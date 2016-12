LPS „NICOLAE ROTARU“, LOCUL 5 LA CN DE RUGBY U18

Echipa de rugby de la LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Dumitru Bucur și Adrian Plotschi) s-a clasat pe locul 5 la Campionatul Naţional under 18, disputat la Bucureşti. În partida pentru locul 5, constănţenii au învins, sâmbătă, scor 29-26, pe LPS Focşani. Partida a fost foarte disputată, scorul la pauză fiind egal, 19-19.

GRUPĂ DIFICILĂ PENTRU ROMÂNIA LA CM DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României va evolua în grupa D, la Campionatul Mondial din luna decembrie, cu echipele Ungariei, Germaniei, Cehiei, Tunisiei şi Australiei, potrivit tragerii la sorţi de sâmbătă, de la Belgrad. Naţionala României a făcut parte din urna a treia valorică la tragerea la sorţi din capitala Serbiei. Componenţa grupelor este următoarea - Grupa A: Franţa, Muntenegru, Olanda, Coreea de Sud, Congo, Republica Dominicană; B: Serbia, Danemarca, Brazilia, China, Japonia, Algeria; C: Angola, Norvegia, Polonia, Spania, Argentina, Paraguay; D: România, Ungaria, Germania, Cehia, Tunisia, Australia. turneul final al CM din Serbia va avea loc în perioada 6-22 decembrie, în oraşele Nis, Novi Sad, Zrenjanin şi Belgrad. Primele patru clasate din fiecare din cele patru grupe se vor califica în optimile de finală. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2013 fiind a 21-a ediţie.

MEDALII ROMÂNEŞTI LA CE DE KAIAC-CANOE

Delegaţia României a cucerit şase medalii la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Montemor-o-Velho (Portugalia), încheiate ieri, însă niciuna nu a fost de aur. După finalele de sâmbătă, pe distanţa de 1.000 m, au urcat pe podium echipajul de canoe 4, format din Florin Comănici, Gabriel Gheoca, Cătălin Costache şi Iosif Chirilă, medaliat cu argint, cel feminin de kaiac dublu, Irina Lauric - Bianca Pleşca, şi cel masculin de canoe dublu, Liviu Dumitrescu - Victor Mihalachi, ambele cucerind bronzul. Ultimii doi au obţinut şi medalia de argint pe distanţa de 500 m, în finala de duminică. Tot ieri, echipajul feminin de kaiac dublu (Roxana Borha - Iuliana Ţăran) a ocupat locul şase la 500 m, în timp Iosif Chirilă a fost al optulea la canoe 500 m. A cincea medalie a venit de la Roxana Borha şi Iuliana Ţăran, bronz la kaiac dublu 200 m, iar a şasea de la Florin Comănici, fostul deţinător al titlului european la canoe 5.000 m, care anul acesta s-a clasat doar pe locul 3 în finala de duminică.

IULIAN ŞERBAN, AL PATRULEA TITLU EUROPEAN LA PARACANOE

Sportivul român Iulian Şerban a câştigat medalia de aur în proba de K1 200 m, în competiţia de paracanoe din cadrul Campionatelor Europene de kaiac-canoe de la Montemor-o-Velho (Portugalia), acesta fiind al patrulea său aur consecutiv la competiţia continentală. În finala competiţiei rezervată persoanelor cu dizabilităţi, Iulian Şerban, fără membrul drept inferior, a fost urmat la peste o secundă de germanii Tom Kierey şi Robert Olivier. În proba similară feminină, Mihaela Lulea a cucerit argintul, după ce anul trecut, la Zagreb, devenea campioană europeană.

