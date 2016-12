HALEP, ÎNVINSĂ DE LIDERUL WTA

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, locul 64 WTA şi venită din calificări, a fost învinsă, sâmbătă, cu 6-3, 6-0, de liderul mondial Serena Williams, în semifinalele turneului de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari. Meciul a durat o oră şi cinci minute. „Halep merită de deplin aplauze pentru că a fost revelaţia turneului”, a notat Gazzetta dello Sport după meciul dintre româncă şi Serena Williams. Simona Halep şi Serena Williams s-au mai întâlnit o dată, la ediţia din 2011 a turneului de Wimbledon, în turul al doilea, când s-a impus tot jucătoarea americană, scor 3-6, 6-2, 6-1. Participarea în semifinalele turneului din categoria Premier, cea mai bună performanţă din cariera Simonei Halep, i-a adus acesteia 395 de puncte WTA şi un premiu de 85.835 de euro, cu care depăşeşte suma de un milion de dolari câştigată din tenis. Ieri, Serena Williams s-a impus în finală, 6-1, 6-3 cu,Viktoria Azarenka (Belarus, nr. 3), câştigând astfel al patrulea turneu consecutiv, după Miami, Charleston şi Madrid, al cincilea al sezonului (cu Brisbane), al 51-lea al carierei. Serena Williams şi-a îmbunătăţit şi recordul de victorii consecutive, având acum 24 de meciuri câştigate.

TECĂU ŞI MIRNÎI AU PIERDUT ÎN SEMIFINALE LA ROMA

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 5, a fost învinsă, sâmbătă, cu 6-4, 6-7 (2/7), 10-3, de americanii Bob şi Mike Bryan, principalii favoriţi, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de 1.000 de puncte de la Roma. Meciul a durat o oră şi 24 de minute. Pentru prezenţa în semifinale, Tecău şi Mirnîi au obţinut 38.150 de euro şi 360 de puncte ATP. Bob şi Mike Bryan au trecut, ieri, în ultimul act al competiţiei, cu 6-2, 6-3, după 51 de minute, de cuplul indian Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna, cap de serie nr. 6.

VICTORIE CONSTĂNŢEANĂ LA DAIMON CUP

Tenismena constănţeană Carmen-Roxana Manu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lenuţa Ivancu) a câştigat turneul internaţional de categoria a III-a rezervat juniorilor sub 12 ani “Daimon Cup”, desfăşurat săptămâna trecută la Bucureşti. În ultimul act al întrecerii, Manu a învins-o pe rusoaica Arina Solomatina, cu 6-1, 6-1.

CS NĂVODARI NU-ŞI REVINE ÎN DN DE RUGBY

CS Năvodari continuă pasa proastă în Divizia Naţională de rugby, înregistrând, sâmbătă, în etapa a 7-a, a cincea înfrângere consecutivă. Dacă până acum năvodărenii cedaseră în faţa unor formaţii mai bine clasate, dar de data aceasta au cedat fără drept de apel, scor 12-31, în deplasare, în confruntarea cu ultima clasată, RCM Galaţi. În schimb, CSR Callatis Mangalia a câştigat la “masa verde”, scor 5-0, partida din deplasare cu CSM Focşani, din etapa a 6-a, gazdele neprezentându-se la acest meci.

GINA GOGEAN, ÎN HALL OF FAME

Fosta gimnastă română Gina Gogean, de nouă ori campioană mondială, a fost admisă în International Gymnastics Hall of Fame (IGHOF), într-o ceremonie care a avut loc la Petroleum Club din Oklahoma City. Gina Gogean, 35 de ani, are un palmares impresionant, cu 30 de medalii cucerite la JO (2 argint, 3 bronz), CM (9 aur, 2 argint, 4 bronz) şi CE (5 aur, 4 argint, 1 bronz). După retragerea din 1997, ea a activat ca arbitru, iar apoi ca antrenor la centrul de la Deva. Gina Gogean se alătură celor 79 de maeştri ai gimnasticii din Hall of Fame, reprezentând 20 de naţiuni, printre care figurează deja românii Nadia Comăneci (1993), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amînar (2007), Octavian Bellu (2009) şi Lavinia Miloşovici (2011). Alături de Gogean, au mai fost primiţi în IGHOF ruşii Iuri Korolev (9 medalii de aur la CM) şi Liubov Burda (dublă campioană olimpică), precum şi armeanul Albert Azarian, triplu campion olimpic. Korolev a activat la nivel înalt în perioada 1981-1989, dar a avut ghinionul de nu prinde nicio ediţie a Jocurilor Olimpice. URSS a boicotat JO 1984 (Los Angeles), iar în 1988 (Seul) n-a participat din cauza unei accidentări! Cu 26 de medalii la CM şi CE (16 de aur!), el este cel mai medaliat gimnast din lume care nu a participat vreodată la JO.

