GABI MUREŞAN VA JUCA LA TOM TOMSK

Mijlocaşul Gabriel Mureşan, ultima oară la CFR Cluj, a semnat un contract cu gruparea rusă Tom Tomsk, nou-promovată în prima ligă, informează site-ul oficial al clubului. În vârstă de 31 de ani, Gabi Mureşan a evoluat în România pentru Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa şi CFR Cluj. În sezonul trecut, Gabi Mureşan a evoluat în 20 de meciuri pentru CFR în Liga 1 şi a înscris şase goluri. Gabi Mureşan a semnat cu Tom Tomsk din postura de jucător liber de contract.

DĂNUŢ COMAN ARE DE PRIMIT 38.000 DE EURO DE LA FC VASLUI

Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal a decis că FC Vaslui trebuie să plătească suma de 38.000 de euro, reprezentând restanţe salariale, către portarul Dănuţ Coman, informează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. De asemenea, în litigiul FC Vaslui - Adrian Sălăgeanu, Comisia de Recurs a ratificat hotărârea Consiliului de Administraţie al clubului, în sensul sancţionării fotbalistului cu 15 la sută din drepturile salariale aferente anului competiţional 2012-2013.

IONUŢ BADEA, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI OŢELUL GALAŢI

Clubul Oţelul Galaţi a anunţat, pe site-ul oficial, că noul tehnician al echipei este Ionuţ Badea, care a semnat un contract pe doi ani şi a fost prezentat oficial vineri, la stadionul formaţiei gălăţene. Ionuţ Badea a declarat că nu a venit la gruparea gălăţeană pentru un obiectiv mediocru. Oţelul Galaţi va pleca sâmbătă într-un stagiu de pregătire la Chester, în Anglia. Clubul gălăţean i-a mulţumit, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, fostului tehnician al echipei, Petre Grigoraş, precum şi staff-ului acestuia pentru munca depusă la Galaţi.

MESSI FACE O VIZITĂ UMANITARĂ ÎN SENEGAL

Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona şi a naţionalei de fotbal a Argentinei, se află de joi în Senegal, pentru o vizită cu caracter umanitar. Imediat după sosirea sa pe aeroport, fotbalistul argentinian s-a deplasat cu elicopterul la Saly Portudal, o staţiune balneară situată la circa 50 km de Dakar. Programul său de vizite include un orfelinat şi o şcoală de fotbal finanţată de Aspire, o fundaţie din Qatar. Celebrul fotbalist a fost invitat în Senegal în cadrul unui program de luptă împotriva malariei.

RAFINHA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Tânărul mijlocaş spaniol Rafael Alcantara, zis Rafinha, şi-a prelungit cu doi ani, până în 2016, contractul cu FC Barcelona. În vârstă de 20 ani, Rafinha este format la academia clubului catalan, iar în urma noului acord, clauza de reziliere a contractului său a fost fixată la 30 de milioane de euro. El a marcat anul trecut 10 goluri în 36 de meciuri disputate pentru Barcelona B, în liga secundă spaniolă. Rafinha este fratele internaţionalului spaniol de tineret Thiago Alcantara, aflat pe picior de plecare de la FC Barcelona. Thiago este dorit de campioana Angliei, Manchester United, unde ar putea pleca pentru numai 18 milioane euro, deoarece nu a disputat minimum 60 la sută din meciurile primei echipe a Barcelonei în sezonul trecut, aşa cum prevede contractul său.

PENALIZARE DE DOUĂ PUNCTE PENTRU AS MONACO

Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste Franceze de Fotbal (LFP) a impus o penalizare de două puncte echipei AS Monaco în sezonul viitor, după incidentele produse în liga secundă, la un meci disputat pe 17 mai. LFP a criticat comportamentul fanilor de la AS Monaco în meciul cu Le Mans, din 17 mai, care au „folosit materiale pirotehnice, au invadat terenul la finalul partidei, iar un spectator a fost brutal cu arbitrul”. AS Monaco, nou-promovată în Ligue 1, i-a achiziţionat în această vară pe Falcao, Moutinho, Rodriguez şi Carvalho.

