OARNĂ VA FI JUDECAT DE COMISIA DE DISCIPLINĂ A FRF

Mihai Oarnă, juniorul care a jignit o pasageră în avionul cu care selecţionata de fotbal Under 16 a României revenea din străinătate, după înfrângerea, cu scorul de 1-10, suferită în faţa Germaniei, va fi judecat de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române Fotbal (FRF), a anunţat, ieri, site-ul oficial al FRF. Jucătorul Mihai Oarnă a folosit un limbaj obscen şi indecent la adresa unei pasagere care dormea. Scena a fost filmată de fotbalist şi postată ulterior pe internet. Conform unui referat întocmit de directorul tehnic naţional, Mihail Marian, şi aprobat de preşedintele Mircea Sandu, incidentul din avionul cu care se deplasa reprezentativa U16 va fi analizat de Comisia de Copii şi Juniori a FRF şi apoi cazul va fi înaintat Comisiei de Disciplină. De asemenea, Mihai Oarnă nu va mai fi convocat la nicio acţiune a echipei naţionale de juniori până la o decizie definitivă a comisiilor din cadrul FRF în acest caz. Mircea Sandu a aprobat angajarea unui psiholog pentru rezolvarea eficientă a problemelor educative cu care se confruntă conducerile tehnice la nivelul juniorilor. Sâmbătă, Mihai Oarnă a fost exclus din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”.

KEŞERU, CONTRACT PE DOUĂ SEZOANE CU BASTIA

Atacantul Claudiu Keşeru a semnat, ieri, un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu formaţia franceză de primă ligă SC Bastia, informează site-ul oficial al grupării corsicane. „Ceea ce se anunţase în ultima săptămână a devenit acum oficial. Românul Claudiu Keşeru a semnat, marţi, un contract cu Sporting Club de Bastia. El va purta tricoul albastru în următoarele două sezoane”, a notat sursa citată. SC Bastia, care a încheiat sezonul trecut al Ligue 1 pe locul 12, anunţase miercurea trecută că a ajuns la un acord pentru transferul lui Keşeru. Claudiu Keşeru declarase, săptămâna trecută, că are oferte de la Bastia, Olympiacos Pireu şi Steaua Bucureşti. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a mai evoluat pentru FC Bihor, Nantes, Libourne, Tours şi Angers. În sezonul trecut, Keşeru a marcat de 17 ori pentru Angers, în Liga a II-a franceză.

ŞTEFAN POPESCU VA FI COECHIPIER CU MUTU

Olympique Marseille s-a despărţit cu regret de fotbalistul Ştefan Popescu, în vârstă de 20 de ani, fiind nevoită să-l cedeze clubului AC Ajaccio, conform unei înţelegeri cu echipa la care evoluează Adrian Mutu, a anunţat lephoceen.fr. Tânărul fundaş stânga a fost în probe, în septembrie trecut, la formaţia corsicană şi a reuşit să-l impresioneze pe antrenorul de atunci al echipei, Alex Dupont, care a cerut legitimarea lui. Însă Ştefan Popescu nu putea fi legitimat decât ca jucător amator, din cauza vârstei sale (n.r. - 19 ani atunci). Astfel, pe baza bunelor relaţii dintre Olympique şi Ajaccio, jucătorul a fost transferat la echipa de rezerve a clubului din Marsilia, de unde corsicanii urmau să îl recupereze la finalul campionatului. „Am avut şansa de a juca la un mare club ca OM şi aş vrea să le mulţumesc tuturor. Sper să regăsesc pe teren o parte dintre jucătorii alături de care am evoluat. Aceasta a fost o bună experienţă pentru mine, dar sunt dezamăgit încă, pentru că am ratat promovarea în CFA”, a declarat Ştefan Popescu. Preşedintele clubului Ajaccio, Alain Orsoni, a afirmat că gruparea sa va plăti celor de la OM cheltuielile efectuate pentru jucătorul român. „În momentul în care îl vom recupera pe jucător, vom plăti cheltuielile celor de la OM, care sunt foarte mici. Apoi jucătorul poate evolua pentru noi”, a spus Orsoni. Ştefan Popescu, născut la Iaşi şi format la Şcoala de Fotbal „Gică Popescu”, a mai evoluat în Italia, la AS Roma. În ianuarie 2012, Ştefan Popescu a înscris un gol pentru Cesena în Cupa Italiei, în meciul pierdut, cu 1-2, în faţa echipei Napoli.