PENICILINA IAŞI ŞI CSM TÎRGOVIŞTE AU PROMOVAT ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

La sfârşitul săptămânii trecute, Sala Sporturilor din Iaşi a găzduit turneul de promovare din cadrul Diviziei A2 la volei feminin. Cele patru echipe calificate, ACS Penicilina Iaşi, CSU LPS Bihorul Oradea, Rapid Bucureşti şi CSM Tîrgovişte, au jucat fiecare cu fiecare, iar primele două clasate au promovat în Divizia A1. Marile favorite la promovare, echipele din Tîrgovişte şi Iaşi, au ocupat primele două locuri, însă cu destule emoţii, pentru că Rapid a învins, surprinzător, formaţia dîmboviţeană! Clasament final: 1. ACS Penicilina Iaşi 6p (setaveraj: 7:3) - PROMOVATĂ, 2. CSM Tîrgovişte 6p (7:4) - PROMOVATĂ, 3. Rapid Bucureşti 6p (6:4), 4. CSU LPS Bihorul Oradea 0p (0:9). Turneul similar masculin, la care vor participa Arcada Galaţi, CSM Suceava, LPS CSŞ Bihorul Oradea şi Universitatea Timişoara, va avea loc în perioada 24-26 mai, la Galaţi.

NOI REGULI ÎN COMPETIŢIILE DE LUPTE

Federaţia Internaţională de Lupte (FILA), reunită sâmbătă la Moscova, într-un congres extraordinar, a adoptat o serie de reguli prin care îşi propune să facă mai atractiv acest sport ce ar putea fi retras din programul olimpic. Schimbările vizează atât luptele libere cât şi cele greco-romane şi au ca scop favorizarea atacului. Meciurile se vor desfăşura în două reprize de câte trei minute, în loc de trei reprize de două minute. Punctele vor fi cumulate şi câştigător va fi luptătorul cu numărul cel mai mare de puncte. Până în prezent, câştigător era cel care câştiga cel puţin două din cele trei reprize. De asemenea, dacă un luptător este considerat prea pasiv, arbitrul are posibilitatea de a-i acorda 30 de secunde pentru a puncta. La finalul intervalului, dacă sportivul nu reuşeşte acest lucru, va primi un punct adversarul său. Noile reguli au intrat în vigoare ieri.

CĂTĂLIN ZMĂRĂNDESCU, CAMPION MONDIAL IBA

După ce l-a învins sâmbătă noaptea pe irlandezul Aran Boyd, Cătălin Zmărăndescu a devenit noul campion european Internaţional Boxing Asociation (IBA) la box. El s-a bătut pentru prima dată după şase ani pe reguli de box, dar asta nu l-a oprit din drumul său spre centura europeană, câştigată prin KO în prima repriză. Zmărăndescu deţine şi recordul pentru cel mai rapid KO, realizat în BAMMA, anul trecut. Adversarul său din gala de pe Wembley Arena a rezistat atunci doar 26 de secunde. După ce l-a învins prin KO pe americanul Vince Lucero, în primăvara acestui an, Zmărăndescu a reuşit să câştige un titlu mondial în MMA, la AFC.

SEBASTIAN CIOBANU A CÂŞTIGAT PIRAMIDA SUPERKOMBAT DE LA CRAIOVA

Craiova a găzduit sâmbătă seară cea de-a doua gală Superkombat World Grand Prix din 2013, în care Sebastian Ciobanu, ”fiul lui Dracula”, s-a impus în piramida de patru. Mai întâi, el l-a învins la puncte pe rusul Vladimir Toktasynov, pentru ca în finală să se impuină în faţa lui Frank Munoz (Spania), după trei reprize plus una de departajare. Astfel, Ciobanu s-a calificat pentru turneul Final Elimination din toamnă. În aceeaşi gală, Claudiu Bădoi l-a învins la puncte pe Stelios Papadopoulos, devenind astfel challenger pentru titlul mondial Superkombat la categoria 71 kg. În două superfight-uri la categoria grea, Benjamin Adegbuyi şi-a luat revanşa în faţa lui Jairzinho Rozenstruik (Surinam), în timp ce Cătălin Moroșanu l-a făcut KO în prima repriză pe Eduardo Mendes (Insulele Capului Verde). Singurul român învins la Superkombat WGP Craiova este Ionuț Atodiresei, învins prin KO de către Stauros Exakoustidis, într-un meci eliminatoriu pentru titlul mondial Superkombat la categoria 65 kg.

