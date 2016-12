U. CLUJ A PRIMIT LICENŢA DE LA... TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a dat dreptate, vineri, clubului Universitatea Cluj, care a contestat deciziile instanţelor Sistemului Naţional de Licenţiere al Federaţiei Române de Fotbal, de a nu-i permite să evolueze în Liga 1. Astfel, U. Cluj devine a 17-a echipă care va juca în sezonul 2013-2014 în primul eşalon, a 18-a formaţie urmând să o aflăm la finalul şedinţei Comitetului Executiv al FRF, care va avea loc sâmbătă, la Bucureşti. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat, vineri, că nu ştie care va fi a 18-a echipă în Liga 1 şi aşteaptă să vadă care vor fi propunerile Ligii Profesioniste de Fotbal în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.

SAMPDORIA A CONFIRMAT ÎMPRUMUTUL LUI PIOVACCARI LA STEAUA

Oficialii clubului Sampdoria Genova au confirmat vineri, pe site-ul oficial, împrumutul atacantului Federico Piovaccari la echipa Steaua Bucureşti. Piovaccari se află deja cu Steaua în cantonament, în Marea Britanie. Atacantul italian în vârstă de 28 de ani a jucat în cariera sa la formaţiile Pro Patria, Castellettese, Internazionale Milano, Vittoria, San Marino, Triestina, Treviso, Ravenna, Cittadella, Sampdoria Genova, Brescia, Novara şi Grosseto. Şi formaţia Bologna a anunţat vineri, pe site-ul oficial, împrumutul lui Denis Alibec de la Internazionale Milano. Conform sursei citate, Bologna va avea drept de cumpărare definitivă a jucătorului român în vara viitoare. În vârstă 22 de ani, Alibec, a evoluat în sezonul trecut, tot sub formă de împrumut de la Inter, la Viitorul Constanţa.

BRANDAO VA JUCA LA CFR CLUJ

CFR Cluj a anunţat pe site-ul oficial al clubului că l-a transferat pe fundaşul portughez Goncalo Jardim Brandao. Acesta are 27 de ani şi a evoluat ultima oară la Cesena, sub formă de împrumut de la Parma. Brandao va juca şi la Cluj sub formă de împrumut. Jucătorul portughez, care poate evolua atât în centru, cât şi în flancul stâng, s-a lansat la Belenenses, apoi a jucat la Charlton Athletic, Siena şi Parma. El are şi două selecţii la naţionala Portugaliei, în două partide amicale din 2009, cu Africa de Sud şi Estonia.

CFR CLUJ S-A DESPĂRŢIT DE BAKARY SARE

Clubul CFR Cluj a confirmat vineri, pe site-ul oficial, transferul mijlocaşului defensiv ivorian Bakary Sare la campioana Croaţiei, Dinamo Zagreb. „Cluburile CFR 1907 Cluj şi Dinamo Zagreb au ajuns la un acord privind transferul jucătorului Bakary Sare. Îi mulţumim lui Bouba pentru munca depusă la CFR şi îi dorim mult succes la noua sa echipă!”, se arată pe site-ul oficial al grupării ardelene. Mijlocaşul ivorian Bakary Sare va semna un contract pe cinci ani cu gruparea croată Dinamo Zagreb, care l-a legitimat în această vară şi pe fundaşul portughez Ivo Pinto, tot de la fosta campioană a României, a anunţat publicaţia „Vecernji list“. Potrivit sursei citate, suma de transfer a lui Sare, jucător în vârstă de 23 de ani, ar fi de 500.000 de euro. Bakary Sare a mai evoluat pentru Anderlecht Bruxelles şi Rosenborg Trondheim. Şi fundaşul portughez Ivo Pinto a semnat, pe 1 iulie, un contract pe patru sezoane cu gruparea Dinamo Zagreb. Ivo Pinto, jucător în vârstă tot de 23 de ani a evoluat în sezonul trecut în 27 de meciuri pentru CFR Cluj.

