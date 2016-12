LIGA A II-A LA FOTBAL

Astăzi sunt programate meciurile din etapa a 29-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, ora 18.00: Săgeata Năvodari - Dunărea Galaţi (în direct la Neptun TV), Sportul Studenţesc Bucureşti - Rapid CFR Suceava, CF Brăila - Dinamo II Bucureşti (în direct la Dolce Sport 2), CSM Unirea Slobozia - ACS Buftea. Meciul Delta Tulcea - FC Botoşani, scor 3-0, s-a disputat ieri. FC Farul Constanţa, CS Otopeni şi Chindia Tîrgovişte stau. Clasament: 1. FC Botoşani 53p (golaveraj: 47-19), 2. SĂGEATA NĂVODARI 43p (41-26), 3. Delta Tulcea 42p (45-22), 4. CS Otopeni 41p (36-25), 5. CF Brăila 37p (35-31), 6. Unirea Slobozia 29p (34-36), 7. Dunărea Galaţi 28p (22-27), 8. ACS Buftea 28p (30-37), 9. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-52), 10. FC FARUL CONSTANŢA 24p (32-40), 11. Chindia Tîrgovişte 23p (31-40), 12. Rapid CFR Suceava 21p (24-32), 13. Dinamo II Bucureşti 19p (27-41). Seria a 2-a, ora 18.00: FC Bihor Oradea - UTA, FC Maramureş - ACS Poli Timişoara, FC Argeş Piteşti - FC Olt, CSM Rm. Vîlcea - Damila Măciuca; vineri, ora 18.00: FCM Tg. Mureş - Corona Braşov. Luceafărul Oradea şi CS Mioveni stau. Clasament: 1. Corona Braşov 45p, 2. ACS Poli Timişoara 43p, 3. Damila Măciuca 41p, 4. UTA 37p.

ŞASE JUCĂTORI AI VIITORULUI LA LOTUL DE TINERET

Selecţionerul naţionalei de tineret a României, Emil Săndoi, a convocat şase jucători ai echipei FC Viitorul Constanţa la lotul reprezentativ. Alexandru Buzbuchi, Alin Toşca, Mihai Bălaşa, Romario Benzar, Alin Cârstocea şi Cristian Gavra se vor prezenta mâine în cantonamentul lotului naţional Under 21 sub comanda selecţionerului Emil Săndoi. România U21 va demara campania de calificare la Campionatul European din 2015 (găzduit de Cehia), primul meci fiind programat, în deplasare, pe 7 iunie, de la ora 19.45, împotriva echipei Insulelor Feroe. România U21 face parte din Grupa a 6-a preliminară, alături de Germania, Irlanda, Muntenegru şi Insulele Feroe.

JUNIORII A AI ACADEMIEI HAGI, LA TURNEUL ZONAL

La sediul Federaţiei Române de Fotbal a avut loc, ieri, şedinţa tehnică pentru desemnarea celor două gazde ale turneelor zonale rezervate juniorilor A (jucători născuţi după 1 ianuarie 1994). Echipa Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, antrenor Cristian Cămui, va evolua, în perioada 2-6 iunie, în turneul zonal de la Piatra Neamţ. Competiţia reuneşte la start patru echipe, alături de Academia Hagi mai participând Ceahlăul Piatra Neamţ, Poli Timişoara şi Dinamo Oneşti. Celălalt turneu zonal va fi găzduit de stadionul “Dinamo” din capitală şi reuneşte la start echipele: Dinamo Bucureşti, Şcoala de Fotbal “Gică Popescu”, U. Cluj şi CFR Cluj. Câştigătoarele turneelor zonale vor obţinea calificarea în finala CN, programată pe 14 iunie, de la ora 20.00, la Centrul de Fotbal al FRF de la Buftea.

GRIGORAŞ VA PĂRĂSI CONDUCEREA TEHNICĂ A OŢELULUI

Tehnicianul Petre Grigoraş a declarat, marţi seară, înaintea meciului cu Dinamo Bucureşti, scor 0-1 (M. Axente 68), din ultima etapă a Ligii 1 la fotbal, că nu va mai continua la conducerea tehnică a echipei Oţelul Galaţi, deoarece nu au fost respectate promisiunile pe care i le-au făcut oficialii grupării. „Am luat deja hotărârea că voi pleca. I-am înştiinţat pe cei de la club. Este greu să faci performanţă în condiţiile în care nu se respectă promisiunile. Eu am venit să mă bat la cupele europene, nu să scap echipa de la retrogradare. Poate totuşi lucrurile se vor schimba în ceasul al doisprezecelea”, a spus Grigoraş la Digi Sport. Petre Grigoraş a preluat Oţelul în pauza competiţională din iarnă.

