LIGA 1 LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 31-a a Ligii 1 la fotbal - sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - Oţelul Galaţi (ora 18.00, Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Vaslui (ora 20.30, Digi Sport 1); duminică: Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti (ora 19.00, Dolce Sport 1), U. Cluj - CSMS Iaşi (ora 19.00, Digi Sport 1), Astra Giurgiu - Rapid Bucureşti (ora 21.30, Digi Sport 1); luni: CS Turnu Severin - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.00, Digi Sport 1), FC Braşov - CFR Cluj (ora 19.30, Dolce Sport 1), FC Viitorul Constanţa - Gloria Bistriţa (ora 21.30, Digi Sport 1). Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat primul joc al etapei a 31-a, derby-ul Dinamo - Steaua.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă sunt programate meciurile din etapa a 26-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria 1, ora 11.00: FC Farul Constanţa - Chindia Tîrgovişte, FC Botoşani - Săgeata Năvodari (în direct la Dolce Sport 2), Delta Tulcea - Sportul Studenţesc Bucureşti, Rapid CFR Suceava - CF Brăila, Dunărea Galaţi - CSM Unirea Slobozia, Dinamo II Bucureşti - ACS Buftea. CS Otopeni stă. Clasament: 1. FC Botoşani 44p (golaveraj: 37-16), 2. SĂGEATA NĂVODARI 40p (39-22), 3. CS Otopeni 38p (32-21), 4. Delta Tulcea 36p (34-18), 5. CF Brăila 33p (33-29), 6. Unirea Slobozia 25p (31-33), 7. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-42), 8. Dunărea Galaţi 22p (19-27), 9. ACS Buftea 22p (26-36), 10. Rapid CFR Suceava 21p (24-29), 11. Chindia Tîrgovişte 20p (27-32), 12. Dinamo II Bucureşti 19p (26-36), 13. FC FARUL CONSTANŢA 19p (26-37). Seria a II-a, ora 11.00: CS Mioveni - FC Argeş Piteşti, Corona Braşov - Luceafărul Oradea; duminică, ora 18.00: FC Olt - Damila Măciuca (în direct la Dolce Sport 2); luni, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - FCM Tg. Mureş. FC Maramureş, UTA şi FC Bihor stau. Meciul Unirea Alba Iulia - CSM Rm. Vîlcea a fost omologat cu 3-0, la “masa verde”, în favoarea oaspeţilor. Clasament: 1. ACS Poli Timişoara 40p (golaveraj: 34-16), 2. Corona Braşov 40p (33-17), 3. Damila Măciuca 37p, 4. UTA 36p.

CUPA ROMÂNIEI-TIMIŞOREANA LA FOTBAL

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, pe site-ul oficial, programul meciurilor contând pentru manşa secundă a semifinalelor Cupei României-Timişoreana şi cel al finalei competiţiei. Astfel, partida dintre Petrolul Ploieşti şi Oţelul Galaţi se va disputa pe 21 mai, cu începere de la ora 20.30, iar meciul Astra Giurgiu - CFR Cluj va avea loc pe 22 mai, tot de la 20.30. În tur, Petrolul s-a impus, cu 3-0, în faţa Oţelului, iar CFR şi Astra au terminat la egalitate, scor 0-0. Finala Cupei României este programată pe 1 iunie, de la ora 20.45, pe Arena Naţională din Bucureşti. În deschiderea finalei, de la ora 17.30, este programat jocul amical feminin dintre echipele naţionale de senioare ale României şi Greciei.

PAPP, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN SERIE A

Fundaşul echipei Chievo Verona, Paul Papp, a fost suspendat o etapă în Serie A pentru cumul de cartonaşe galbene, după ce a fost avertizat în partida câştigată, marţi, în deplasare, scor 1-0, cu AS Roma, în etapa a 36-a a campionatului Italiei. Papp nu va putea evolua în meciul pe care Chievo Verona îl va disputa, duminică, pe teren propriu, cu formaţia AC Torino, în etapa a 37-a a campionatului italian.

