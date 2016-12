CEREREA LUI BECALI DE ÎNTRERUPERE A PEDEPSEI VA FI JUDECATĂ PE 17 IUNIE

Cererea lui Gigi Becali de întrerupere pentru trei luni a pedepsei de trei ani de închisoare, pe care acesta a început să o execute la 20 mai, va fi judecată de Tribunalul Bucureşti pe 17 iunie, a declarat avocatul Bogdan Bărbuceanu, unul dintre apărătorii lui Becali. Bărbuceanu a precizat că a depus cererea vineri la Tribunalul Bucureşti, primind termen în 17 iunie. Apărarea a cerut întreruperea pedepsei pentru trei luni - maximul prevăzut de lege - pentru ca Gigi Becali să-şi poată continua afacerile, să-şi întreţină familia şi să poată finanţa în continuare Clubul Steaua, a arătat Bogdan Bărbuceanu. Tribunalul Bucureşti va judeca pe 19 iunie cererea de contopire a pedepselor de câte trei ani de închisoare cu executare primite în dosarul “Valiza” şi în cel privind schimbul de terenuri cu Ministerul Apărării. Gigi Becali are două condamnări de câte trei ani de închisoare cu executare, una fiind în dosarul “Valiza” şi cealaltă în cauza privind schimbul de terenuri cu Ministerul Apărării. Finanţatorul FC Steaua este încarcerat la Penitenciarul Rahova din 20 mai, după ce a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la trei ani de închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării. Alături de acesta au fost condamnaţi la câte doi ani de închisoare cu executare fostul ministru al Apărării Victor Babiuc şi fostul şef al Statului Major General Dumitru Cioflină.

ROMÂNIA S-A FĂCUT DE RÂS ÎN FEROE

Reprezentativa de fotbal tineret a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 2-2 (G. Iancu 47, Sg. Buş 85 / Zachariasen 29, Igason 90+4), cu selecţionata Insulelor Feroe, într-un meci contând pentru Grupa a 6-a de calificare la turneul final al Campionatului European Under 21. Antrenorul Emil Săndoi a folosit următorii jucători: Brănescu - Bălaşa (46 Manole), Plămadă, Creţu, Toşca - Benzar - Serediuc, Stanciu, Cârstocea (78 Sg. Buş), G. Iancu - Ciolacu (66 Gavra). Din echipă au făcut parte şi cinci jucători de la FC Viitorul Constanţa: Bălaşa, Toşca, Benzar, Cârstocea şi Gavra, primii patru fiind titulari. Un alt jucător al Viitorului, portarul Alexandru Buzbuchi, a fost doar rezervă. Din grupa României mai fac parte echipele Germaniei, Irlandei şi Muntenegrului.

RAVANELLI, NOUL ANTRENOR AL LUI MUTU

Fostul internaţional italian Fabrizio Ravanelli a fost numit în funcţia de antrenor al echipei franceze AC Ajaccio, la care joacă şi atacantul român Adrian Mutu. Ravanelli a fost până acum directorul centrului de formare a jucătorilor la Juventus Torino (2011-2013). Atacantul supranumit “Penna Bianca”, deoarece a încărunţit de tânăr, deţine diploma de antrenor din 2008, când a terminat cu cea mai mare notă cursul de licenţiere, dar nu are experienţă ca antrenor la nivel înalt. El îl înlocuieşte la formaţia corsicană pe Albert Emon, care nu a dorit să mai continue. Ravanelli a câştigat, ca jucător, Cupa UEFA în 1993 şi Liga Campionilor în 1996 cu Juventus, două titluri de campion al Italiei, în 1995 cu Juventus şi în 2000 cu Lazio, marcând nouă goluri în 21 de selecţii pentru naţionala Italiei. A mai jucat două finale de Cupa UEFA, cu Juventus şi Olympique Marseille, dar şi finala Cupei Angliei în 1997, cu Middlesbrough, câştigând Supercupa Italiei (1995, 2000) şi Cupa Italiei. În vârstă 44 de ani, Ravanelli a semnat pe o perioadă de doi ani cu Ajaccio, iar secundul său va fi Giampiero Ventrone, care a mai lucrat la Napoli şi la Juventus (alături de Marcello Lippi), dar şi la naţionala Italiei şi la Siena (cu Antonio Conte).

OLANDA A ÎNVINS INDONEZIA

Reprezentativa de fotbal a Olandei, adversara României în Grupa D de calificare la Cupa Mondială din 2014, a învins, vineri seară, cu 3-0 (S. De Jong 57, 67, Robben 90), selecţionata Indoneziei, într-un meci amical. Într-un alt meci amical, Estonia a învins Trinidad & Tobago, scor 1-0, prin golul marcat de Anier, în min. 13. România face parte din Grupa D a preliminariilor CM din 2012, alături de Olanda, Ungaria, Estonia, Turcia şi Andorra.

SPANIA A OBŢINUT 2,5 MILIOANE DE EURO DIN AMICALUL CU HAITI

Spania a obţinut aproximativ 2,5 milioane de euro din partida amicală cu naţionala statului Haiti, câştigată de spanioli, sâmbătă, la Miami, cu scorul de 2-1 (Cazorla 8, Fabregas 19 / Guerrier 76), informează cotidianul As. Potrivit sursei citate, contractul pentru acest meci prevedea, de asemenea, că pentru fiecare bilet vândut va fi donat un dolar pentru reconstrucţia în Haiti, ţară afectată de cutremurul din 2010. La partida de la Miami au asistat 36.535 de spectatori, iar cel mai ieftin bilet a fost de 35 de dolari. Meciul a fost marcat de prezenţa în poarta Spaniei a lui Iker Casillas, care nu a mai jucat de cinci luni. La a 114-a selecţie, Casillas a fost căpitanul echipei, până la înlocuirea la pauză cu Pepe Reina.

