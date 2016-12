CN DE BILIARD

Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa va fi, sâmbătă, gaza etapei a treia a Campionatului Naţional de biliard - zona Dobrogea. În această etapă se va juca la bila 9, iar taxa de participare va fi de 50 lei pentru seniori şi 30 lei pentru juniori. Ţinuta este obligatorie: pantofi de culoare închisă, pantaloni negri, tricou polo. Au drept de participare doar sportivii legitimaţi şi cu viza pe anul competiţional 2013. La momentul acesta, lista celor cu actele în regulă şi, implicit, drept de participare, îi cuprinde pe următorii: Daniel Stere, Valentin Scupra, Cristian Pirujinschi, Dincă Steriu, Paul Neumann, Nicolae Son, Ionuţ Iordan, Teodor Cap-Bun, Adrian Scupra, Andrei Panghea, Victor Mădîrjac, Bogdan Borcan, Valentin Ianuş şi Alexandru Muşu. Tragerea la sorţi are loc sâmbătă, la ora 10.45, iar primii doi clasaţi în clasament, după disputarea primei etape, sunt capi de serie (Dincă Steriu - 1990p şi Vali Scupra - 1375p). Meciurile din primul tur încep la ora 11.00. Sistemul de joc: piramidă dublă până la finală, spargere alternativă, primul la 7. Finalele de pe faţă şi spate, respectiv finala pentru locurile 1-2, se joacă primul la 9.

HALEP, ÎN OPTIMI LA ROMA

Constănţeanca Simona Halep, locul 64 WTA şi venită din calificări, a învins-o, marţi seară, pe Agnieszka Radwanska (Polonia), cap de serie nr. 4, şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Roma, dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari. Halep s-a impus, în turul al doilea, cu 6-7 (2/7), 6-1, 6-2, după două ore de joc. În optimile de finală, Halep o va întâlni pe italianca Roberta Vinci, a 13-a favorită a competiţiei şi poziţia 15 în ierarhia mondială. Pentru calificarea în optimi la Roma, constănţeanca va primi 155 de puncte WTA şi un cec în valoare de 19.597 de euro.

UNGUR ŞI COPIL, FAVORIŢI LA BRD ARAD CHALLENGER

Tenismanul Adrian Ungur, locul 96 ATP, va fi cap de serie nr.l 2 la BRD Arad Challenger, turneu cu premii în valoare de 30.000 de euro, care va avea loc între 2 şi 9 iunie, în timp ce Marius Copil, locul 134 ATP, va fi al cincilea favorit. Principalul favorit va fi Tobias Kamke (Germania, locul 77 ATP), ceilalţi jucători de pe lista capilor de serie fiind Guillaume Rufin (Franţa, locul 104 ATP), Joao Souza (Brazilia, locul 113 ATP), Flavio Cipolla (Italia, locul 139 ATP), Daniel Munoz-De La Nava (Spania, locul 144 ATP) şi Malek Jaziri (Tunisia, locul 158 ATP). Al treilea tenismen român care va figura pe tabloul principal de simplu va fi Victor Crivoi, locul 219 ATP. Ediţia trecută a BRD Arad Challenger a fost câştigată de argentinianul Facundo Bagnis, care l-a învins în finală pe Victor Hănescu. Bagnis, locul 172 ATP, va încerca să-şi apere titlul în acest an.

MERGEA ŞI MARX, ÎN SEMIFINALE LA BORDEAUX

Perechea Florin Mergea / Philipp Marx (România / Germania) s-a calificat, ieri, în semifinalele turneului challenger de la Bordeaux, cu premii de 85.000 de euro, după ce a învins, cu 7-6 (8/6), 6-1, cuplul francez Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Renavand, beneficiar al unui wild card. Mergea şi Marx vor da piept în penultimul act al competiţiei cu învingătorii din meciul Juan Sebastian Cabal / Robert Farah (Columbia, cap de serie nr. 1) - Nicholas Monroe / Simon Stadler (SUA / Germania). Calificarea în semifinale este recompensată cu 40 de puncte ATP şi 1.840 de euro.