UN TÂNĂR JUCĂTOR DE ORIGINE ROMÂNĂ DIN ITALIA A INSULTAT UN ARBITRU MAROCAN

Un tânăr jucător de origine română din Italia, care evoluează la echipa Brivio, a insultat un arbitru marocan după ce a fost eliminat într-un meci de juniori, a anunţat, vineri, cotidianul Tuttosport. Fotbalistul de origine română a fost suspendat cinci meciuri pentru „comportament discriminatoriu” la adresa arbitrului marocan Lahcen Ouahda. De asemenea, clubul Brivio a fost amendat cu 100 de euro.

FILM DESPRE VIAŢA LUI MESSI

Viaţa internaţionalului argentinian Lionel Messi va fi redată într-un film artistic ce urmează să fie lansat în 2014, an în care va avea loc Cupa Mondială de fotbal din Brazilia, au anunţat producătorii peliculei. Filmul va fi o ecranizare a cărţii jurnalistului Luca Caioli “Magic Messi”, casa de producţie Epic Pictures Group obţinând drepturile exclusive în acest sens. „Producătorii discută în prezent cu scenarişti şi cu realizatori, scopul fiind ca filmul să fie lansat odată cu începerea Cupei Mondiale de fotbal din 2014. Va fi un film gen “Rocky”, povestea unul băiat cu origini modeste, care îşi depăşeşte condiţia fizică şi devine unul dintre cei mai mari jucători ai tuturor timpurilor”, a precizat Epic Pictures, într-un comunicat. Actorul care va juca rolul lui Messi încă nu a fost ales. „Obiectivul este să facem un film puternic şi pozitiv, care îi va motiva pe spectatori să îşi urmeze visurile, indiferent cât de imposibile par”, a explicat producătorul Patrick Ewald. În vârstă de 25 de ani, Messi, component al echipei FC Barcelona, este considerat cel mai bun fotbalist din lume.

DAVID MOYES, CONTRACT PE ŞASE ANI CU MANCHESTER UNITED

Antrenorul scoţian David Moyes (50 de ani) a semnat un contract valabil pe şase ani cu Manchester United, înţelegerea urmând să intre în vigoare de la 1 iulie, informează site-ul oficial al campioanei Angliei. Potrivit sursei citate, Consiliul de Conducere al clubului Manchester United a aprobat în unanimitate propunerea fostului manager Alex Ferguson. „Când am discutat despre înlocuitorii care credeam că au calităţile necesare, cu toţii am fost de acord când am vorbit despre David Moyes. David este un om de mare integritate cu o etică de muncă puternică. I-am admirat munca de multă vreme, iar în 1998 i-am propus să fie asistentul meu aici. Era un tânăr atunci, la începutul carierei, iar de atunci a făcut o treabă magnifică la Everton. Nu e nicio îndoială că are calităţile pe care le aşteptăm de la managerul acestui club”, a spus Ferguson, pentru site-ul manutd.com. David Moyes, în prezent sub contract cu Everton, va părăsi la finalul sezonului formaţia pe care o pregătea din 2002. Sir Alex Ferguson, cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului englez, şi-a anunţat, miercuri, retragerea la 71 de ani, după 27 de ani petrecuţi la conducerea tehnică a echipei Manchester United.

LAUDRUP ŞI MARTINEZ, FAVORIŢI SĂ-L ÎNLOCUIASCĂ PE MOYES LA EVERTON

Antrenorii Michael Laudrup (Swansea) şi Roberto Martinez (Wigan) sunt favoriţi să-l înlocuiască pe scoţianul David Moyes la conducerea tehnică a echipei Everton. Preşedintele clubului Wigan, Dave Whelan, a declarat că s-a resemnat cu plecarea lui Martinez, însă crede că acesta poate antrena o echipă mai bună decât Everton. Roberto Martinez a mai pregătit-o în carieră pe Swansea (a doua ligă engleză, în 2008), iar din 2009 ocupă postul de manager al echipei Wigan, pe care a calificat-o în acest sezon în finala Cupei Angliei cu Manchester City, ce se va disputa sâmbătă. La rândul său, Michael Laudrup şi-a început cariera de antrenor la Brondby, alături de care a câştigat de două ori Cupa Danemarcei. Ulterior a mai antrenat pe Getafe (Spania), Spartak Moscova (Rusia) şi Real Mallorca, iar din vară o pregăteşte pe Swansea, alături de care a câştigat în acest sezon primul trofeu din istorie al “Lebedelor”, Cupa Ligii Angliei. Laudrup mai are încă 14 luni de contract cu Swansea, dar numele său a fost vehiculat şi pentru preluarea băncii tehnice a celor de la Real Madrid. Totodată, fostul antrenor al echipelor Manchester City, Blackburn Rovers, Fulham şi QPR, Mark Hughes, nu exclude nici el posibilitatea de a antrena pe Everton.

