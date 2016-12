ACADEMIA HAGI 2000 S-A CALIFICAT LA TURNEUL SEMIFINAL

Echipa de juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 2000) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Naţional rezervat acestei categorii de vârstă, programat în perioada 30 mai - 4 iunie. În ultima zi a turneului zonal de la Brăila, Academia Hagi 2000 (antrenor Doru Carali, coordonator Marius Codescu) a câştigat meciul decisiv disputat împotriva gazdelor de la Luceafărul Brăila, scor 2-0 (Mădălin Calu 13, Florin Antochi 58). În urma acestui rezultat, Academia Hagi 2000 a încheiat pe primul loc turneul organizat la Brăila, după ce în precedentele partide învinsese cu 12-0 pe Delta Tulcea şi 2-1 pe Dinamo Bucureşti.

LOTUL NAŢIONALEI DIN TRINIDAD TOBAGO PENTRU AMICALUL CU ROMÂNIA

Antrenorii echipei naţionale a statului Trinidad Tobago, Jamaal Shabazz şi Hutson Charles, au anunţat, ieri, lotul pentru meciul amical cu reprezentativa României, care va avea loc pe 4 iunie, pe Arena Naţională, de la ora 20.45, informează site-ul oficial al Federaţiei de Fotbal din Trinidad Tobago. Cei 21 de jucători convocaţi sunt - portari: Jan Michael Williams (St Ann’s Rangers), Marvin Phillip (Central FC); fundaşi: Seon Power (Chainat FC - Thailanda), Carlyle Mitchell (Vancouver Whitecaps - Canada), Daneil Cyrus, Joevin Jones (ambii Connection), Justin Hoyte (Middlesbrough - Anglia), Radanfah Abu Bakr (FC Vostok - Kazahstan), Robert Primus (FC Aktobe - Kazahstan); mijlocaşi: Andre Boucaud (Notts County - Anglia), Keon Daniel (Philadelphia Union - SUA), Densill Theobald (Caledonia AIA), Chris Birchall (Port Vale - Anglia), Kevin Molino (Orlando City - SUA), Ataullah Guerra (RoPS - Finlanda), Hughtun Hector (Song Lang Nghe - Vietnam); atacanţi: Kevon Carter (Defence Force), Cornell Glen (North East Stars), Jamal Gay (Caledonia AIA), Shahdon Winchester (FF Jaro - Finlanda), Darryl Roberts (Samsunspor - Turcia).

UEFA A ANUNŢAT GAZDELE FINALELOR CUPELOR EUROPENE DIN 2015

Secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, a anunţat că finala Ligii Campionilor din sezonul 2014-2015 se va disputa pe Stadionul Olimpic din Berlin, în timp ce finala Ligii Europa va avea loc pe Stadionul Naţional din Varşovia. Olympiastadion din Berlin are o capacitate de 76.065 de locuri şi a fost construit în 1936, fiind renovat pentru CM 2006. Stadionul Naţional din Varşovia are o capacitate de 58.145 de locuri şi a fost construit în 2011. Arena a găzduit meciuri de la Campionatul European din 2012, organizat de Polonia şi Ucraina. Anul viitor, finala Ligii Campionilor va avea loc pe Estadio Da Luz din Lisabona (65.647 de locuri), în timp ce finala din acest an se va disputa pe Wembley (90.000 de locuri). Finala Ligii Europa de anul viitor se va disputa pe stadionul formaţiei Juventus Torino (41.254 de locuri).

