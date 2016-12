FC VIITORUL 1998 ÎNTÂLNEŞTE CEAHLĂUL

Astăzi, pe stadionul „Orăşenesc” din Ovidiu, vor avea loc partidele etapei a treia din cadrul turneului semifinal al Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor C (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998). De la ora 17.00 vor juca Dinamo Bucureşti şi Oţelul Galaţi, iar în al doilea meci al zilei, de la ora 18.45, FC Viitorul Constanţa (antrenor Cristian Şchiopu) va întâlni formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ. Echipa CS Pajura Huşi stă. Clasamentul după primelor două etape se prezintă astfel: 1. Viitorul 6p, 2. Dinamo 3p (golaveraj: 7-3), 3. Oţelul Galaţi 3p (2-1), 4. Huşi 0p (1-4), 5. Ceahlăul 0p (1-7). Câştigătoarea turneului semifinal va obţinea calificarea în finala CN, programată pe 29 iunie, de la ora 20.00, la Centrul Tehnic al FRF de la Buftea.

PAS IMPORTANT PENTRU CARIERA LUI RUSESCU

Atacantul Raul Rusescu, care a fost prezentat oficial, ieri, la FC Sevilla, a declarat că venirea la gruparea spaniolă reprezintă „un pas foarte important” în cariera lui. „Venirea în liga spaniolă şi la FC Sevilla reprezintă un pas important pentru cariera mea şi sunt foarte fericit să fiu aici. Cel mai important este să câştigăm multe trofee cu Sevilla, iar mie mi-ar plăcea să marchez multe goluri”, a declarat Rusescu, care a mai spus că a discutat deja cu antrenorul Unai Emery. Rusescu a fost prezentat la o fabrică de bere şi a promis că la următoarea conferinţă de presă va vorbi mult mai bine limba spaniolă. La prezentarea lui Rusescu au participat preşedintele FC Sevilla, Jose Maria del Nido, directorul sportiv Monchi şi consulul României la Sevilla, Mihai Pleşa. Golgeterul Ligii 1 la fotbal în sezonul trecut, cu 21 de goluri, Raul Rusescu a fost transferat de la Steaua Bucureşti la echipa FC Sevilla (locul 9 în Primera Division în sezonul recent încheiat). Lui Rusescu i s-a fixat o clauză de reziliere a contractului în valoare de 40 de milioane de euro. Rusescu, care va împlini 25 de ani pe 9 iulie, a mai evoluat în cariera sa la echipele CSM Rm. Vâlcea, Dunărea Giurgiu, CS Otopeni şi Unirea Urziceni. La Steaua a venit în vara anului 2011.

STOIAN VA JUCA LA CHIEVO ŞI ÎN SEZONUL VIITOR

Mijlocaşul Adrian Stoian va evolua şi în sezonul viitor la echipa Chievo Verona, după ce gruparea din Serie A a ajuns la o înţelegere cu clubul AS Roma pentru încă un an de împrumut. Internaţionalul român în vârstă de 22 de ani aparţine clubului AS Roma, dar în ultima perioadă a fost împrumutat la alte formaţii. Stoian a marcat trei goluri pentru Chievo în sezonul trecut din Serie A, două cu Pescara şi unul cu Genoa.

CITY’US TG. MUREŞ A REUŞIT EVENTUL LA FUTSAL

Formaţia City’us Tg. Mureş a câştigat Cupa României la futsal, după ce s-a impus marţi seară, pe teren propriu, după prelungiri, cu scorul de 7-4 (4-4; 3-2), în faţa echipei CSMS Iaşi. Pentru formaţia gazdă au marcat Ignat (min. 3), Raimond (min. 4), Covaci (min. 5), Gherman (min. 36 şi 47), Mimi Stoica (min. 43) şi C. Matei (min. 48), în timp ce pentru ieşeni au punctat Ruxandari (min. 2 şi 21), Guţu (min. 9) şi Cataramă (min. 27). În urma acestei victorii, echipa din Tg. Mureş a reuşit eventul, ea fiind şi campioana României.

