LIGA A II-A LA FOTBAL

La finalul acestei săptămâni sunt programate meciurile din etapa a 27-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: CSM Unirea Slobozia - FC Farul Constanţa, Sportul Studenţesc Bucureşti - FC Botoşani, CF Brăila - Dunărea Galaţi (în direct la Dolce Sport 2); duminică, ora 11.00: CS Otopeni - Delta Tulcea (Dolce Sport 2). Meciul Chindia Tîrgovişte - Dinamo II Bucureşti, scor 2-1, s-a disputat vineri. Săgeata Năvodari, Rapid CFR Suceava şi CS Buftea stau. Clasament: 1. FC Botoşani 47p (golaveraj: 41-16), 2. SĂGEATA NĂVODARI 40p (39-26), 3. Delta Tulcea 39p (40-18), 4. CS Otopeni 38p (32-21), 5. CF Brăila 36p (34-29), 6. Unirea Slobozia 25p (31-35), 7. Dunărea Galaţi 25p (21-27), 8. ACS Buftea 25p (27-36), 9. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-48), 10. Chindia Tîrgovişte 23p (30-37), 11. FC FARUL CONSTANŢA 22p (30-38), 12. Rapid CFR Suceava 21p (24-30), 13. Dinamo II Bucureşti 19p (27-39). Seria a II-a, sâmbătă, ora 11.00: FC Maramureş - FC Bihor Oradea, CSM Rm. Vîlcea - Corona Braşov, Luceafărul Oradea - FC Olt, ora 13.00: FCM Tg. Mureş - CS Mioveni (Dolce Sport 2). Meciul FC Argeş Piteşti - Unirea Alba Iulia a fost decis la “masa verde”, scor 3-0, în favoarea gazdelor. Clasament: 1. ACS Poli Timişoara 43p, 2. Corona Braşov 41p, 3. Damila Măciuca 38p, 4. UTA 36p.

RAPID, SPRE LIGA SECUNDĂ

Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, ca termen pentru confirmarea planului de reorganizare a SC FC Rapid SA data de 13 septembrie, în cadrul dosarului de insolvenţă al societăţii care administrază gruparea giuleşteană de fotbal. Instanţa de fond şi mai apoi Comisia de Apel a Sistemului Naţional de licenţiere din cadrul Federaţiei Române de Fotbal au respins dosarul FC Rapid, club aflat în insolvenţă, privind acordarea licenţei pentru ediţia 2013-2014 a Ligii 1. Motivul a fost legat de neconfirmarea planului de reorganizarea de către tribunal până la data analizei cererii de acordare a licenţei. Conform regulamentului, după data de 10 mai, cluburile care nu au primit licenţă la instanţele de pe plan naţional pot ataca decizia la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, care trebuie să se pronunţe până în 31 mai, când se încheie procedura de licenţiere. SC FC Rapid SA are de achitat datorii în valoare de 148.029.085 lei (aproximativ 34 milioane de euro), conform tabelului preliminar de creanţe admis de adminstratorul judiciar în dosarul de insolvenţă.