TURNEU ÎN THAILANDA PENTRU NAŢIONALA DE FUTSAL A ROMÂNIEI

Echipa naţională de futsal a României participă în perioada 29 mai - 1 iunie la un turneu internaţional amical desfăşurat la Bangkok (Thailanda), unde susţine trei jocuri în compania Malayeziei şi Thailandei. Selecţionerul spaniol Sito Rivera a deplasat în Asia următorul lot de jucători: Vlad Iancu (City’us Tg. Mureş), Andrei Grigoraş (SPICOM Sf. Gheorghe) - portari; Robert Lupu, Cosmin Gherman, Dumitru Mimi Stoica, Florin Ignat, Alpar Csoma (toţi de la City’us), Gabriel Dobre, Emil Răducu (ambii de la FC Tarxien Rainbows, Malta), Marian Şotîrcă (Smart Bucureşti), Zsolt Szabo (ACS Odorheiu Secuiesc), Ion Al-Ioani (Gyori ETO Futsal Club, Ungaria), Iuliu Tony Safar (Dunakeszi Kinizsi Futsal Klub, Ungaria) şi Andrei Dan (Venezia, Italia).

PRIMELE BILETE LA CM DIN 2014

Directorul de marketing al FIFA, Thierry Weil, a declarat, la Rio de Janeiro, că primele bilete de la Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, se vor pune în vânzare pe 20 august. „Nu ar trebui să spun asta, dar primele bilete pentru Cupa Mondială din 2014 se vor pune în vânzare la 20 august. Toate informaţiile vor fi făcute publice la 1 iulie”, a spus Weil. Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale va avea loc pe 6 decembrie, la Salvador de Bahia.

CRUYFF SPUNE CĂ VILANOVA AR TREBUI SCHIMBAT

Fostul internaţional olandez Johan Cruyff a declarat, ieri, într-un interviu pentru Catalunya Radio, că antrenorul echipei FC Barcelona, Tito Vilanova, are probleme de sănătate şi ar trebui schimbat din funcţie, informează Gazzetta dello Sport. „Vilanova nu are forţa şi experienţa lui Guardiola. Mă aşteptam ca în lunile în care a lipsit de la echipă să fie rechemat Guardiola sau Rijkaard. Vilanova are o problemă enormă de sănătate şi nu are forţa să conducă echipa. Ar trebui schimbat”, a spus Cruyff. Câştigător de trei ori al Balonului de Aur, Cruyff a vorbit şi de atacantul brazilian Neymar, achiziţionat de Barcelona: „Este un jucător bun, dar un singur fotbalist nu face cât o echipă. Primul lucru pe care va trebui să-l înveţe este să joace în echipă. Banii nu fac totul şi asta a arătat-o ultima finală de Liga Campionilor. Bayern Munchen şi Borussia Dortmund nu au patroni ruşi sau arabi, dar au ştiinţa fotbalului”. Tito Vilanova, în vârstă de 44 de ani, a fost operat, la 20 decembrie 2012, la spitalul Vall d’Hebron din Barcelona, după ce i-a fost detectat un ganglion la glanda salivară, la doi centimetri de locul în care i-a fost extirpată o tumoare, în 2011. Din 21 ianuarie, el s-a aflat timp de aproximativ două luni la tratament la New York, echipa fiind pregătită de secundul Jordi Roura. Atacantul brazilian Neymar a semnat, luni, un contract pe cinci ani cu echipa FC Barcelona şi va veni săptămâna viitoare în Spania pentru a fi prezentat oficial de clubul catalan.

TOTTI AR FI CÂŞTIGAT CU REAL MADRID UCL ŞI BALONUL DE AUR

Atacantul italian al echipei AS Roma, Francesco Totti, a declarat, marţi, într-un interviu acordat France Football, că dacă s-ar fi transferat la formaţia Real Madrid ar fi câştigat de trei ori Liga Campionilor şi de două ori Balonul de Aur, informează agenţia Ansa. „Dacă aş acceptat oferta celor de la Real Madrid câştigam de trei ori Liga Campionilor, de două ori Balonul de Aur şi multe alte trofee. Am avut această posibilitate, dar am preferat să rămân la Roma”, a spus Totti. Rugat să definească într-un singur cuvânt echipa rivală, Lazio Roma, Totti a răspuns: „Nimic”.

REAL MADRID OFERĂ 70 DE MILIOANE DE EURO PENTRU BALE

Clubul spaniol Real Madrid oferă suma de 70 milioane euro pentru serviciile mijlocaşului galez Gareth Bale, de la Tottenham Hotspur, anunţă Daily Star. Zinedine Zidane, director sportiv la Real, îl doreşte pe Bale (23 de ani), al treilea golgeter din Premier League, cu 21 de goluri, dar Tottenham, locul 5 în acest sezon, intenţionează să-şi păstreze vedeta încă un an. Deşi Bale este decepţionat că Spurs nu a prins Liga Campionilor, clubul îi pregăteşte creşterea salariului net de la 5,5 la 7,5 milioane euro. Săptămâna trecută, el a căzut de acord să semneze un nou contract, pentru un salariu de 130.000 de mii de lire pe săptămână. Clauza de reziliere, în valoare de 50 de milioane de lire, va fi activă doar din vara anului următor.

