LIGA A II-A LA FOTBAL

La sfârşitul acestei săptămâni sunt programate meciurile din etapa a 28-a a Ligii a II-a. Programul partidelor - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: FC Farul Constanţa - CF Brăila (în direct la Neptun TV şi TVR 1), Rapid CFR Suceava - Săgeata Năvodari, FC Botoşani - CS Otopeni (Dolce Sport 2), Dinamo II Bucureşti - CSM Unirea Slobozia. Meciul CS Buftea - Chindia Tîrgovişte, scor 3-1, s-a disputat vineri. Delta Tulcea, Dunărea Galaţi şi Sportul Studenţesc stau. Clasament: 1. FC Botoşani 50p (golaveraj: 45-16), 2. CS Otopeni 41p (36-23), 3. SĂGEATA NĂVODARI 40p (39-26), 4. Delta Tulcea 39p (42-22), 5. CF Brăila 36p (34-30), 6. Dunărea Galaţi 28p (22-27), 7. ACS Buftea 28p (30-37), 8. Unirea Slobozia 26p (32-36), 9. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-52), 10. FC FARUL CONSTANŢA 23p (31-39), 11. Chindia Tîrgovişte 23p (31-40), 12. Rapid CFR Suceava 21p (24-30), 13. Dinamo II Bucureşti 19p (27-39). Seria a 2-a, sâmbătă, ora 11.00: Damila Măciuca - Luceafărul Oradea; ora 13.00: Corona Braşov - FC Argeş Piteşti (Digi Sport 2), FC Olt - CSM Rm. Vîlcea (Dolce Sport 2). Meciul UTA - FC Maramureş, scor 0-0, s-a disputat vineri. Partida Unirea Alba Iulia - FCM Tg. Mureş a fost câştigată de oaspeţi, cu 3-0, la “masa verde”. ACS Poli Timişoara, Dacia Mioveni şi FC Bihor stau. Clasament: 1. Corona Braşov 44p, 2. ACS Poli Timişoara 43p, 3. Damila Măciuca 38p, 4. UTA 37p.

JUNIORII D DE LA ACS FARUL 2010 AU PIERDUT JOCUL DECISIV

Juniorii D de la ACS Farul 2010 Constanţa, pregătiţi de Grigorie Tudor, au ratat calificarea la turneul semifinal al Campionatului Naţional de fotbal rezervat jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 2000. Constănţenii au obţinut două victorii la turneul zonal desfăşurat la Buzău, 2-1 cu CSS Focşani şi 4-1 cu Unirea Slobozia, dar au pierdut meciul decisiv cu Oţelul Galaţi, scor 1-3.

CUPA “FRIENDS” LA MINIFOTBAL

Aşa cum am mai anunţat, primele două meciuri din finala Cupei “Friends” la minifotbal, Tiki Taka - Doraly Mall, vor avea loc pe 1 şi 2 iunie. Reamintim că în finală se joacă în sistemul “cel mai bun din trei partide”. La sfârşitul acestei săptămâni se joacă doar în “Cupa de vară”, turneul de consolare al competiţiei. Iată partidele etapei a cincea, programate duminică: Easy - Black Sea (ora 15.00); Store - Auto Garage (16.00); Macul Roşu - Blue Team (18.00); Expert Media Team - Juventus (19.00); Club Auto Tomis - Triumf (20.00); Excelsior - Crazy Team 3-0 (neprezentare).

FC VASLUI RISCĂ DEPUNCTAREA

Gruparea FC Vaslui riscă depunctarea în cazul în care nu îi achită fostului jucător Gabriel Cânu suma de 90.000 de euro, reprezentând drepturi contractuale şi compensaţii, până la 9 iunie, dată când se împlinesc 45 de zile de la comunicarea făcută de Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) în acest litigiu. Pe 18 aprilie, Comisia de Recurs a LPF a obligat gruparea FC Vaslui la plata către Cânu a sumei de 90.608 de euro, reprezentând drepturi contractuale restante şi compensaţii, şi a dobânzii de cinci la sută pe an. Comunicarea hotărârii către cele două părţi s-a efectuat pe 25 aprilie. Accidentat grav în iulie 2011, în meciul Twente Enschede - FC Vaslui, din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, Cânu nu a putut evolua aproximativ un an. În luna ianuarie 2013 conducerea clubului moldovean l-a exclus din lotul primei echipe deoarece a refuzat să îşi rezilieze contractul. Având restanţe salariale pe mai mult de trei luni, Cânu a fost declarat jucător liber de Comisia pentru Soluţionarea Litigiilor din cadrul LPF. În vârstă de 32 de ani, fundaşul Gabriel Cânu se pregăteşte în prezent cu lotul formaţiei Ceahlăul Piatra Neamţ.

