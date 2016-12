FINALA CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

Duminică, de la ora 11.00, este programată finala Cupei României la fotbal, ediţia 2013-2014, faza pe judeţul Constanţa. Două formaţii din Liga a IV-a îşi vor disputa trofeul, Callatis 2012 Mangalia şi Danubius Rasova. La solicitarea celor de la Danubius şi după ce mangalioţii şi-au dat acordul, meciul va avea loc la Rasova, urmând a fi inclus în manifestările ocazionate de „Zilele Comunei Rasova”. Echipa câştigătoare va obţine calificarea pentru faza naţională a Cupei României la fotbal, ediţia 2013-2014.

SOLUŢIE PENTRU 18 ECHIPE ÎN LIGA 1 LA FOTBAL

„Specialiştii” din FRF şi LPF au termen până pe data de 6 iulie, când va avea loc o nouă şedinţă a Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, pentru a găsi o soluţie prin care să se poată pune în aplicare sistemul competiţional cu 18 echipe în Liga 1, a anunţat, vineri, preşedintele federaţiei, Mircea Sandu. Acesta a precizat că logica îi dictează că în Liga 1 ar trebui să activeze un număr de 16 echipe, după ce Rapid Bucureşti şi Universitatea Cluj nu au primit licenţa pentru sezonul viitor, dar trebuie aşteptat verdictul TAS în ceea ce priveşte licenţierea clubului clujean. Preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, a părăsit nervos şedinţa Comitetului Executiv al FRF, care s-a desfăşurat, vineri, la Casa Fotbalului. Mircea Sandu militează pentru o primă ligă cu 16 sau 17 echipe, câte rămân după procesul de licenţiere, în timp ce Dragomir doreşte 18 echipe în primul eşalon, ca în sezonul trecut, pentru a nu fi afectat contractul cu deţinătorii drepturilor TV.

PANDURII TG. JIU POATE EVOLUA ÎN EUROPA LEAGUE

Clubul Pandurii Tg. Jiu a primit vineri, din partea UEFA, documentul oficial care atestă că gruparea gorjeană are voie să evolueze în preliminariile UEFA Europa League, a anunţat pandurii-tg-jiu.ro. „În documentul transmis de secretariatul general al UEFA şi semnat de secretarul general Gianni Infantino, se specifică faptul că Pandurii Târgu Jiu a îndeplinit în totalitate criteriile administrativ, sportiv, de infrastructură şi financiar, conform regulamentelor UEFA Europa League. În urma transmiterii la UEFA de către clubul Pandurii a tuturor documentelor solicitate, echipa Pandurii Tg. Jiu a fost admisă în UEFA Europa League în sezonul 2013-2014”, se arată în comunicatul postat de gruparea gorjeană. Pandurii Tg. Jiu este calificată în turul al doilea preliminar al UEL. România mai este reprezentată în această competiţie de Astra Giurgiu (turul al doilea preliminar) şi Petrolul Ploieşti (turul al treilea preliminar).

PORUMBOIU S-A RETRAS DE LA FC VASLUI

Omul de afaceri Adrian Porumboiu şi-a anunţat retragerea de la FC Vaslui, precizând că nu mai doreşte să i se asocieze numele cu gruparea moldavă, dar că rămâne un suporter al acesteia. Într-un comunicat, Porumboiu a precizat că a greşit când a decis să investească într-un club de fotbal şi crede că lipsa trofeelor din palmaresul lui FC Vaslui poate fi explicată prin faptul că el nu a trişat. Omul de afaceri spune că în Liga I au existat aranjamente evidente între echipe, decizii direcţionate ale arbitrilor şi comisii care au judecat după interesul unora. Fostul arbitru afirmă că, în ultimul timp, dezamăgit fiind, a rămas finanţator al echipei, dar acum doreşte să nu i se mai asocieze numele cu FC Vaslui. Porumboiu a mai precizat că FC Vaslui are asigurat bugetul pentru performanţă şi le-a cerut autorităţilor locale să se implice mai mult în susţinerea grupării. El a finanţat echipa FC Vaslui din anul 2002, iar cea mai bună performanţă în Liga I a formaţiei moldave a fost locul doi ocupat în sezonul 2011-2012. În 2010, FC Vaslui a fost finalista Cupei României, dar a fost învinsă în ultimul act de CFR Cluj, după lovituri de departajare.

