CAMPIONATELE NAŢIONALE DE BOX PENTRU SENIORI

Săptămâna aceasta, pe ringul instalat în Sala Polivalentă din Reşiţa, sunt programate Campionatele Naţionale de box pentru seniori, competiţie la care participă şi trei pugilişti constănţeni. Este vorba despre Enver Amiş (categoria 49 kg), Cristian Creţu (49 kg) şi Florentin Niculescu (64 kg), toţi trei fiind legitimaţi la clubul Farul Constanţa, unde sunt antrenaţi de Ilie Dascălu. Competiţia este programată în perioada 31 iulie - 3 august, pentru al doilea an consecutiv în municipiul de pe Bârzava. Astăzi, galele vor începe la ora 16.00, iar mâine şi sâmbătă, ora de start va fi 14.00. Campionatele Naţionale de box rezervate seniorilor sunt organizate de Clubul Sportiv Municipal Reşiţa, sub egida Federaţiei Române de Box, cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi Primăriei Reşiţa.

CÎRSTEA ŞI NICULESCU, ÎN TURUL 2 LA WASHINGTON

Jucătoarele de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 5 şi locul 28 WTA, şi Monica Niculescu, locul 46 WTA, s-au calificat în turul 2 al turneului de la Washington, dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Cîrstea a beneficiat, în runda inaugurală, de abandonul sportivei Lesia Tsurenko (Ucraina), poziţia 61 în ierarhia mondială, în momentul în care conducea cu scorul de 7-5, 1-1. În turul 2, Cîrstea o va întâlni pe Alison Riske (SUA), locul 96 WTA. Niculescu a învins-o în runda inaugurală, cu 6-3, 6-0, după o oră şi nouă minute, pe Taylor Townsend (SUA), beneficiară a unui wild-card şi poziţia 338 în ierarhia mondială. În turul 2, Monica Niculescu o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Michelle Larcher De Brito (Portugalia), jucătoare venită din calificări şi locul 111 WTA, şi Madison Keys (SUA), cap de serie nr. 8 şi poziţia 40 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul 2 la Washington, Cîrstea şi Niculescu vor primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.200 de dolari.

NORBERT TRANDAFIR, ELIMINAT ÎN PROBA DE 100 METRI LIBER

Înotătorul român Norbert Trandafir a ratat calificarea în semifinalele probei de 100 m liber, în care au acces 16 sportivi, reuşind al 20-lea timp în seriile disputate ieri în cadrul Campionatelor Mondiale de înot de la Barcelona. El a fost înregistrat cu timpul de 49 secunde şi 60 de sutimi, în timp ce ultimul calificat în semifinale, britanicul Adam Brown, a avut timpul de 49,39. Cel mai rapid în serii a fost australianul James Magnussen (47,71).

RECORD MONDIAL LA 1.500 METRI LIBER

Sportiva americană Katie Ledecky (16 ani) a stabilit un nou record mondial la 1.500 m liber, cu timpul de 15 minute, 36 de secunde şi 53 de sutimi, în finala probei de la Campionatele Mondiale de înot de la Barcelona. Fostul record mondial, 15:42,54, îi aparţinea altei înotătoare din SUA, Kate Ziegler, şi fusese stabilit pe 17 iunie 2007. Ocupanta locului secund la Barcelona, daneza Lotte Friis, a stabilit un record european, cu timpul de 15:38,88. Fostul record european, 15:44,93, îi aparţinea italiencei Alessia Filippi şi fusese stabilit pe 28 iulie 2009. Ledecky, care la actualele Mondiale s-a impus şi la 400 m liber, duminică, a devenit cea mai tânără înotătoare din istorie care a cucerit titlul mondial la 1.500 m liber. Anul trecut, la Londra, ea a devenit cea mai tânără înotătoare americană participantă la Jocurile Olimpice, reuşind să câştige aurul la 800 m liber, cu un nou record al Statelor Unite.

SE ŞTIU SEMIFINALELE CM DE POLO

Ungaria, Croaţia, Italia (campioana mondială en-titre) şi Muntenegru s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de polo de la Barcelona, în urma victoriilor înregistrate marţi, în sferturile de finală. Iată rezultatele: Grecia - Ungaria 3-9; Croaţia - Australia 7-6; Muntenegru - Serbia 9-8; Spania - Italia 3-4. Semifinalele de astăzi sunt Ungaria - Croaţia şi Italia - Muntenegru, finala fiind programată sâmbătă. Echipa României a încheiat competiţia pe locul 13, după patru înfrângeri: trei în grupa D, 4-10 cu Italia, 4-7 cu Kazakhstan şi 8-9 cu Germania, respectiv 5-13 cu Serbia, în optimile de finală.

