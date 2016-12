MIRCEA REDNIC, SUSPENDAT O ETAPĂ DE LPF

Antrenorul Mircea Rednic, trimis în tribună de arbitrul Iulian Dima în minutul 77 al partidei echipei sale, CFR Cluj, cu ACS Poli Timişoara, a fost sancţionat cu o etapă de suspendare şi 360 de lei penalitate sportivă de Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal. Având trei jucători eliminaţi în partida cu ACS Poli Timişoara, clubul CFR Cluj a primit o penalitate sportivă de 1.800 lei pentru comportament neregulamentar. Tot pentru proteste la adresa deciziilor arbitrului, tehnicianul formaţiei Universitatea Cluj, Ionel Ganea, a primit o penalitate sportivă de 4.000 lei, informează site-ul oficial al LPF.

ADAM VASS ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU CFR CLUJ

Conducerea clubului CFR Cluj a ajuns la un acord cu mijlocaşul maghiar Adam Vass în ceea ce priveşte încetarea relaţiilor contractuale pe cale amiabilă, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării ardelene. Internaţionalul maghiar, în vârstă de 25 de ani, venise la CFR Cluj în vara anului trecut, formaţie pentru care a evoluat foarte puţin. Vass a mai jucat în cariera sa la echipa Brescia, în perioada 2007-2012. Anterior, el a fost legitimat la Stoke City (2006-2007).

ŞAHTIOR DONEŢK, LA UN PAS DE TRANSFERUL LUI BERNARD

Preşedintele clubului Atletico Mineiro, Alexandre Kalil, a anunţat, ieri, că a acceptat oferta de 25 de milioane de euro făcută de gruparea Şahtior Doneţk pentru achiziţionarea mijlocaşului Bernard. „Şahtior a ajuns la cifra pe care o doream. Bernard poate pleca în Ucraina. Dacă nu vrea să se transfere la Şahtior, nu este nicio problemă. Acum totul este în mâinile sale, decizia îi aparţine”, a spus Kalil. Bernard Anicio Caldeira Duarte, în vârstă de 20 de ani, care are cinci selecţii la prima reprezentativă a Braziliei, afirmase în urmă cu câteva zile că îşi doreşte să se transfere la FC Porto.

FC PORTO L-A ACHIZIŢIONAT PE PORTARUL TURC SINAN BOLAT

Portarul turc al echipei Standard Liege, Sinan Bolat, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia FC Porto, a anunţat campioana Portugaliei. Sinan Bolat, în vârstă de 24 de ani, care are şi cetăţenie belgiană, a fost achiziţionat de Standard Liege în 2008, de la RC Genk. Standard Liege i-a şi găsit un înlocuitor lui Sinan Bolat, achiziţionându-l pe francezul Yohan Thuram de la Troyes. În această vară, echipa belgiană l-a dorit pe portarul formaţiei Dinamo Bucureşti, Cristian Bălgrădean, dar transferul nu s-a realizat.

CELTIC GLASGOW L-A ACHIZIŢIONAT PE DERK BOERRIGTER

Atacantul echipei Ajax Amsterdam, Derk Boerrigter, a semnat un contract pe patru sezoane cu formaţia Celtic Glasgow. Boerrigter, în vârstă de 26 de ani, este al patrulea transfer al verii pentru campioana Scoţiei, după Virgil van Dijk, Steven Mouyokolo şi Amido Balde. Derk Boerrigter, care în sezonul trecut a marcat cinci goluri în 30 de meciuri disputate cu Ajax în campionat, a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Haarlem FC, PEC Zwolle şi RKC Waalwijk.

FCM TÂRGU MUREŞ ŞI-A SCHIMBAT NUMELE ÎN ASA TÂRGU MUREŞ

Fotbal Club Municipal Târgu Mureş şi-a schimbat numele în ASA Târgu Mureş, ideea revenirii la denumirea echipei de tradiţie a fotbalului mureşean aparţinându-i lui Sorin Ţerbea, omul de afaceri care a sponsorizat clubul şi care a decedat luni, într-un accident de elicopter. Fostul viceprimar al Târgu Mureşului, Claudiu Maior, membru în Consiliul Director al clubului, afirmă că echipa va încerca să îi păstreze acestuia vie amintirea, prin rezultate. ASA va evolua în Seria a II-a din cadrul Ligii a II-a la fotbal.

SZUKALA, CONVOCAT ÎN PREMIERĂ LA NAŢIONALA POLONIEI

Fundaşul echipei Steaua Bucureşti, Lukasz Szukala, a fost convocat în premieră de selecţionerul Waldemar Fornalik la naţionala Poloniei, pentru meciul amical cu Danemarca, programat în 14 august, pe „PGE Arena Gdansk“. Szukala s-a născut în Polonia, chiar la Gdansk, însă părinţii săi au emigrat în Germania când fundaşul Stelei era copil. El a evoluat la nivelul echipelor de juniori şi tineret pentru Polonia. În lotul de 18 jucători convocaţi din campionatele străine se mai află şi fundaşul echipei FC Vaslui, Piotr Celeban, care are deja cinci prezenţe la prima reprezentativă. Printre jucătorii convocaţi se mai află Artur Boruc (Southampton), Wojciech Szczesny (Arsenal), Jakub Blaszczykowski (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) şi Artur Sobiech (Hannover 96).