VELAYOS VA EVOLUA LA CFR CLUJ

Fundaşul spaniol Javier Velayos, aflat la final de contract cu FC Braşov, va evolua la echipa CFR Cluj, a anunţat site-ul oficial al fostei campioane a României. În vârstă de 26 de ani, Velayos a jucat în ultimele două sezoane la FC Braşov, dar această grupare nu a mai putut să-i asigure salariul fotbalistului. Velayos a mai evoluat la echipele secunde ale cluburilor Real Madrid şi Getafe. În schimb, jucătorii portughezi Sergio Rodrigues şi De Almeida Santos Diogo au semnat contracte pe câte două sezoane cu gruparea FC Braşov. Sergio Rodrigues (27 de ani) evoluează pe postul de fundaş stânga, iar Diogo Santos (28 de ani) este mijlocaş central.

BRAZILIA A CERUT SĂ ORGANIZEZE CUPA MONDIALĂ

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, prezent la Cupa Confederaţiilor, a declarat că Brazilia a solicitat să organizeze Cupa Mondială din 2014, răspunzând astfel manifestaţiilor sociale care critică preţul ridicat al evenimentului. „Brazilia ne-a cerut să organizeze Cupa Mondială. Noi nu le-am impus Mondialul. Vor fi drumuri, hoteluri, aeroporturi şi multe alte lucruri care vor rămâne”, a declarat Blatter la Rio, citat de site-ul O Globo. Blatter a mai spus că fotbalul este „mai puternic decât nemulţumirea oamenilor”, după manifestaţiile sociale care au zguduit această ţară cu un an înainte de Cupa Mondială din 2014. Blatter a comparat situaţia din Brazilia cu manifestările din Turcia, unde FIFA pregăteşte Mondialul Under 20, programat în perioada 21 iunie - 13 iulie: „Am văzut aşa ceva şi în Turcia şi avem încredere deplină în autorităţi”. Peste 250.000 de persoane au manifestat, luni şi marţi, în cele mai mari oraşe ale ţării, pentru a protesta faţă de cheltuielile uriaşe (11 miliarde de dolari) pentru organizarea Cupei Confederaţiilor şi Cupei Mondiale în Brazilia.

CAPELLO AR PUTEA PRELUA PSG

Selecţionerul Rusiei, italianul Fabio Capello, ar urma să preia formaţia Paris Saint-Germain, unde îl va înlocui pe Carlo Ancelotti, a anunţat „France Football“, citând Sky Italia. Potrivit sursei citate, tehnicianul ar putea fi numit în funcţie în aceste zile. Capello ar urma să semneze pe un sezon, iar clubul parizian va plăti trei milioane de euro Federaţiei Ruse de Fotbal pentru ca aceasta să-l lase pe Capello să plece de la conducerea reprezentativei Rusiei.

ANJI MAHACIKALA NU VA JUCA PE TEREN PROPRIU MECIURILE DIN UEL

Comitetul de Urgenţă al UEFA a decis, ieri, ca gruparea rusă Anji Mahacikala să nu evolueze pe propriul teren în meciurile de acasă din UEFA Europa League, din cauza problemelor de securitate din Daghestan şi Caucazul de Nord. O persoană a murit şi alte 13 au fost rănite pe 25 mai, într-un atentat comis de o femeie în Daghestan. Cinci zile mai devreme, pe 20 mai, patru persoane au fost ucise în Daghestan într-un dublu atentat cu maşini capcană. Anji Mahacikala a terminat sezonul trecut pe locul 3 în campionatul Rusiei şi şi-a asigurat participarea în UEL.

STUART PEARCE NU VA MAI ANTRENA NAŢIONALA DE TINERET A ANGLIEI

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a decis să nu mai prelungească acordul selecţionerului naţionalei de tineret, Stuart Pearce, care conducea echipa de şase ani. Naţionala de fotbal tineret a Angliei a încheiat pe ultimul loc în Grupa A la Campionatul European de tineret desfăşurat în Israel, cu un singur punct şi un singur gol, marcat din penalty. Campioană europeană a devenit Spania, care s-a impus, marţi seară, cu 4-2 (Thiago Alcantara 6, 31, 38 - pen., Isco 66 - pen. / Immobile 10, Borini 80), în finala cu Italia. Spania, deţinătoarea titlului, a câştigat CE de tineret pentru a patra oară. Căpitanul Spaniei, Thiago Alcantara, a reuşit primul hattrick după Pierre Littbarski, în 1982, în manşa secundă a meciului dintre Republica Federală a Germaniei şi Anglia. Italia este cea mai titrată echipă, având cinci titluri europene la tineret. Spania deţine ultimele două titluri europene, atât la tineret, cât şi la seniori.

