CFR - PETROLUL, FINALA CUPEI ROMÂNIEI

Aseară, la Giurgiu, CFR Cluj a învins pe Astra, cu 2-0 (Hora 20, Diogo Valente 90), în manşa retur a celei de-a doua semifinale, obţinând astfel calificarea în finala Cupei României la fotbal. În tur, la Cluj-Napoca, scorul a fost egal, 0-0. În finala programată pe 1 iunie, CFR va în frunta echipa Petrolul Ploieşti, care a eliminat, marţi seară, pe Oţelul Galaţi, după 3-0 - în tur (în deplasare) şi 1-2 (Bokila 56 / G. Paraschiv 9, L. Iorga 90-pen.) - în retur (acasă).

ETAPA A 33-A ÎN LIGA 1 LA FOTBAL

În această seară se va disputa primul joc din penultima etapă a Ligii 1 la fotbal: FC Braşov - Gloria Bistriţa (ora 20.00, Digi Sport 1). Celelalte meciuri ale rundei vor avea loc după următorul program - vineri: FC Vaslui - Oţelul Galaţi (ora 19.00, Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - FC Viitorul Constanţa (ora 21.30, Digi Sport 1), Gaz Metan Mediaş - Rapid Bucureşti (ora 22.00, Dolce Sport 1); duminică: U. Cluj - Petrolul Ploieşti (ora 17.00, Digi Sport 1), CS Turnu Severin - Steaua Bucureşti (ora 19.00, Digi Sport 1), Astra Giurgiu - CFR Cluj (ora 21.30, Digi Sport 1); luni: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.30, Dolce Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - CSMS Iaşi (ora 20.30, Digi Sport 1).

ACADEMIA HAGI 2000, UN NOU SUCCES LA BRĂILA

După un categoric 12-0 cu Delta Tulcea în prima zi a turneului zonal de juniori D de la Brăila, echipa de juniori a Academiei Gheorghe Hagi (antrenor Doru Carali) a învins ieri, pe Dinamo Bucureşti, scor 2-1, prin golurile reuşite de Giani Gherghiceanu. Într-o altă partidă de la acest turneu, Luceafărul Brăila a câştigat, cu 3-1, disputa cu Delta Tulcea. Astăzi au loc ultimele două partide, după programul: Delta Tulcea - Dinamo (ora 17.00) şi FC Viitorul Constanţa - Luceafărul Brăila (ora 18.30). Câştigătoarea turneului se va califica la turneul semifinal din perioada 30 mai - 4 iunie.

RAPID, EXCLUSĂ DIN COMPETIŢIILE EUROPENE

UEFA a anunţat că FC Rapid Bucureşti a fost amendat cu 100.000 de euro şi exclus dintr-o ediţie de cupă europeană în cazul în care se va califica în viitoarele trei sezoane, în timp ce Dinamo Bucureşti poate evolua în competiţiile europene, după a îndeplinit criteriile Instanţei de Control Financiar (CFCB). „Instanţa de Control Financiar (CFCB), reunită la Nyon, a luat decizii privind cazurile menţionate într-un comunicat din 21 decembrie 2012. Opt cluburi au fost sancţionate din cauza datoriilor şi au avut la dispoziţie până la 31 martie să-şi rezolve problemele, evitând aplicarea suspendărilor decise. FC Rapid Bucureşti (România) şi FC Arsenal Kiev (Ucraina) nu au îndeplinit condiţiile impuse de CFCB. Rapid Bucureşti a fost amendat cu 100.000 de euro şi exclus din următoarea competiţie europeană în care se va califica în viitoarele trei sezoane (2013/14, 2014/15, 2015/16)”, se arată pe site-ul oficial al forului european, care anunţă că gruparea Arsenal Kiev a fost amendată cu 75.000 de euro. În schimb, Dinamo Bucureşti va putea evolua în competiţiile europene, în cazul unei calificări: „CFCB confirmă că Malaga (Spania), HNK Hajduk Split (Croaţia), NK Osijek (Croaţia), FC Dinamo Bucureşti (România), FK Partizan (Serbia) şi FK Vojvodina (Serbia) au îndeplinit condiţiile impuse, astfel că sancţiunile nu se aplică”.

RAŢ VREA SĂ FIE OM DE BAZĂ LA WEST HAM UNITED

Fundaşul Răzvan Raţ, care a semnat cu West Ham United un contract valabil un sezon cu drept de prelungire pe încă trei, a declarat că îşi doreşte să devină un jucător de bază la formaţia londoneză. „Sunt trei luni de când suntem în discuţii cu West Ham şi sunt foarte bucuros că am ajuns în campionatul Angliei pe care eu îl consider cel mai puternic din Europa. Important pentru mine este să îmi fac treaba şi să nu dezamăgesc. Vreau să fiu un om de bază la West Ham, ceea ce cred că se va şi întâmpla pentru că îmi doresc foarte mult acest lucru”, a declarat Raţ. Fundaşul a menţionat că şi gruparea franceză Olympique Marseille a intenţionat să îl achiziţioneze în pauza competiţională din iarnă dar la acel moment Şahtior Doneţk nu a dorit să îi dea drumul. În vârstă de 32 de ani, Raţ devine al treilea român care joacă la West Ham, după Florin Răducioiu şi Ilie Dumitrescu.