LAMPARD, ÎNCÂNTAT DE POSIBILA REVENIRE A LUI MOURINHO

Mijlocaşul englez Frank Lampard (34 de ani) s-a declarat încântat de posibilitatea de a lucra din nou la Chelsea Londra sub comanda portughezului Jose Mourinho, a cărui revenire pe Stamford Bridge este anunţată de presa sportivă internaţională, în special de cea britanică. „Ar fi un lucru bun pentru club. Cred că este un antrenor fantastic, cu siguranţă unul dintre cei mai mari din lumea fotbalului, dacă nu cel mai mare. Sunt sigur că echipa şi fanii vor fi fericiţi să-l vadă din nou aici”, a declarat Lampard. Mijlocaşul se află la final de contract cu Chelsea, iar o revenire a lui Mourinho l-ar convinge cu siguranţă să-şi continue cariera la gruparea londoneză. Lampard se află doar la un gol distanţă de recordul lui Bobby Tambling, care a marcat 202 goluri pentru Chelsea, în toate competiţiile.

VIDAL, CEL MAI BUN JUCĂTOR AL ECHIPEI JUVENTUS TORINO ÎN ACEST SEZON

Suporterii echipei Juventus Torino l-au ales pe mijlocaşul chilian Arturo Vidal cel mai bun jucător al campioanei în acest sezon, informează site-ul calciomercato.com. Vidal, care a marcat 15 goluri în acest sezon în toate competiţiile, i-a devansat în această ierarhie pe Claudio Marchisio şi Andrea Pirlo. Mijlocaşul chilian îşi va primi premiul înaintea partidei Juventus Torino - Cagliari, din etapa a 37-a din Serie A, care va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00.

ATALANTA ŞI JUVENTUS, AMENDATE CU CÂTE 50.000 DE EURO DIN CAUZA FANILOR

Echipele italiene Atalanta Bergamo şi Juventus Torino au fost amendate cu câte 50.000 de euro după ce suporterii lor au aruncat cu petarde şi s-au bombardat reciproc cu bucăţi de gresie smulse din toaletele stadionului, în cursul meciului disputat miercuri în Serie A, incidente în urma cărora cinci persoane au fost rănite. Comisia de Disciplină a Ligii italiene de fotbal a precizat că, datorită modului în care jucătorii şi oficialii au contribuit la calmarea fanilor, cele două cluburi nu au primit sancţiuni mai dure. Meciul de la Bergamo, câştigat cu 1-0 de Juventus, a fost întrerupt timp de opt minute, în prima repriză, pentru calmarea spiritelor în tribune

DRAXLER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU SCHALKE

Tânărul mijlocaş german Julian Draxler (19 ani) şi-a prelungit contractul cu echipa Schalke 04, noua înţelegere fiind valabilă până în vara anului 2018. În urma noului acord, salariul jucătorului va fi cuprins între 3 şi 4 milioane euro pe sezon, însă nu s-a precizat dacă este inclusă şi o clauză de reziliere. Draxler, care a debutat anul trecut şi în prima reprezentativă a Germaniei, se afla în vizorul mai multor formaţii de top, între care Real Madrid, Arsenal Londra şi Borussia Dortmund.

