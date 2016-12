LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele înregistrate în partidele din etapa a 28-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, vineri: CS Buftea - Chindia Tîrgovişte 3-1; sâmbătă: FC Farul Constanţa - CF Brăila 1-1, Rapid CFR Suceava - Săgeata Năvodari 0-2, FC Botoşani - CS Otopeni 2-0, Dinamo II Bucureşti - CSM Unirea Slobozia 1-1. Delta Tulcea, Dunărea Galaţi şi Sportul Studenţesc au stat. Clasament: 1. FC Botoşani 53p (golaveraj: 47-16), 2. SĂGEATA NĂVODARI 43p (41-26), 3. CS Otopeni 41p (36-25), 4. Delta Tulcea 39p (42-22), 5. CF Brăila 37p (35-31), 6. Unirea Slobozia 29p (34-36), 7. Dunărea Galaţi 28p (22-27), 8. ACS Buftea 28p (30-37), 9. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-52), 10. FC FARUL CONSTANŢA 24p (32-40), 11. Chindia Tîrgovişte 23p (31-40), 12. Rapid CFR Suceava 21p (24-32), 13. Dinamo II Bucureşti 19p (27-41). Seria a 2-a, vineri: UTA - FC Maramureş 0-0; sâmbătă: Damila Măciuca - Luceafărul Oradea 3-1, Corona Braşov - FC Argeş Piteşti 3-3, FC Olt - CSM Rm. Vîlcea 0-0, Unirea Alba Iulia - FCM Tg. Mureş 0-3. ACS Poli Timişoara, Dacia Mioveni şi FC Bihor au stat. Clasament: 1. Corona Braşov 45p, 2. ACS Poli Timişoara 43p, 3. Damila Măciuca 41p, 4. UTA 37p.

DAN PETRESCU A RATAT CALIFICAREA ÎN UEFA EUROPA LEAGUE

Echipa Dinamo Moscova, antrenată de Dan Petrescu, a terminat pe locul 7 în campionatul Rusiei şi a ratat calificarea în Liga Europa, după ce a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Volga Nijni Novgorod, în ultima etapă. Mijlocaşul Mihăiţă Pleşan a jucat până în min. 70 la Volga Nijni Novgorod, care a reuşit să rămână în prima ligă din Rusia. Echipa pregătită de Dorinel Munteanu, Mordovia Saransk, care era deja retrogradată în liga a doua, a fost învinsă, în deplasare, cu 2-1, de Lokomotiv Moscova. Mijlocaşul Daniel Opriţa a evoluat până în min. 62 la Mordovia Saransk. Campioana ŢSKA Moscova va juca direct în grupele Ligii Campionilor, iar ocupanta locului secund, Zenit Sankt Petersburg, va evolua în preliminariile aceleiaşi competiţii. Formaţiile Anji Mahacikala, Spartak Moscova şi Kuban Krasnodar vor juca în UEFA Europa League. Echipele Mordovia Saransk şi Alania Vladikavkaz au retrogradat, iar formaţiile FK Rostov şi Krâlia Sovetov Samara vor juca într-un turneu de baraj pentru promovare/menţinere cu ocupantele locurilor 3 şi 4 din liga a doua rusă.

FINALISTELE UCL DE ANUL TRECUT SE VOR ÎNTÂLNI ÎN SUPERCUPA EUROPEI!

Bayern Munchen, câştigătoarea Ligii Campionilor, şi Chelsea Londra, câştigătoarea Ligii Europa, se vor întâlni pe 30 august, la Praga, în Supercupa Europei. Se anunţă un nou duel între Josep Guardiola şi Jose Mourinho, foştii rivali din sezoanele precedente în Spania şi în Liga Campionilor, pe vremea când antrenau FC Barcelona şi Real Madrid. Se ştie deja că Jupp Heynckes va părăsi Bayern Munchen la sfârşitul acestui sezon, echipa bavareză urmând să fie condusă de Josep Guardiola. Londonezii s-au despărţit deja de Rafa Benitez, care a preluat Napoli, şi este o chestiune de zile până când va fi anunţat noul antrenor, Jose Mourinho, care va pleca de la Real Madrid la finalul sezonului. Bayern şi Chelsea au jucat anul trecut finala Ligii Campionilor, la Munchen, pe 19 mai, când londonezii s-au impus cu 4-3, după executarea loviturilor de departajare (scorul după 120 de minute a fost 1-1).

CRISTIANO RONALDO, GOLGETERUL LIGII CAMPIONILOR

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, eliminat în semifinale cu Real Madrid de către Borussia Dortmund, este golgeterul Ligii Campionilor, competiţie câştigată de Bayern Munchen, după 2-1 cu Borussia Dortmund în finala de sâmbătă, de la Londra. Cu 12 goluri, CR7 i-a devansat pe Robert Lewandowski (Dortmund, 10 goluri), Lionel Messi (FC Barcelona), Thomas Muller (Bayern) şi Burak Yilmaz (Galatasaray), toţi cu câte 8 goluri. 5 goluri au marcat Alan (Sporting Braga), Karim Benzema (Real Madrid), Oscar (Chelsea), Jonas (FC Valencia) şi Ezequiel Lavezzi (PSG), iar cu 4 goluri au încheiat Arjen Robben (Bayern), Willian (Şahtior Doneţk), Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04), Roberto Soldado (Valencia), Kostas Mitroglou (Olympiakos Pireu), Lukas Podolski (Arsenal Londra), Fabio Quagliarella (Juventus Torino), Eliseu (Malaga), Marco Reus (Dortmund) şi Claudio Pizarro (Bayern).