BUMBESCU, DEMIS DE LA NAŢIONALA UNDER 16

Tehnicianul Adrian Bumbescu a fost demis din funcţia de selecţioner al reprezentativei de fotbal Under 16 a României în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă, a anunţat, vineri, Ştefan Iovan, antrenorul coordonator al loturilor noastre naţionale de juniori. „Nu se mai putea continua, nu mai putea să gestioneze grupul. S-a ajuns la concluzia că trebuie să ne despărţim. Îmi e foarte greu, mi-a fost prieten, dar prietenia e una, priceperea, pasiunea şi munca e alta”, a declarat Iovan. Reprezentativa de juniori 16 ani a României, pregătită de Adrian Bumbescu, a fost învinsă, pe 15 mai, cu 10-1 (5-0), de echipa similară a Germaniei, în cadrul turneului internaţional UEFA de dezvoltare pentru juniori de la Dublin. România a terminat turneul de la Dublin cu o victorie, scor 1-0, contra Irlandei, şi două înfrângeri, 0-5 cu Belgia şi 1-10 cu Germania.

PLATINI ÎNCĂ SE GÂNDEŞTE DACĂ VA CANDIDA LA ŞEFIA FIFA

Michel Platini, preşedintele UEFA, a declarat, vineri, că se “gândeşte” la o eventuală candidatură la şefia FIFA, dar a reamintit că are “timp”. „Mă gândesc. Dar nu mă gândesc în funcţie de ce face Joseph Blatter. Nu înseamnă că dacă el candidează la un nou mandat, eu nu voi candida şi invers. Am timp, nu am luat încă nicio decizie”, a declarat Platini. Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a lăsat să se înţeleagă recent că ar putea candida pentru un nou mandat pentru postul pe care îl ocupă din 1998.

DIN 2015, CÂŞTIGĂTOAREA UEL VA EVOLUA ÎN UCL

Câştigătoarea UEFA Europa Leagueva fi calificată, începând din 2015, în ediţia următoare a Ligii Campionilor, a anunţat, vineri, secretarul general al UEFA, Gianni Infantino. Învingătoarea ediţiei 2014-15 a UEL va juca astfel în 2015-16 în Liga Campionilor. „Comitetul de competiţii a aprobat un nou concept, iar acesta a fost validat de Comitetul Executiv al UEFA. Liga Campionilor este cea mai bună competiţie din lume. Nu ne atingem de ea. Dar pentru Liga Europa trebuia făcut ceva. Astfel s-a decis ca învingătoarea să se califice în ediţia următoare a Ligii Campionilor începând din 2015. Adică asta înseamnă că învingătoarea Ligii Europa în ediţia 2014-2015 va juca în Liga Campionilor în ediţia 2015-2016”, a declarat Infantino. UEFA a precizat că acest “bilet de intrare” este valabil pentru play-off-ul Ligii Campionilor. „Câştigătoarea ar putea accede chiar direct în faza grupelor, dacă şi câştigătoarea Ligii Campionilor se califică prin campionatul său naţional, eliberând astfel un loc în faza grupelor. În schimb, dacă învingătoarea Ligii Europa este deja calificată pentru Liga Campionilor prin campionatul său, atunci nu va exista un loc suplimentar pentru finalistă”, a explicat Infantino. În consecinţă, numărul maxim de echipe din aceeaşi ţară care pot participa în Liga Campionilor trece de la patru la cinci. De asemenea, în UEL, numărul echipelor care vor merge direct creşte la 16, din primele 12 campionate ale Europei, faţă de şase în prezent, din primele şase ligi.

