“DOSARUL TRANSFERURILOR” SE REJUDECĂ

După ce, vineri seară, s-a anunţat că cei trei judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) vor anunţa, luni, sentinţa în cazul celor opt oameni de fotbal judecaţi în “Dosarul transferurilor”, iată că ieri verdictul final nu a venit, iar “greii” fotbalului au scăpat, deocamdată, de închisoare. Judecătorii ICCJ au decis retrimiterea dosarului la Curtea de Apel Bucureşti, instanţa inferioară care, pe 12 noiembrie 2012, i-a condamnat pe cei opt la închisoare cu executare sau cu suspendare. Astfel, Ioan Becali a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare, Victor Becali şi Cristi Borcea au primit câte şapte ani de închisoare cu executare, George Copos - cinci ani de închisoare cu executare, Mihai Stoica - patru ani cu executare, iar Jean Pădureanu, Gheorghe Popescu şi Gigi Neţoiu - câte trei ani de închisoare cu suspendare. Procurorul DNA a cerut judecătorilor instanţei supreme mărirea pedepselor dispuse de Curtea de Apel în cazul celor opt oameni de fotbal, în timp ce avocaţii acestora au solicitat achitarea acestora. Cei opt oameni de fotbal au fost deferiţi justiţiei pe 2 octombrie 2008, de către procurorii anticorupţie, în legătură cu efectuarea de tranzacţii ilegale la transferurile unor fotbalişti către cluburi din străinătate, ceea ce a produs un prejudiciu total de aproape 1,5 milioane de dolari în dauna statului şi de peste 10 milioane de dolari în dauna a patru cluburi de fotbal. În rechizitoriul DNA sunt prezentate 12 transferuri ale unor fotbalişti români efectuate de la cluburile Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi către cluburi din străinătate, în perioada 1999-2005.

SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

În această seară, la Ploieşti, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1), se va disputa manşa retur a confruntării dintre Petrolul Ploieşti şi Oţelul Galaţi, din semifinalele Cupei României-Timişoreana la fotbal. După victoria din tur, 3-0 la Galaţi, Petrolul este ca şi calificată în ultimul act al competiţiei, care va avea loc pe 1 iunie. Miercuri seară, tot de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1) este programat şi returul celeilalte semifinale, Astra Giurgiu - CFR Cluj, în tur cele două echipe terminând la egalitate, scor 0-0.

PIŢURCĂ L-A CONVOCAT PE ADRIAN STOIAN

Selecţionerul Victor Piţurcă a convocat, ieri, de principiu, zece jucători legitimaţi la cluburi din străinătate pentru meciul amical dintre România şi Trinidad&Tobago, programat pe 4 iunie, de la ora 20.45, pe Arena Naţională din Bucureşti, printre aceştia numărându-se şi mijlocaşul Adrian Stoian (Chievo), însă nu şi atacantul Adrian Mutu (Ajaccio). Totdată, Ciprian Marica revine la echipa naţională, după o perioadă în care a fost accidentat. Cei zece fotbalişti convocaţi sunt următorii: Lobonţ (AS Roma), Tamaş (West Bromwich Albion), D. Goian (Spezia), Raţ (Şahtior Doneţk), Torje (Granada), C. Lazăr (PAOK Salonic), Al. Maxim (VfB Stuttgart), A. Stoian (Chievo), B. Stancu (Orduspor) şi Marica (Schalke ’04 Gelsenkirchen). Faxurile definitive, de confirmare sau de revocare, vor fi trimise pe 30 mai, când va fi definitivat şi anunţat lotul pentru acest joc.

FRF A DEPUS CANDIDATURA OFICIALĂ PENTRU EURO 2020

Federaţia Română de Fotbal a depus, ieri, candidatura oficială pentru găzduirea de meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European din 2020, caree va fi organizat în 13 oraşe europene, informează frf.ro. „Formularul de candidatură, semnat de preşedintele FRF, domnul Mircea Sandu, şi de secretarul general al FRF, domnul Adalbert Kassai, a fost trimis astăzi (n.r. - luni) la UEFA, vizând pachetul de bază, adică jocuri din faza grupelor şi din optimile de finală, toate la Bucureşti, pe Arena Naţională”, se arată în comunicatul FRF. Potrivit formularului oficial de candidatură, capacitatea Arenei Naţionale pentru meciurile din cadrul EURO 2020 va fi de 54.642 de locuri, deşi aceasta dispune de 55.634 de locuri. Federaţiile au termen până pe 12 septembrie, la miezul nopţii, pentru a-şi anunţa oficial interesul de a găzdui partide de la EURO 2020, candidând cu unul sau două oraşe. UEFA va face apoi o selecţie şi va anunţa pe 20 septembrie care dintre variante sunt autorizate pentru a candida. Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu pe 25 aprilie 2014, iar Comitetul Executiv al UEFA va alege cele 13 oraşe în septembrie 2014.