CADANŢU A PIERDUT FINALA TURNEULUI ITF DE LA PRAGA

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu a pierdut, duminică, finala turneului ITF de la Praga, dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Cadanţu a fost învinsă, în ultimul act, cu 3-6, 6-1, 6-1, de Lucie Safarova (Cehia, cap de serie nr. 2). Proba de dublu de la Praga a fost câştigată de perechea cehă Renata Voracova / Barbora Zahlavova Strycova, cap de serie nr. 1, care a trecut, în finală, cu 6-4, 6-0, cuplul Irina Falconi / Eva Hrdinova (SUA / Cehia), cap de serie nr. 2.

NADAL A CÂŞTIGAT TURNEUL MASTERS 1000 DE LA ROMA

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie nr. 5, a câştigat, duminică, turneul Masters 1000 de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 3.204.745 de euro. Nadal l-a învins, în finală, cu 6-1, 6-3, după o oră şi nouă minute, pe elveţianul Roger Federer, al doilea favorit al competiţiei. Pentru succesul obţinut la Roma, Nadal va primi 1.000 de puncte ATP şi un cec în valoare de 501.700 de euro, în timp ce Federer va încasa 246.000 de euro şi 600 de puncte ATP. Tenismanul spaniol a obţinut al şaselea trofeu din acest an. Nadal a obţinut al şaptelea titlu la Roma, după cele din 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 şi 2012 şi l-a învins pe Federer pentru a 20-a oară în 30 de meciuri. El are 24 de succese în turneele Masters.

FOSTUL BASCHETBALIST PREDRAG DANILOVIC, ÎNJUNGHIAT LA BELGRAD

Unul dintre cei mai buni baschetbalişti europeni din anii ‘90, sârbul Predrag Danilovic, a fost spitalizat după ce a fost înjunghiat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o cafenea din Belgrad, au anunţat surse medicale şi din cadrul poliţiei. În vârstă de 43 de ani, Danilovic a suferit “răni ce îi pun viaţa în pericol”, a declarat directorul poliţiei sârbe, Milorad Veljovic, citat de postul de radio B92. „Poliţia încearcă să afle circumstanţele incidentului”, a adăugat Veljovic. Fostul sportiv, spitalizat cu răni la abdomen, la cap şi la braţe, a fost operat şi se află în prezent în stare stabilă, conform unei surse de la Centrul de Urgenţe de la Belgrad. Predrag Danilovic a câştigat două titluri continentale, cu Partizan Belgrad (1992) şi Virtus Bologna (1998). Cu naţionala Iugoslaviei, el a fost de patru ori campion european şi o dată vicecampion olimpic (1996). Danilovic s-a retras din activitatea de sportiv în anul 2000 şi este în prezent preşedintele echipei de baschet masculin Partizan Belgrad.

PLAY-OFF ÎN NBA

Pacers este ultima echipă calificată în finală de conferinţă după ce a trecut de Knicks în şase partide. Echipa din Indianapolis revine în finala Conferinţei Estice după nouă ani, ultima dată jucând în aici 2004, când Reggie Miller n-a reuşit să-şi ducă echipa în finala NBA. Acum Pacers va avea - din nou - o misiune foarte grea, urmând să întâlnească pe Miami Heat, campioana en titre, primul meci în această seară. Rezultat final: Indiana Pacers - New York Knicks 106-99 (scor 4-2 la general).

BRONZ PENTRU SUA LA CM DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Aseară, la Stockholm, a avut loc finala Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, care a opus Suedia şi Elveţia. Sâmbătă, în semifinale, Elveţia şi-a continuat seria de rezultate neaşteptate la această ediţie de CM şi a eliminat SUA cu scorul de 3-0. Elveţienii nu au mai urcat pe podiumul unui Campionat Mondial din 1953! Acelaşi scor s-a înregistrat şi în duelul celor două ţări organizatoare, Suedia - Finlanda 3-0. Ieri, finala mică SUA - Finlanda s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar americanii şi-au adjudecat bronzul după lovituri de departajare, scor 1-0.