COMUNITATEA RUTENILOR L-A PREMIAT CU 25.000 LEI PE BOGDAN JURATONI

Comunitatea rutenilor subcarpatici, reprezentată de cehul Vasyl Jugan, preşedintele Consiliului Mondial al rutenilor subcarpatici, şi Mihai Lauruc, preşedintele rutenilor subcarpatici din România, l-au premiat pe boxerul Bogdan Juratoni cu suma de 25.000 lei pentru argintul obţinut la Europenele de la Minsk şi cu 6.250 lei pe Marian Simion, antrenorul coordonator al lotului de seniori. Ambii reprezentanţi ai rutenilor subcarpatici au promis că vor premia medaliile cucerite la Europene, Mondiale şi Jocurile Olimpice. Astfel, prima anunţată pentru medalia de aur la Mondiale este de 100.000 lei, pentru argint 50.000 de lei şi pentru bronz 25.000 lei, în timp ce pentru antrenor este pregătit un sfert din premiu. Juratoni mai are de încasat premierea de la MTS, de 8.400 lei, şi de la clubul Dinamo, jumătate din suma de la MTS. Lauruc este şi membru al Biroului Federal al FR Box.

JURATONI VA DECIDE DUPĂ MONDIALE DACĂ VA SEMNA CONTRACTUL CU AIBA PRO BOXING

Boxerul Bogdan Juratoni, vicecampion european la categoria 75 kg, spune că şansele de a semna contractul pentru a evolua în programul AIBA Pro Boxing (APB), în calitate de boxer profesionist, dar cu dreptul de a participa la Jocurile Olimpice, sunt de 50%. Juratoni, care mai are în palmares un bronz mondial cucerit în 2011, are de luat o decizie destul de dificilă pentru viitorul său, pentru că dacă va trece la AIBA Pro Boxing nu va mai putea evolua la Europene sau Mondiale. Oricum, semnarea contractului va avea loc după Mondialele din luna octombrie. „Decizia mea depinde şi de CS Dinamo, pentru că sunt angajat acolo şi dacă nu voi mai boxa la Europene sau Mondiale, probabil nici Dinamo nu o să mai aibă de ce să-mi dea salariu. După Jocurile Olimpice sunt tentat să mă duc la boxul profesionist, cel din afara AIBA. Dar voi vedea dacă mai pot să trec la ei, dacă semnez contractul cu APB-ul”, a explicat Juratoni. Viorel Sima, secretar general al FR de Box, a precizat că Juratoni a semnat deocamdată un precontract pentru disputarea unui meci de opt reprize, în regim profesionist, în luna august. Pugilistul român se va decide dacă va semna contractul după Campionatele Mondiale din Kazahstan. El mai are oferte şi de la WSB, o competiţie de box profesionist pe echipe, tot în cadrul AIBA. Dacă va alege APB, nu va mai putea să boxeze la Europene sau Mondiale, decât dacă Mondialele vor fi criteriu de calificare la JO, unde are dreptul să boxeze. Dacă va semna cu AIBA Pro Boxing, Juratoni nu va putea participa la CE şi CM din 2014, la CE 2015, dar va putea fi prezent la Mondialele 2015, criteriu de calificare la JO 2016. Juratoni se poate califica direct la JO, prin APB, dacă el este în primii 7 din cei 13 de la categoria 75 kg, în clasamentul din 2015. Dacă va intra în APB, el va primi o primă la semnarea contractului de 5.500 franci elveţieni, apoi va avea pe an câte patru meciuri plătite cu câte 5.500 franci elveţieni. Dacă va câştiga trei meciuri, urmează meciul pentru titlul mondial versiunea APB la categoria lui, cu o bursă de 30.000 dolari. În fiecare an, în funcţie de rezultatele obţinute, se alcătuieşte un clasament. Din al doilea an, boxerii sunt repartizaţi în trei serii valorice la fiecare categorie, iar cei mai buni se înfruntă în prima serie valorică.