CITY’US TG. MUREŞ, LA MINICAMPIONATUL MONDIAL AL CLUBURILOR

Campioana României la futsal, City’us Tg. Mureş, va participa, în perioada 9-20 iulie, la Kuwait Mini World Futsal Club Tournament (KMWFCT), minicampionatul mondial al cluburilor, alături de alte 15 formaţii din Egipt, Arabia Saudită, Bahrein, Kuwait, Qatar, Argentina, Franţa, Ucraina, Spania, Paraguay, Columbia, Thailanda, Croaţia şi Iran. Cele 16 echipe vor fi împărţite în patru grupe, iar ocupantele primelor două locuri se vor califica pentru faza eliminatorie. Tragerea la sorţi efectuată la Kuwait City a repartizat campioana României în Grupa B, alături de campioana Argentinei, Pinocho, vicecampioana Franţei, FC Erdre, şi reprezentanta Bahreinului, Muharraq Club. În Grupa A vor evolua MFC Cardinal Rivne (Ucraina), Atletico Huila (Columbia), Misr LelMakasa (Egipt) şi Al-Nasr (Arabia Saudită). În Grupa C se află Dabiri Tabriz (Iran), Sport Colonial (Paraguay), Al-Qadsia (Kuwait) şi Al-Sadd (Qatar), iar în Grupa D vor juca Santiago Futsal (Spania), MNK Alumnus Zagreb (Croaţia), Chonburi Bangkok (Thailanda) şi Al-Kazma (Kuwait). Câştigătoarea competiţiei va încasa un premiu de 100.000 de dolari! Pentru locul secund se acordă 50.000, iar învinsele din semifinale vor primi câte 25.000 de dolari fiecare.

FLORESCU VA JUCA LA DINAMO MOSCOVA

Mijlocaşul George Florescu va evolua din sezonul viitor la echipa Dinamo Moscova, antrenată de Dan Petrescu, a anunţat tuttomercatoweb.com. În vârstă de 29 de ani, George Florescu a venit de la Astra Giurgiu, liber de contract. Florescu a mai jucat în Ucraina, la Arsenal Kiev şi în Rusia, la Torpedo Moscova şi Alania Vladikavkaz. Florescu a evoluat şi în Danemarca, la Midtjylland.

„SÂNGE VIŞINIU“ PENTRU RĂNIŢII DIN MUNTENEGRU

Fanii echipei Rapid Bucureşti au donat sânge la două clinici din Bucureşti pentru românii răniţi în accidentul din Muntenegru, care au fost repatriaţi ieri şi transportaţi la patru spitale din Capitală. Aproximativ 50 de suporteri au donat sânge la Centrul de transfuzie sanguină al municipiului Bucureşti şi alţi 20 la o clinică din cartierul Titan, în cadrul unei campanii a Ligii Suporterilor Rapidişti (LSR), intitulată „Suflet alb - sânge vişiniu”. LSR a mai precizat că va oferi ajutor oricărui muntenegrean care se află pe teritoriul României şi care se adresează Ligii Suporterilor Rapidişti. Tot ieri, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, i-a adresat şefului federaţiei din Muntenegru, Dejan Savicevic, fostul fotbalist al echipelor Steaua Roşie Belgrad şi AC Milan, o scrisoare de mulţumire pentru ajutorul pe care populaţia din Podgorica l-a oferit victimelor accidentului rutier de la Grlo, propunându-i totodată acestuia organizarea unui meci amical în România între reprezentativele României şi Muntenegrului.

FABREGAS ŞI SOLDADO, INCERŢI PENTRU SEMIFINALA CU ITALIA

Mijlocaşul Cesc Fabregas şi atacantul Roberto Soldado sunt incerţi pentru meciul Spaniei cu Italia, programat mâine seară, de la ora 22.00, la Fortaleza, în semifinalele Cupei Confederaţiilor la fotbal, din cauza problemelor musculare, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF). „Cesc şi Soldado au fost supuşi unor teste pentru a vedea stadiul problemelor musculare cu care au terminat meciul cu Nigeria. Având în vedere rezultatele, prezenţa celor doi jucători în semifinale nu este exclusă, dar depinde de evoluţia medicală”, a anunţat RFEF. În meciul cu Nigeria, câştigat de spanioli, scor 3-0, Fabregas a fost înlocuit în min. 54, iar Soldado a ieşit de pe teren în min. 60.

