SIMONA HALEP A COBORÂT UN LOC ÎN IERARHIA WTA

Tenismena constănţeană Simona Halep a coborât un loc şi se află pe poziţia 23 WTA în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, cu 1.885p, fiind jucătoarea de tenis din România cel mai bine clasată în această ierarhie. În schimb, Sorana Cîrstea, care a ajuns în semifinalele turneului de la Stanford, a urcat patru poziţii şi se află pe locul 28, cu 1.700p. Monica Niculescu a avansat o poziţie, pe 46, cu 1.225p, Alexandra Cadanţu a urcat trei locuri, pe 74, cu 878p, iar Irina-Camelia Begu a coborât două locuri, până pe 75, cu 876p. La dublu, Niculescu a coborât două poziţii şi se află pe locul 50, cu 1.720p, Begu se află pe locul 63, în coborâre un loc, cu 1.410p, iar Raluca-Ioana Olaru se menţine pe locul 82, cu 1.086p. Primele trei locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 11.705p; 2. Maria Şarapova (Rusia) 9.010p; 3. Victoria Azarenka (Belarus) 8.825p.

TECĂU A RĂMAS PE LCUL 16 ÎN CLASAMENTUL ATP DE DUBLU

Tenismanul Victor Hănescu, care a ajuns până în semifinalele turneului de la Gstaad, a urcat opt locuri în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, pe 46, cu 909 puncte, fiind cel mai bine clasat jucător român. Adrian Ungur a urcat două poziţii şi se află pe locul 92, cu 587p, Marius Copil a urcat 11 locuri, pe 126, cu 454p, iar Victor Crivoi a urcat şi el şapte poziţii, pe 199, cu 236p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău se menţine pe locul 16, cu 3.710p, în timp ce Florin Mergea a coborât un loc, pe 66, cu 1.116p. Pe primele trei locuri ale ierarhiei ATP de simplu se situează următorii jucători: 1. Novak Djokovici (Serbia) 12.310p; 2. Andy Murray (Marea Britanie) 9.360p; 3. David Ferrer (Spania) 7.120p.

ADRIAN UNGUR, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA KITZBUHEL

Tenismanul Adrian Ungur, locul 92 ATP, a ratat, ieri, calificarea în turul 2 al turneului de la Kitzbuhel (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 467.800 de euro. Românul a fost învins în runda inaugurală, cu 6-4, 6-2, după o oră şi 11 minute, de spaniolul Albert Montanes, cap de serie nr. 7 şi poziţia 45 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Kitzbuhel, Ungur va primi 4.200 de euro, dar nu va încasa niciun punct.

DOMINIKA CIBULKOVA S-A IMPUS LA STANFORD

Jucătoarea slovacă de tenis Dominika Cibulkova, cap de serie nr. 3, a câştigat, duminică, turneul de la Stanford (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 795.707 dolari. Cibulkova, locul 25 WTA, a învins-o în finală, cu 3-6, 6-4, 6-4, pe Agnieszka Radwanska (Polonia), principala favorită a competiţiei şi poziţia a patra în ierarhia mondială.

JOHN ISNER A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA ATLANTA

Tenismanul american John Isner, cap de serie nr. 1, a câştigat, duminică, turneul de la Atlanta, dotat cu premii în valoare totală de 623.730 de dolari. Isner, locul 22 ATP, l-a învins în finală, cu 6-7, 7-6, 7-6, pe sud-africanul Kevin Anderson, al doilea favorit al competiţiei şi poziţia 21 în ierarhia mondială. Isner, în vârstă de 28 de ani, a cucerit al şaptelea titlu din carieră şi al doilea în acest an, după succesul de la Houston.

TOMMY ROBREDO A ÎNVINS LA UMAG

Tenismanul spaniol Tommy Robredo, cap de serie nr. 5, a câştigat, duminică, turneul de la Umag (Croaţia), dotat cu premii în valoare totală de 467.800 de euro. Robredo, locul 28 ATP, l-a învins în finală, cu 6-0, 6-3, pe italianul Fabio Fognini, al treilea favorit al competiţiei. Tommy Robredo, în vârstă de 31 de ani, a câştigat al 12-lea turneu din cariera sa şi al 11-lea pe zgură.

ŞARAPOVA NU VA PARTICIPA LA TURNEUL DE LA TORONTO

Jucătoarea rusă de tenis Maria Şarapova, locul 2 WTA, nu va participa la turneul de la Toronto (5-11 august) din cauza unei accidentări la şold suferite la Wimbledon, au anunţat organizatorii competiţiei canadiene. „Maria Şarapova este extrem de apreciată la Toronto şi este o mare pierdere”, a declarat Karl Hale, directorul turneului canadian. „Sunt dezamăgită că nu pot juca la Toronto, deoarece este unul dintre turneele mele preferate. Am sperat că mă voi reface şi voi putea juca în faţa fanilor mei din Canada, dar încă resimt dureri”, a spus Şarapova. Nr. 2 mondial, care s-a retras şi de la turneul de la Stanford, mai are la dispoziţie doar întrecerile de la Cincinnati şi New Haven pentru a pregăti US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului.