GABRIEL TAMAŞ, AUDIAT LA PARCHET

Fotbalistul Gabriel Tamaş a venit vineri după-amiază la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru a fi audiat în dosarul în care este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice şi distrugere. Internaţionalul român, jucător al echipei engleze West Bromwich Albion, a venit la Parchet în jurul orei 14.00, însoţit de un avocat, şi nu a făcut declaraţii. Pe 31 mai, Tamaş a primit interdicţie de a părăsi ţara timp de 30 de zile, în urma incidentelor pentru care a fost dus la audieri, în aceeaşi zi, de poliţiştii Secţiei 1. O înregistrare a camerelor de supraveghere arată cum internaţionalul român a lovit uşa de la intrare într-un bloc cu picioarele până când a rupt-o, apoi a pătruns în clădire şi a urcat cu greu la etajul I.

CHIVU VREA SĂ SE RETRAGĂ DE LA INTER, ÎN 2014

Fundaşul român Cristian Chivu nu doreşte să se despartă de echipa italiană Internazionale Milano, de care este legat prin contract până în vara anului viitor, a anunţat impresarul jucătorului. Victor Becali a declarat că fostul căpitan al naţionalei doreşte să-şi respecte ultimul an de contract cu Inter, iar în 2014 se va retrage din activitate, urmând să devină impresar sau preşedinte de club. „Zilele viitoare, Cristi se va întâlni cu antrenorul Walter Mazzari pentru a lămuri problema. Deşi aceste zvonuri care-l dau plecat nu sunt întâmplătoare, în cazul în care cei de la Inter nu-l mai doresc, atunci Cristi în mod cert îşi va găsi un alt angajament. Oricum, la anul se va retrage definitiv. Este o decizie pe care a luat-o după ce s-a gândit foarte mult. Cristi se va face impresar sau preşedinte de club, nu s-a decis, dar nu va intra în antrenorat. Oricum, tot în fotbal va activa”, a spus Victor Becali.

TAHITI A CÂŞTIGAT INIMA PUBLICULUI

Selecţionerul naţionalei de fotbal din Tahiti, Eddy Etaeta, a apreciat că echipa sa a obţinut, joi seară, „o mare victorie”, în ciuda celor zece goluri primite în meciul cu Spania, de la Cupa Confederaţiilor. „Este o enormă surpriză ce ni s-a întâmplat în Brazilia, pentru că, în ciuda acestei înfrângeri, noi am beneficiat de un imens sprijin din partea publicului. Am obţinut o mare victorie. Am câştigat inima publicului. Obrigado (n.r. - mulţumesc în portugheză)”, a declarat Etaeta la conferinţa de presă de după meciul cu Spania. La finalul meciului, jucătorii din Tahiti au fost aplaudaţi de cei 71.000 de spectatori prezenţi în tribunele stadionului Maracana. Potrivit lui Etaeta, jucătorii săi sunt acum mai cunoscuţi în Brazilia decât în propria lor ţară. Portarul echipei, Mikael Roche, a declarat că spectatorii au fost minunaţi: „Nu-mi place să încasez goluri, zece sunt multe. Mă doare mai tare ca mâna (n.r. - portarul a fost călcat pe mână de Fernando Torres). Mulţumesc oamenilor. Au fost minunaţi. Este incredibil. Ne-a mers la inimă. Nu ne cunoşteau şi ne aplaudau aşa...”, a declarat Roche, care a fost permanent susţinut de public, iar la finalul meciului portarul din Tahiti a fost ovaţionat de spectatori.

