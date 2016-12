CFR CONSTANŢA, VICECAMPIOANĂ LA RUGBY JUNIORI U17

Echipa de rugby under 17 de la CFR Constanţa a devenit vicecampioană naţională la această categorie de vârstă, după ce, ieri, în finala Campionatului Naţional, disputată la Bucureşti, pe stadionul Ghencea, a pierdut, scor 5-14, confruntarea cu Steaua Bucureşti. La turneul final, constănţenii obţinuseră următoarele rezultate în faza grupelor: 32-5 cu CSS Tecuci, 46-5 cu RCM Timişoara şi 18-18 cu ACS Flamingo.

TURNEU FINAL AL CN DE RUGBY U16

În perioada 3-9 iunie, pe stadionul de rugby “Cleopatra” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan”, turneul final al Campionatului Naţional de rugby under 16. Şapte formaţii îşi vor disputa titlul naţional, printre acestea aflându-se şi echipa CS Tomitanii Constanţa (antrenor Cristi Cojocaru). Celelalte formaţii participante sunt CSO Pantelimon, RCM Galaţi, CSS Bîrlad, CSS3 Steaua Bucureşti, CTMRTF Bucureşti (Metrorex) şi CSM Baia Mare.

MIHĂIŢĂ LAZĂR ŞI ADRIAN LUNGU, CAMPIONI LA RUGBY ÎN FRANŢA

Internaţionalul român Mihăiţă Lazăr, a reuşit, sâmbătă seară, să devină campion al Franţei cu echipa de rugby Castres. În finala campionatului naţional, echipa jucătorului român a învins cu 19-14 pe Toulon. „Sunt emoţionat. Încă nu realizez performanta. Nici eu şi nici colegii mei. Tensiunea jocului de pe Stade de France a fost foarte mare. Sunt însă mulţumit pentru că am jucat aproximativ şapte minute şi simt că am pus umărul la succes. Am evoluat tot sezonul, iar acest lucru îmi dă o satisfacţie în plus. Adrian Lungu (n.r - fostul jucător constănţean al Farului şi al naţionalei României este în staff-ul tehnic al francezilor) este mentorul meu. M-a ajutat enorm să mă integrez aici, iar evoluţiile bune i le datorez. Am fost foarte mândri amândoi că suntem români şi că am putut face turul de onoare cu tricolorul”, a spus pilierul român pentru site-ul Federaţiei Române de Rugby. Mihăiţă Lazăr va lipsi din lotul României pentru IRB Nations Cup, deoarece pe 13 iulie se va însura la Iaşi.

TECĂU CONTINUĂ LA DUBLU MIXT LA ROLAND GARROS

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi belarusul Max Mirnîi a fost învinsă, cu 4-6, 7-6, 7-5, de francezii Mickael Llodra şi Nicolas Mahut, sâmbătă, în turul al doilea a probei masculine de dublu al turneului de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. De renarcat faptul că Tecău şi Mirnîi au condus cu 5-2 în setul decisiv. În schimb, la dublu mixt, Horia Tecău şi Anna-Lena Groenefeld (Germania), cap de serie nr. 6, au trecut în primul tur de cuplul francez Julie Coin şi Nicolas Mahut, cu 6-3, 1-6, 10-5 şi vor juca în turul secund în compania perechii Natalie Grandin (Africa de Sud) / Filip Polasek (Slovacia).

NICULESCU, ÎN OPTIMI LA DUBLU FEMININ LA ROLAND GARROS

Tenismanul Victor Hănescu (54 ATP) a fost eliminat, sâmbătă, în turul al treilea al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Românul a fost învins de germanul Philipp Kohlschreiber, locul 19 ATP şi cap de serie nr. 16, cu 6-0, 7-6, 6-1. Pentru calificarea în turul al treilea, Hănescu şi-a asigurat un cec în valoare de 60.000 de euro. Şi cuplul format din Florin Mergea şi Philipp Marx (Germania) a pierdut în turul secund la dublu masculin, cei doi cedând, cu 2-6, 6-3, 6-7, în duelul cu perechea Feliciano Lopez (Spania) şi Andre Sa (Brazilia). La dublu feminin, Monica Niculescu şi americanca Vania King s-au calificat în optimile de finală, în urma victoriei cu 6-0, 6-4 în faţa cuplului Mona Barthel (Germania) şi Liga Dekmeijere (Letonia). În schimb, Sorana Cîrstea şi japoneza Ayumi Morita au fost învinse, cu 7-5, 1-6, 6-0 de cehoaicele Andrea Hlavackova şi Lucie Hradecka, favoritele nr. 2.