HAMILTON ŢINE CU BAYERN, VETTEL SIMTE CĂ VA CÂŞTIGA BORUSSIA

Piloţii de Formula 1 au opinii diferite când vine vorba de fotbal şi de finalista Ligii Campionilor pe care o simpatizează, britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes afirmând că va ţine cu Bayern Munchen, iar Sebastian Vettel de la Red Bull că mizează pe Borussia Dortmund, informează L’Equipe. „Când jucam fotbal pe consolă, îmi alegeam des echipa Bayern, aşa că voi ţine cu ea în finală”, a declarat Hamilton, fan al echipei Arsenal, care a cochetat în copilărie şi cu o carieră de fotbalist. În schimb, conaţionalul şi fostul său coechipier de la McLaren-Mercedes, Jenson Button, spune că nu e un mare amator de fotbal şi că va ţine “cu echipa care va marca mai multe goluri”, părere împărtăşită şi de francezul Romain Grosjean de la Lotus-Renault. Germania dă cei mai mulţi piloţi Formulei 1 şi aceştia arată un interes deosebit cu privire la finala care va opune două echipe din ţara lor. Lui Adrian Sutil (Force India) nu prea îi place fotbalul, dar este născut în Bavaria, aşa că ţine pumnii strânşi celor de la Bayern. Nico Hulkenberg (Sauber) consideră “cool” faptul că Germania are două echipe în finala de pe Wembley, dar nu ţine nici cu una, nici cu cealaltă. Cei mai înfocaţi suporteri s-au arătat Nico Rosberg (Mercedes) şi triplul campion mondial Sebastian Vettel. Primul se declară un mare fan al formaţiei Bayern, iar cel de-al doilea mizează pe Borussia. „Ştiu că Bayern are un lot mai bun, dar eu cred că Borussia va câştiga acestă finală”, a spus Vettel. Finala Ligii Campionilor dintre formaţiile germane Borussia Dortmund şi Bayern Munchen se va disputa, sâmbătă, de la ora 21.45, pe stadionul “Wembley” din Londra. Piloţii de Formula 1 se află în Principatul Monaco, unde se va desfăşura, la finalul acestei săptămâni, a şasea etapă a Campionatului Mondial.

HEYNCKES VA PRELUA REAL MADRID, DACĂ NU VINE ANCELOTTI

Germanul Jupp Heynckes este soluţia de rezervă pentru banca tehnică a echipei spaniole de fotbal Real Madrid, dacă varianta Carlo Ancelotti nu se concretizează, relatează ziarul spaniol AS. Heynckes, 68 de ani, mai are contract cu Bayern Munchen până pe 2 iunie, când are loc finala Cupei Germaniei, locul său urmând să fie luat de catalanul Pep Guardiola. Tehnicianul german este concentrat în aceste zile pe finala cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor şi refuză să discute despre viitorul său. Bayern a avut un sezon remarcabil, în care şi-a asigurat titlul cu şase etape înainte de final, s-a calificat în finala Ligii Campionilor după un demolator 7-0 (la general) cu Barcelona şi va juca şi finala Cupei Germaniei. În cazul în care germanul va veni la Madrid, clubul îi va oferi un contract pe doi ani. Heynckes a mai pregătit echipa Real Madrid acum 15 ani, în sezonul 1997-1998. A avut un parcurs sinuos în campionat, încheiat pe locul 4, dar a câştigat al şaptelea trofeu al madrilenilor în Liga Campionilor, după o finală cu Juventus Torino.

SURDU A MARCAT UN GOL ÎN FINALA CUPEI CIPRULUI

Atacantul Romeo Surdu a marcat un gol în finala Cupei Ciprului pe care echipa sa, Apollon Limassol, a câştigat-o cu scorul de 2-1, după prelungiri, în faţa concitadinei AEL. Surdu, care a jucat tot meciul, a înscris din penalty golul doi al formaţiei sale, în minutul 118. Prima reuşită a învingătorilor i-a aparţinut lui Cardozo, în min. 95, iar AEL Limassol a redus din handicap prin Vouho, în min. 120. Apollon Limassol a câştigat pentru a şaptea oară în istorie Cupa Ciprului.

ŞAPTE CLUBURI NU AU PRIMIT LICENŢA ÎN GRECIA

Grupările Panathinaikos Atena, Aris Salonic, PAS Giannina, OFI Creta, Panionios Atena, Panthrakikos Komotini şi retrogradatele AEK Atena şi Kerkyra nu au primit licenţa pentru a evolua în sezonul următor al primei ligi elene. Oficialii clubului Panathinaikos s-au arătat surprinşi de includerea grupării pe lista celor care nu au primit licenţa, menţionând, într-un comunicat dat publicităţii ieri, că au oferit toate documentele şi garanţiile financiare necesare. În ceea ce priveşte pe AEK Atena, decizia era aşteptată, clubul cu 28 de titluri de campioană a Greciei având datorii de peste 35 de milioane de euro. Toate grupările care nu au primit licenţa pot face apel în cinci zile.