ITALIA, ÎN SEMIFINALELE CE DE FOTBAL TINERET

Reprezentativa de fotbal tineret a Italiei a învins, sâmbătă, selecţionata Israelului, scor 4-0 (Saponara 18, Gabbiadini 42, 53, Florenzi 71), într-un meci contând pentru etapa a doua a Grupei A de la Campionatul European de tineret şi s-a calificat în semifinalele competiţiei. Meciul a fost arbitrat de românul Ovidiu Haţegan. În celălalt meci al Grupei A disputat sâmbătă, Norvegia a învins Anglia, scor 3-1 (Berge 15, Berget 34, Eikrem 52 / Dawson 57-pen.).

LUIS ENRIQUE VA ANTRENA CELTA VIGO

Fostul internaţional spaniol Luis Enrique a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Celta Vigo, a anunţat gruparea iberică, la câteva ore după ce Abel Resino a părăsit formaţia. Luis Enrique, în vârstă de 43 de ani, era fără contract după ce a plecat de la AS Roma la finalul sezonului 2011-2012, iar cu Celta a semnat pe doi ani. Resino, în vârstă de 53 de ani, a fost antrenorul formaţiei din Vigo doar patru luni, el succedându-i în februarie lui Paco Herrera.

VILLARREAL A REVENIT ÎN PRIMA LIGĂ SPANIOLĂ

Echipa Villarreal a promovat în prima ligă spaniolă, după un singur sezon în eşalonul inferior, în urma victoriei cu 1-0 din meciul cu Almeria. Villareal şi Almeria erau la egalitate înainte de meci, cu 74 de puncte fiecare, iar Jonathan Pereira a marcat golul victoriei la începutul reprizei secunde. Villareal se alătură echipei Elche, promovată deja, în timp ce Almeria va trebui să joace un baraj cu Las Palmas. Villarreal, care a acces prima oară în Primera în 1998, a retrogradat sezonul trecut, după ce în 2006 evolua în semifinalele Ligii Campionilor.

COURTOIS MAI JOACĂ UN SEZON LA ATLETICO MADRID

Internaţionalul belgian Thibaut Courtois a fost împrumutat de Chelsea Londra pentru încă un sezon la Atletico Madrid. Courtois, în vârstă de 21 de ani, portar format la RC Genk, joacă de două sezoane la Atletico, sub formă de împrumut de la Chelsea. El a câştigat cu Atletico Madrid, în 2012, pe Arena Naţională din Bucureşti, UEFA Europa League, apoi Supercupa Europei, în 2012, şi Cupa Spaniei, în 2013.

BIELSA PLEACĂ DE LA ATHLETIC BILBAO

Preşedintele clubului Athletic Bilbao, Josu Urrutia, a declarat că nu îi va prelungi contractul antrenorului Marcelo Bielsa, astfel că argentinianul va părăsi gruparea spaniolă la sfârşitul acestei luni. „La ultima reuniune din acest sezon a Consiliului de Administraţie am decis în unanimitate să nu îi propunem lui Marcelo Bielsa să rămână antrenorul echipei. Înţeleg că unii suporteri vor ca el să rămână în funcţie şi trebuie să recunoaştem munca sa şi implicarea de care a dat dovadă, dar aşa este cel mai bine pentru Athletic”, a spus Urrutia. În vârstă de 57 de ani, Bielsa se află la conducerea tehnică a lui Athletic din 2011. Favorit pentru a-i succede lui Bielsa este Ernesto Valverde, care a plecat săptămâna trecută de la Valencia.

RUDI GARCIA, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI AS ROMA

Tehnicianul francez Rudi Garcia, care în sezonul trecut a pregătit echipa OSC Lille, a semnat un contract pe doi ani cu formaţia AS Roma, la care este legitimat şi portarul român Bogdan Lobonţ a anunţat, ieri, Corriere dello Sport. Conform sursei citate, tehnicianul francez s-a întâlnit, sâmbătă, la Barcelona, cu directorul sportiv al clubului italian, Walter Sabatini, şi au pus la punct detaliile înţelegerii. Garcia va primi un salariu stagional de 1,5 milioane de euro şi va avea opţiune de prelungire pentru încă un an a contractului, iar obiectivul este ocuparea unui loc de cupe europene. Rudi Garcia, în vârstă de 49 de ani, a mai pregătit în cariera sa formaţiile AS Saint-Etienne, Dijon şi Le Mans. În sezonul 2010-2011 a câştigat campionatul şi Cupa Franţei cu OSC Lille.

DE BRUYNE REVINE LA CHELSEA

Gruparea Chelsea Londra vrea să-l readucă la echipă pe internaţionalul belgian Kevin de Bruyne, a anunţat managerul clubului Bayer Leverkusen, Michael Reschke, care dorea un împrumut al jucătorului. „Chelsea şi Jose Mourinho ne-au anunţat clar că jucătorul va reveni la Chelsea, deoarece nu mai vor să-l împrumute. Nu mai este posibil să fie inclus în tranzacţia privindu-l pe Andre Schurrle”, a declarat oficialul german. Bayer Leverkusen, echipă calificată în Liga Campionilor, dorea să obţină împrumutul mijlocaşului ofensiv pentru a compensa posibila plecarea a internaţionalului german la Chelsea. De Bruyne a evoluat în sezonul trecut, sub formă de împrumut, la Werder Bremen.