CAVANI PLEACĂ LA CHELSEA ÎN SCHIMBUL A 58 DE MILIOANE DE EURO

Clubul Chelsea Londra a ajuns la un acord cu gruparea italiană Napoli pentru transferul atacantului uruguayan Edinson Cavani în schimbul a 49,3 milioane de lire sterline (aproximativ 58 de milioane de euro), informează telegraph.co.uk, care citează postul de radio oficial al formaţiei napoletane. Alături de Chelsea, o altă formaţie engleză, Manchester City, a fost interesată de transferul lui Cavani, deşi tatăl fotbalistului declara luna trecută că fiul său ar prefera un transfer la Real Madrdid. Totuşi, postul de radio napoletan Radio Marte a anunţat: „Am aflat dintr-o sursă de foarte mare încredere din cadrul clubului că Napoli a ajuns la un acord cu Chelsea pentru transferul lui Cavani. Managerul Rafa Benitez şi-a dat acordul, dar înainte de a face publică informaţia, Napoli vrea să-şi asigure un înlocuitor pentru „Il Matador“. Napoli va încasa aproximativ 58 de milioane de euro (49,3 milioane de lire sterline), cu puţin sub clauza de reziliere”. Potrivit sursei citate, salariul anual al lui Cavani va fi de 8,5 milioane de euro (7,2 milioane de lire sterline) plus venituri din cedarea drepturilor de imagine. În vârstă de 26 de ani, Cavani a fost golgheterul ediţiei precedente a Serie A, cu 29 de goluri. Cavani îi solicitase, luni, preşedintelui Aurelio De Laurentiis o întrevedere pentru a discuta despre viitorul său la Napoli. „Nu cred că Edinson Cavani va pleca pe 10 august. Am încredere în el, pentru că îl consider un bărbat adevărat. Nu îmi va face vreo farsă. Dacă el va dori să plece, o va face după o lungă perioadă de gândire. Vom şti totul până pe 20 iulie. Dacă nu, îl voi plesni!”, a precizat, luni, De Laurentiis pentru postul Radio Rai. Cavani a evoluat în carieră pentru echipele Danubio, Palermo şi Napoli. Cavani a fost achiziţionat de Napoli de la Palermo în 2010 în schimbul a circa 17 milioane de euro.

CARLO ANCELOTTI, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI REAL MADRID

Antrenorul italian Carlo Ancelotti este noul tehnician al echipei Real Madrid, a anunţat ieri, pe site-ul oficial, gruparea spaniolă, care a precizat că înţelegerea se întinde pe trei sezoane. În vârstă de 54 de ani, Ancelotti a câştigat în sezonul trecut titlul în Franţa, alături de PSG. De asemenea, Ancelotti a fost desemnat antrenorul anului în Hexagon. Ca antrenor, Ancelotti a câştigat de două ori Liga Campionilor, de două ori Supercupa Europei, un campionat mondial al cluburilor şi o dată Cupa UEFA Intertoto. De asemenea, ca antrenor, Ancelotti a cucerit titluri de campion în Italia, Anglia şi Franţa. Astăzi, Ancelotti va fi prezentat oficial într-o conferinţă de presă care va avea loc, de la ora 14.00, la stadionul „Santiago Bernabeu”. Ancelotti a antrenat pe Reggiana, Parma, Juventus Torino, AC Milan, Chelsea şi Paris Saint-Germain.

LAURENT BLANC VA PREGĂTI ECHIPA PARIS SAINT-GERMAIN

Laurent Blanc este noul tehnician al campioanei Franţei, Paris Saint-Germain, el semnând un contract valabil pentru două sezoane, informează site-ul oficial al grupării pariziene. Blanc îl înlocuieşte pe Carlo Ancelotti, care a semnat un contract valabil pentru trei sezoane cu Real Madrid. În vârstă de 42 de ani, Blanc, campion mondial şi european ca jucător, a antrenat pe Girondins Bordeaux, alături de care a câştigat un titlu de campion, dar şi Cupa Ligii în 2009. În 2010, Blanc a devenit selecţionerul Franţei, alături de care a ajuns până în sferturile Campionatului European din 2012. Obiectivul lui Blanc la PSG este acela de a continua seria de rezultate pozitive începută de Ancelotti, dar şi să atingă fazele superioare ale Cupelor Europene.