DROGBA ARE PROBLEME CU JUSTIŢIA FRANCEZĂ

Un tribunal comercial din Ajaccio l-a condamnat pe atacantul Didier Drogba la plata sumei de 400.000 de euro către o firmă de construcţii cu sediul la Figari (Corsica), în urma unor lucrări neachitate la luxoasa vilă pe care fotbalistul ivorian şi-a construit-o la Abidjan. Judecătorii au stabilit, totodată, ca Drogba să-i achite daune în valoare de 50.000 euro antreprenorului corsican, după ce acestuia i-a fost împiedicat în mod brutal accesul pe şantier de către oameni înarmaţi, în decembrie 2011. Didier Drogba, care evoluează în prezent în Turcia, la Galatasaray Istanbul, a anunţat că intenţionează să facă apel. Jucătorul va trebui să plătească însă imediat suma decisă de justiţie, deoarece tribunalul a ordonat executarea provizorie a hotărârii sale.

DJIBRIL CISSE ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU QUEENS PARK RANGERS

Atacantul francez Djibril Cisse şi-a reziliat de comun acord contractul cu Queens Park Rangers, a anunţat, vineri, clubul englez. În vârstă de 31 de ani, „Djib” a fost împrumutat în ultimele şase luni la clubul Al-Gharafa, din Qatar. El a venit la QPR în ianuarie 2012, jucând 29 de meciuri pentru echipa engleză şi marcând zece goluri. Fostul jucător al echipelor Auxerre şi Marseille spera să revină în Franţa, la Montpellier. Însă, joi seară, a scris pe Twitter: „Ce păcat că nu se va realiza transferul la Montpellier, un club frumos, un oraş frumos, dar cu un preşedinte idiot. Nu cred că este uşor să ai un astfel de preşedinte”. Într-un interviu acordat cotidianului „Midi Libre“, Louis Nicollin, preşedinte la Montpellier, declarase: „Cisse? Nici vorbă, nu vreau un tip care face pe DJ-ul”. Cisse a fost DJ în mai multe localuri din Montpellier, cu ocazia Sărbătorii muzicii, de vinerea trecută, potrivit „Midi Libre“.

ARŞAVIN REVINE LA ZENIT SANKT PETERSBURG

Fostul căpitan al naţionalei Rusiei, Andrei Arşavin, a ajuns la un acord pe doi ani cu echipa Zenit Sankt Petersburg, la care şi-a început cariera în 1989. În vârstă de 32 ani, Arşavin s-a născut chiar la Leningrad, acesta fiind numele sovietic al fostei capitale ţariste, Sankt Petersburg. El va deveni oficial jucătorul lui Zenit începând cu 1 iulie, dată la care îi va expira contractul cu Arsenal Londra. Arşavin a înscris 71 de goluri în 310 meciuri disputate în trecut pentru Zenit, cu care a câştigat mai multe titluri de campion al Rusiei, precum şi Cupa UEFA în 2008. El a strălucit apoi la Campionatul European din 2008, unde Rusia a atins faza semifinalelor. Internaţionalul rus a avut mai puţin succes la Arsenal, unde a petrecut majoritatea timpului pe banca de rezerve, fiind împrumutat chiar la Zenit în sezonul 2011-2012. Revenirea sa la Sankt Petersburg a fost susţinută de gigantul Gazprom, proprietarul clubului rus.

JUCĂTORI NOI LA SC FREIBURG ŞI BAYER LEVERKUSEN

Mijlocaşul elveţian Gelson Fernandes, în vârstă de 26 de ani, a semnat cu SC Freiburg, a anunţat clubul german, fără a face alte precizări. „Gelson este un jucător inteligent şi care va fi extrem de util echipei”, a declarat Klemens Hartenbach, directorul sportiv al clubului german. Fernandes a fost împrumutat o jumătate de sezon la FC Sion de către Sporting Lisabona. El a mai jucat în Premier League (Manchester City), în Ligue 1 (Saint-Etienne) şi în Serie A (Chievo Verona, Udinese). Internaţionalul bosniac Emir Spahici a fost transferat de FC Sevilla la Bayer Leverkusen, a anunţat, vineri, clubul spaniol, fără să precizeze detaliile financiare ale tranzacţiei. În vârstă de 32 de ani, Spahic era legitimat la FC Sevilla din 2011, când a fost achiziţionat de clubul spaniol de la Montpellier. În februarie 2013, Spahic a fost împrumutat de FC Sevilla grupării Anji Mahacikala.