ATLETA CROATĂ BLANKA VLASICI VA ABSENTA DE LA CM

Atleta croată Blanka Vlasici, dublă campioană mondială în 2007 şi 2009, a anunţat pe site-ul său de internet, că nu va participa la Campionatele Mondiale de la Moscova, care se vor desfăşura în perioada 10-18 august. Vlasici a revenit în competiţii în primăvară, după o absenţă de 20 de luni din cauza unei operaţii nereuşite la gleznă, dar a precizat că nu este pregătită să participe la Mondialele de la Moscova. „Durerea la gleznă a crescut după ce am participat la etapa de Diamond League de la Monaco. Este un semnal clar că am nevoie de o pauză pentru a mă reface complet. Dacă aş participa la Mondiale, aş risca foarte mult”, a declarat Vlasici, în vârstă de 29 de ani.

NICI CAMPIOANA OLIMPICĂ LA HEPTATLON NU VA PARTICIPA LA MONDIALE

Campioana olimpică de la Londra în proba de heptatlon, britanica Jessica Ennis-Hill, nu va participa la Campionatele Mondiale de atletism de la Moscova din cauza unei accidentări la călcâiul lui Ahile. Ennis-Hill s-a confruntat cu accidentări încă din vara trecută, când a câştigat titlul olimpic. Ea a participat recent la concursurile aniversare organizate la un an de la Jocurile Olimpice, iar după ce a concurat în probele de lungime şi 100 m garduri, a declarat că nu garantează că va merge la Moscova. Sportiva britanică ar fi avut o şansă mare să câştige titlul mondial, după ce deţinătoarea titlului de la Daegu 2011, rusoaica Tatiana Cernova, a anunţat că nu va participa.

BOLT IA LECŢII DE LIMBA RUSĂ

Cunoscutul sprinter jamaican Usain Bolt, câştigătorul a şase medalii olimpice de aur, se pregăteşte intens în vederea Campionatelor Mondialele de la Moscova (10-18 iulie), însă nu doar pe pista de atletism. Astfel, într-un spot publicitar difuzat de producătorul de echipament sportiv Puma, Bolt poate fi văzut luând lecţii de limba rusă după un antrenament. Iar propoziţiile pe care le repetă, în limba lui Dostoievski, campionul jamaican sunt pe cât de amuzante, pe atât de edificatoare în privinţa obiectivelor fixate pentru Mondialele din capitala rusă: „Culoarea mea preferată este auriu”, „Ceilalţi concurenţi au trecut linia de sosire?”, „Puteţi să-mi ţineţi medaliile un moment?”.

A MURIT AUTORUL PRIMULUI COŞ DIN ISTORIA NBA

Benjamin Schectman, autorul primului coş din istoria campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), a încetat din viaţă la vârsta de 94 ani, a anunţat fostul său club, New York Knicks. Schectman a reuşit o aruncare cu ambele braţe pentru Knicks pe 1 noiembrie 1946, în partida cu Toronto Huskies, performanţa fiind înregistrată ca primul coş din istoria NBA. Benjamin Schectman a jucat pentru New York Knicks în sezonul 1946-1947, reuşind o medie de 8,1 puncte şi 2,0 pase decisive pe meci.

MP AL INDIEI, SCOS DIN CALENDARUL F1 PE 2014

Marele Premiu al Indiei va fi absent din calendarul sezonului 2014 al Campionatului Mondial de Formula 1, însă urmează să revină la o altă dată, în 2015, au anunţat ieri Federaţia Indiană de Automobilism şi Bernie Ecclestone, conducătorul „Marelui Circ”. Disputat în prezent la final de sezon (27 octombrie în acest an), Marele Premiu al Indiei va avea loc în 2015 la început de sezon, pe circuitul de la periferia capitalei New Delhi. „Lunile octombrie şi noiembrie ne conveneau mai mult, deoarece condiţiile meteo sunt mai bune şi e o perioadă de sărbătoare în India. Însă, dacă se doreşte să organizăm cursa în martie, nu va fi nicio problemă pentru noi”, a declarat Sameer Gaur, preşedintele comitetului local de organizare. Calendarul pe 2014 al Mondialului de Formula 1 urmează să fie anunţat în luna septembrie, însă principalele modificări aşteptate sunt eliminarea curselor din India (confirmată acum) şi Coreea de Sud plus înscrierea altor două sau trei noi Mari Premii: cel al Rusiei, la Soci, în parcul olimpic al JO de iarnă 2014, revenirea Marelui Premiu al Austriei şi organizarea la New Jersey a Marelui Premiu al Americii.