PIRLO NU VA JUCA ÎN MECIUL CU BRAZILIA

Mijlocaşul italian Andrea Pirlo nu va evolua în al treilea meci din Grupa A de la Cupa Confederaţiilor, programat sâmbătă, de la ora 22.00, cu Brazilia, din cauza unei accidentări la pulpa dreaptă, a anunţat staff-ul tehnic al Italiei. „El a fost supus unui test şi are o contractură musculară. Este exclus să joace cu Brazilia”, a declarat medicul echipei Italiei, Enrico Castellacci. Potrivit lui Castellacci, Pirlo ar urma să fie apt pentru semifinalele competiţiei, care se vor disputa miercuri.

FIFA NU INTENŢIONEAZĂ SĂ ANULEZE EDIŢIA DIN ACEST AN A CUPEI CONFEDERAŢIILOR

FIFA a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, că nu intenţionează să anuleze ediţia din acest an a Cupei Confederaţiilor la fotbal, marcată de manifestaţii sociale şi de violenţe în Brazilia, informează site-ul oficial al forului mondial. „Susţinem şi recunoaştem dreptul la libertatea de exprimare şi la a manifesta paşnic şi condamnăm orice formă de violenţă. Suntem permanent în contact cu autorităţile locale şi avem încredere deplină în măsurile de siguranţă de acolo. Vom continua să monitorizăm situaţia. FIFA, Comitetul local de Organizare sau guvernul federal nu au discutat sau nu au avut în vedere în niciun moment anularea Cupei Confederaţiilor. Suntem în contact permanent cu toate părţile în cauză, inclusiv cu echipele, şi le informăm tot timpul în legătură cu măsurile luate. Nu am primit de la nicio echipă solicitări de a părăsi Brazilia”, se arată într-un comunicat al FIFA. Potrivit AFP, mai mulţi manifestanţi au aruncat cu pietre în două microbuze ale FIFA, joi, la Salvador de Bahia. De asemenea, manifestaţii au aruncat cu pietre către intrarea unui hotel în care sunt cazaţi reprezentanţi ai forului fotbalistic mondial. De peste zece zile, Brazilia este afectată de manifestaţii care au degenerat în mai multe oraşe, o persoană murind şi zeci de persoane fiind rănite. Manifestanţii, care cer anularea măririi preţurilor pentru transportul în comun, au obţinut câştig de cauză în principalele oraşe ale Braziliei. Manifestanţii şi-au arătat însă nemulţumirea şi faţă de calitatea slabă a serviciilor publice, faţă de corupţie şi de sumele colosale investite pentru organizarea Cupei Confederaţiilor din 2013 şi a Cupei Mondiale din 2014.

MESSI NU VA MERGE LA ÎNCHISOARE DACĂ ESTE GĂSIT VINOVAT DE FRAUDĂ FISCALĂ

Avocaţii fotbalistului Leo Messi, de la FC Barcelona, au dat asigurări că jucătorul respectă legislaţia fiscală spaniolă, iar dacă justiţia îl va declara totuşi vinovat de fraudă fiscală - 4 milioane de euro pe care nu i-ar fi declarat, între 2007 şi 2009 - el nu va merge la închisoare şi va plăti sumele ce i se vor impune ca sancţiuni. Dacă este găsit vinovat, recunoaşte delictul şi plăteşte impozitele fraudate, plus sancţiunile cerute de procuratură, Messi va evita o pedeapsă cu închisoarea. De fapt, s-ar reduce cu două grade pedeapsa prevăzută în astfel de cazuri, iar condamnarea ar fi cuprinsă între trei şi şase luni de închisoare, cu suspendare. Într-un comunicat de presă transmis de biroul de avocaţi Juarez Veciana, care îl reprezintă pe Messi, se arată că fotbalistul a plătit legal impozitele datorate şi că există, în acelaşi timp, o „divergenţă a criteriilor” între acesta şi circa financiară spaniolă. Pentru delicte fiscale a fost inculpat şi tatăl jucătorului, acuzat fiind de nedeclararea veniturilor menţionate şi că a urzit un plan prin care acesta să nu plătească impozite pentru banii câştigaţi din drepturile de imagine. Fotbalistul s-a arătat surprins de informaţiile apărute în presă şi şi-a susţinut nevinovăţia.