FENERBAHCE ISTANBUL A CÂŞTIGAT CUPA TURCIEI

Echipa Fenerbahce Istanbul a câştigat Cupa Turciei, după ce a învins, miercuri seară, la Ankara, cu 1-0 (1-0), formaţia Trabzonspor, în finala competiţiei. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Sow, în min. 9. Fenerbahce Istanbul a cucerit pentru a şasea oară Cupa Turciei.

PARTIZAN BELGRAD, LA AL ŞASELEA TITLU CONSECUTIV DE CAMPIOANĂ A SERBIEI

Echipa Partizan Belgrad a cucerit al şaselea titlu consecutiv de campioană a Serbiei, după ce a învins, miercuri, în deplasare, cu 2-0, formaţia Smederevo, în etapa a 29-a. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Partizan Belgrad a acumulat 70 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de următoarea clasată, Steaua Roşie Belgrad (62 de puncte), care a fost învinsă, pe teren propriu, cu 2-1, de Sloboda Sevojno. Partizan Belgrad a cucerit al 17-lea titlu de campioană din istorie.

AUSTRIA VIENA A CÂŞTIGAT AL 24-LEA TITLU NAŢIONAL

Echipa Austria Viena a învins, miercuri seară, pe teren prorpiu, cu 4-0, formaţia Mattersburg, şi a devenit pentru a 24-a oară campioană naţională. Formaţia din capitala Austriei are opt puncte avans faţă de FC Salzburg, fosta campioană, care a remizat la Ried, scor 2-2. În campionatul Austrei mai este de disputat o etapă.

RIO FERDINAND ŞI-A PRELUNGIT CU UN SEZON CONTRACTUL CU MANCHESTER UNITED

Fundaşul englez Rio Ferdinand şi-a prelungit cu un sezon contractul scadent în vară cu Manchester United, jucătorul urmând să petreacă al 12-lea sezon în tricoul “diavolilor roşii”, informează telegraph.co.uk. În vârstă de 34 de ani, Rio Ferdinand a evoluat de 432 de ori pentru United şi a cucerit şase titluri de campion al Angliei cu formaţia din Manchester. Rio Ferdinand îşi anunţase săptămâna trecută retragerea de la echipa naţională a Angliei, pentru care evoluase de 81 de ori, pentru a se putea concentra pe activitatea de la echipa de club. „Sunt încântat că am semnat un nou contract. Cine nu ar dori să evolueze în faţa a 75.000 de fani în fiecare săptămână. A fost o călătorie incredibilă şi mă bucur că va continua. Acum mă voi putea concentra pe cariera de la echipa de club”, a spus Rio Ferdinand, care a mai evoluat pentru West Ham United, Bournemouth şi Leeds United.

PELLEGRINI CONFIRMĂ DESPĂRŢIREA DE MALAGA

Antrenorul chilian Manuel Pellegrini, pe care presa sportivă internaţională îl anunţă drept succesor al italianului Roberto Mancini la conducerea tehnică a echipei Manchester City, şi-a anunţat despărţirea de actuala sa formaţie, Malaga, la finalul sezonului. „Din punct de vedere profesional, acestea sunt ultimele mele ore aici. Duminică voi conduce echipa în ultimul meu meci pe stadionul La Rosaleda. Nu plec din motive financiare, ci ca urmare a divergenţelor legate de proiectul sportiv al echipei. Dragostea mea pentru Malaga va fi eternă”, a declarat Pellegrini, care a antrenat-o pe Malaga începând din 2010, după ce a fost concediat de Real Madrid. Sub comanda sa, Malaga a atins faza sferturilor de finală în actuala ediţie a Ligii Campionilor, unde a fost eliminată de Borussia Dortmund. Malaga, care ocupă în prezent locul 6 în Primera Division şi speră să se califice pentru Europa League, va primi duminică vizita formaţiei Deportivo La Coruna.