AMICAL ITALIA - ARGENTINA ÎN ONOAREA PAPEI FRANCISC

Echipele naţionale de fotbal ale Italiei şi Argentinei vor disputa un meci amical pe 14 august, pe Stadio Olimpico din Roma, în onoarea Papei Francisc, au anunţat Federaţiile de Fotbal din cele două ţări. Cele două echipe vor fi primite în audienţă la Vatican cu o zi înaintea meciului. Pentru a marca acest eveniment, jucătorii celor două formaţii vor fi cazaţi la acelaşi hotel şi vor face deplasarea la stadion în acelaşi autocar. Ideea organizării acestui meci i-a aparţinut selecţionerului Italiei, Cesare Prandelli. Vaticanul nu a anunţat dacă Papa Francisc va fi prezent la acest meci. Argentinianul Jorge Mario Bergoglio este primul Papă de origine sud-americană. El este suporter al echipei San Lorenzo, iar în 2008 a primit o placă memorială din partea oficialilor clubului respectiv la centenarul grupării argentiniene. Papa Francisc I continuă tradiţia pontifilor-suporteri, după ce predecesorul său, Benedict XVI, era suporter al echipei germane Bayern München.

PSG ÎI OFERĂ LUI CAVANI UN SALARIU DE 10 MILIOANE EURO

Campioana Franţei la fotbal, Paris Saint-Germain, este dispusă să plătească până la 63 de milioane de euro echipei italiene SSC Napoli în schimbul uruguayanului Edinson Cavani, propunându-i totodată atacantului un contract pe cinci ani, cu un salariu de 10 milioane euro pe sezon. Conform „L’Equipe“, directorul sportiv al lui PSG, brazilianul Leonardo, s-a aflat joi în Italia pentru a negocia cu preşedintele lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, transferul golgeterului ediţiei trecute a campionatului Italiei (29 goluri), iar cele două cluburi „sunt aproape de un acord”. Cavani ar prefera să joace la Real Madrid sau la o echipă din Premier League, însă nici madrilenii şi nici Chelsea Londra, care s-a arătat, la rândul ei, interesată de uruguayan, nu au făcut vreo ofertă fermă clubului Napoli pentru atacantul în vârstă de 26 ani, al cărui contract cu actuala sa formaţie expiră în iunie 2017.

TRANSFERUL LUI HIGUAIN LA ARSENAL, ÎN IMPAS

Clubul Real Madrid a dezminţit primirea unei oferte de 27 de milioane de euro de la Arsenal Londra pentru transferul atacantului argentinian Gonzalo Higuain. Fox Sports Latinoamerica anunţa joi că Arsenal a oferit suma respectivă pentru Higuain şi că transferul e iminent. Real susţine că nu a primit nicio ofertă formală sau scrisă pentru atacantul argentinian, care mai are încă trei ani de contract, şi că plecarea lui Higuain va avea loc doar în cazul unei oferte superioare sumei de 27 milioane euro. Antrenorul italian Carlo Ancelotti doreşte să poată conta pe un atacant cu experienţă ca Higuain, care susţine însă că s-a încheiat ciclul său la Madrid şi că doreşte o schimbare în carieră.

LUCA TONI A PLECAT LA HELLAS VERONA

Atacantul Luca Toni, care nu şi-a prelungit contractul cu echipa AC Fiorentina, a semnat, vineri, o înţelegere pe un sezon cu nou-promovata Hellas Verona. În vârstă de 36 de ani, Toni a câştigat titlul mondial în 2006 cu naţionala Italiei. Atacantul a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, US Palermo, Bayern München, AS Roma, Genoa, Juventus Torino şi Al-Nasr.

AMBROSINI A SEMNAT CU AC FIORENTINA

Mijlocaşul Massimo Ambrosini, care nu şi-a mai prelungit înţelegerea cu echipa AC Milan, a semnat un contract pe un sezon cu formaţia AC Fiorentina. Ambrosini a fost achiziţionat de AC Milan, în 1995, de la AC Cesena, iar singurul sezon când nu a evoluat pentru echipa patronată de Silvio Berlusconi a fost în 1997-1998, când a fost împrumutat la Vicenza. În vârstă de 36 de ani, Ambrosini a câştigat Campionatul Mondial al cluburilor, două Ligi ale Campionilor, două Supercupe ale Europei, patru titluri de campion, o Cupă a Italiei şi două Supercupe ale Italiei, toate cu AC Milan. AC Fiorentina va evolua în play-off-ul UEFA Europa League.

