CS NĂVODARI SE DEPLASEAZĂ LA ARAD

În etapa a 9-a a Diviziei Naţionale de rugby, CS Năvodari va întâlni, sâmbătă, în deplasare, de la ora 10.00, pe CSU “Aurel Vlaicu” Arad. Năvodărenii au pierdut ultimele şase partide, fiind pe locul 7 în clasament, cu şapte puncte, în timp ce gazdele se află o poziţie mai sus, însă cu 14 puncte.

ROMÂNIA - SLOVACIA, DUEL PENTRU CALIFICAREA LA CM DE HANDBAL FEMININ

Naţionala de handbal feminin a României va întâlni, sâmbătă, în deplasare, la Partizanske, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 3), reprezentativa Slovaciei, în primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial de handbal feminin. Partida retur este programată pe 8 iunie, de la ora 19.00, la Oradea. Lotul convocat de antrenorul Gheorghe Tadici pentru aceste partide este următorul: Ungureanu, Nichita, Dedu - portari; Curea, Dincă, Tănăsie, Nechita, Chiper - extreme; Pintea, Agrigoroaie, Manda - pivoţi; Băbeanu, Marin, Brădeanu, Mihalschi, Ţăcălie, Buceschi, Perianu şi Varga - linia de 9 m. CM din 2013 va avea loc în Serbia, în perioada 7-22 decembrie.

NAŢIONALA DE VOLEI FEMININ LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA LA EUROPENE

Naţionala de volei feminin a României va susţine sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct pe Digi Sport 2), la Craiova, partida tur cu Cehia din cadrul barajului de calificare la Campionatul European de senioare din 2013, cu turneul final în Germania şi Elveţia. Din lotul formaţiei noastre, antrenate de Marian Constantin, Rareş Puni şi Luminiţa Trombiţaş, face parte şi o jucătoare de la CSV 2004 Tomis Constanţa, coordonatoarea Diana Calotă. Returul este programat sâmbăta viitoare, de la ora 19.00, la Brno. Învingătoarea dintre România şi Cehia va avea ca adversare în grupa de la Europene Polonia, Serbia şi Bulgaria, iar meciurile vor avea loc la Schwerin, în Germania. Ediţia a 28-a a Campionatului European de volei feminin va avea loc între 6 şi 14 septembrie 2013, la Zurich, Halle/Westphalen, Dresda, Schwerin şi Berlin.

CSM BUCUREŞTI NU S-A ÎNSCRIS ÎN EDIŢIA VIITOARE A CUPELOR EUROPENE LA VOLEI FEMININ

Deşi ţara noastră avea dreptul să participe cu nouă echipe în ediţia viitoare a Cupelor Europene inter-cluburi, doar opt dintre ele au trimis cereri de înscriere la Confederaţia Europeană de Volei, a anunţat Viorel Manole, secretarul general al Federaţiei Române de Volei. Cea care a renunţat la participare, din motive financiare, este echipa feminină CSM Bucureşti, tocmai revelaţia ediţiei trecute a Cupei Challenge, în care a obţinut şase victorii în opt partide! România va fi reprezentată în ediţia 2013-2014 a Cupelor Europene la volei de următoarele echipe - la feminin: Ştiinţa Bacău şi Dinamo Bucureşti - ambele în Liga Campionilor, CSV 2004 Tomis Constanţa - Cupa CEV şi CSU Medicina Tg. Mureş - Cupa Challenge; la masculin: CVM Tomis Constanţa - Liga Campionilor, SCM U. Craiova - Cupa CEV, Remat Zalău şi Ştiinţa Explorări Baia Mare - ambele în Cupa Challenge.

50.000 LEI PENTRU O MEDALIE DE AUR LA CE DE BOX

Unul dintre membrii Biroului Federal al Federaţiei Române de Box, Mihai Lauruc, a anunţat că îi va premia pe pugiliştii români care participă la Campionatele Europene de la Minsk cu câte 50.000 lei pentru cucerirea medaliei de aur, 25.000 lei pentru argint şi 10.000 lei pentru bronz. România va fi reprezentată la Minsk, unde a obţinut ultima sa medalie de aur la un Campionat European, prin Dorel Simion, în 1998, de şase pugilişti: Ovidiu Berceanu (categoria 49 kg), Răzvan Andreiana (57 kg), Alexandru Cuciureanu (60 kg), Orlando Chirvase (69 kg), Bogdan Juratoni (75 kg) şi Mihai Nistor (+91 kg). Lotul va fi însoţit de Marian Simion şi Relu Auraş, ultimul fiind antrenorul coordonator al tuturor loturilor naţionale, atât la masculin, cât şi la feminin. „În mod cert aceste prime speciale vor avea darul să-i motiveze şi mai mult pe sportivii noştri care vor participa la Europene. Ţin minte că şi eu, când urcam în ring ca sportiv şi se anunţau nişte premii consistente, parcă primeam o injecţie cu adrenalină. Trei dintre sportivii noştri, Juratoni, Andreiana şi Nistor, vor fi capi de serie la tragerea la sorţi, deci teoretic au un drum mai uşor spre medalii. Avem nevoie de evoluţii bune, să luăm un start bun spre Jocurile Olimpice din 2016”, a declarat Marian Simion, care în urmă cu 15 ani obţinea medalia de bronz la Minsk. CE de seniori vor debuta duminică şi se vor încheia pe 9 iunie.