NEYMAR VA JUCA PENTRU FC BARCELONA

Site-ul oficial al clubului FC Barcelona a anunţat duminică transferul atacantului brazilian Neymar, care va semna pe cinci sezoane, cu un salariu total net de 35 de milioane. „FC Barcelona şi FC Santos au ajuns la un acord pentru transferul lui Neymar da Silva Junior. Atacantul brazilian va semna un contract pe cinci sezoane cu Barcelona”, se arată în comunicatul clubului spaniol. Luni se va semna contractul cu fotbalistul în vârstă de 21 de ani, care a evoluat până acum pentru gruparea braziliană Santos. Internaţionalul brazilian Neymar mai avea contract cu Santos până în vara anului 2014, dar conducătorii clubului brazilian i-au permis să negocieze cu Barcelona şi Real Madrid. Conform presei braziliene, Barcelona va plăti 28 de milioane de dolari, alte surse indicând suma de 50 de milioane de euro pentru transfer!

AS MONACO ÎL IA ŞI PE FALCAO!

Echipa AS Monaco, nou-promovată în prima ligă franceză de fotbal, a acceptat să plătească 60 milioane euro în schimbul atacantului columbian Radamel Falcao de la Atletico Madrid, acesta fiind cel mai scump transfer din istoria Ligue 1. În vârstă de 27 ani, Falcao este aşteptat astăzi în Principat, însoţit de impresarul Jorge Mendes, cel care îi reprezintă şi pe Joao Moutinho şi James Rodriguez de la FC Porto, primii doi jucători transferaţi în această vară de AS Monaco, în schimbul sumei de 70 milioane euro. După efectuarea vizitei medicale, Falcao urmează să semneze un contract pe cinci ani cu clubul monegasc, unde va încasa un salariu anual de 10 milioane euro net pe sezon, conform L’Equipe. Revenită în acest sezon pe prima scenă a fotbalului francez, sub comanda cunoscutului antrenor italian Claudio Ranieri, AS Monaco şi-a propus să revină rapid în elita fotbalului internaţional, beneficiind de puternica susţinere a miliardarului rus Dmitri Rîbolovlev. Următorul jucător aflat în vizorul monegascilor este internaţionalul francez Steve Mandanda, portarul lui Olympique Marseille.

FABREGAS, DORIT DE MANCHESTER UNITED

Manchester United pregăteşte o ofertă de 30 de milioane de euro pentru transferul lui Cesc Fabregas, scrie Sunday Express. Mijlocaşul nu a reuşit să se impună în primul 11 al Barcelonei şi ar putea reveni în Premier League în această vară. Spaniolul este pe lista de priorităţi a noului manager al lui United, David Moyes, care îl vede ca înlocuitor perfect pentru Paul Scholes, retras din activitate. Un atu pentru perfectarea transferului este Robin van Persie, prietenul său din perioada în care cei doi evoluau la Arsenal. Dacă totuşi va eşua în tentativa de a-l aduce pe Cesc, Moyes îi are ca variante de rezerve pe Luka Modric şi Marouane Fellaini.

SERGIO AGUERO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER CITY

Manchester City a anunţat, sâmbătă, pe site-ul oficial, că i-a prelungit contractul atacantului argentinian Sergio Aguero până în 2017. Aguero, în vârstă de 24 de ani, a venit la City în 2011, de la Atletico Madrid, el fiind autorul golului victoriei din meciul cu Queens Park Rangers, care a adus titlul sezonul trecut. În primele două sezoane pe Etihad Stadium, Aguero a marcat 47 de goluri în 69 de meciuri pentru City.

LUDOGOREŢ RAZGRAD ŞI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIOANĂ A BULGARIEI

Echipa Ludogoreţ Razgrad şi-a păstrat titlul de campioană a Bulgariei, după ce a învins formaţia Montana, scor 3-0, sâmbătă, în etapa a 30-a şi ultima a întrecerii din ţara vecină. Levski Sofia, care a câştigat de 26 de ori titlu, a încheiat pe locul doi, la un punct de Ludogoreţ. Ludogoreţ va merge în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce Levski Sofia, ŢSKA Sofia (locul 3) şi Beroe Stara-Zagora (câştigătoarea Cupei Bulgariei) vor evolua în Liga Europa. Formaţiile Botev Vratsa, Mineur Pernik, Montana şi Etar au retrogradat. Din sezonul viitor, campionatul Bulgariei trece de la 16 la 14 echipe, astfel că au promovat doar Neftochimik Burgas şi Lubimets.

FC UTRECHT VA JUCA ÎN UEFA EUROPA LEAGUE

Formaţia FC Utrecht a câştigat barajul pentru UEFA Europa League disputat cu FC Twente, astfel că va evolua în următoarea ediţie a celei de-a doua competiţii europene. FC Utrecht s-a impus în prima manşă a play-off-ului, joi, scor 2-0, iar duminică a pierdut, scor 1-2, asigurându-şi astfel prezenţa în turul al doilea preliminar al UEL, competiţie în care vor mai juca Feyenoord Rotterdam şi Vitesse Arnhem (locurile 3-4), în timp ce în Liga Campionilor vor evolua Ajax Amsterdam şi PSV Eindhoven (campioana şi vicecampioana).

STANDARD LIEGE S-A CALIFICAT PENTRU LIGA EUROPA

Echipa Standard Liege, antrenată de Mircea Rednic, şi-a asigurat calificarea pentru ediţia viitoare a Ligii Europa, după ce a învins duminică, pe teren propriu, cu scorul de 7-0 (Batshuayi 4, Bulot 15, Mpoku 34, 39-pen, 79-pen, Ghoochannejhad 72, 82), formaţia La Gantoise, în manşa secundă a barajului din campionatul Belgiei. La gazde, George Ţucudean a intrat pe teren în minutul 84, în locul lui Mpoku. În tur, La Gantoise câştigase cu 1-0.