ŞAHTIOR DONEŢK A CUCERIT CUPA UCRAINEI

Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a cucerit Cupa Ucrainei, după ce a învins, ieri, la Harkov, în finală, cu 3-0 (Fernandinho 41, Teixeira 53, Taison 73), formaţia Cernomoreţ Odessa. Fundaşul Răzvan Raţ nu a fost convocat de Mircea Lucescu, după ce a semnat un contract cu West Ham United. Atacantul Lucian Burdujan a jucat tot meciul la Cernomoreţ Odessa. Aceasta a fost a noua Cupă a Ucrainei câştigată de Şahtior Doneţk, care în acest sezon a reuşit eventul.

RĂZVAN LUCESCU, ELIMINAT DIN LIGA CAMPIONILOR ASIEI

Echipa El Jaish din Qatar, antrenată de Răzvan Lucescu, a fost eliminată în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, după ce a pierdut în deplasare, scor 0-2 (Bruno 25, Al Bassas 38), cu formaţia saudită Al Ahli, în manşa secundă a competiţiei. În partida tur scorul a fost egal, 1-1.

JUCĂTORII ECHIPEI JUVENTUS TORINO S-AR FI DOPAT ÎNAINTEA FINALEI CCE DIN 1996

Jucătorii echipei Juventus Torino, câştigători ai finalei Cupei Campionilor Europeni din 1996 în faţa formaţiei Ajax Amsterdam, s-au dopat înaintea acelui meci, au afirmat, ieri, doi oameni de ştiinţă italieni pentru televiziunea publică olandeză NOS. Giuseppe d’Onofrio şi Alessandro Donati, oameni de ştiinţă prezentaţi de NOS ca specialişti în dopaj, au ajuns la această concluzie după ce au avut acces la documentele confiscate de la clubul italian în timpul unei anchete din 1998. Conform celor doi oameni de ştiinţă, care au analizat eşantioanele sanguine ale jucătorilor din acea perioadă, nu există niciun dubiu că jucătorii formaţiei Juventus Torino s-au dopat cu eritropoietină (EPO) înaintea finalei cu Ajax Amsterdam. Conform site-ul oficial al televiziunii olandeze, NOS va difuza, duminică seară, de la ora 23.15 (ora României), un reportaj complet care va susţine cele afirmate de cei doi oameni de ştiinţă. Juventus Torino a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1996, după ce a învins, după executarea loviturilor de departajare, pe Ajax Amsterdam.

GOTZE NU VA EVOLUA ÎN FINALA LIGII CAMPIONILOR

Mijlocaşul echipei Borussia Dortmund, Mario Gotze, nu va evolua în finala Ligii Campionilor de sâmbătă, împotriva formaţiei Bayern Munchen, din cauza unei accidentări la coapsă, a anunţat, ieri, clubul din Dortmund. Jucătorul în vârstă de 20 de ani, care din vară va evolua chiar la adversara Bayern Munchen, s-a accidentat în timpul semifinalei Ligii Campionilor, contra formaţiei Real Madrid, iar de atunci nu a mai evoluat. Gotze a reînceput antrenamentele marţi, însă s-a retras de la şedinţa de pregătire după numai o oră. „Finala era un obiectiv important şi am muncit mult în ultimele săptămâni. Îmi pare foarte rău că nu îmi voi putea ajuta echipa în acest meci, dar am încredere în coechipierii mei şi mă voi afla la Londra pentru a-i susţine de pe margine”, a spus Gotze. Finala Ligii Campionilor dintre formaţiile germane Borussia Dortmund şi Bayern Munchen se va disputa, sâmbătă, de la ora 21.45, pe stadionul “Wembley” din Londra.

CÂŞTIGĂTOAREA UEFA EUROPA LEAGUE VA EVOLUA ÎN LIGA CAMPIONILOR

Comitetul Executiv al UEFA a aprobat, ieri, ca echipa care va câştiga UEFA Europa League, începând cu sezonul 2015-2016, să evolueze în următorul sezon al Ligii Campionilor, informează marca.com. UEFA a copiat modelul din baschet, unde câştigătoarea Eurocup evoluează în sezonul următor al Euroligii. Propunerea i-a aparţinut preşedintelui UEFA, francezul Michel Platini.