MESSI A PLĂTIT VOLUNTAR 10 MILIOANE DE EURO ÎN PLUS LA CIRCA FINANCIARĂ

Leo Messi, superstarul Barcelonei, a plătit la circa financiară 10 milioane de euro în plus, corespunzătoare drepturilor de imagine pentru anii 2010 şi 2011. Messi a făcut aceste plăţi voluntar, după ce, săptămâna trecută, o instanţă din Barcelona i-a inculpat pe jucător şi pe tatăl acestuia pentru o presupusă fraudă fiscală, corespunzătoare drepturilor de imagine în perioada 2007-2009. Fotbalistul urmează să dea declaraţii în faţa instanţei pe 17 septembrie. Postul TVE afirmă că plata celor 10 milioane de euro ar indica faptul că jucătorul caută să ajungă la un acord cu autorităţile fiscale, pentru a plăti în cele din urmă impozitele datorate pentru perioada 2007-2009. Procuratura care a depus plângerea împotriva lui Messi şi a tatălui său consideră că aceştia aplicau o strategie care consta în simularea cedării drepturilor de imagine către societăţi controlate din paradisuri fiscale precum Belize şi Uruguay, iar pe de altă parte, semnarea de contracte pentru prestări servicii cu alte companii, plasate în Marea Britanie sau Elveţia. Astfel, veniturile fotbalistului veneau din aceste ţări europene direct în paradisurile fiscale, fără a fi supuse, practic, deloc impozitelor statului spaniol. Autorităţile spaniole consideră că tatăl fotbalistului, Jorge Horacio Messi Perez, este cel care a gândit această fraudă, când jucătorul era minor. Ulterior, când Messi a împlinit majoratul, fotbalistul a consimţit continuarea strategiei tatălui său, ştiind că nu plătea niciun impozit pentru veniturile încasate în perioada 2006-2009.

77 DE MILIOANE DE LIRE STERLINE PLĂTITE CĂTRE IMPRESARI ÎN SEZONUL TRECUT

Cluburile din prima ligă engleză au achitat, în sezonul 2012-2013, comisioane în valoare de 77 de milioane de lire sterline (aproximativ 90,7 milioane de euro) către agenţii de jucători care au intermediat transferurile, informează dailymail.co.uk. Suma de 77 de milioane de lire este cu şase milioane de lire (şapte milioane de euro) mai mare decât cea cheltuită în pauza din sezonul competiţional 2011-2012. Cea mai mare sumă către impresari a fost achitată de Manchester City, 10,5 milioane de lire sterline (circa 12,3 milioane de euro), în timp ce Southampton a plătit doar 646 de mii de lire sterline (761 de mii de euro), cel mai puţin. În mod surprinzător, Chelsea Londra, recunoscută pentru sumele mari achitate în schimbul jucătorilor, a plătit doar 6,4 milioane de lire sterline (7,5 milioane de euro) către impresari, situându-se pe locul 5 în acest clasament, în timp ce Arsenal a achitat 5,5 milioane de lire (6,5 milioane de euro, locul şase). Pe locul 2 se află FC Liverpool cu 8,6 milioane de lire sterline (10,1 milioane de euro), în timp ce campioana Manchester United a achitat 3,6 milioane de lire (4,2 milioane de euro) către agenţii care au intermediat transferurile, situându-se pe poziţia a opta. Pe locurile 3 şi 4 s-au situat Queens Park Rangers (8 milioane de euro) şi Tottenham Hotspur (7,64 milioane de euro). Preşedintele clubului Southampton, Nicola Cortese, refuză în continuare să plătească sume mari de bani către impresari, doar pentru ca aceştia să îşi facă datoria. El refuză în continuare să plătească peste un milion de lire (1,17 milioane de euro) către agenţii mijlocaşului kenyan al formaţiei Celtic Glasgow, Victor Wanyama, deşi cele două grupări au ajuns la un acord de transfer în schimbul a 12 milioane de lire (14,1 milioane de euro).