FERGUSON A DORMIT PENTRU PRIMA DATĂ ÎN VIAŢĂ TIMP DE 10 ORE

Tehnicianul Alex Ferguson, care şi-a anunţat retragerea din activitate la finalul acestui sezon, a declarat, într-o conferinţă de presă, că după parada de luni a dormit pentru prima dată în viaţă 10 ore, ceea ce a îngrijorat-o pe soţia sa, informează skysports.com. „Ziua de duminică a fost extraordinară (n.r. - meciul de pe teren propriu cu Swansea) şi parada de luni a fost incredibilă. M-am dus acasă în noaptea aceea şi am dormit zece ore, pentru prima dată în viaţă. Cathy (n.r. - soţia lui Ferguson) tot venea la mine, cred că verifica dacă sunt încă în viaţă”, a spus Ferguson. Duminică, Sir Alex Ferguson se va afla pentru ultima dată pe banca tehnică, la meciul său cu numărul 1.500, în care Manchester United va întâlni echipa la care evoluează Gabriel Tamaş, West Bromwich Albion. La conferinţa de presă susţinută vineri, reprezentanţii mass-media i-au oferit scoţianului un tort în formă de foehn. „Este pe deplin meritat”, a glumit Ferguson. „Au fost momente când nu am fost de acord cu ce s-a scris, iar atunci când scrieţi lucruri pozitive tind să le ignor. Însă nu am ţinut niciodată pică. Nu este stilul meu”, a adăugat tehnicianul. “Hairdryer treatment” (tratamentul foehnului) este o expresie devenită celebră în Anglia datorită lui Ferguson. „Când Sir Alex Ferguson era furios pe jucători, ţipa la ei cu o astfel de forţă încât era ca şi cum fotbaliştii ar fi avut un foehn declanşat în faţă”, a explicat cu umor bbc.co.uk. Zeci de mii de fani ai echipei Manchester United au sărbătorit, luni, alături de formaţia pregătită de Alex Ferguson, câştigarea titlului naţional, eveniment marcat şi de retragerea legendarului tehnician scoţian din activitate. Sir Alex Ferguson a trăit o zi extrem de emoţionantă şi duminică, despărţindu-se de publicul de pe Old Trafford. Cel de-al 1499-lea meci al lui Ferguson la echipa din Manchester s-a încheiat cu o victorie în faţa formaţiei Swansea City, scor 2-1, a 902-a din palmaresul tehnicianului.

BECKHAM NU A FOST UN MARE JUCĂTOR

Fostul fotbalist englez al echipei Olympique Marseille, Chris Waddle, a declarat, vineri, că David Beckam a fost un “jucător bun, dar nu unul mare”. „Aş spune că a fost un jucător bun, dar nu l-aş pune printre cei mai mari. Au fost alţi jucători mai talentaţi în lume, dar el a profitat de ceea ce avea”, a declarat fostul jucător, care nu-l plasează pe Beckham printre cei mai buni o mie de jucători din ultimii 40 de ani. Waddle susţine însă că Beckham a fost “fantastic” pentru cluburi. „El are o imagine extraordinară şi a folosit-o bine. Nu era deosebit de rapid, dar era foarte bun la loviturile libere. Crea ocazii şi goluri şi era fantastic pentru cluburi. Vorbea cum trebuia, vindea tricouri, a adus bani peste tot unde a mers şi s-a comportat mereu foarte bine”, a adăugat Waddle. David Beckham, în vârstă de 38 de ani, a anunţat, joi, că la finalul sezonului se retrage din activitate.

VIEIRA, ANTRENOR LA MANCHESTER CITY

Fostul internaţional francez Patrick Vieira, care a evoluat la Arsenal Londra şi Manchester City, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei de rezerve a grupării Manchester City. Vieira, în vârstă de 36 de ani, care îşi va prelua noua funcţie începând cu 1 iunie, răspundea până acum de departamentul de dezvoltare al “cetăţenilor”, echipă de la care s-a retras din activitate în urmă cu doi ani. „După ce am petrecut doi ani lucrând pentru club în diferite domenii, în special la centrul de formare, sunt onorat să am privilegiul de a obţine acest post. Această numire reprezintă un nou capitol în cariera şi în viaţa mea şi aştept cu nerăbdare să încep”, a declarat Vieira. El îl va înlocui pe un alt fost mijlocaş internaţional, italianul Attilio Lombardo, care a părăsit clubul din Manchester în acelaşi timp cu compatriotul său Roberto Mancini, fostul antrenor al primei echipe, concediat luni. Vieira a obţinut cu succes anul trecut licenţa UEFA B de antrenor şi şi-a exprimat dorinţa de a primi o funcţie care să-l aducă cât mai aproape de teren.

AEK ATENA SE ÎNDREAPTĂ SPRE LIGA A III-A

Formaţia AEK Atena, retrogradată în eşalonul secund din Grecia luna trecută, a anunţat, joi, că nu va putea evolua în această ligă în sezonul viitor din cauza situaţiei financiare, ceea ce înseamnă că va ajunge automat în al treilea eşalon. AEK a încheiat campionatul Greciei pe locul 15, penultimul, clasare în urma căreia a retrogradat în liga a doua pentru prima dată în istorie. Sezonul trecut, Comisia de Disciplină a federaţiei elene i-a retras clubului din Atena trei puncte, din cauza violenţelor ce au dus la întreruperea unui meci. De asemenea, gruparea a fost amendată cu 11.000 de euro şi va începe campionatul viitor cu două puncte penalizare. Situaţia financiară a AEK Atena a devenit catastrofală în ultimii ani din cauza crizei ce a afectat Grecia, ajungându-se să i se interzică echipei elene să participe la cupele europene în 2012 şi formaţia fiind nevoită să renunţe la jucătorii-vedetă. Clubul are un deficit de 35 de milioane de euro. AEK, formaţie înfiinţată în 1924 de imigranţi turci, are în palmares 28 de titluri naţionale şi 14 Cupe ale Greciei.