DEMICHELIS AR PUTEA REVENI LA RIVER PLATE

Fostul internaţional argentinian Martin Demichelis s-ar putea întoarce la clubul său formator, River Plate. Demichelis, în vârstă de 32 ani, aflat la final de contract cu echipa spaniolă Malaga, a declarat că oficialii lui River Plate l-au contactat. Fundaşul argentinian s-a transferat de la River la formaţia germană Bayern München, în 2002, apoi a jucat pentru Malaga, din ianuarie 2011.

FOSTUL SELECŢIONER TURC ERSUN YANAL, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI FENERBAHCE

Fostul selecţioner al Turciei, Ersun Yanal, a semnat un contract pe un an cu gruparea Fenerbahce Istanbul, exclusă de UEFA din cupele europene, a anunţat, vineri, clubul turc. Yanal a antrenat în ultimele două sezoane echipa Eskişehirspor şi va fi prezentat oficial la formaţia din Istanbul zilele următoare. El îi succede la conducerea tehnică lui Aykut Kocaman, care a demisionat la finalul sezonului 2012-2013. UEFA a anunţat, marţi, că echipa Fenerbahce Istanbul, vicecampioana Turciei, a fost exclusă pentru trei sezoane din cupele europene, pentru activităţi privind aranjarea de meciuri. Sancţiunea pentru al treilea sezon a fost suspendată pentru o perioadă probatorie de cinci ani.

FOSTUL INTERNAŢIONAL ITALIAN STEFANO BORGONOVO A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Fostul internaţional italian Stefano Borgonovo a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 49 de ani, la aproape cinci ani după ce a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, a anunţat agenţia Ansa. Borgonovo, fost atacant al echipelor AC Milan şi Fiorentina, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică în septembrie 2008. Borgonovo era paralizat şi mai respira doar cu ajutorul unui aparat. El comunica clipind, cu ajutorul unui computer care interpreta semnele sale. Drama sa a emoţionat toată Italia şi a scos în evidenţă o anomalie căreia încă nu i s-a găsit o explicaţie: scleroza laterală amiotrofică, o maladie rară care afectează în cea mai mare proporţie foşti fotbalişti. Jucătorii naţionale Italiei au purtat banderole negre în semn de omagiu, joi seară, în semifinala cu Spania, din cadrul Cupei Confederaţiilor la fotbal. Scleroza laterală amiotrofică este o afecţiune neurologică degenerativă, constând într-o pierdere progresivă a anumitor celule nervoase din creier şi măduva spinării, numite neuroni motori, ce controlează muşchii voluntari, care fac posibilă mişcarea. Este o boală progresivă, invalidantă şi fatală. Mersul, vorbitul, mâncatul, înghiţitul şi alte funcţii fundamentale ale corpului devin treptat din ce în ce mai dificile şi pot provoca diferite alte boli şi complicaţii.

COREEA DE NORD VA TRIMITE O ECHIPĂ DE FOTBAL FEMININ LA UN TURNEU ÎN COREEA DE SUD

Coreea de Nord va trimite o echipă de fotbal feminin în Coreea de Sud, în iulie, pentru a participa la o competiţie regională, primul schimb sportiv între cele două ţări din 2009, a anunţat, vineri, Federaţia de Fotbal din Coreea de Sud. Coreea de Nord va evolua la Cupa Asiei de Sud, competiţie care va începe pe 20 iulie, alături de Japonia, China, Australia şi Coreea de Sud. „După discuţii cu federaţia noastră, Coreea de Nord şi-a dat acordul pentru a-şi trimite echipa feminină la această competiţie”, a declarat un oficial al Federaţiei Sud-coreene de Fotbal (KFA). Este pentru prima oară din 2009 când o echipă din Nord merge în Sud, chiar dacă echipe din cele două ţări s-au întâlnit în competiţii din străinătate.