NEGREDO VREA SĂ PLECE DE LA SEVILLA

Atacantul spaniol Alvaro Negredo vrea să plece de la FC Sevilla la o echipă care să joace în Liga Campionilor, a afirmat Jose Maria del Nido, preşedintele clubului la care a fost transferat recent Raul Rusescu. El a adăugat că de Negredo se interesează Atletico Madrid şi o echipă din afara Spaniei, iar Sevilla va alege cea mai bună ofertă. Atacantul de 27 de ani a fost cel mai bun marcator spaniol în ultima ediţie din La Liga, cu 25 de goluri, dar formaţia sa a reuşit doar o clasare pe poziţia a 9-a, departe de locurile de Liga Campionilor. Negredo nu face parte din lotul Spaniei pentru Cupa Confederaţiilor, selecţionerul Vicente del Bosque preferându-l pe Roberto Soldado, de la Valencia. Sevilla s-a despărţit în ultima perioadă de trei jucători, care au ales campionatul Angliei: Jesus Navas (Manchester City), Luis Alberto (FC Liverpool) şi Antonio Luna (Aston Villa).

FC LIVERPOOL ÎŞI MĂREŞTE „COLONIA SPANIOLĂ“

Deşi nu mai este antrenată de Rafael Benitez, în mandatul căruia au venit pe Anfield Road mai mulţi jucători spanioli, FC Liverpool încă transferă la foc automat din Spania. Ultimul venit este golgeterul celor de la Celta Vigo, Iago Aspas (25 de ani). Nouă milioane de euro a plătit echipa engleză pe jucătorul iberic, care a marcat de 12 ori în ultima ediţie de campionat. Aspas este al doilea spaniol transferat în această vară de „cormorani”, după Luis Alberto, de la FC Sevilla. În acest moment Liverpool are în lotul primei echipe şase spanioli: Pepe Reina, Jose Enrique, Suso, Daniel Pacheco, Luis Alberto şi Iago Aspas.

CAMACHO LA NAŢIONALA CHINEI: SALARIU URIAŞ, REALIZĂRI NULE

Dacă naţionala de fotbal a Chinei se află în cădere liberă, selecţionerul Jose Antonio Camacho, numit în august 2011 şi demis la începutul acestei săptămâni, a parcurs, foarte probabil, cea mai profitabilă perioadă din cariera sa. Pe lângă faptul că a încasat un salariu anual de 6 milioane de euro în ultimii doi ani, acum, când tocmai a fost demis, spaniolul a primit şi o despăgubire de 3 milioane de euro! Altfel spus, Camacho a reuşit „performanţa“ de a-şi rata toate obiectivele şi de a încasa 15 milioane de euro în mai puţin de doi ani! Antrenorul iberic a stabilit şi două recorduri jenante în această perioadă, pe lângă ratarea calificării la CM 2014: înfrângere cu 0-8 într-un amical cu Brazilia (cel mai categoric eşec din istoria naţionalei) şi locul 109 în ierarhia FIFA (cea mai slabă clasare din istoria Chinei). În plus, chinezii au început campania de calificare pentru Cupa Asiei din 2015 cu o înfrângere în faţa Arabiei Saudite, iar pe 15 iunie au suferit un eşec incredibil, 1-5 într-un amical cu Thailanda.

SLAVISA STOJANOVIC, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI STEAUA ROŞIE BELGRAD

Fostul selecţioner al Sloveniei, Slavisa Stojanovic, va fi noul antrenor al echipei Steaua Roşie Belgrad, în locul portughezului Ricardo Sa Pinto, a anunţat site-ul uefa.com. Steaua Roşie a anunţat că i-a oferit lui Stojanovic un contract pentru doi ani, noul tehnician urmând să se alăture echipei, care se află în cantonament în staţiunea slovenă Catez. Stojanovic, născut în 1969 în Serbia, dar care a jucat aproape toată cariera în Slovenia, a câştigat două titluri cu Domzale şi a fost şi secundul lui Srecko Katanec la naţionala Emiratelor Arabe Unite. Ricardo Sa Pinto a demisionat pe 19 iunie de la conducerea formaţiei Steaua Roşie Belgrad, după ce preluase echipa în luna martie.