DAVID VILLA, APROAPE DE UN TRANSFER LA TOTTENHAM

David Villa, atacantul echipei FC Barcelona şi cel mai bun marcator din istoria naţionalei Spaniei, este foarte aproape de un transfer în Premier League, la formaţia Tottenham Hotspur. În vârstă de 31 de ani, Villa a fost pe punctul de a pleca de pe Camp Nou şi în iarnă, când a fost dorit o altă grupare engleză, Arsenal Londra. Se pare că Villa s-a întâlnit personal cu antrenorul lui Tottenham, portughezul Andre Villas-Boas, care a reuşit să-l convingă cu proiectul sportiv pe care i l-a prezentat, rămânând doar câteva detalii de pus la punct înainte ca transferul să se parafeze.

ATLETICO MADRID I-A GĂSIT ÎNLOCUITOR LUI FALCAO

Radamel Falcao e foarte aproape de o despărţire de Atletico Madrid, iar gruparea spaniolă pare că i-a găsit deja înlocuitor. Este vorba despre un alt sud-american, brazilianul Hulk, cel care în trecut a fost şi pe la FC Porto, la fel ca şi atacantul columbian. Hulk a ajuns în vara trecută la Zenit Sankt Petersburg şi are contract cu formaţia rusă până în 2017, însă banii pe care Atletico i-ar încasa pe Falcao (60 de milioane de euro e clauza sa de reziliere) l-ar putea convinge pe vârful cariocas să plece din Rusia.

CASSANO A SUFERIT O FRACTURĂ LA MÂNA DREAPTĂ

Fotbalistul echipei Internazionale Milano, Antonio Cassano, a suferit o fractură la mâna dreaptă, la un antrenament al formaţiei milaneze. Cassano a căzut în timpul şedinţei de pregătire şi are o fractură la al doilea metacarpian de la mâna dreaptă. Internaţionalul italian abia revenise după o pauză de o lună şi jumătate cauzată de o altă accidentare, o leziune de gradul II la coapsa dreaptă.

METZELDER SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Fostul internaţional german al echipei Schalke ’04 Gelsenkirchen, Christoph Metzelder, a anunţat că se retrage din activitate în ultima etapă a actualei ediţii a campionatului Germaniei, programată la sfârşitul acestei săptămâni. „Sunt recunoscător pentru tot ce am trăit în ultimii 13 ani, însă ultimele luni au fost o tortură, astfel că trebuie să fiu realist”, a declarat Metzelder. Meciul de sâmbătă, cu Freiburg, va fi ultimul din cariera fotbalistului în vârstă de 32 de ani, care a avut sezonul marcat de accidentări şi a jucat doar în patru meciuri din Bundesliga. Christoph Metzelder a fost selecţionat de 47 de ori în naţionala Germaniei, ultima sa partidă datând de la EURO 2008. Fundaşul german a evoluat la Borussia Dortmund, în perioada 2000-2007, după care a jucat trei sezoane la Real Madrid, iar în 2010 a semnat cu Schalke.

DOI MEXICANI AU MURIT DUPĂ CE AU FOST LOVIŢI DE FULGER LA UN MECI DE FOTBAL

Doi mexicani au murit, joi, după ce au fost loviţi de fulger la un meci de fotbal la Atlacomulco, au anunţat, vineri, autorităţile locale. Cei doi, un jucător de 17 ani şi arbitrul meciului, de 28 de ani, au fost loviţi de trăsnet în timpul unei violente furtuni. De asemenea, alte două persoane au fost rănite. Autorităţile au cerut populaţiei să evite ieşirile din case în timpul acestor furtuni.