FRH A MODIFICAT SISTEMUL DE ÎMPERECHERE DIN PLAY-OFF

În urma numeroaselor proteste primite din partea cluburilor din Liga Naţională de handbal feminin şi masculin, Consiliul de Administraţie al Federaţiei Române de Handbal a modificat modul de împerechere a partidelor în faza play-off-ului. Astfel, după cele 22 de etape din sezonul regulat, în play-off se va juca astfel: locul 1 cu locul 6, locul 2 cu locul 5 şi locul 3 cu locul 4, după sistemul „cel mai bun din trei jocuri“. În play-out se va juca astfel: locul 7 cu locul 12, locul 8 cu locul 11 şi locul 9 cu locul 10. „Am decis ca primul meci să fie pe terenul echipei mai slab cotate, pentru ca apoi, în caz de egalitate de victorii după primele două partide, al treilea joc să aibă loc pe terenul echipei mai bine clasate. În acest mod se evită şi o cheltuială suplimentară pentru oricare dintre echipe“, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf“, preşedintele CA al FR Handbal, Cristian Gaţu.

ROMÂNIA VA DEBUTA CONTRA TUNISIEI LA CM DE HANDBAL FEMININ

Echipa naţională de handbal feminin a României va debuta în grupa D a Campionatului Mondial din Serbia (6-22 decembrie) în compania reprezentativei Tunisiei, potrivit programului oficial al competiţiei anunţat de forul internaţional de profil (IHF). Programul meciurilor a fost decis după negocierile dintre IHF, organizatori şi compania deţinătoare a drepturilor TV. Astfel, în grupa D, din care fac parte echipele Ungariei, Cehiei, României, Germaniei, Australiei şi Tunisiei, programul partidelor este următorul - 7 decembrie: Ungaria - Cehia, Germania - Australia, România - Tunisia (ora 20.15, ora României); 9 decembrie: Tunisia - Ungaria, Cehia - Germania, Australia - România (20.15); 10 decembrie: Cehia - Tunisia, Germania - România (18.00), Ungaria - Australia; 12 decembrie: Australia - Cehia, Germania - Tunisia, România - Ungaria (20.15); 13 decembrie: Tunisia - Australia, Ungaria - Germania, România - Cehia (20.15). Celelalte trei grupe au următoarea componenţă: Muntenegru, Franţa, Olanda, Coreea de Sud, Republica Dominicană, Congo (grupa A, la Belgrad), Serbia, Danemarca, Brazilia, Japonia, China, Algeria (grupa B, la Nis) şi Norvegia, Polonia, Angola, Spania, Argentina, Paraguay (grupa C, la Zrenjanin). Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica în optimile de finală, meciurile fiind programate în 15-16 decembrie, la Belgrad şi Novi Sad.

Partidele din sferturile de finală vor avea loc în 18 decembrie, în aceleaşi locaţii, iar semifinalele şi finalele pentru medalii, în 20 şi 22 decembrie, la Belgrad.

ADVERSARE FACILE PENTRU BACĂU ŞI CARAŞ-SEVERIN, ÎN CUPA EHF

Vicecampioana României la handbal masculin, Ştiinţa Bacău, şi formaţia CS Caraş-Severin şi-au aflat, ieri, adversarele din turul 2 al Cupei EHF, în urma tragerii care a avut loc la Viena. Ştiinţa Bacău se va duela cu echipa câştigătoare din primul tur dintre Handball Kaerjeng (Luxemburg) şi Klapeida Dragunas (Lituania), în timp ce formaţia CS Caraş Severin va întâlni formaţia rusă HC Kaustik. Meciurile vor avea loc în dublă manşă eliminatorie, în 12-13, respectiv 19-20 octombrie, cu turul programat pe terenul Ştiinţei, respectiv al echipei ruse HC Kaustik. În Challenge Cup, medaliata cu bronz din Liga Naţională, HC Odorhei, va intra direct în faza optimilor de finală, urmând a-şi cunoaşte adversara abia după disputarea partidelor din turul 3, care au fost decise, tot ieri, la tragerea la sorţi de la Viena. Tragerea la sorţi a meciurilor din optimile de finală va avea loc în luna decembrie, iar meciurile - abia în 2014, tot în dublă manşă eliminatorie, în 15-16, respectiv 22-23 februarie. Câştigătoarele se vor califica în sferturile de finală ale Challenge Cup.