ANTRENORUL AYKUT KOCAMAN A DEMISIONAT DE LA FENERBAHCE

Tehnicianul Aykut Kocaman a demisionat, ieri, din funcţia de antrenor principal al echipei Fenerbahce Istanbul, care a terminat sezonul pe locul secund în campionatul Turciei, a anunţat cotidianul L’Equipe. Kocaman se află pe banca tehnică a formaţiei Fenerbahce de trei sezoane şi a câştigat un titlu, două Cupe ale Turciei, iar în acest an a ajuns în semifinalele UEFA Europa League. În vârstă de 48 de ani, Kocaman a mai pregătit în cariera sa formaţiile Istanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor şi Ankaraspor.

ANTRENORUL CORINI PĂRĂSEŞTE FORMAŢIA CHIEVO

Tehnicianul Eugenio Corini şi conducerea grupării Chievo Verona au decis să nu mai prelungească acordul antrenorului, aflat în funcţie de un an, a anunţat clubul italian pe site-ul oficial. „Tehnicianul Corini şi staful său merită mulţumirile noaste pentru munca, angajamentul şi profesionalismul în favoarea echipei”, scrie site-ul oficial al clubului menţionat. În acest sezon, Chievo a ocupat locul 12 în Serie A. La Chievo Verona sunt legitimaţi şi jucătorii români Paul Papp şi Adrian Stoian.

NEFTCI BAKU A CÂŞTIGAT CUPA ÎN AZERBAIDJAN

Echipa Neftci Baku a câştigat pentru a patra oară în istorie Cupa Azerbaidjanului, după ce a învins, în finală, cu 5-3, după executarea loviturior de departajare, formaţia Kazar Lankaran, la care sunt legitimaţi românii Adrian Scarlatache şi Adrian Piţ. La finalul celor 120 de minute de joc, scorul a fost egal, 0-0. Neftci Baku a reuşit eventul în acest sezon, după ce în urmă cu două săptămâni îşi asigurase titlul de campioană.

RICARDO CARVALHO A SEMNAT CU AS MONACO

Internaţionalul portughez Ricardo Carvalho a semnat cu AS Monaco un contract pe un sezon, cu opţiunea de prelungire pentru încă un an. Carvalho, în vârstă de 35 de ani, a venit liber de contract, după ce a jucat trei sezoane la Real Madrid. Prezenţi la Monte Carlo marţi, alături de agentul portughez Jorge Mendes, pentru a negocia şi finaliza contractul respectiv, Carvalho şi Falcao s-au deplasat la centrul de antrenament de la La Turbie, apoi au efectuat vizita medicală. Atacantul columbian (27 de ani) pare şi el foarte aproape de un acord cu clubul patronat de miliardarul rus Dmitri Rîbolovlev, el urmând să semneze un contract pe cinci ani.

POLONIA VARŞOVIA VA FI RETROGRADATĂ ÎN LIGA SECUNDĂ DIN CAUZA DATORIILOR

Echipa Polonia Varşovia, locul 5 după 28 de etape în campionatul Poloniei, va fi exclusă din prima ligă din cauza datoriilor, a anunţat federaţia poloneză de fotbal (PZPN). „Clubul are datorii la asigurări, la fisc şi la jucători. Nu a prezentat documente credibile privind finanţele sale şi va fi retrogradată în liga a doua”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul PZPN. Înfiinţat în 1911, Polonia Varşovia a câştigat de două ori campionatul Poloniei, în 1946 şi 2000, şi de două ori Cupa Poloniei, în 1952 şi 2001.

FC LIVERPOOL L-A TRANSFERAT PE KOLO TOURE

Clubul englez FC Liverpool a ajuns la un acord pentru sezonul viitor cu fundaşul ivorian Kolo Toure, al cărui contract cu Manchester City expiră pe 1 iulie. În vârstă de 32 de ani, Kolo Toure a venit la City în 2009, de la Arsenal Londra, iar un an mai târziu i s-a alăturat şi fratele său mai mic, Yaya Toure. În martie 2011, pe când era căpitanul echipei, Kolo a fost suspendat timp de şase luni pentru un control antidoping pozitiv. El a spus atunci că a luat pastile de slăbit aparţinând soţiei sale. Ivorianul va lua în centrul apărării locul lui Jamie Carragher, în vârsta 35 de ani, care şi-a anunţat retragerea din activitate.

HASSELBAINK A FOST NUMIT ANTRENOR LA ROYAL ANVERS

Fostul internaţional olandez Jimmy Floyd Hasselbaink, retras din activitate în 2008, şi-a început cariera de antrenor şi a preluat formaţia belgiană de ligă secundă Royal Anvers, a anunţat cotidianul L’Equipe. Hasselbaink a semnat un contract pentru un sezon. „Sunt foarte încântat. A fost o propunere foarte bună să-mi încep cariera aici, mai ales că suporterii sunt extraordinari. Obiectivul nostru este să luptăm pentru promovare. Sperăm să reuşim acest lucru, practicând un joc ofensiv şi cu ajutorul publicului”, a declarat Hasselbaink.