LAURENT BLANC, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI PSG

Tehnicianul Laurent Blanc este noul antrenor al echipei Paris Saint-Germain, a anunţat pe twitter, vineri, postul BeInSport, care aparţine proprietarilor clubului parizian. „Informaţie în exclusivitate: astăzi (n.r. - vineri) s-a ajuns la un acord cu Laurent Blanc, care revine antrenorul PSG”, a precizat BeInSport, care a adăugat că tehnicianul va semna săptămâna viitoare un contract pe doi ani. În vârstă de 45 de ani, Blanc nu a mai antrenat nicio echipă din 2012, când a părăsit funcţia de selecţioner al Franţei, după eliminarea în sferturile de finală ale Campionatului European. Anterior, Blanc a pregătit echipa Girondins Bordeaux, în perioada 2007-2010. Echipa Paris Saint-Germain a fost antrenată în sezonul trecut de Carlo Ancelotti, care şi-a exprimat dorinţa de a părăsi gruparea franceză, după câştigarea titlului.

DENISOV VA EVOLUA LA ANJI MAHACIKALA

Mijlocaşul rus al echipei Zenit Sankt Petersburg, Igor Denisov, va evolua la Anji Mahacikala, a anunţat, vineri, presa rusă, care evocă şi o posibilă revenire la Zenit a atacantului Andrei Arşavin, de la Arsenal Londra. Denisov evoluează la Zenit din 2001, reuşind să câştige Cupa UEFA, în 2008 şi trei titluri de campion al Rusiei. Arşavin este la final de contract cu Arsenal, unde nu mai este decât rezervă.

PANATHINAIKOS ATENA NU A OBŢINUT LICENŢA PENTRU CUPELE EUROPENE

Formaţia Panathinaikos Atena nu a obţinut licenţa pentru a participa sezonul viitor în competiţiile europene şi a decis să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). „Panathinaikos anunţă cu regret că nu a primit licenţa pentru a participa în competiţiile europene în sezonul 2013-2014. UEFA a acceptat argumentele prezentate de federaţia greacă”, a anunţat clubul într-un comunicat. Clubul din capitală, locul 6 în campionatul Greciei, ar fi putut participa în turul al doilea preliminar al UEFA Europa League, în locul formaţiei PAS Giannina, locul 5, care, de asemenea, nu a obţinut licenţa.

ERNESTO VALVERDE, NOUL ANTRENOR AL FORMAŢIEI ATHLETIC BILBAO

Tehnicianul Ernesto Valverde este noul antrenor al echipei Athletic Bilbao, unde îl înlocuieşte pe Marcelo Bielsa, a anunţat clubul basc. „Athletic şi Ernesto Valverde au ajuns la un acord pentru preluarea echipei”, a anunţat clubul într-un comunicat. Durata contractului nu a fost precizată. În vârstă de 49 de ani, Valverde revine astfel la echipa pe care a mai antrenat-o în perioada 2003-2005. Valverde a plecat la finalul sezonului trecut de la Valencia, echipă pe care a preluat-o în deembrie 2012.

ECHIPA SCOŢIANĂ HEARTS, PENALIZATĂ CU 15 PUNCTE ÎN VIITORUL SEZON

Clubul scoţian Hearts of Midlothian, care a intrat în administrare judiciară din cauza problemelor financiare, va începe viitorul sezon cu o penalizare de 15 puncte. Clubul din Edinburgh a desemnat ca administrator compania de audit şi consultanţă BDO. Hearts are datorii de 25 milioane lire sterline, din cauza problemelor financiare ale principalului său acţionar, omul de afaceri lituanian Vladimir Romanov. Scottish Premier League a anunţat că echipa va începe viitorul sezon cu o penalizare de 15 puncte. Încă de anul trecut, tot din cauza datoriilor, Hearts nu a mai avut voie să efectueze transferuri. În ultimul sezon, ea s-a clasat pe locul 10 din cele 12 echipe ale ligii scoţiene. Cea mai titrată echipă din fotbalul scoţian, Glasgow Rangers, a fost retrogradată anul trecut în liga a patra, din cauza datoriilor. Formaţia a reuşit în acest an promovarea în al treilea eşalon.