CLUJ, ZALĂU ŞI BRAŞOV ŞI-AU AFLAT ADVERSARELE DIN CUPELE EUROPENE

În urma tragerii la sorţi de ieri, de la Viena, U. Jolidon Cluj va întâlni, în turul 3 al Cupei EHF, echipa câştigătoare din turul 2 al competiţiei dintre HSC Veliko Târnovo (Bulgaria) şi AC Paok (Grecia), iar HC Zalău se va duela cu câştigătoarea din turul secund dintre formaţia cehă Banik Most şi cea norvegiană Levanger. Atât Jolidon Cluj, cât şi HC Zalău vor juca în manşa tur (9-10 noiembrie) pe teren propriu, iar returul (16-17 noiembrie) în deplasare. În turul 3 al Cupei Cupelor, formaţia Corona Braşov va avea ca adversară echipa de pe locul 3 din preliminariile Ligii Campionilor, grupa a 2-a, din care fac parte FTC Budapesta, Erd (ambele din Ungaria) şi o echipă ce va veni din primul tur al Ligii. Corona va juca manşa tur pe teren propriu (9-10 noiembrie).

SORANA CÎRSTEA S-A CALIFICAT ÎN TURUL 2 LA STANFORD

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 5 şi locul 32 WTA, s-a calificat în turul 2 al turneului de la Stanford (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 795.707 dolari. Românca a învins-o în runda inaugurală, cu 6-2, 6-2, după o oră şi 17 minute, pe Ayumi Morita (Japonia), poziţia 51 în ierarhia mondială. În turul 2, Cîrstea o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Monica Niculescu, locul 47 WTA, şi Coco Vandeweghe (SUA), jucătoare venită din calificări şi poziţia 245 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în turul 2 la Stanford, Cîrstea va primi 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.700 de dolari.

VICTOR CRIVOI, ELIMINAT ÎN PRIMUL TUR LA GSTAAD

Tenismanul Victor Crivoi, jucător venit din calificări şi locul 208 ATP, a ratat, ieri, accederea în turul 2 al turneului de la Gstaad (Elveţia), dotat cu premii în valoare totală de 467.800 de euro. Românul a fost învins în runda inaugurală, cu 6-1, 6-2, după o oră şi trei minute, de spaniolul Pablo Andujar, poziţia 50 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Gstaad, Crivoi va primi 12 puncte ATP şi un cec în valoare de 4.200 de euro.

NAŢIONALA DE POLO, ÎNVINSĂ DE ITALIA LA CM DE LA BARCELONA

Naţionala de polo a României a fost învinsă luni, la Barcelona, de campioana mondială en-titre şi vicecampioana olimpică Italia, cu scorul de 10-4, în meciul de debut în grupa D a Campionatului Mondial. Scorul pe reprize a fost 4-1, 1-1, 2-2 şi 3-0, iar pentru tricolori au marcat Negrean, Matei, Diaconu şi Chioveanu. Tot luni, în grupa D, Germania - Kazahstan 9-8. Echipa României va mai întâlni Kazahstanul (astăzi) şi Germania (vineri). Obiectivul României la CM de la Barcelona este clasarea în primele opt locuri. Celelalte rezultate înregistrate luni, în prima etapă a grupelor: Grupa A: Muntenegru - Grecia 4-6, Spania - Noua Zeelandă 18-3; Grupa B: Croaţia - SUA 9-7, Canada - Africa de Sud 17-11; Grupa C: Serbia - Australia 10-7, Ungaria - China 13-5.

