la Fulham, vara trecută”, se arată pe site-ul oficial al clubului Tottenham. Clint Dempsey, care a evoluat în perioada 2004-2006 la New England Revolution, ar urma să se alăture echipei Seattle Sounders.

BECKHAM AR PUTEA JUCA ÎNTR-UN FILM DE SPIONAJ

Fotbalistul englez David Beckham, retras de curând din activitate, a primit propunerea de a juca într-un film de spionaj, intitulat „The Secret Service”, în care ar putea interpreta un personaj negativ. Starul britanic a fost rugat de bunul său prieten, actorul Colin Firth, să accepte propunerea de a juca în film, iar regizorul peliculei, Matthew Vaughn, este atât de convins că fostul fotbalist va accepta acest proiect, încât a scris deja replicile pe care Beckham ar urma să le dea în film. „The Secret Service”, inspirat din volumul de benzi desenate omonim scris de Mark Millar şi Dave Gibbons, îi are în rolurile principale pe Colin Firth şi Michael Caine, doi superagenţi care luptă împotriva unei bande de răufăcători conduşi de Samuel L. Jackson. În acest film vor apărea, în roluri cameo, mai multe staruri, iar unul dintre acestea este cântăreţul Elton John.