INTER TRANSFERĂ JUCĂTORI LIBERI DE CONTRACT

Internazionale Milano a anunţat, pe site-ul oficial, cooptarea în lot a trei jucători rămaşi liberi de contract la finalul sezonului trecut. Primul este Marco Andreolli, de la Chievo, care era în discuţii cu gruparea din Milano încă din luna februarie, el semnând acum o înţelegere pe patru ani. Al doilea este portarul Juan Pablo Carrizo, de la Lazio Roma: el a semnat un precontract cu „nerazzurrii“ încă din luna martie, acum doar oficializându-se mutarea. Ultimul este un jucător cunoscut foarte bine de antrenorul Walter Mazzarri: Hugo Campagnaro, de la Napoli.

MALAGA A TRANSFERAT UN IVORIAN

Clubul Malaga a anunţat transferul ivorianului Bobley Anderson de la Wydad Casablanca. Mijlocaşul de 21 de ani a semnat un contract pe cinci sezoane cu gruparea spaniolă, care îl prezintă, într-un comunicat, drept „un jucător dorit de importante echipe europene”. „Sunt fericit că sunt aici şi sunt convins că voi progresa la Malaga”, a declarat Bobley Anderson.

ANELKA VA JUCA LA WEST BROMWICH

Atacantul francez Nicolas Anelka, liber de contract, a semnat cu West Bromwich Albion, a anunţat clubul englez. „Atacantul a semnat un contract pe un sezon, cu opţiune pentru încă un an”, a anunţat West Bromwich, gruparea la care este legitimat şi Gabriel Tamaş. WBA va fi al 11-lea club din cariera jucătorului de 34 de ani, al şaselea din Anglia, după Arsenal, Liverpool, Manchester City, Bolton şi Chelsea. Anelka va purta la West Bromwich tricoul cu numărul 39.

UN ARGENTINIAN LA FC SEVILLA

Fundaşul argentinian Nicolas Pareja a fost împrumutat de Spartak Moscova la FC Sevilla pentru un sezon, cu opţiune de cumpărare. „Fundaşul central Nico Pareja va fi jucătorul formaţiei FC Sevilla în sezonul viitor”, scrie site-ul oficial al FC Sevilla. Pareja, 29 de ani, care a câştigat titlul olimpic cu selecţionata argentiniană în 2008 la Beijing, a efectuat vineri vizita medicală şi luni va fi prezentat presei. El a mai jucat la Argentinos Juniors, Anderlecht şi Espanol Barcelona. La FC Sevilla a fost transferat în această vară şi Raul Rusescu.

BENITO FLORO VA FI NOUL SELECŢIONER AL CANADEI

Spaniolul Benito Floro, fostul antrenor al echipei Real Madrid, a fost numit în funcţia de selecţioner al naţionalei Canadei. Floro, în vârstă de 61 ani, care a condus-o pe Real Madrid între 1992 şi 1994, a fost prezentat vineri de federaţia canadiană, la Toronto. Canada a rămas fără selecţioner din octombrie 2012, când Stephen Hart a fost demis după umilitorul eşec suferit în faţa Hondurasului (1-8), care a pus capăt speranţelor canadienilor de a se califica la CM 2014. În afara Realului, Benito Floro a mai pregătit formaţiile spaniole Vilarreal, Sporting Gijon şi Mallorca, iar în străinătate a antrenat în Mexic (Monterrey), Japonia (Vissel Kobe) şi Maroc (Wydad Athletic), însă nu a mai fost niciodată până acum selecţionerul unei echipe naţionale.

TOGO A PIERDUT LA „MASA VERDE“ CU NAŢIONALA CAMERUNULUI

FIFA a decis ca reprezentativa statului Togo să piardă la „masa verde”, scor 0-3, meciul cu naţionala Camerunului din preliminariile Cupei Mondiale din 2014, deoarece a folosit un jucător în stare de suspendare. „Meciul a fost declarat pierdut pentru Togo, iar federaţia a fost amendată cu 6.000 de franci elveţieni”, se arată în comunicatul FIFA. Togo l-a folosit pe mijlocaşul Alaixys Romao, care era suspendat, în meciul pe care l-a câştigat pe teren în faţa Camerunului, cu 2-0, pe 9 iunie. FIFA a mai decis suspendarea provizorie cu efect imediat a Federaţiei Cameruneze de Fotbal (FECAFOOT), din cauza implicării Guvernului.