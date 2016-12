ADVERSARELE NAŢIONALEI ROMÂNIEI LA CE DE MINIFOTBAL

Echipa de minifotbal a României, triplă campioană europeană, a fost repartizată în grupa F, alături de Croaţia, Slovenia şi Polonia, la Campionatul European care se va desfăşura în Insula Creta din Grecia, între 10 şi 14 octombrie. Cele 24 de echipe participante au fost împărţite în şase grupe. Primele două clasate în fiecare grupă şi cele mai bune patru echipe de pe locul 3 se vor califica pentru faza eliminatorie, respectiv optimi de finală. România a câştigat primele trei ediţii ale Campionatului European, organizate la Bratislava (2010), Tulcea (2011) şi Chişinău (2012). La această a patra ediţie a Europenelor, arena de minifotbal va fi instalată pe plaja din Rethymno, aproape de mare, un element inedit pentru minifotbalul european, dar şi potrivit pentru atragerea turiştilor. Iată şi componenţa celorlalte grupe: Grupa A: Grecia, Turcia, Italia, Lituania; Grupa B: Muntenegru, Moldova, Israel, Irlanda; Grupa C: Cehia, Germania, Cipru, Rusia; Grupa D: Slovacia, Kazahstan, Scoţia, Austria; Grupa E: Bulgaria, Anglia, Ţara Galilor, Spania.

DORIN GOIAN A SEMNAT CU ASTERAS TRIPOLI

Fotbalistul Dorin Goian, care a evoluat ultima dată la Spezia, sub formă de împrumut de la Glasgow Rangers, a semnat un contract pe două sezoane cu gruparea Asteras Tripoli, a anunţat ieri gruparea elenă, pe site-ul oficial. „Interesul şi perseverenţa arătate de cei de la Asteras m-au făcut să realizez cât de mult sunt dorit în echipă. Am discutat cu familia mea şi am decis să venim. Fotbalul grec este la un nivel bun. Echipa naţională este implicată atât în Campionatul European, cât şi în Cupa Mondială, şi asta face fotbalul din Grecia foarte interesant. Sunt puţin în urmă cu pregătirea, colegii mei au început pregătirile de ceva timp, dar prin muncă multă voi ajunge la acelaşi nivel”, a declarat Goian.

CHIŢU A ÎNSCRIS UN GOL PENTRU VALENCIENNES

Fostul jucător al FC Viitorul Constanţa, Aurelian Chiţu, achiziţionat în această vară de Valenciennes, a înscris un gol sâmbătă, într-un meci amical cu echipa de ligă secundă Caen, scor 2-2. Chiţu, care a intrat pe teren în minutul 45, a marcat golul de 2-2, în minutul 72. Celălalt gol al echipei Valenciennes a fost înscris de Melikson în minutul 15, din penalty. În schimb, mijlocaşul echipei AS Saint-Etienne, Bănel Nicoliţă, a fost autorul unei pase de gol în primul amical al formaţiei franceze din cadrul stagiului de pregătire din Portugalia, scor 2-2 cu Gil Vicente. Nicoliţă, integralist în partida disputată la Barcelos, a contribuit la golul de 2-1 al francezilor, înscris de Brandao, în minutul 19. Cealaltă reuşită a echipei Saint-Etienne îi aparţine lui Corgnet (min. 13).

ANDONE VA ANTRENA ÎN KAZAHSTAN

Antrenorul Ioan Andone a semnat un contract cu FC Astana, echipă aflată pe locul 2 în campionatul din Kazahstan. El îşi va prelua atribuţiile astăzi, după ce la meciul cu Atyrau, programat ieri, echipa a fost condusă de antrenorul secund Grigori Babayan.