VFL WOLFSBURG A CÂŞTIGAT LIGA CAMPIONILOR LA FOTBAL FEMININ

Echipa germană VfL Wolfsburg a câştigat nescontat finala Ligii Campionilor la fotbal feminin, arbitrată de o brigadă formată din românce, cu Teodora Albon la centru, după ce a învins formaţia franceză Olympique Lyon cu scorul de 1-0 (0-0), pe stadionul “Stamford Bridge” din Londra, în prezenţa a 20.000 de spectatori. Albon a dictat penalty pentru Wolfsburg în min. 73, când Laura Georges a comis un henţ clar în careu, iar Martina Muller a transformat lovitura de pedeapsă. Albon a fost ajutată la acest meci de arbitrele asistente Petruţa Iugulescu şi Mihaela Gomoescu, în timp ce arbitră de rezervă a fost Cristina Dorcioman. Lyon, care a dominat partida, câştigase ultimele două ediţii ale Champions League după victorii cu 2-0 în faţa unor formaţii germane (1. FFC Turbine Potsdam - în 2011 şi 1. FFC Frankfurt - în 2012). În 2010, Turbine Potsdam învinsese pe Lyon, după loviturile de departajare. Teodora Albon va oficia anul acesta şi la Campionatul European feminin, care se va desfăşura în perioada 10-18 iulie, în Suedia.

FĂRĂ CUŢITE LA FINALA CUPEI ITALIEI!

Mijlocaşul Daniele De Rossi, de la AS Roma, a cerut fanilor să lase “cuţitele acasă” la meciul cu Lazio Roma, din finala Cupei Italiei, programată duminică, de la ora 19.00 (în direct la Digi Sport 2), pentru a evita violenţele. “Lăsaţi cuţitele acasă”, a declarat De Rossi, în cadrul ceremoniei de primire a celor două echipe de către preşedintele Italiei, Giorgio Napolitano. De Rossi, născut la Roma şi eliminat de mai multe ori în derby-urile cu Lazio, a vorbit şi despre responsabilitatea pe care o au jucătorii. „În teren noi trebuie să evităm gesturile excesive şi să oferim un exemplu. Dar am încredere şi sunt sigur că acest derbi va fi o sărbătoare”, a declarat De Rossi. Joi, un banner pe care scria “Cupa morţii” a fost desfăşurat la centrul de antrenament al echipei AS Roma de la Trigoria, semn al tensiunii din jurul acestui meci.

AS MONACO PLĂTEŞTE 70 DE MILIOANE DE EURO PENTRU MOUTINHO ŞI RODRIGUEZ!

FC Porto a anunţat vineri, pe site-ul oficial, transferul jucătorilor Joao Moutinho şi James Rodriguez la AS Monaco pentru suma de 70 de milioane de euro (45 pentru Rodriguez, 25 pentru Moutinho). În comunicat, FC Porto le mulţumeşte celor doi jucători pentru profesionalismul de care au dat dovadă în cele trei sezoane petrecute la campioana Portugaliei. Atacantul columbian James Rodriguez (21 de ani) şi mijlocaşul portughez Joao Moutinho (26 de ani) au jucat la FC Porto din sezonul 2010-2011. Rodriguez a venit pentru 5,1 milioane de euro, de la Atletico Banfield, iar Moutinho a fost achiziţionat de la Sporting Lisabona, pentru 11 milioane de euro, record pentru un transfer între două echipe portugheze. Suma primită pentru Rodriguez este una dintre cele mai mari din istoria clubului portughez, care în 2011 l-a transferat la Atletico Madrid pe Radamel Falcao pentru aproximativ 47 de milioane de euro, iar anul trecut pe Hulk la Zenit Sankt Petersburg pentru 60 de milioane!

GIBRALTAR, MEMBRU UEFA CU DREPTURI DEPLINE

Gibraltarul, teritoriu britanic de 6,8 kmi pătraţi din sudul Spaniei, cu o populaţie de circa 30.000 de locuitori, a devenit membru UEFA cu drepturi depline, astfel că echipele sale vor putea evolua în competiţiile europene. Pe 1 octombrie 2012, UEFA acceptase Gibraltarul ca membru provizoriu al forului. Fondată în 1895, Federaţia de Fotbal din Gibraltar nu a dorit niciodată să se alăture federaţiei spaniole şi de mai mulţi ani se luptă pentru a fi afiliată FIFA şi UEFA, astfel încât să poată participa la competiţii internaţionale. Forul din Gibraltar a devenit al 54-lea afiliat la UEFA. Spania a cedat Gibraltarul Marii Britanii în 1713, după tratatul de la Utrecht, dar revendică suveranitatea asupra acestui teritoriu.