SWANSEA - MANCHESTER UNITED, ÎN PRIMA ETAPĂ DIN CAMPIONATUL ANGLIEI

Campioana Manchester United va începe sezonul 2013-2014 din Premier League în deplasare, cu Swansea, câştigătoarea Cupei Ligii Angliei, conform calendarului anunţat ieri. Manchester United, sub conducerea noului antrenor David Moyes, succesorul lui Alex Ferguson, se va deplasa în Ţara Galilor pe 17 august. O săptămână mai târziu, Manchester United va întâni, pe „Old Trafford”, câştigătoarea UEFA Europa League, Chelsea Londra, cu noul său antrenor, Jose Mourinho. Chelsea va începe sezonul pe teren propriu cu Hull City, iar Manchester City va întâlni pe Newcastle. Primul derby din Manchester, între United şi City, va avea loc pe 21 septembrie. Arsenal va debuta pe „Emirates Stadium”, cu Aston Villa, în timp ce Tottenham va întâlni pe Crystal Palace. Pe 31 august sunt programate alte două derby-uri: FC Liverpool - Manchester United şi Arsenal Londra - Tottenham Hotspur.

NIKOLOV PLEACĂ DE LA EINTRACHT FRANKFURT DUPĂ 20 DE ANI

Portarul macedonean Oka Nikolov şi-a reziliat de comun acord contractul cu gruparea Eintracht Frankfurt, la care evolua de mai mult de 20 de ani, a anunţt site-ul oficial al clubului german. În vârstă de 39 de ani, Nikolov mai avea contract până în 2014. „Nikolov şi-a exprimat dorinţa de a evolua în campionatul nord-american, pentru a-şi „îndeplini un vis”, însă nu a precizat numele viitoarei sale echipe.

A DEMISIONAT DUPĂ CE A CALIFICAT ECHIPA LA MONDIALE!

Choi Kang-hee şi-a prezentat demisia din postul de selecţioner al Coreei de Sud, la finalul contractului, deşi a reuşit să califice naţionala ţării sale la Campionatul Mondial de fotbal din anul 2014, a anunţat federaţia de la Seul. Selecţionata sud-coreeană s-a calificat pentru a opta oară consecutiv la un turneu final de CM, în urma clasării pe locul secund în Grupa A a preliminariilor asiatice. Sud-coreenii au tremurat însă pentru calificare, pe care au obţinut-o graţie golaverajului superior, după ce au fost învinşi pe teren propriu de Iran, scor 0-1, în ultimul lor meci din grupă, disputat marţi la Seul. Choi Kang-hee a preluat postul de selecţioner în decembrie 2011, declarând încă de atunci că singura sa misiune este calificarea la Mondialul brazilian, după care va renunţa la funcţie, ceea ce a şi făcut. Principalul favorit la succesiunea lui Choi este fostul atacant Hong Myong-bo, căpitan al naţionalei ţării sale la CM 2002, unde sud-coreenii s-au clasat pe locul 4, sub comanda olandezului Guus Hiddink. Ca antrenor, Hong a condus selecţionata olimpică a Coreei de Sud pe treapta a treia a podiumului la JO de la Londra, din vara anului trecut.

GATTUSO ESTE NOUL ANTRENOR AL LUI PALERMO

Fostul internaţional italian Gennaro Gattuso a fost numit în postul de antrenor al echipei Palermo, urmând să fie prezentat mâine la prânz, în cadrul unei ceremonii care va avea loc la stadionul Renzo Barbera. Campion mondial cu „Squadra Azzurra“ în 2006, Gattuso a semnat un contract pe un an cu Palermo, care conţine şi o opţiune pentru două sezoane suplimentare. Fostul mijlocaş al lui AC Milan, în vârstă de 35 ani, a activat începând din luna februarie ca antrenor-jucător la echipa elveţiană FC Sion, fiind concediat însă după numai 13 meciuri în funcţie.