RAŢ, LA WEST HAM UNITED

Fundaşul Răzvan Raţ a efectuat, ieri, vizita medicală la West Ham United, urmând să semneze un contract pe trei sezoane cu formaţia engleză. Raţ evoluează din 2003 pentru Şahtior Doneţk şi contractul său cu multipla campioană a Ucrainei va expira luna viitoare. Internaţionalul român în vârstă de 31 de ani a evoluat de 88 de ori pentru echipa naţională. Formaţia londoneză West Ham United a încheiat campionatul actual pe locul 10 din 20 de echipe.

NICOLA RIZZOLI VA ARBITRA FINALA LIGII CAMPIONILOR

Arbitrul italian Nicola Rizzoli va arbitra finala Ligii Campionilor, care va avea loc, sâmbătă, pe arena “Wembley” din Londra, între formaţiile germane Borussia Dortmund şi Bayern Munchen. În vârstă de 41 de ani, Nicola Rizzoli este arbitru internaţional din 2007. El a arbitrat finala UEFA Europa League din 2010, de la Hamburg, când echipa spaniolă Atletico Madrid a învins formaţia engleză Fulham, scor 2-1, şi a condus şi trei meciuri la EURO 2012. La Londra, Rizzoli va fi ajutat la cele două linii de compatrioţii săi Renato Faverani şi Andrea Stefani. Arbitru de rezervă va fi Damir Skomina, din Slovenia, iar asistenţi suplimentari vor fi italienii Gianluca Rocchi şi Paolo Tagliavento.

MOURINHO VA PLECA DE LA REAL MADRID LA FINALUL SEZONULUI

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a declarat, aseară, într-o conferinţă de presă, că tehnicianul portughez Jose Mourinho va pleca de la formaţia spaniolă la finalul sezonului. Florentino Perez a mai anunţat că nu s-a luat nicio hotărâre în privinţa viitorului antrenor. Jose Mourinho a venit la Real Madrid în urmă cu trei sezoane, de la formaţia italiană Internazionale Milano, şi mai avea contract cu gruparea spaniolă până în 2016. Tehnicianul portughez a cucerit trei trofee cu Real Madrid, un titlu de campion al Spaniei (2011-2012), Cupa Spaniei (2010-2011) şi Supercupa Spaniei (2012-2013).

IBRAHIMOVIC, CEL MAI BUN FOTBALIST AL CAMPIONATULUI FRANŢEI

Zlatan Ibrahimovic, atacantul suedez al formaţiei Paris Saint-Germain, a primit trofeul pentru cel mai bun fotbalist al campionatului Franţei, duminică seară, la festivitatea organizată de Uniunea Jucătorilor Profesionişti din Franţa (UNFP). Ibrahimovic îi succede în palmares belgianului Eden Hazard, câştigător în 2011 şi 2012. Cu 29 de goluri în L1, suedezul în vârstă de 31 de ani a câştigat titlul în acest sezon cu PSG, iar în clasamentul celor mai buni jucători i-a devansat pe coechipierii săi Blaise Matuidi şi Thiago Silva, precum şi pe atacantul formaţiei Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang. Ibrahimovic a obţinut a patra distincţie de acest fel, el fiind cel mai bun fotbalist al campionatului Italiei de trei ori. PSG a fost marea câştigătoare a Trofeelor UNFP, care i-a mai recompensat pe Carlo Ancelotti (cel mai bun antrenor, la egalitate cu tehnicianul echipei Saint-Etienne, Christophe Galtier) şi Salvatore Sirigu (cel mai bun portar).

FC PORTO A CÂŞTIGAT TITLUL DE CAMPIOANĂ ÎN PORTUGALIA

Echipa FC Porto a câştigat pentru a 27-a oară în istorie şi a treia oară consecutiv titlul de campioană în Portugalia, după victoria cu 2-0 (Lucho Gonzalez 24-pen., Martinez 52) obţinută duminică seară, pe terenul formaţiei Pacos Ferreira, în ultima etapă. FC Porto a terminat campionatul cu 78 de puncte şi a fost urmată de Benfica Lisabona 77p, Pacos Ferreira 54p şi Sporting Braga 52p.

LEONARDO JARDIM A PRELUAT PE SPORTING LISABONA

Antrenorul Jesualdo Ferreira şi-a anunţat, duminică seară, plecarea de la Sporting Lisabona, club care trece printr-o criză financiară şi sportivă. Sporting s-a impus cu 4-1 în meciul cu Beira Mar din ultima etapă, clasându-se pe locul 7 în campionat, cea mai slabă clasare din istorie, cu 42 de puncte, la 36 de puncte de FC Porto, care a câştigat al treilea titlu naţional consecutiv. „A fost foarte greu să fiu nevoit să-i spun preşedintelui Bruno de Carvalho că nu voi continua la Sporting. Nu plec din motive financiare. Am luat decizia cu tristeţe, dar este un act de onestitate faţă de Sporting şi faţă de mine”, a declarat Ferreira, care a venit la Sporting în acest sezon, după ce a mai antrenat pe FC Porto şi Benfica Lisabona. Noul antrenor al echipei Sporting Lisabona este portughezul Leonardo Jardim, care a semnat un contract pentru două sezoane, a anunţat, ieri, clubul lusitan. În vârstă de 38 de ani, Jardim a fost demis de la Olympiacos Pireu în ianuarie, după doar câteva luni. Jardim venise la echipa elenă la începutul sezonului, de la Sporting Braga.