PARTIDA SLOVAN LIBEREC - FC ZURICH SE VA DISPUTA CONFORM PROGRAMĂRII

Meciul dintre echipa cehă Slovan Liberec şi formaţia elveţiană FC Zurich, din prima manşă a turului 3 preliminar al Ligii Europa, se va disputa astăzi, aşa cum era prevăzut, deşi gazonul stadionului din Liberec a fost afectat de ploile torenţiale. Clubul din Liberec a cerut iniţial amânarea meciului, iar UEFA îşi dăduse acordul de principiu. „Vestiarele jucătorilor şi arbitrilor, birourile conducerii şi o sală de forţă, situate în interiorul tribunei principale, au fost distruse de inundaţii. Totul era sub apă în timpul nopţii, iar acum peste tot este noroi”, declara, marţi dimineaţă, directorul clubului ceh, Libor Kleibl, care a precizat că şi terenul de joc este inundat. În cele din urmă, Slovan a decis că meciul se poate disputa aşa cum era programat iniţial, astăzi, de la ora 21.15.

DINAMO ZAGREB ARE PROBLEME DIN CAUZA FANILOR

Echipa Dinamo Zagreb a fost obligată de UEFA să închidă o parte a stadionului „Maksimir“ în meciul cu Şerif Tiraspol, din prima manşă a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor, din cauza scandărilor rasiste ale fanilor la întâlnirea de pe teren propriu din turul precedent al competiţiei. De asemenea, campioana Croaţiei a fost amendată cu 25.000 de euro de Comisia de Disciplină a UEFA. Suporterii formaţiei Dinamo Zagreb au proferat scandări cu caracter rasist la meciul cu formaţia luxemburgheză Fola Esch, scor 1-0, din manşa secundă a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor. Marţi seară, Dinamo Zagreb a dispus de Şerif Tiraspol cu 1-0.

AC MILAN A TRANSFERAT UN FUNDAŞ DE LA INTER

Fundaşul argentinian al lui Internazionale Milano, Matias Silvestre, a fost cedat sub formă de împrumut pentru un sezon la AC Milan. Administratorul delegat al clubului AC Milan, Adriano Galliani, a confirmat transferul şi a precizat că gruparea pe care o conduce are drept de cumpărare definitivă a jucătorului în vara viitoare. Matias Agustin Silvestre, în vârstă de 28 de ani, a mai evoluat în cariera sa la echipele Boca Juniors, Catania şi US Palermo.

HENRY VA FI CĂPITANUL SELECŢIONATEI MLS ÎN AMICALUL CU AS ROMA

Fostul internaţional francez Thierry Henry a fost desemnat căpitan al selecţionatei vedetelor din liga americană de fotbal MLS, care va disputa un amical cu AS Roma la Kansas City. Henry, care joacă la New York Red Bulls, a primit această onoare din partea antrenorului All Stars, Peter Vermes, şi îi succede în acest rol englezului David Beckham, care a condus selecţionata vedetelor la un meci cu Manchester United, în urmă cu doi ani. Henry şi-a făcut atunci debutul în All Stars. United a câştigat meciul cu 4-0, dar un an mai târziu a contribuit la victoria asupra lui Chelsea (3-2).

MODRIC AR PUTEA FI MONEDĂ DE SCHIMB PENTRU BALE

Internaţionalul galez Gareth Bale, intens curtat de Real Madrid, ar putea părăsi echipa Tottenham Hotspur în această vară, însă londonezii ar dori ca în operaţiune să fie inclus şi croatul Luca Modric, pe care vor să-l readucă pe „White Hart Lane“. Achiziţionat de Real Madrid cu 30 de milioane de euro, în vara anului trecut, de la Tottenham, Modric nu a reuşit să se impună pe „Santiago Bernabeu“, iar englezii încearcă să profite de situaţie şi să-l recupereze pe talentatul mijlocaşul croat. Rămâne de văzut dacă operaţiunea se va realiza, în condiţiile în care preşedintele clubului Tottenham, David Levy, a declarat în repetate rânduri că nu doreşte să renunţe la Gareth Bale, indiferent de valoarea ofertei celor de la Real Madrid, care s-au arătat dispuşi să plătească aproximativ 100 milioane euro pentru fotbalistul galez.

VANDERLEI LUXEMBURGO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FLUMINENSE

Vanderlei Luxemburgo a fost numit în funcţia de antrenor principal al campioanei Braziliei, Fluminense, după demiterea lui Abel Braga. „Vanderlei Luxemburgo a semnat un contract valabil până pe 31 decembrie 2013 şi are ca obiectiv câştigarea unui nou titlu”, se arată într-un comunicat al clubului brazilian. Luxemburgo, în vârstă de 61 de ani, care a mai pregătit-o pe Fluminense în sezonul 1986-1987, are cinci titluri de campion al Braziliei cu patru echipe: Palmeiras (1993, 1994), Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) şi Santos (2004). El a pregătit şi naţionala Braziliei în perioada 1998-2000, reuşind să câştige Copa America în 1999. Ultima dată, el a antrenat-o pe Gremio Porto Alegre, de unde a fost demis pe 29 iunie. În acest sezon, după nouă etape, Fluminense ocupă locul 18, cu doar nouă puncte.