BILIC ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU LOKOMOTIV MOSCOVA

Antrenoul croat Slaven Bilic şi-a reziliat contractul cu Lokomotiv Moscova, după doar un sezon la această formaţie. Locul său va fi luat de bielorusul Leonid Kuciuk, fost la Kuban Krasnodar. Bilic a fost înlocuit după un sezon în care Lokomotiv a dezamăgit, încheind campionatul pe locul 9. Croatul fusese numit la echipa moscovită în vara anului trecut. Bilic a fost selecţioner al naţionalei ţării sale între 2006 şi 2012, reuşind calificarea la EURO 2008 şi EURO 2012.

JUVENTUS L-A ACHIZIŢIONAT DEFINITIV PE GHANEZUL KWADWO ASAMOAH

Mijlocaşul ghanez al echipei Udinese, Kwadwo Asamoah, a fost achiziţionat definitiv de formaţia Juventus Torino, pentru care a jucat sub formă de împrumut în sezonul trecut, a anunţat, ieri, „Corriere dello Sport“. Pentru transferul definitiv al internaţionalului ghanez, campioana Italiei a plătit nouă milioane de euro. Kwadwo Asamoah, în vârstă de 24 de ani, a semnat un contract pe patru sezoane cu Juventus Torino.

ANDY CARROLL, TRANSFERAT DE WEST HAM UNITED DE LA FC LIVERPOOL

Atacantul englez Andy Carroll a semnat, ieri, un contract pe şase ani cu West Ham United, după ce fusese împrumutat în sezonul trecut de la FC Liverpool, informează site-ul oficial al grupării la care este legitimat şi fundaşul Răzvan Raţ. Deşi suma de transfer nu a fost făcută publică, West Ham anunţă că sosirea lui Carroll reprezintă cea mai mare tranzacţie din istoria grupării. BBC anunţă că suma de transfer ar fi de aproximativ 15 milioane de lire sterline (17,5 milioane de euro). În 2011, Carroll fusese achiţionat de FC Liverpool de la Newcastle United în schimbul a 35 de milioane de lire sterline (41 de milioane de euro). În vârstă de 24 de ani, Carroll, care va purta tricoul cu numărul 9 la West Ham United, a mai evoluat pentru Newcastle United, Preston North End şi FC Liverpool.

PUYOL AR PUTEA REVENI LA ANTRENAMENTE ÎNAINTEA ÎNCEPERII SEZONULUI

Fundaşul echipei FC Barcelona, Carles Puyol, ar putea reveni la antrenamente înainte începerii sezonului, după ce a fost operat la genunchi, a anunţat, ieri, medicul clubului catalan, Ricard Pruna. „Obiectivul nostru este ca Puyol să înceapă pregătirile la 15 sau 16 iulie, în acelaşi timp cu restul coechipierilor. Puyol şi-a sacrificat restul vacanţei pentru a-şi rezolva problemele de la genunchi. El îşi doreşte să înceapă pregătirile înainte de debutul viitorului sezon”, a declarat Pruna. Carles Puyol, în vârstă de 35 de ani, nu a mai jucat din luna martie.

RICARDO SA PINTO A DEMISIONAT DE LA STEAUA ROŞIE BELGRAD

Tehnicianul portughez Ricardo Sa Pinto şi-a dat demisia, ieri, din funcţia de antrenor principal al echipei sârbe Steaua Roşie Belgrad, a anunţat „L’Equipe“. „Am făcut câteva propuneri, am venit cu soluţii, am prezentat un dosar cu tot ce este nevoie, dar conducătorii clubului nu au făcut nimic. Este mai bine să ne separăm, chiar dacă mai sunt şapte zile până la începerea campionatului”, a declarat Sa Pinto. Fostul internaţional portughez, în vârstă de 41 de ani, se afla pe banca tehnică a echipei Steaua Roşie Belgrad din luna martie.