GRASSHOPPER ZURICH A CÂŞTIGAT CUPA ELVEŢIEI

Echipa Grasshopper Zurich a câştigat Cupa Elveţiei, după ce a învins, ieri, în finală, la Berna, cu scorul de 4-3, după executarea loviturilor de departajare, formaţia FC Basel. La finalul celor 120 de minute de joc scorul a fost egal, 1-1. Basel a deschis scorul prin Steinhofer, în min. 71, Grasshopper reuşind egalarea prin Hajrovic, în min. 75. Aceastea este a 19-a Cupă a Elveţiei cucerită de Grasshopper Zurich.

MESSI POATE JUCA DOAR PENTRU FC BARCELONA

Atacantul argentinian al formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, a declarat, ieri, la Doha, că nu intenţioneză să joace pentru o altă echipă, subliniind însă că nu se ştie ce-i va rezerva viitorul. „Nu pot juca pentru niciun alt club în afară de FC Barcelona. Dar nu se ştie niciodată ce îţi rezervă viitorul”, a declarat Messi, într-o conferinţă de presă la Doha. În timpul sejurului la Doha, argentinianul în vârstă de 25 de ani a lansat un program de ajutor medical pentru copiii defavorizaţi, un parteneriat între o fundaţie pe care o deţine şi o companie de telecomunicaţii. Obiectivul acestei iniţiative este de a furniza asistenţă medicală pentru două milioane de copii săraci, până în 2016.

ABBIATI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU AC MILAN

Portarul Christian Abbiati şi-a prelungit contractul cu AC Milan până pe 30 iunie 2014, a anunţat gruparea italiană pe site-ul oficial. „AC Milan anunţă că a prelungit contractul lui Christian Abbiati până la 30 iunie 2014”, se arată în comunicat postat pe site-ul clubului italian. În vârstă de 35 de ani, Abbiati a fost titular de 28 de ori în acest sezon.

MAZZARRI SE DESPARTE DE NAPOLI

Walter Mazzari a anunţat după ultima etapă din campionatul Italiei, desfăşurată duminică seară, că va renunţa la postul de antrenor al echipei Napoli. „Îmi închei ciclul la Napoli şi la mulţumesc tuturor, aceşti patru ani au fost fantastici, dar am luat decizia. Mulţumesc preşedintelui Aurelio De Laurentis, care a încercat până în ultimul moment să mă convingă să rămân. Însă eu cred că este bine să schimb aerul”, a declarat Mazzarri. Walter Mazzarri, 51 de ani, a ajuns la Napoli în 2009 şi a obţinut două calificări în Liga Campionilor, reuşind câştigarea Cupei Italiei în 2012. În acest sezon, Napoli a încheiat pe locul doi, campionatul fiind câştigat de Juventus Torino.

ANCELOTTI VREA SĂ PLECE DE LA PSG

Antrenorul Carlo Ancelotti a solicitat să plece de la formaţia Paris Saint-Germain în cadrul unei întâlniri cu preşedintele Nasser El Khelaifi şi directorul sportiv Leonardo. „Dorinţa mea este să plec de la PSG. Voi aştepta răspunsul clubului, peste câteva zile voi afla ce au decis. Sunt mai multe posibilităţi, Real Madrid este una. Dar mai am un an de contract şi aştept decizia clubului”, a declarat Ancelotti la ceremonia de înmânare a trofeelor UNFP, desfăşurată duminică seară.

TATĂL FRAŢILOR NEVILLE, INCULPAT PENTRU AGRESIUNE SEXUALĂ

Neville Neville, tatăl foştilor fundaşi de la Manchester United, Phil şi Gary Neville, a fost inculpat pentru agresiune sexuală, a anunţat, ieri, Parchetul din Manchester. în vârstă de 63 de ani, Neville Neville va fi audiat la tribunal săptămâna viitoare. „Poliţia din Manchester a anchetat o acuzaţie de agresiune sexuală împotriva lui Neville Neville din martie 2013. Am revăzut toate dovezile şi am autorizat poliţia pentru inculparea lui pentru agresiune sexuale prin penetrare împotriva unei femei de 46 de ani”, a declarat Nazir Afzal, şeful Parchetului regal din nord-vestul Angliei. Neville Neville este tatăl lui Gary şi Phil Neville, doi foşti fundaşi la Manchester United, campioni ai Europei în 1999 sub conducerea lui Alex Ferguson. Gary Neville (38 de ani, 85 selecţii) face parte din staff-ul tehnic al selecţionerului Angliei, Roy Hodgson, iar Phil Neville (36 de ani, 59 selecţii) este actualul căpitan al echipei Everton.