BADSTUBER, INDISPONIBIL PENTRU ZECE LUNI

Fundaşul german Holger Badstuber, de la campioana Bayern Munchen, va fi indisponibil pentru cel puţin zece luni după ce va fi operat la genunchi, dar îşi va putea continua cariera, a anunţat clubul bavarez. Internaţionalul german a suferit săptămâna trecută o ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul drept, când abia îşi revenise după accidentarea similară din decembrie 2012. Badstuber, 24 de ani, devine astfel incert pentru participarea la Campionatul Mondial din 2014, cu echipa Germaniei. Operaţia va avea loc luni, în SUA. Fundaşul a ratat jumătate din ultimul sezon din cauza accidentării iniţiale suferită într-un meci cu Borussia Dortmund, în decembrie.

STILIAN PETROV, COOPTAT ÎN STAFF-UL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI ASTON VILLA

Bulgarul Stilian Petrov, care a fost nevoit să-şi încheie cariera de fotbalist după ce a fost diagnosticat cu leucemie, va ocupa o funcţie administrativă în cadrul clubului Aston Villa. Fostul internaţional bulgar, în vârstă de 33 de ani, va ocupa funcţia de director adjunct la centrul de formare al clubului din Birmingham. Petrov a jucat din 2006 la Aston Villa, după ce anterior a mai evoluat la ŢSKA Sofia şi Celtic Glasgow. El are 105 selecţii pentru naţionala Bulgariei. Petrov, care a fost diagnosticat în martie 2012 cu leucemie acută, a anunţat la începutul acestei luni că nu îşi va mai relua cariera de fotbalist profesionist.

VOLKER FINKE, NOUL SELECŢIONER AL CAMERUNULUI

Germanul Volker Finke a fost desemnat selecţioner al echipei naţionale a Camerunului de Ministerul Sportului din această ţară, a anunţat, ieri, postul public de radio. Pe 23 aprilie, federaţia din Camerun (Fecafoot) a lansat o cerere de CV-uri pentru a alege un selecţioner, apoi a alcătuit o listă scurtă, cu trei nume, pe care mai figura şi francezul Raymond Domenech, după care a fost transmisă Ministerului Sporturilor. În vârstă de 65 de ani, Finke îl înlocuieşte pe camerunezul Jean-Paul Akono, care a asigurat interimatul la conducerea tehnică a naţionalei din septembrie 2012, când a fost demis francezul Denis Lavagne. Fost jucător al echipelor de amatori Havelse şi Hannover ‘96, Finke nu posedă o mare experienţă internaţională ca antrenor. El a fost ultima dată director sportiv la FC Koln, gruparea unde a fost şi antrenor interimar o scurtă perioadă de timp.

UEFA VA EXTINDE UTILIZAREA TESTELOR SANGVINE DIN SEZONUL VIITOR

UEFA va extinde utilizarea testelor sangvine începând din sezonul viitor, pentru a lupta împotriva dopajului, a anunţat, ieri, secretarul general al forului fotbalistic european, Gianni Infantino, într-o conferinţă de presă organizată la Londra, unde are loc o şedinţă a Comitetului Executiv al UEFA. „Vrem să facem tot ce este posibil pentru a arăta că ne dorim un sport curat. Au fost înregistrate bune experienţe în 2008 şi 2012 (n.r. - la Euro) cu testele sangvine. Cred că este un bun moment să extindem folosirea lor”, a declarat Infantino. Oficialul a precizat că experţi medicali vor decide numărul testelor sangvine şi competiţiile vizate. UEFA apeleză în prezent la testele de urină, considerate insuficient de eficiente de numeroşi specialişti. Totodată, UEFA va lansa un studiu pe 900 de eşantioane prelevate de la fotbalişti începând din 2008, pentru a se stabili dacă s-au folosit steroizi. Aceste teste vor fi anonime şi nu vor conduce la sancţiuni în cazul în care unele dintre ele vor fi pozitive.