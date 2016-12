AS ROMA, INTERESATĂ DE LATOVLEVICI

Fundaşul stânga al echipei Steaua Bucureşti, Iasmin latovlevici, se află în atenţia clubului italian AS Roma, a anunţat, ieri, site-ul tuttomercatoweb.com. Conform sursei citate, Roma doreşte să-l achiziţioneze pe Latovlevici deoarece poate juca în banda stângă şi în sistemul 3-5-2, şi în 4-4-2. În vârstă de 27 de ani, Latovlevici a fost achiziţionat de Steaua Bucureşti în 2010, de la Politehnica Timişoara. Pe de altă parte, portarul Bogdan Lobonţ şi-a prelungit, ieri, contractul cu AS Roma pentru încă trei sezoane, până pe 30 iunie 2016, a anunţat site-ul oficial al grupării italiene. Conform presei italiene, Lobonţ, al cărui contract cu AS Roma se încheiase duminică, a refuzat o ofertă de la formaţia turcă Beşiktaş Istanbul, care îi oferea un salariu stagional de 800.000 de euro. În vârstă de 35 de ani, Lobonţ a fost achiziţionat de AS Roma în 2009, de la Dinamo Bucureşti.

FC U. CRAIOVA A ÎNREGISTRAT TRANSFERURILE A 20 DE JUCĂTORI

Finanţatorul clubului Universitatea Craiova, Adrian Mititelu, a anunţat ieri, într-o conferinţă de presă, că gruparea olteană a înregistrat la FRF documentele pentru 20 de jucători, printre aceştia aflându-se Dorel Stoica, Ovidiu Stoianof, Robert Săceanu sau Dumitru Hotoboc. Noul antrenor al echipei este italianul Nicolo Napoli. „Am depus documentele la FRF pentru 20 de jucători şi mai suntem în negocierii şi cu alţi 16. Pe 22 iulie va fi vizita medicală. Încă de acum două luni m-am înţeles cu Nicolo Napoli, dar şi cu jucătorii. Am întârziat din cauza procesului cu federaţia. Astăzi este prima zi de înscriere. Singura condiţie pe care nu o îndeplinesc este stadionul. Primăria Craiova nu m-a ajutat cu nimic. Datoria către Fisc va fi plătită eşalonat”, a spus Mititelu. Totodată, Adrian Mititelu a mai anunţat înfiinţarea SC U. Craiova SA, care îşi va desfăşura activitatea în paralel cu FC Universitatea Craiova SA, aflată în insolvenţă, şi va susţine echipa din punct de vedere financiar. Reprezentanţii suporterilor vor deţine 25 la sută dintre acţiunile clubului, urmând ca o comunitate a investitorilor să se afle în posesia restului de acţiuni.

IVO PINTO VA JUCA LA DINAMO ZAGREB

Fundaşul portughez Ivo Pinto, fost la CFR Cluj, a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea Dinamo Zagreb, a anunţat clubul croat pe site-ul oficial. Ivo Pinto, care va purta numărul 6 pe tricou, a semnat contractul şi a plecat în stagiul de pregătire al echipei sale din Slovenia. „Sunt fericit că am venit la o mare echipă. Sunt pregătit pentru noi provocări şi abia aştept să mă alătur coechipierilor mei”, a declarat Pinto. „L-am urmărit de mai multe ori şi ne-a plăcut foarte mult”, a spus tehnicianul Krunoslav Jurcic. În vârstă de 23 de ani, Ivo Pinto a evoluat în sezonul trecut în 27 de meciuri pentru CFR.

LEWANDOWSKI, SPRE PREMIER LEAGUE

Atacantul polonez Robert Lewandowski, aflat la ultimul său an de contract cu vicecampioana din Bundesliga, Borussia Dortmund, are mari şanse de a juca din sezonul următor în Premier League. Borussia i-a triplat salariul anual la 4,5 milioane de euro, în speranţa ca atacantul să nu plece la rivala Bayern München, precum Mario Gotze, mai ales că polonezul nu are clauză de reziliere în contractul său, valabil până în 2014. În vârstă de 24 de ani, Lewandowski este dorit de Real Madrid, Manchester City şi United şi Chelsea Londra, iar gruparea germană ar prefera să-l vândă anul acesta, ca să nu-l piardă gratis în 2014. Cel mai probabil, el va ajunge la o echipă din Manchester, ambele făcând deja oferte pentru el. După ce l-a cedat la Juventus Torino pe Carlo Tevez, City ar plăti 30 de milioane de euro pentru a-l aduce pe polonez pe „Etihad Stadium”. De asemenea, United vrea să se întărească în ofensivă, pentru că Wayne Rooney ar putea pleca, iar campioana Angliei a făcut pentru Lewandowski o ofertă de 25 de milioane de euro.

INIESTA NU LASĂ ECHIPA ALBACETE SĂ MOARĂ

Aflat în Brazilia, unde a participat cu naţionala Spaniei la Cupa Confederaţiilor, Andres Iniesta nu uită de unde a plecat. Fotbalistul, legitimat în prezent la FC Barcelona, a făcut o donaţie de 240.000 de euro în contul echipei Albacete, la care a învăţat fotbal şi la care a evoluat de la 10 la 12 ani, înainte de a se transfera la catalani. Suma era necesară pentru a plăti salariile jucătorilor, în caz contrar echipa fiind retrogradată în cea de-a patra ligă spaniolă. Iniesta nu este la primul astfel de gest. Anul trecut, el a cumpărat pachetul majoritar de acţiuni de la Albacete, salvând clubul de la dispariţie.