ROMÂNIA, PRIMUL PAS SPRE CALIFICAREA LA CM DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României a învins sâmbătă, în deplasare, scor 23-21 (12-11), naţionala Slovaciei, în primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din Serbia, din luna decembrie a acestui an. Cea mai bună jucătoare a României a fost portarul Paula Ungureanu, cu 20 de intervenţii salvatoare. Pentru tricolore au marcat: Ţăcălie 7g, Curea şi Brădeanu - câte 4g, Pintea 3g, Dincă 2g, Nechita, Marin şi Buceschi - câte 1g. Partida decisivă va avea loc pe 8 iunie, la Oradea, de la ora 18.00.

NAŢIONALA DE VOLEI FEMININ, ŞANSE MICI DE CALIFICARE LA CE

Naţionala de volei feminin a României poate spune adio participării la Campionatul European de senioare din 2013. Sâmbătă, în Sala Sporturilor din Craiova, tricolorele au cedat cu 0:3 (17:25, 19:25, 25:27) în faţa Cehiei, în partida tur din cadrul barajului de calificare, şi au nevoie de o minune pentru a ajunge la turneul final din Germania şi Elveţia. Returul este programat sâmbăta viitoare, ora 21.00, la Brno. Singura jucătoare de la CSV 2004 Tomis Constanţa selecţionată la naţională, coordonatoarea Diana Calotă, nu a fost utilizată deloc de antrenorul Marian Constantin, care a mizat pe Luminiţa Trombiţaş şi Sabina Miclea-Grigoruţă.

PUGILIŞTII ROMÂNI ŞI-AU AFLAT ADVERSARII DE LA EUROPENE

Cei şase pugilişti români care participă la Campionatele Europene de la Minsk şi-au aflat sâmbătă, în urma tragerii la sorţi, adversarii din primul tur. Ieri a boxat doar Alexandru Cuciureanu (categoria 60 kg), în optimi, împotriva germanului de origine albaneză Kastriot Sopa, în faţa căruia a cedat cu 1-2. Luni va urca în ring Mihai Nistor (+91 kg) şi va boxa în optimi cu moldoveanul Alexei Zavatin. Nistor, principalul favorit al delegaţiei noastre la o medalie, va lupta în sferturi, dacă trece de Zavatin, cu azerul Magomedrasul Medjidov. Ovidiu Berceanu (49 kg) va boxa mâine cu englezul Jack Samuel Bateson, tot în optimi. Tot marţi vor urca în ring ceilalţi trei români, Răzvan Andreiana (56 kg), Orlando Chirvase (69 kg) şi Bogdan Juratoni (75 kg). Andreiana, care stă în primul tur, îl va avea ca adversar în optimi pe învingătorul meciului Nikola Buţenko (Ucraina) - Stefan Ivanov (Bulgaria). Chirvase va lupta şi el direct în optimi, cu câştigătorul luptei dintre bielorusul Pavel Kostromin şi olandezul Max Petrus Martinus Hen van der Pas. Juratoni va intra şi el direct în optimi, contra scoţianului Aston Brown sau a polonezului Ireneusz Wojciech Zakrzewski.

CUBA REVINE ÎN BOXUL PROFESIONIST, DUPĂ 50 DE ANI

Cuba, al cărei regim comunist a interzis sportul profesionist în 1962, a oficializat participarea sa la viitoarele World Series of Boxing (WSB), competiţie pugilistică dotată cu premii în valoare de 500.000 de dolari, care include un campionat pe echipe şi unul individual. „Este naşterea francizei cubaneze. Cuba este una dintre cele mai puternice ţări din lume în materie de box, iar participarea sa la WSB va fi spectaculoasă”, a afirmat directorul general al WSB, Karim Bouzidi, cu ocazia semnării angajamentului de către Cuba pentru a patra ediţie a competiţiei, care va debuta pe 15 noiembrie 2013. La rândul său, preşedintele federaţiei cubaneze, Alberto Puig, a promis că va înscrie în WSB cei mai buni 20 de boxeri, inclusiv campionii olimpici şi mondiali. Boxul cubanez are în palmares 67 de medalii olimpice şi 116 titluri mondiale la amatori. În WSB, boxerii au un salariu lunar între 1.000 şi 3.000 de dolari, la care se adaugă prime între 500 şi 2.000 de dolari, în funcţie de rezultatele obţinute. Al patrulea sezon al WSB va avea 12 francize: Mexic, SUA, Argentina, Italia, Germania, Azerbaidjan, Ucraina, Rusia, Polonia, Algeria, Cuba şi Kazahstan, campioana en titre. La finalul sezonului, un campionat individual îi va opune pe cei mai buni doi pugilişti de la fiecare categorie, iar învingătorul va obţine calificarea pentru Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, din 2016. World Series of Boxing este organizată de Asociaţia Internaţională a Boxului Amator (AIBA).

