MARICA ESTE DORIT DE LAZIO

Atacantul Ciprian Marica, care şi-a încheiat în această vară contractul cu Schalke 04, se află în atenţia oficialilor clubului Lazio Roma, unde este legitimat şi fundaşul Ştefan Radu. Conform site-ului goal.com, Lazio este interesată de internaţionalul român pentru că acesta poate juca şi vârf împins, dar şi al doilea atacant. Un alt factor important este că Marica ar veni la formaţia italiană liber de contract. Ciprian Marica, în vârstă de 27 de ani, a evoluat în cariera sa la echipele Dinamo Bucureşti, Şahtior Doneţk, VfB Stuttgart şi Schalke 04.

VARDAR SKOPJE A CÂŞTIGAT SUPERCUPA MACEDONIEI

Campioana Vardar Skopje a câştigat Supercupa Macedoniei, după ce a învins pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (Petrov 53), formaţia FK Teteks, deţinătoarea Cupei Macedoniei. „Am început sezonul cu gândul de a reuşi tripla. Ne-am atins primul obiectiv, Supercupa, şi sper să jucăm un fotbal de calitate, să ne apărăm titlul şi să câştigăm Cupa Macedoniei”, a declarat Jovan Kostovski, căpitanul echipei Vardar Skopje.

SUA AU CÂŞTIGAT PENTRU A CINCEA OARĂ GOLD CUP

Reprezentativa Statelor Unite ale Americii a câştigat pentru a cincea oară Gold Cup, competiţie ce reuneşte echipe din zona Concacaf (America de Nord, Centrală şi Caraibe). Duminică, în finala de la Chicago, americanii au învins cu 1-0 (Brek Shea 69) selecţionata statului Panama. SUA a mai câştigat titlul în 1991, 2002, 2005 şi 2007. Selecţionerul americanilor, germanul Jürgen Klinsmann, a urmărit finala din tribună, el fiind eliminat la partida din semifinale. SUA şi Panama s-au mai întâlnit şi în finala Gold Cup din 2005, atunci când americanii s-au impus cu scorul de 3-1 la loviturile de departajare. SUA va juca un meci de baraj cu învingătoarea ediţiei din 2015 a Gold Cup, pentru a se stabili reprezentanta Concacaf la Cupa Confederaţiilor din 2017, din Rusia.

VERRATTI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU PSG

Mijlocaşul italian Marco Verratti şi-a prelungit contractul cu echipa Paris Saint-Germain pentru încă un sezon, noua înţelegere urmând să expire pe 30 iunie 2018. Internaţionalul italian va primi şi o mărire salarială, după ce în sezonul trecut a câştigat 70.000 de euro lunar. Marco Verratti, în vârstă de 20 de ani, a fost achiziţionat de PSG în vara anului trecut, de la Pescara, contra sumei de 11 milioane de euro.

MĂRIRE DE SALARIU PENTRU THIAGO SILVA

Clubul francez Paris Saint Germain i-a reînnoit contractul fundaşului central brazilian Thiago Silva până în iunie 2018, iar salariul său va creşte cu 2 milioane, până la aproape 12 milioane de euro. Negocierile s-au finalizat sâmbătă, după ce Barcelona a încercat să-l transfere pe sud-american. După Thiago Silva şi Veratti, PSG este aproape de a finaliza negocierile şi cu atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, al cărui salariu va creşte de la 14 milioane de euro la 15-16 milioane de euro.

GERMANIA, PENTRU A OPTA OARĂ CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA FOTBAL FEMININ

Echipa naţională de fotbal feminin a Germaniei a câştigat pentru a opta oară titlul european, după ce a învins duminică, în finala de la Solna, cu scorul de 1-0 (0-0), reprezentativa Norvegiei. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Mittag, în minutul 49. Arbitrul Cristina Dorcioman a acordat două lovituri de pedeapsă în favoarea Norvegiei, ambele ratate de selecţionata nordică. Germania, care a cucerit titlul european a şasea oară consecutiv, s-a mai impus în 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005 şi 2009. Celelalte trei ediţii ale Campionatului European de fotbal feminin au revenit Suediei (1984) şi Norvegiei (1987 şi 1993).

SAINT-ETIENNE I-A ACHIZIŢIONAT PE TABANOU ŞI SISSOKO

Mijlocaşul echipei Toulouse, Franck Tabanou, şi extrema formaţiei VfL Wolfsburg, Ibrahima Sissoko, vor evolua la AS Saint-Etienne, club la care este legitimat şi Bănel Nicoliţă. Franck Tabanou, în vârstă de 24 de ani, care a marcat patru goluri în 31 de partide jucate în sezonul trecut pentru Toulouse, a semnat un contract pe patru sezoane cu AS Saint-Etienne. Ivorianul Ibrahima Sissoko, în vârstă de 21 de ani, a fost adus sub formă de împrumut pentru un an de la Wolfsburg, după ce clubul german l-a împrumutat şi sezonul trecut la Panathinaikos Atena.

ARSENAL L-A TRIMIS PE JOEL CAMPBELL LA OLYMPIACOS PIREU

Atacantul echipei Arsenal Londra, Joel Campbell, a fost împrumutat pentru un sezon la campioana Greciei, Olympiacos Pireu. Internaţionalul din Costa Rica a fost achiziţionat de Arsenal Londra în urmă cu doi ani, de la Deportivo Saprissa, dar a fost împrumutat la FC Lorient şi Betis Sevilla. Campbell, în vârstă de 21 de ani, a marcat şapte goluri în 25 de meciuri jucate la naţionala statului Costa Rica.

FOTBALIST ECUADORIAN MORT LA 27 DE ANI

Ecuadorianul Christian „Chucho” Benitez, atacantul echipei antrenate de Răzvan Lucescu, El-Jaish, a murit la doar 27 de ani, după ce a suferit un stop cardiac. Conform lui Clever Chala, socrul lui Chucho, jucătorul se afla la masă în momentul în care a început să se plângă de dureri de stomac. Soţia lui, Lizeth, l-a dus la spital, însă jucătorul nu a primit imediat îngrijiri. După câteva minute, Chucho Benitez a suferit un stop cardiac, iar la scurt timp a încetat din viaţă. Clever Chala a povestit că fiica lui este disperată, deoarece se află singură în Qatar, alături de cei doi copii ai cuplului. Chucho Benitez a fost transferat în urmă cu trei săptămâni, pentru 11,5 milioane de euro, de la formaţia America la echipa El-Jaish. El avea 24 de goluri pentru naţionala Ecuadorului, în 58 de meciuri. Chucho Benitez a mai jucat la El Nacional (Ecuador), Santos Laguna (Mexic), Birmingham City (Anglia) şi America (Mexic).