INTER L-A DEMIS PE STRAMACCIONI

Andrea Stramaccioni, antrenorul lui Internazionale Milano, a fost demis de conducerea clubului italian. „Lipseşte doar anunţul oficial, dar antrenorului i s-a comunicat deja”, scrie prestigiosul cotidian italian Corrierre dello Sport. Publicaţia mai notează că Stramaccioni avea contract până în 2015, astfel că se va negocia, de către directorul sportiv Marco Branca, un acord economic de reziliere a înţelegerii. Cu Stramaccioni la comandă, Inter a avut un sezon falimentar, în care a ratat calificarea în Cupele Europene după ce a ocupat doar locul 9 în campionat, la 33 de puncte de campioana Juventus Torino! El antrena echipa la care este legitimat şi Cristian Chivu din 26 martie 2012, când l-a înlocuit pe Claudio Ranieri. Potrivit presei italiene, Walter Mazzari, care a plecat de la Napoli, ar putea să preia Interul.

RAFA BENITEZ VA ANTRENA ECHIPA NAPOLI

Tehnicianul spaniol Rafael Benitez va antrena echipa Napoli în următoarele două sezoane, a anunţat, vineri, la Londra, preşedintele clubului, Aurelio De Laurentiis, citat de presa italiană. „Mi-am făcut un cadou de ziua mea. L-am luat pe Benitez. Oficializarea va veni în următoarele zile, pentru că Benitez trebuie să-şi încheie socotelile cu Chelsea. Va avea un contract pe două sezoane”, a declarat De Laurentiis pentru Sky Sport, în ziua în care împlineşte 64 de ani. Potrivit presei italiene, Benitez va avea un salariu anual de 3,5 milioane de euro. Benitez îl va înlocui pe italianul Walter Mazzari.

MESSI, CONVOCAT ACCIDENTAT LA NAŢIONALA ARGENTINEI

Selecţionerul Alejandro Sabella l-a convocat pentru cele două meciuri pe care Argentina le va disputa în iunie în preliminariile Campionatului Mondial din 2014 pe fotbalistul Bercelonei, Lionel Messi, deşi jucătorul se află încă în convalescenţă după accidentarea suferită la coapsa dreaptă. Argentina, liderul grupei de calificare din America de Sud, va juca, pe 7 iunie, la Buenos Aires, cu Columbia, iar pe 11 iunie va da piept cu Ecuadorul, la Quito. Lotul de jucători care evoluează în străinătate este următorul - portari: Romero (Sampdoria), Andujar (Catania); fundaşi: Zabaleta (Manchester City), Garay (Benfica Lisabona), F. Fernandez (Getafe), Rojo (Sporting Lisabona), Campagnaro (Napoli), Basanta (Monterrey), Coloccini (Newcastle); mijlocaşi: Mascherano (FC Barcelona), Banega (Valencia), Di Maria (Real Madrid), Sosa (Metalist Harkov), Guinazu (Libertad - Paraguay), A. Fernandez (Celta Vigo), Lamela (AS Rome), Biglia (Anderlecht), Montillo (Santos); atacanţi: Messi (FC Barcelona), Higuain (Real Madrid), Aguero (Manchester City), Lavezzi (Paris Saint-Germain), Palacio (Inter Milano).

TATĂL LUI NEYMAR EXCLUDE NEGOCIERILE ÎN TIMPUL CUPEI CONFEDERAŢIILOR

Tatăl atacantului brazilian Neymar a exclus posibilitatea de a negocia transferul fiului său, care evoluează la Santos, în timpul Cupei Confederaţiilor, care va avea loc în Brazilia, în perioada 15-30 iunie, a anunţat presa braziliană. „Nu voi negocia transfert lui în timpul competiţiei. Este simplu. Nu poate juca la un turneu atât de important cu Brazilia gândindu-se doar la Santos şi la transferul său”, a declarat Neymar da Silva Santos, citat de cotidianul O’Globo. Santos, care negociază transferul lui Neymar cu FC Barcelona şi Real Madrid, a anunţat că nu a primit nicio “propunere interesantă” pentru jucătorul în vârstă de 21 de ani. Clauza de reziliere a contractului lui Neymar, care expiră în 2014, a fost fixată la 65 de milioane de euro.