ANTRENOAREA CARE L-A DESCOPERIT PE DJOKOVIC A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Jelena Gencic, antrenoarea care l-a descoperit pe actualul lider ATP, Novak Djokovic, a încetat din viaţă, sâmbătă, la Belgrad, la vârsta de 77 de ani, a anunţat Federaţia Sârbă de Tenis. Jelena Gencic a remarcat talentul lui Djokovic atunci când sportivul avea doar 6 ani şi, cu acordul părinţilor acestuia, l-a antrenat timp de cinci ani. „Când l-am întâlnit mi-am dat seama imediat că era diferit. I-am spus tatălui său că are un talent de aur şi că într-o zi va fi un mare campion”, spunea Gencic într-un interviu. După succesul de la Wimbledon din 2011, Djokovici a vizitat-o pe Jelena Gencic la Belgrad, pentru a sărbători împreună. Jelena Gencic, fostă internaţională iugoslavă de handbal şi de tenis, a fost şi antrenoarea jucătoarei Monica Seles şi a lui Goran Ivanisevic.

JARI-MATTI LATVALA A CÂŞTIGAT RALIUL ACROPOLE

Finlandezul Jari-Matti Latvala (Volkswagen Polo-R) a câştigat, ieri, Raliul Acropole, a şasea etapă a Campionatului Mondial de raliuri (WRC), el devansându-i pe spaniolul Dani Sordo (Citroen DS3), cu un minut şi 50 de secunde, şi pe belgianul Thierry Neuville (Ford Fiesta), cu două minute şi 14 secunde. Latvala a trecut în frunte sâmbătă dimineaţă, după care a controlat cursa până la capăt. Lider în Campionatul Mondial rămâne francezul Sebastien Ogier (VW Polo-R), care a încheiat pe locul 10 Raliul Acropole, după ce s-a confruntat vineri cu o problemă tehnică.

UN CICLIST A DECEDAT ÎN TIMPUL UNEI CURSE ÎN NORVEGIA

Un ciclist a decedat după ce a căzut de la 50 de metri înălţime în timpul cursei Bergen-Voss, desfăşurată sâmbătă în fiordurile norvegiene. Accidentul a avut loc la Arna, iar deocamdată nu se cunosc circumstanţele în care ciclistul în vârstă de 48 de ani a ieşit de pe şosea. La cursa Bergen-Voss, ce se desfăşoară pe distanţa de 170 km, participă anual aproximativ 5.000 de rutieri. În ciuda acestui accident mortal, cursa a continuat.

PLAY-OFF ÎN NBA

Pacers a reuşit să ajungă în meciul decisiv al finalei Conferinţei Estice a play-off-ului NBA, după ce a egalat pentru a treia oară în serie: Indiana Pacers - Miami Heat 91-77 (3-3 la general)! Cotată cu şanse minime să câştige măcar vreo partidă în finala conferinţei, Pacers a devenit revelaţia play-off-ului, ajungând să joace partida a şaptea contra campioanei en titre, care a evoluat foarte slab sâmbătă noaptrea. Heat a jucat modest înscriind doar 77 de puncte, egalând cea mai modestă performanţă realizată în acest sezon... tot la Indianapolis, dar în sezonul regulat! Iar din aceste 77 de puncte, James a înscris 29 de puncte, niciunul din ceilalţi jucători nereuşind să treacă de zece puncte înscrise! Meciul decisiv al finalei din Est se joacă în această noapte la Miami, învingătoarea urmând să întâlnească pe San Antonio Spurs în finala NBA.

PLAY-OFF ÎN NHL

Marile favorite la finala Cupei Stanley au pierdut partidele inaugurale din finalele de conferinţe: Eastern Conference: Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 0-3 (0-1 la general); Western Conference: Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 2-1 (1-0 la general). Câştigătoarea sezonului regulat - Penguins, a făcut un meci foarte slab, nereuşind să înscrie, iar în finalul celei de-a doua reprize cu Bruins a declanşat o bătaie generală, care a dus la 16 minute de penalizare!