NEYMAR ŞI DAVID LUIZ VOR FI OPERAŢI

Atacantul brazilian Neymar, desemnat cel mai bun jucător al Cupei Confederaţiilor la fotbal, găzduită şi câştigată de Brazilia, a anunţat că va fi supus unei operaţii minore la gât. În vârstă de 21 de ani, Neymar, care s-a transferat la FC Barcelona de la Santos pentru suma de 57 de milioane de euro, se va opera vineri, înainte de a pleca în Spania, pentru a se alătura echipei catalane. Coechipierul său David Luiz (Chelsea) se va opera joi, la nas, în urma unei fracturi nazale suferite la începutul competiţiei.

NUNO GOMES A PLECAT DE LA BLACKBURN

Atacantul portughez Nuno Gomes, care pe 5 iulie va împlini 37 de ani, şi-a reziliat contractul cu echipa engleză Blackburn Rovers, pentru care în sezonul trecut a marcat patru goluri în 18 meciuri jucate în liga secundă. Nuno Gomes a semnat în vara anului trecut un contract pe doi ani cu Blackburn, pentru care a început promiţător, cu patru goluri înscrise în tot atâtea partide. Atacantul nu a mai avut acelaşi randament după venirea antrenorului Gary Bowyer, în luna septembrie. Nuno Gomes, care a jucat cea mai mare parte a carierei la Benfica Lisabona, are 79 de selecţii şi 29 de goluri pentru naţionala Portugaliei.

HALIL ALTINTOP A SEMNAT CU FC AUGSBURG

Mijlocaşul turc Halil Altintop, în vârstă de 30 de ani, a plecat de la Trabzonspor şi a semnat cu FC Augsburg un contract pe două sezoane, până pe 30 iunie 2015. Halil Altintop, fratele geamăn al lui Hamit (Galatasaray), revine astfel în Bundesliga, unde a jucat 236 de meciuri pentru Kaiserlautern, Schalke şi Eintracht Frankfurt. El a plecat în 2011 în campionatul Turciei. Trabzonspor anunţase săptămâna trecută rezilierea de comun acord a contractului jucătorului, care expira în 2014. Contractul a fost reziliat din motive financiare, Altintop nemaifiind plătit de trei luni.

GIUSEPPE SANNINO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI CHIEVO VERONA

Tehnicianul Giuseppe Sannino a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei Chievo Verona, la care sunt legitimaţi jucătorii români Paul Papp şi Adrian Stoian. În vârstă de 56 de ani, Sannino îl va înlocui pe Eugenio Corini, care la finalul sezonului şi-a reziliat de comun acord înţelegerea cu gruparea veroneză. Sannino a mai pregătit în cariera sa formaţiile Biellese, Sudtirol-Alto Adige, Meda, Sangiovannese, Varese, Cosenza, Lecco, Pergocrema, AC Siena şi US Palermo.

ETIOPIA, SANCŢIONATĂ DE FIFA

Naţionala Etiopiei a fost sancţionată de FIFA şi a pierdut astfel la „masa verde”, scor 0-3, meciul cu Botswana, pentru că a folosit un jucător suspendat la întâlnirea disputată pe 8 iunie, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014, zona Africii. Înainte de ultimele meciuri din Grupa A, programate pe 6 septembrie, Etiopia are doar două puncte avans faţă de Africa de Sud şi trei faţă de Botswana. Pe lângă această sancţiune, Etiopia, care a învins Botswana, scor 2-1, a fost amendată de Comisia de Disciplină a FIFA cu 6.000 de franci elveţieni (circa 5.000 euro). „Sancţiunea este legată de faptul că jucătorul etiopian Minyahile Teshome Beyene nu a ispăşit suspendarea automată pentru un meci care i-a fost impusă după ce a primit două avertismente în două partide diferite”, a anunţat FIFA într-un comunicat.

TRAGEDIE PE UN TEREN DE FOTBAL, LA BAGDAD

Cel puţin nouă persoane, majoritatea tineri fotbalişti, au decedat, duminică, în urma exploziei unei bombe pe un teren de fotbal în Bagdad, au anunţat responsabili irakieni. Explozia s-a produs la ora 19.00, în Nahrawan, un cartier din sud-estul Bagdadului, fiind soldată cu cel puţin nouă morţi şi cu 25 de răniţi, conform unui reprezentant al Ministerului de Interne şi unei surse medicale. Cele mai multe dintre victime sunt băieţi în vârstă de mai puţin de 16 ani. Acest atentat este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra terenurilor de fotbal sau cafenelelor în care suporterii urmăresc meciurile la televizor. Peste 50 de persoane au murit în cel puţin zece atacuri legate de fotbal la Bagdad şi în împrejurimi, precum şi în nordul Irakului. De asemenea, iunie a fost a treia lună consecutivă în care bilanţul morţilor în urma tuturor atentatelor din Irak a depăşit cifra de 400. Irakul a cunoscut de la începutul anului o reluare a violenţelor, care a coincis cu o mobilizare sunnită împotriva guvernului condus de Nouri al-Maliki, acuzat că acaparează puterea.