CALIFICĂRILE DECID ORDINEA DE START LA RALIUL SIBIULUI

Pentru prima oară în Romania, piloţii prioritari înscrişi la Raliul Sibiului, etapa a şaptea din Campionatul European de Raliuri FIA, vor participa la o sesiune de calificare în urma căreia se va stabili ordinea de start pentru prima zi a cursei sibiene. Pentru această sesiune, programată mâine, începând cu ora 8.00, au fost nominalizaţi 13 piloţi: Jan Kopecky, Bryan Bouffier, Francois Delecour, Toshi Arai, Marco Tempestini, Antonin Tlustak, Jaroslav Orsak, Vitaliy Pushkar, Edwin Keleti, Janos Puskadi, Gergo Szabo, Vali Porcişteanu şi Dan Gîrtofan. Sesiunea de calificare va debuta cu antrenamentele libere, în care piloţii vor putea parcurge traseul de două ori. În calificări, cu începere de la ora 10.00, fiecare pilot va avea la dispoziţie un singur tur cronometrat pentru a stabili cel mai bun timp. În funcţie de timpul obţinut, cel mai rapid pilot îşi va alege primul poziţia pe lista de start, urmat de ceilalţi 12 piloţi prioritari, în funcţie de clasament, care au intrat în calificări. Sesiunea de calificare se va desfăşura pe circuitul de rallycross din cartierul Ştrand, care va fi parcurs în sensul invers de desfăşurare a superspecialei. Lungimea totală a traseului este de 3,42 kilometri.

STUART O'GRADY SE RETRAGE DIN CICLISM

Australianul Stuart O'Grady a anunţat că se retrage din activitate, la aproape 40 de ani, a doua zi după ce a încheiat a 17-a participare la Turul Franţei. „Mi-am dorit mereu să-mi închei cariera printr-un lucru cu adevărat special, iar Turul Franţei din acest an a fost ceva special. Sunt foarte mândru de ce am reuşit. Să câştig o etapă şi să urc pe podium alături de coechipierii mei, după victoria pe echipe de la Nisa, a fost un vis pentru acest final de carieră”, a declarat O'Grady, care face parte din formaţia Orica, victorioasă în contratimpul pe echipe din etapa a patra. O'Grady a egalat recordul americanului George Hincapie, care a participat tot la 17 ediţii ale Turului Franţei (1996 - 2012). Învingător în Paris-Roubaix în 2007, O'Grady a câştigat patru medalii olimpice pe pistă, între 1992 şi 2004. În Turul Franţei, el a câştigat două etape, una în 1998 (Grenoble), iar alta în 2004 (Chartres). A purtat tricoul galben de mai multe ori, atât în 1998 (trei zile), cât şi în 2001 (şase zile).

MP AL AUSTRIEI REVINE ÎN FORMULA 1, DIN 2014

Bernie Ecclestone, patronul Formulei 1, şi Dietrich Mateschitz, proprietarul scuderiei Red Bull, au anunţat revenirea în calendar a Marelui Premiu al Austriei începând din următorul sezon. În 2014, pe 6 iulie, Marele Premiu al Austriei va avea loc pe Red Bull Ring din Spielberg, în provincia Styria, circuit renovat de Red Bull. În 2003, anul ultimei curse în Austria, câştigată de Michael Schumacher, Marele Premiu a avut loc pe acelaşi circuit, însă, în epocă, el aparţinea grupului austriac de telecomunicaţii A1, care l-a vândut în 2005 lui Red Bull. După lucrări de renovare şi modernizare, circuitul a fost redeschis în mai 2011. Calendarul sezonului 2014 va fi definitivat în septembrie, în cadrul Consiliului Mondial al FIA, cu înscrierea în Campionatul Mondial a două noi Mari Premii, al Austriei şi al Rusiei, acesta din urmă prevăzut la Soci, oraşul-gazdă al Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014.

JUCĂTOR DE BASEBALL, SUSPENDAT PENTRU DOPAJ

Conducerea Ligii profesioniste nord-americane de baseball (MLB) l-a suspendat pentru restul sezonului 2013 pe jucătorul Ryan Braun, de la echipa Milwaukee Brewers, care a încălcat regulamentul antidoping. Braun (29 de ani), desemnat în 2011 cel mai bun jucător (MVP) din National League, una dintre cele două conferinţe ale MLB, va rata astfel cele 65 de meciuri pe care Brewers le mai are de disputat din sezonul regulat, precum şi potenţialele partide din play-off, în caz de calificare. El este unul dintre cei peste 12 jucători suspectaţi de MLB că a apelat la serviciile clinicii Biogenesis of America, în prezent închisă. Pe lista dată publicităţii în ianuarie de ziarul „Miami New Times“ figurează şi starul Alex Rodriguez de la New York Yankees, în prezent accidentat. În 2011, Braun a fost depistat cu un nivel ridicat de testosteron, dar suspendarea de 50 meciuri dictată împotriva sa a fost anulată în apel.