TITO VILANOVA VA FI OPERAT MÂINE

Antrenorul Tito Vilanova, care a renunţat la conducerea tehnică a FC Barcelona din motive de sănătate, va fi supus mâine unei intervenţii chirurgicale. Operaţia va avea loc în spitalul Vall d'Hebron din Barcelona. Preşedintele clubului FC Barcelona, Sandro Rosell, a anunţat vineri seară, într-o conferinţă de presă, că tehnicianul Tito Vilanova nu mai poate asigura funcţia de antrenor al echipei catalane din cauza unor probleme de sănătate. Sâmbătă seară, Tito Vilanova a mulţumit tuturor celor de la FC Barcelona şi fanilor pentru sprijin, într-o scrisoare deschisă postată pe site-ul clubului catalan. Vilanova, fostul secund al lui Josep Guardiola, a preluat echipa sezonul trecut şi avea contract cu FC Barcelona până în vara anului 2014. Antrenorul în vârstă de 44 de ani a fost operat, la 20 decembrie 2012, la spitalul Vall d'Hebron din Barcelona, după ce i-a fost detectat un ganglion la doi centimetri de locul în care i-a fost extirpată o tumoare, în 2011. Vilanova a suferit în noiembrie 2011 o operaţie în cadrul căreia i-a fost îndepărtată o tumoră de la glanda parotidă. În ianuarie, Vilanova a plecat la New York, unde a stat două luni pentru a urma un tratament.

GERARDO MARTINO, FAVORIT SĂ PREIA FC BARCELONA

După ce FC Barcelona a făcut anunţul privind problemele de sănătate ale lui Tito Vilanova, presa iberică a început speculaţiile cu privire la numele viitorului antrenor al catalanilor. În pole-position a fost plasat argentinianul Gerardo Martino, fost selecţioner al Paraguayului între 2006 şi 2011. El a fost curtat în această vară de Real Sociedad şi Malaga, dar acum ar putea ajunge la campioana Spaniei, anunţă atât ziarele de la Madrid, „Marca“ şi „AS“, cât şi catalanii de la „Sport“. Martino a condus naţionala Paraguayului în sferturile de finală ale CM 2006, unde a fost eliminată de Spania, dar şi în finala Copei America, unde a pierdut în faţa Uruguayului. După ce a dus echipa argentiniană Newell's Old Boys în semifinalele Copei Libertadores, Martino este liber de contract şi se află în vacanţă alături de familie. Publicaţiile din Spania îl plasează printre favoriţi şi pe Luis Enrique, fostul mare jucător al Barcelonei. Pentru a-l readuce pe Enrique, campioana Spaniei va trebui să achite o clauză de 3 milioane de euro Celtei Vigo, club cu care fosta vedetă a Realului şi Barcelonei a semnat în vară. Alţi antrenori doriţi la FC Barcelona sunt Marcelo Bielsa, Jupp Heynckes, Michael Laudrup, Frank Rijkaard, Ernesto Valverde, Frank de Boer, Ronald Koeman, Joan Francesc Ferrer Sicilia „Rubi” şi Andre Villas Boas.

PANAMA ŞI MEXIC S-AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE GOLD CUP

Panama şi Mexic s-au calificat în semifinalele Gold Cup, competiţie ce reuneşte echipe din zona Concacaf (America de Nord, Centrală şi Caraibe). În primele două sferturi, care s-au disputat la Atlanta, Panama a trecut de Cuba cu 6-1 (M. Torres 25 - pen, 38, Rodriguez 67, Perez 78, 87, Jimenez 84 - Ciprian 21), iar Mexic a învins Trinidad-Tobago cu 1-0 (Jimenez 84). Aseară, la Baltimore, s-au jucat celelalte două partide din sferturile de finală: SUA - Salvador şi Honduras - Costa Rica. Semifinalele (Panama - Mexic şi SUA/Salvador - Honduras/Costa Rica) vor avea loc miercuri, la Dallas.

KEVIN PHILLIPS ÎNCĂ MAI JOACĂ, LA 40 DE ANI

Fotbalistul Kevin Phillips, care va împlini 40 de ani pe 25 iulie, a semnat un contract pe un sezon cu gruparea Crystal Palace, la care a evoluat jumătate de sezon sub formă de împrumut, contribuind decisiv la promovarea echipei în primul eşalon din Anglia. „M-am simţit foarte bine aici la finalul sezonului trecut şi speram să mai am şansa de a juca în prima ligă. Este ceva incredibil pentru mine. Sunt nerăbdător să joc. Toţi cei cu care am discutat mi-au spus să mai joc atât timp cât îmi permite condiţia fizică şi am dorinţa de a evolua”, a declarat Phillips pentru site-ul oficial al clubului englez. Kevin Phillips a jucat ultima dată în Premier League în sezonul 2010-2011, la Birmingham City.