ŞASE ECHIPAJE ROMÂNEŞTI LA STARTUL CE DE CANOTAJ

România va participa cu şase echipaje la Campionatele Europene de canotaj de la Sevilla, care au debutat vineri, în complexul “La Cartuja”, cu faza calificărilor. Delegaţia ţării noastre a plecat miercuri dimineaţă spre Spania, cele şase bărci având următoarea componenţă: dublu rame feminin (Cristina Grigoraş, Nicoleta Albu), dublu vâsle feminin (Adelina Cojocariu, Ioana Crăciun), 4 rame fără cârmaci masculin (Marius-Vasile Cozmiuc, George Palamariu, Cristi-Ilie Pîrghie, Florin Curuea), 4 vâsle feminin (Viviana-Iuliana Bejinariu, Laura Oprea, Isabela-Mihaela Solomon, Ioana Vrînceanu), 4 vâsle masculin (Ioan Prundeanu, Petru Codău, Marian Moraru, Ionel Strungaru) şi 8+1 feminin (Roxana Cogianu, Ioana Crăciun, Cristina Grigoraş, Irina Dorneanu, Cristina Ilie, Andreea Boghian, Camelia Lupaşcu, Ionelia Zaharia şi Daniela Druncea).

MARIUS VIZER ESTE NOUL PREŞEDINTE AL SPORTACCORD

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, Marius Vizer, a fost ales vineri, la Sankt Petersburg, în funcţia de preşedinte al SportAccord, organizaţia mondială ce reuneşte sub egida sa 107 federaţii sportive. Marius Vizer a fost ales cu 52 de voturi şi l-a învins pe preşedintele Federaţiei Internaţionale de Rugby, francezul Bernard Lapasset. Vizer îi succede în funcţie olandezului Hein Verbruggen. Proiectul românului, considerat reformator, propune organizarea unor evenimente sportive mondiale globale, sub egida SportAccord, care să fie generatoare de venituri substanţiale, din care să beneficieze fiecare federaţie membră, chiar şi cele neolimpice, precum şi alte mecanisme de finanţare a organizaţiei: o Bancă Internaţională a Sportului, o Loterie Internaţională a Sportului şi o Asigurare Internaţională Sportivă.

SORANA CÎRSTEA CONTINUĂ LA DUBLU LA ROLAND GARROS

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 30 WTA şi cap de serie nr. 26, a fost învinsă, vineri, cu 6-0, 6-2, de americanca Serena Williams, locul 1 WTA, după un meci care a durat o oră, în turul al treilea al turneului de la Roland Garros. Cîrstea şi Williams s-au mai întâlnit o dată, anul trecut, la Stanford, jucătoarea din SUA câştigând cu 6-1, 6-2. Sorana Cîrstea era ultima sportivă din România prezentă pe tabloul principal de simplu din cele cinci participante. Sorana Cîrstea continuă în schimb la dublu la Roland Garros, unde face pereche cu japoneza Ayumi Morita. Vineri, Cîrstea şi Morita au trecut, în primul tur, cu 7-6 (7/2), 6-3, de perechea formată din constănţeanca Simona Halep şi Arantxa Rus (Olanda). Meciul a durat o oră şi 27 de minute. În runda următoare, Cîrstea şi Morita vor întâlni perechea cehă Andrea Hlavackova / Lucie Hradecka, cap de serie nr. 2.

CSU PLOIEŞTI - BC MUREŞ 3-2 LA GENERAL, ÎN FINALA LN DE BASCHET MASCULIN

Campioana CSU Ploieşti a învins, joi seară, în deplasare, formaţia BC Mureş, scor 83-79 (41-48), în cea de-a cincea partidă din şapte programate în finala Ligii Naţionale de baschet masculin şi conduce cu scorul de 3-2 la general. În primele patru partide ale finalei, fiecare echipă obţinuse câte două victorii. Astfel, BC Mureş s-a impus, cu 91-81 şi 90-63, iar CSU Ploieşti, cu 83-78 şi 89-79. Meciul şase va avea loc luni, 3 iunie, pe terenul campioanei. Titlul naţional va reveni echipei care va obţine prima patru victorii. CSU Ploieşti este campioana en titre, în timp ce ardelenii joacă finala în premieră.