WEST HAM UNITED A RENUNŢAT LA CARLTON COLE

Conducerea noii formaţii a fundaşului Răzvan Raţ, West Ham United, a decis să nu reînnoiască înţelegerea scadentă în vară cu atacantul Carlton Cole (29 de ani), care se afla la echipa “ciocănarilor” din 2006. Cole le-a mulţumit suporterilor pe contul de Twitter pentru sprijinul oferit în cei şapte ani de contract. Acesta a evoluat pentru West Ham United de 237 de ori, reuşind să înscrie 59 de goluri, dar în acest sezon, Cole a înscris doar de două ori în cele 25 de apariţii. „Contractul lui Carlton a ajuns la scadenţă şi am decis să nu-l reînnoim. La vârsta sa, Cole are nevoie să joace cât mai mult fotbal poate”, a declarat managerul Sam Allardyce.

FC LIVERPOOL SE DESPARTE DE ANDY CARROLL

Gruparea FC Liverpool a acceptat, marţi, oferta de 12 milioane de lire sterline (14 milioane de euro) înaintată de West Ham United pentru atacantul Andy Carroll, care a evoluat în acest sezon, sub formă de împrumut, pentru “ciocănari”. Suma de transfer ar putea ajunge până la 15 milioane de lire (17,5 milioane de euro) în funcţie de anumite performanţe. Totuşi, Carroll doreşte să vadă şi alte oferte care ar veni pe numele său. Newcastle, care l-a vândut pe jucătorul de 24 de ani la FC Liverpool în 2011 pentru 35 de milioane de lire, ar dori să-l răscumpere pe atacantul care a înscris de şapte ori în 24 de meciuri pentru West Ham în acest sezon. Printre echipele care şi-au manifestat interesul pentru atacant se mai află Tottenham şi AS Monaco, însă Carroll şi-ar dori să rămână în Anglia. Managerul “ciocănarilor”, Sam Allardyce, este dispus să aştepte un răspuns din partea lui Carroll până la finalul săptămânii viitoare. Situaţia s-ar putea complica, deoarece Carroll nu a putut răspunde convocării pentru meciurile cu Brazilia şi Irlanda din cauza unei accidentări la călcâi, care îl face indisponibil pentru aproximativ trei luni.

PAPA FRANCISC A PRIMIT DELEGAŢIILE ECHIPELOR AS ROMA ŞI LAZIO ROMA

Papa Francisc a primit, în timpul audienţei generale de ieri, delegaţiile celor două echipe din “Cetatea Eternă”, AS Roma şi Lazio Roma, cu patru zile înainte de finala Cupei Italiei, în care se vor înfrunta cele două formaţii. Delegaţiile au fost conduse de căpitanii celor două echipe, Francesco Totti (AS Roma) şi Gonzalo Ledesma (Lazio Roma). AS Roma şi Lazio Roma se întâlnesc pentru prima oară în finala Cupei Italiei, duminică, la Roma, într-un meci care va fi atent supravegheat de forţele de ordine din cauza rivalităţii dintre fanii celor două formaţii.

ADRIANO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Fundaşul brazilian Adriano Correia şi-a prelungit contractul cu echipa FC Barcelona până în vara anului 2014, a anunţat, ieri, clubul spaniol. „FC Barcelona a ajuns la un acord cu jucătorul Adriano Correia pentru prelungirea contractului până la 30 iunie 2017. Clauza de reziliere a înţelegerii este de 90 de milioane de euro”, se arartă într-un comunicat postat pe site-ul oficial al grupării catalane. Venit în 2010 la Barcelona de la FC Sevilla, Adriano, în vârstă de 28 de ani, mai avea contract cu gruparea catalană până la finalul actualului sezon.

MONTAINER VA PRELUA PE RENNES

Tehnicianul Philippe Montanier va prelua formaţia Rennes din sezonul viitor, după ce a decis să nu-şi prelungească acordul cu Real Sociedad. Montanier, 48 de ani, a semnat un contract pe trei sezoane cu Rennes, unde îi succede în funcţie lui Frederic Antonetti. Philippe Montanier părăseşte Real Sociedad după două sezoane, echipa fiind aproape de o calificare pentru viitoarea ediţie a Ligii Campionilor.

TONY PULIS A RENUNŢAT LA STOKE CITY

Antrenorul echipei Stoke City, Tony Pulis, a anunţat că renunţă la postul pe care îl ocupa de şapte ani. Tehnicianul în vârstă de 55 de ani a venit la Stoke City în 2006, când echipa era în a doua ligă. El a promovat formaţia în 2008, după 23 de ani. Sub conducerea sa, Stoke City a disputat prima finală a Cupei Angliei din istorie, în 2011. În cinci sezoane, echipa nu a terminat mai jos de locul 14, iar în acest an s-a clasat pe 13.