ÎNFRÂNGERI PENTRU TENISMENII ROMÂNI ÎN CALIFICĂRI LA ‘S-HERTOGENBOSCH

Tenismanul Florin Mergea a ratat, sâmbătă, accederea în ultimul tur al calificărilor la turneul de la ‘s-Hertogenbosch (Olanda), după ce a fost învins în turul secund, cu 3-6, 6-3, 6-1, de sportivul rus Konstantin Kravciuk. Tot sâmbătă, Mergea trecuse în primul tur, cu 7-6, 7-6, de neo-zeelandezul Sebastian Lavie. Tot la ‘s-Hertogenbosch, la feminin, Alexandra Cadanţu a ratat, sâmbătă, accederea în turul secund al calificărilor, fiind învinsă de sportiva belgiană An-Sophie Mestach, cu 6-2, 4-6, 7-6. Şi perechea Alexandra Cadanţu / Estrella Cabeza Candela (România / Spania) a ratat, duminică, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la ‘s-Hertogenbosch. Cadanţu şi Cabeza Candela au fost învinse, în runda ianugurală, cu 7-5, 6-0, după 59 de minute de joc, de cuplul suedez Sofia Arvidsson / Johanna Larsson.

BRUINS A EGALAT ÎN FINALA CUPEI STANLEY

Actuala finală a Cupei Stanley se anunţă a fi una din cele mai echilibrate, cele două partide jucate până acum încheindu-se cu goluri marcate în prelungiri! În meciul al doilea a fost rândul oaspeţilor să se impună: Chicago Blackhawks – Boston Bruins 1-2 în OT (1-1 la general). Dacă în primul meci au dominat oaspeţii şi gazdele au egalat pe final şi mai apoi au câştigat în prelungiri, acum lucrurile s-au desfăşurat exact invers! Gazedele au dominat cu autoritate, dar n-au reuşit să înscrie decât o dată (la mijlocul priemi reprize), portarul lui Bruins - Tuukka Rask - făcând adevărate minuni! Oaspeţii au egalat pe finalul celei de-a doua reprize, iar Daniel Paille a adus golul victoriei după 13:48 din prima repriză de prelungiri. Meciul al treilea al finalei se joacă la Boston, în această seară.

VERONICA CAMPBELL-BROWN, DEPISTATĂ POZITIV

Atleta jamaicană Veronica Campbell-Brown, campioană mondială en titre şi dublă campioană olimpică la 200 m, în 2004 şi 2008, a fost depistată pozitiv cu un diuretic şi nu va participa la Campionatele Mondiale, a anunţat presa din Jamaica. Cotidianul The Gleaner şi canalul Television Jamaica au anunţat că sportiva în vârstă de 31 de ani a fost depistată pozitiv cu un diuretic Lasix (furosemid), considerat ca produs mascant de către Agenţia Mondială Antidoping. Potrivit The Gleaner, urme de Lasix au fost descoperite în eşantionul A prelevat pe 4 mai, la Kingston, iar Veronica Campbell-Brown a fost anunţată pe 3 iunie. Analiza eşantionului B a confirmat vineri testul pozitiv.

JAPONIA A ÎNVINS ŢARA GALILOR LA RUGBY

Într-o partidă amicală desfăşurată la Tokyo, naţionala Japoniei a învins, scor 23-8 reprezentativa Ţării Galilor. A fost a 13-a întâlnire directă şi prima în care Japonia reuşeşte să câştige în faţa mult mai experimentatei selecţionate a Ţării Galilor. De menţionat însă că europenii au fost lipsiţi de prezenţa celor mai buni jucători, aflaţi la Selecţionata Leilor Britani care participă la un turneu în Australia.

DECES SUBIT PENTRU O CVADRUPLĂ CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA JUDO

Sportiva rusă Elena Ivaşcenko, cvadruplă campioană europeană a judo, a încetat din viaţă la doar 28 de ani, a anunţat federaţia de profil din Rusia, care nu a precizat cauza decesului. „Victoriile sale rămân pentru totdeauna în istorie, la fel cum Lena va continua să trăiască în amintirile celor care au cunoscut-o”, se arată într-un comunicat al federaţiei ruse. Născută în decembrie 1984, Elena Ivaşcenko a câştigat de patru ori medalia de aur la Campionatul European, în 2007, 2009, 2011 şi 2012. Ea a obţinut şi trei medalii la Campionatele Mondiale, argint în 2008, bronz în 2007 şi 2011.