PLAY-OFF ÎN NBA

Campioana en titre a preluat pentru a treia oară conducerea în finala Conferinţei Estice a play-off-ului NBA, după ce a câştigat clar meciul al cincilea al seriei: Miami Heat - Indiana Pacers 90-79 (3-2 la general). Meciul s-a tranşat în sfertul al treilea, atunci când James a înscris 16 puncte dintre cele 30 de puncte cu care a terminat meciul - decizând astfel învingătoarea. Partida a şasea a seriei se joacă în Indianapolis, în această seară.

PLAY-OFF ÎN NHL

Început mai tîrziu decât de obicei play-off-ul in NHL - campionatul profesionist nord-american de hochei pe gheaţă - a ajuns la faza finalelor de conferinţe, primele meciuri urmând să se joace în această seară. În Conferinţa Vestică este programată disputa: Chicago Blackhawks - Los Angles Kings. Campioana en titre a avut un sezon regulat modest - ca şi anul trecut dealtfel! - dar a prins play-off-ul şi acum pare lansată spre un nou titlu, ultimul adversar înaintea disputei pentru Cupa Stanley urmând să fie campioana NHL din 2010 - Blackhawks, care va avea avantajul terenului propriu într-un eventual meci decisiv. În Conferinţa Estică se joacă: Pittsburgh Penguins - Boston Bruins, un meci între alte două campioane din ultimii ani, Penguins câştigând în 2009, iar Bruins în 2011! Penguins va juca un eventual meci decisiv pe teren propriu, echipa din Pittsburgh fiind marea favorită la câştigarea trofeului în acest an, după ce a făcut câteva transferuri de senzaţie chiar înainte de finalul perioadei de transferuri!

DESPRES RENUNŢĂ LA KTM PENTRU YAMAHA

Francezul Cyril Despres, de cinci ori câştigător al Raliului Dakar la clasa moto, a semnat pentru Yamaha, după ce a pilotat timp de peste un deceniu o motocicletă KTM. Cu o motocicletă Yamaha, un alt francez, Stephane Peterhansel, a câştigat de şase ori raliul-raid Paris-Dakar, între 1991 şi 1998. „Acum sper să ajut marca japoneză să scrie un nou capitol în istoria sa de succes la Dakar”, a declarat Despres, în vârstă de 38 de ani, care s-a impus la Dakar în 2005, 2007, 2010, 2012 şi 2013.

BRADLEY WIGGINS NU VA PARTICIPA LA EDIŢIA DIN ACEST AN A TURULUI FRANŢEI

Rutierul britanic Bradley Wiggins, câştigător al Turului Franţei în 2012, nu va participa la ediţia din acest an a competiţiei franceze, a anunţat, vineri, echipa Sky. „Brad nu va fi refăcut la timp pentru Turul Franţei”, a declarat managerul general al echipei Sky, Dave Brailsford, precizând că sportivul a avut mai întâi o infecţie pulmonară, iar apoi dureri la un genunchi. Ciclistul londonez în vârstă de 33 de ani nu va participa nici la Criterium du Dauphine (2-9 iunie) şi nici la Turul Elveţiei (8-16 iunie), ultimele două curse din calendarul mondial, înaintea Turului Franţei. „Este o pierdere mare, dar ţinând cont de circumstanţe nu îl putem folosi”, a spus Brailsford. Bradley Wiggins s-a retras din Turul Italiei pe 17 mai, din cauza unei infecţii pulmonare, şi de atunci nu a mai concurat. Turul Franţei 2013 va avea loc în perioada 29 iunie - 21 iulie.

LYDIA NSEKERA, PRIMA FEMEIE ALEASĂ PENTRU PATRU ANI ÎN COMITETUL EXECUTIV AL FIFA

Lydia Nsekera (Burundi) a devenit prima femeie din istorie aleasă pentru patru ani în Comitetul Executiv al FIFA, vineri, la Congresul din Insulele Mauritius, în timp ce alte două femei au fost cooptate pentru un an. Moya Dodd (Australia) şi Sonia Bien-Aime (Insulele Turks şi Caicos) au fost cooptate pentru un an. Anul trecut, la Congresul de la Budapesta, Lydia Nsekera a devenit prima femeie care a intrat în comitet, fiind cooptată doar pentru an. Este pentru prima oară când trei femei intră în acelaşi timp în Comitetul Executiv.