ŞAHISTUL CONSTANTIN LUPULESCU ARE ŞANSE LA PODIUMUL CE

Marele maestru român Constantin Lupulescu se află pe locul 3 în clasamentul Campionatului European individual de şah, care are loc la Legnica (Polonia), acumulând 7 puncte după 9 runde. Lider se menţine Aleksandr Moiseenko (Ucraina), cu 7,5p, urmat de rusul Evgheni Alekseev, cu 7p. În ultima rundă, care a avut loc aseară, Lupulescu l-a întâlnit pe Alekseev, după ce în meciul anterior remizase cu Moiseenko. Iată şi poziţiile ocupate de ceilalţi şahişti români prezenţi la competiţie: Dieter Nisipeanu ocupă locul 113 cu 5 puncte, Mircea Pîrligras (111 - 5), Vlad Jianu (89 - 5), Cătălin Ardelean (119 - 5), Teodor Anton (195 - 4), Irina Bulmaga (116 - 5), Alexandru Manea (205 - 3,5), Adrian Petrişor (191 - 4), Bogdan Posedaru (256 - 3), Alexandru Stanciu (187 - 4), Bogdan Deac (162 - 4,5). În total, la acest Campionat European individual participă 293 de jucători şi jucătoare.

CANADIANUL ADHAM SHARARA, REALES PREŞEDINTE AL ITTF

Canadianul Adham Sharara a fost reales, ieri, preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Tenis de Masă (ITTF), pentru un alt mandat de patru ani, a anunţat forul mondial. În vârstă de 60 de ani, Sharara este în fruntea ITTF din 1999 şi a fost ales cu 149 de voturi faţă de 53, câte a primit italianul Stefano Bosi, preşedintele Federaţiei Europene de Tenis de Masă.

TOATE FAVORITELE, ÎN SFERTURILE CM DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Astăzi sunt programate sferturile de finală ale Campionatului Mondial de hochei pe gheaţă, după următorul program: Rusia - SUA (ora 13.00, Helsinki); Elveţia - Cehia (ora 15.45, Stockholm); Finlanda - Slovacia (ora 18.30, Helsinki); Canada - Suedia (ora 21.15, Stockholm). Iată ultimele rezultate din faza grupelor: Grupa H: Finlanda - Letonia 3-2 (după prelungiri); Slovacia - SUA 4-1; Rusia - Austria 8-4; Germania - Franţa 3-2 (d.p.). Clasament final: 1. Finlanda 16p; 2. Rusia 15p; 3. SUA 15p; 4. Slovacia 10p; 5. Germania 9p; 6. Letonia 7p; 7. Franţa 7p; 8. Austria 5p. Grupa S: Suedia - Danemarca 4-2; Canada - Slovenia 4-3 (d.p.); Cehia - Norvegia 7-0; Elveţia - Belarus 4-1. Clasament final: 1. Elveţia 20p; 2. Canada 18p; 3. Suedia 15p; 4. Cehia 11p; 5. Norvegia 9p; 6. Danemarca 6p; 7. Belarus 3p; 8. Slovenia 2p. Se acordă trei puncte pentru victoria obţinută în timpul regulamentar şi două pentru cea reuşită după prelungiri sau după lovituri de departajare (în acest caz, şi echipa învinsă primeşte un punct în clasament). Primele patru clasate din fiecare grupă s-au calificat pentru faza eliminatorie a competiţiei, în timp ce Austria şi Slovenia au retrogradat.

PLAY-OFF ÎN NBA

Deşi nu mai are un jucător emblematic precum Reggie Miller, Indiana Pacers continuă să fie o obişnuită a play-off-ului NBA, iar acum are şanse uriaşe să ajungă în finala Conferinţei Estice. Pacers a câştigat şi meciul al patrulea al seriei cu Knicks, având acum 3-1 la general şi este cu un pas în finala conferinţei, unde - cel mai probabil - va întâlni campioana en titre, Heat având tot 3-1 la general. Spurs a preluat pentru a treia oară conducerea în disputa cu Warriors, dar echipa din Oakland poate egala în meciul din această seară. Rezultate de marţi noaptea din play-off-ul NBA - Eastern Conference: Indiana Pacers - New York Knicks 93-82 (3-1 la general) şi San Antonio Spurs - Golden State Warriors 109-91 (3-2 la general).

PAU GASOL NU VA PARTICIPA LA CE DE BASCHET

Pivotul spaniol al echipei Los Angeles Lakers, Pau Gasol, a anunţat că nu va participa la Campionatul European de baschet din Slovenia, care va avea loc în perioada 4-22 septembrie. „După operaţia suferită la genunchi în 9 mai am sperat că recuperarea va merge bine şi voi putea juca la Europene. Din păcate, trebuie să anunţ că nu voi fi în lotul Spaniei pentru Campionatul European. Prioritatea mea este recuperarea pentru sezonul viitor şi participarea cu naţionala la Campionatul Mondial din 2014”, a scris Gasol pe site-ul său oficial. În vârstă de 32 de ani, Gasol a câştigat titlul mondial în 2006, pe cel european în 2009 şi 2011 şi este vicecampion olimpic în 2008 şi 2012. Spaniolul este al doilea mare baschetbalist care renunţă la EURO 2013, după rusul Andrei Kirilenko (Minnesota Timberwolves).