FELIPE MELO, ACHIZIŢIONAT DEFINITIV DE GALATASARAY

Clubul Galatasaray a anunţat pe site-ul oficial că l-a transferat definitiv pe brazilianul Felipe Melo de la Juventus Torino, în schimbul sumei de 3,75 milioane de euro. Melo a semnat un contract pe trei sezoane, el urmând să aibă un salariu anual de 3,1 milioane de euro şi prime de 25.000 de euro pentru fiecare meci. Felipe Melo a jucat şi în ultimele două sezoane la Galatasaray, dar sub formă de împrumut.

FOTBALISTELE FRANCEZE, BLOCATE ÎN TELEFERIC ÎN SUEDIA

Jucătoarele din naţionala de fotbal a Franţei, participante la Campionatul European din Suedia, au fost blocate sâmbătă după-amiază timp de peste o oră şi jumătate în cabinele unui teleferic, într-un parc zoologic din Kolmarden. Sportivele se aflau în mai multe cabine, unele chiar deasupra zonei rezervate urşilor. „I-am văzut bine”, a declarat amuzată Laure Boulleau. „Nu ne-a fost teamă, dar a fost puţin neplăcut. De fapt, a durat prea mult până s-a rezolvat problema”, a afirmat şi Sabrina Delannoy, a cărei cabină s-a oprit deasupra zonei cu girafe. Potrivit tehnicienilor parcului, pana a fost cauzată de blocarea sistemului de oprire de urgenţă a telefericului. Naţionala Franţei va întâlni azi, la Linkoping, reprezentativa Danemarcei, în sferturile de finală ale Campionatului European.

FIFA ŞI UEFA AU PROBLEME CU JUSTIŢIA EUROPEANĂ ÎN PRIVINŢA TRANSMISIILOR TELEVIZATE

Curtea europeană de justiţie a contrazis FIFA şi UEFA, confirmând că statele membre ale Uniunii Europene au dreptul de a interzice difuzarea Campionatului Mondial şi a Campionatului European de fotbal pe canalele cu plată şi pot solicita transmiterea lor la un post de televiziune cu acces liber. FIFA organizează turneul final al CM, iar UEFA - turneul final al CE, vânzarea drepturilor de transmisie ale acestor competiţii constituind o sursă importantă din veniturile lor. Cele două foruri tutelare consideră nefondată decizia adoptată de Londra şi Bruxelles de a rezerva difuzarea meciurilor CM şi CE unor posturi de televiziune fără plată. FIFA şi UEFA au contestat decizia la Tribunalul Uniunii Europene, dar fără succes. Tribunalul a reamintit că o legislaţie europeană autorizează explicit statele membre să interzică transmiterea exclusivă a evenimentelor pe care le consideră de importanţă majoră pentru societatea lor, pe motiv că acest lucru ar priva o parte importantă a publicului de posibilitatea de a urmări partidele. De asemenea, instanţa europeană a subliniat importanţa CM şi CE de fotbal pentru cetăţeni, dincolo de amatorii sportului rege. FIFA şi UEFA au făcut apel, dar Curtea de justiţie a Uniunii Europene a respins apelurile în integralitatea lor.

GRANZII EUROPEI SE OPUN UNUI CAMPIONAT MONDIAL ÎN TIMPUL IERNII

Conducerea Premier League şi-a exprimat dezacordul vizavi de organizarea unui Campionat Mondial de fotbal în timpul iernii, ipoteză menţionată recent de preşedintele FIFA, Sepp Blatter, în cazul ediţiei 2022, care va fi găzduită de Qatar, motivul fiind temperaturile foarte ridicate în zona Golfului pe durata verii. Şi preşedintele UEFA, Michel Platini, este de partea lui Blatter, optând pentru lunile noiembrie şi decembrie. Propunerea forului mondial este din start respinsă de conducerea Premier League. Aceasta argumentează că desfăşurarea CM în timpul iernii va perturba programul competiţional al sezonului 2021-2022. De asemenea, va fi afectată puternic şi componenta comercială, în special contractele de difuzare a meciurilor. „Dacă Mondialul din 2022 se va muta în iarnă, atunci vă asigur că toate campionatele afectate din Europa vor da în judecată FIFA şi vor cere ca procesul de votare pentru desemnarea ţării care va găzdui CM 2022 să fie repetat“, a declarat, la rândul său, Christian Seifert, preşedintele executiv al Bundesligii.