ROMÂNIA A RATAT CALIFICAREA ÎN SFERTURILE CM DE POLO

Echipa naţională de polo a României a fost învinsă de Serbia, scor 13-5 (2-1, 5-1, 3-1, 3-2), în optimile de finală ale Campionatului Mondial de la Barcelona şi a încheiat competiţia pe locul 13. Au marcat pentru tricolori Diaconu - 3 goluri, Matei şi Buşilă. Reamintim că România a pierdut şi meciurile jucate în grupa D, 4-10 cu Italia, 4-7 cu Kazahstan şi 8-9 cu Germania, cu toate că obiectivul era clasarea în primele opt locuri ale competiţiei. Iată programul sferturilor de finală (astăzi): Grecia - Ungaria; Muntenegru - Serbia; Croaţia - Australia; Italia - Spania. Meciurile din semifinale vor avea loc pe 1 august, iar finalele - două zile mai târziu.

ŞI ERIK ZABEL A RECUNOSCUT CĂ S-A DOPAT

Ciclistul german Erik Zabel a recunoscut că s-a dopat în perioada 1996-2004 cu EPO, cortizon şi produse sanguine, într-un interviu pentru „Suddeutsche Zeitung“. „Este adevărat că am folosit EPO, cortizon şi chiar dopaj sanguin. Totul a început în 1996, cu EPO, şi am ajuns la transfuzii sanguine, ca mulţi alţi ciclişti. În 2003 am făcut transfuzie cu propriul meu sânge. Am minţit până acum pentru că am vrut să-mi protejez cariera. Am iubit foarte mult acest sport, dar egoismul meu a fost mult mai puternic. După această mărturisire, voi putea să mă uit în oglindă”, a declarat Zabel, de şase ori câştigător al tricoului verde pentru cel mai bun sprinter în Turul Franţei. Conform informaţiilor conţinute în raportul comisiei de anchetă a Senatului francez pentru lupta contra dopajului, Erik Zabel, acum în vârstă de 43 de ani, s-a dopat cu EPO în Turul Franţei din 1998. Membrii comisiei au avut acces la informaţii privind analizele cicliştilor care au participat la ediţiile Turului Franţei din 1998 şi 1999.

FRANCEZUL TONY GALLOPIN A CÂŞTIGAT CLASICA SAN SEBASTIAN

Clasica San Sebastian, cursă ciclistă de o zi înscrisă în calendarul World Tour, s-a încheiat cu victoria ciclistului francez Tony Gallopin (RadioShack). Acesta s-a impus după o evadare solitară pe ultimii 20 de kilometri din totalul celor 232 ai cursei, surprinzând un grup de favoriţi între care s-au aflat spaniolul Alejandro Valverde (Movistar) şi cehul Roman Kreuziger (Saxo). La final, Gallopin i-a devansat cu 26 de secunde chiar pe Valverde şi Kreuziger, sosiţi în această ordine. Învingătorul, care îi succede în palmaresul clasicei din Ţara Bascilor lui Luis Leon Sanchez, este primul francez care se impune în această cursă după Laurent Jalabert, învingător în 2002.

MP AL INDIEI AR PUTEA IEŞI DIN CALENDARUL F1 PE 2014

Marele Premiu de Formula 1 al Indiei ar putea dispărea din calendarul curselor din 2014, pentru a face loc unui Grand Prix în Rusia, a anunţat Bernie Ecclestone la Budapesta, unde a avut loc duminică Marele Premiu al Ungariei. „Se va întâmpla ceva în India anul viitor? Probabil, nu”, a declarat bossul Formulei 1, care a motivat „politic” posibila dispariţie a cursei indiene. Ecclestone doreşte 22 de curse pentru 2014, în timp ce echipele susţin varianta de maxim 20. Rusia, care ar urma să debuteze în Formula 1 cu circuitul de la Soci, şi Grand Prix-ul de la New Jersey (SUA) sunt marile noutăţi de anul viitor. Austria ar urma, de asemenea, să revină în calendar după o absenţă de 11 ani. India a găzduit primul său Grand Prix în 2011, iar în acest an cursa va avea loc pe 27 octombrie. Primele două curse de pe circuitul de lângă New Delhi au fost câştigate de germanul Sebastian Vettel, de la Red Bull. Promotorul cursei din India, Jaypee Sports International, susţine însă că are contract cu Formula 1 până în 2015 şi intenţionează să-l respecte. Obstacolele birocratice şi impozitele locale prea mari subminează poziţia Indiei pentru calendarul din 2014.

MP AL UNGARIEI RĂMÂNE ÎN FORMULA 1 PÂNĂ ÎN 2021

Organizatorii Marelui Premiu al Ungariei au semnat un nou contract, valabil până în 2021, cu organizatorul Campionatului Mondial de Formula 1, Bernie Ecclestone. Cursa de pe Hungaroring şi-a făcut debutul în Formula 1 în 1986, când Ungaria a devenit prima ţară din spatele „Cortinei de fier” care a găzduit o etapă din cea mai importantă competiţie internaţională rezervată sportului cu motor. Cele mai multe succese în cursa ungară le-a obţinut septuplul campion mondial Michael Schumacher, germanul impunându-se de patru ori pe Hungaroring (1994, 1998, 2001 şi 2004), ca şi britanicul Lewis Hamilton (2007, 2009, 2012, 2013), urmaţi de regretatul pilot brazilian Ayrton Senna (1988, 1991, 1992).

BOXER PANAMEZ DEPISTAT POZITIV

Boxerul panamez Guillermo „Felino” Jones, în vârstă de 41 ani, campionul mondial en titre la categoria semigrea (versiunea WBA), a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, iar acum riscă să-şi încheie cariera. Jones a fost testat pozitiv la finalul meciului câştigat prin KO în repriza a 11-a în faţa rusului Denis Lebedev, pe care l-a deposedat de titlul mondial pe 17 mai, la Moscova. În eşantioanele de urină recoltate boxerului panamez cu această ocazie a fost descoperit furosemid, un diuretic interzis.