UN SINGUR EUROPEAN ÎN ECHIPELE DEBUTANŢILOR DIN NBA

NBA a anunţat echipa debutanţilor pentru sezonul 2012-2013, pe baza voturilor celor 30 de antrenori care au terminat sezonul regulat. Astfel, prima echipă arată astfel: Damien Lillard (Portland Trail Blazers, el a fost desemnat şi debutantul anului), Bradley Beal (Washington Wizards), Dion Waiters (Cleveland Cavaliers), Harrison Barnes (Golden State Warriors), Anthony Davis (New Orleans Pelicans). Conform tradiţiei, NBA a alcătuit şi o a doua echipă a debutanţilor, care este formată din Jonas Valanciunas (Toronto Raptors), Andre Drummond (Detroit Pistons), Michael Kidd-Gilchrist (Charlotte Bobcats), Kyle Singler (Detroit) şi Tyler Zeller (Cleveland). Lituanianul Valanciunas (21 de ani) este singurul european dintre cei 10 jucători de mai sus. Cei 30 de antrenori care au votat nu au avut voie să aleagă jucătorii formaţiilor pe care le pregătesc.

CICLISTUL SYLVAIN GEORGES, DEPISTAT POZITIV LA TURUL ITALIEI

Sportivul francez Sylvain Georges a fost depistat pozitiv în timpul Turului Italiei, a anunţat, miercuri, Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI). Sylvain Georges a fost depistat pozitiv cu heptaminol, în timpul unui control efectuat la 10 mai, în ziua etapei a şaptea a Turului Italiei, între Marina di San Salvo şi Pescara. El a încheiat acea etapă pe locul 95. Rutierul echipei AG2R La Mondiale nu a luat startul, miercuri dimineaţă, în etapa a 11-a, la Tarvisio. Heptaminol, substanţă utilizată pentru îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, figurează de mai mult timp pe lista substanţelor interzise, dar se vinde pe reţetă în farmaciile din Franţa. Sylvain Georges are 29 de ani, şi conform UCI are dreptul de a cere şi a asista la analizarea eşantionului B.

ECCLESTONE, ACUZAT DE MITUIREA UNUI BANCHER

Administratorul drepturilor comericale ale Formulei 1, Bernie Ecclestone, a fost acuzat de parchetul din Munchen că a mituit un bancher într-un caz de corupţie, susţine cotidianul german Suddeutsche Zeitung. Actul de acuzare urmeză să fie tradus în engleză, ceea ce va mai dura ceva timp, înainte de a fi remis lui Ecclestone şi avocaţilor săi, a precizat publicaţia germană. „Acuzaţiile de mituire l-ar putea costa pe Ecclestone postul de şef al Formulei 1”, a notat Suddeutsche Zeitung, care a adăugat că tribunalul din Munchen va decide dacă îl va chema sau nu în faţa instanţei pe omul de afaceri britanic. Fostul bancher Gerhard Gribkowsky a fost condamnat, în luna iunie 2012, la opt ani şi jumătate de închisoare pentru faptul că a primit 44 de milioane de dolari (35 de millioane de euro) mită de la Ecclestone. După un an şi jumătate de detenţie preventivă şi opt luni de proces, Gribkowsky a recunoscut, în faţa instanţei, că a primit bani pentru a convinge banca de stat la care era angajat să accepte vânzarea cotei de 48 la sută din drepturile comerciale ale Formulei 1, aflată în portofoliul BayernLB, către fondul de investiţii britanic CVC Partners. BayernLB intrase în posesia acţiunilor după falimentul din 2002 al grupului media patronat de Leo Kirch, care deţinea drepturile comerciale ale Marelui Circ. Banca a încercat să vândă acţiunile la cel mai bun preţ pentru a recupera cât mai mult din suma cu care a creditat grupul Kirch. Valoarea tranzacţiei finalizate în noiembrie 2005 cu CVC a fost de 839 de milioane de dolari. Banca a calculat că pierderea suferită în urma tranzacţiei se ridică la suma de 400 de milioane de dolari, din cauza faptului că angajatul său a subevaluat acţiunile. În noiembrie 2011, Ecclestone a recunoscut că i-a dat bani lui Gribkowsky, dar nu ca mită, ci pentru că bancherul l-ar fi şantajat cu false dezvăluiri către fiscul britanic privind neplata unor taxe. Surse apropiate acestui dosar au afirmat, anul trecut, că autorităţile germane ar urmări mai degrabă încheierea unei înţelegeri financiare decât un lung şi costisitor proces cu omul de afaceri britanic în vârstă de 82 de ani.