TURKISH AIRLINES A SEMNAT UN PARTENERIAT CU BORUSSIA DORTMUND

Compania aeriană Turkish Airlines (THY) a anunţat semnarea unui acord de parteneriat pe trei ani cu clubul german Borussia Dortmund. Conform acestui acord, echipa germană va face deplasările numai cu avioane puse la dispoziţie de compania turcă, iar THY va oferi pe această perioadă servicii în valoare de 10 milioane de euro. Acordul intervine în momentul în care compania aeriană turcă a decis să nu-şi mai reînnoiască în sezonul următor acordurile cu alte două cluburi prestigioase de fotbal, Manchester United şi FC Barcelona. Turkish Airlines are o politică deosebit de ambiţioasă în materie de sponsorizare sportivă. Ea a plătit serviciile a două staruri mondiale, fotbalistul argentinian Leo Messi (Barcelona) şi baschetbalistul american Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), pentru a-i vinde imaginea în publicitate. Desemnată de două ori cea mai bună companie europeană a anului, THY a înregistrat în 2012 o creştere de 20 la sută a frecvenţei sale, la aproape 39 de milioane de pasageri transportaţi, şi speră în acest an să atingă 46 de milioane, pentru o previziune a cifrei de afaceri de 9,7 miliarde dolari. Compania a decis de asemenea să-şi dubleze flota, semnând recent două comenzi uriaşe pentru cumpărarea a 117 Airbus-uri din familia A320 (82 ferm + 35 opţional) şi a 95 de Boeing-uri 737 (70 ferm şi 25 opţional), pentru o sumă de aproape 20 miliarde dolari la preţul catalogului.

A PATRA CUPĂ A OLANDEI PENTRU AZ ALKMAAR

Formaţia AZ Alkmaar a câştigat pentru a patra oară Cupa Olandei, după ce s-a impus, cu 2-1, în finala cu PSV Eindhoven, disputată la Rotterdam. Golurile învingătorilor au fost marcate de Maher (min. 12) şi Altidore (min. 14). Pentru PSV a înscris Locadia (min. 31). AZ Alkmaar a mai câştigat Cupa Olandei în 1978, 1981 şi 1982.

GENK A CÂŞTIGAT CUPA BELGIEI

Echipa RC Genk a câştigat Cupa Belgiei, după ce a învins, în finala disputată pe stadionul “Roi Baudouin” din Bruxelles, cu 2-0, formaţia Cercle Bruges. Golurile învingătorilor au fost marcate de Kumordzi (min. 84) şi Vossen (min. 89). Genk a cucerit a patra Cupă a Belgiei din tot atâtea finale jucate, după victoriile din 1998, 2000 şi 2009.

ESBJERG FB, LA PRIMUL SĂU TROFEU DUPĂ 34 DE ANI

Formaţia Esbjerg FB a câştigat, pentru a treia oară Cupa Danemarcei, învingând în finală, la Copenhaga, cu 1-0, echipa Randers FC. Unicul gol al partidei a fost înscris de Toutouh, în min. 54. Esbjerg a mai câştigat Cupa Danemarcei în 1964 şi 1976. Ultimul trofeu obţinut de această echipă, cel al campionatului Danemarcei, data din 1979.

PORTARUL ECHIPEI SAN LORENZO, ELIBERAT DUPĂ 40 DE ZILE DE DETENŢIE

Portarul echipei San Lorenzo, Pablo Migliore, a fost eliberat, joi, după 40 de zile de detenţie, dar va rămâne sub investigaţie pentru “tăinuire agravantă” fiind suspectat că a protejat un suporter al formaţiei Boca Juniors acuzat de crimă. Migliore a fost eliberat după plata unei cauţiuni în valoare de 73.500 de euro. „A promis că nu va împiedica ancheta şi va face tot ce îi va cere judecătorul”, a declarat Angel Moyano, avocatul fotbalistului. Portarul lui San Lorenzo, în vârstă de 31 de ani, a fost văzut de mai multe ori în compania “barrabravas”, versiunea argentiniană a huliganilor”, inclusiv a suspectului în cazul de crimă, Maximiliano Mazzaro. Pablo Migliore, care a fost plasat în detenţie preventivă la sfârşitul lunii martie, a fost pus sub acuzare pentru favorizarea criminalului. Portarul argentinian a fost arestat, la Rosario, după meciul de campionat cu Newell’s Old Boys. El este acuzat că a ascuns în propria casă un membru al unei facţiuni violente a suporterilor clubului Boca Juniors, fosta sa formaţie, care era acuzat de uciderea unui vecin, în august 2011, la Buenos Aires. Conform codului penal argentinian, infracţiunea de favorizare a criminalului se pedepseşte cu închisoare între şase luni şi şase ani. Avocaţii lui Pablo Migliore au afirmat că portarul l-a ascuns pe criminal de frica represaliilor la care ar fi fost supus în cazul în care ar fi refuzat. Unul dintre fraţii lui Migliore a fost împuşcat mortal în martie 2012 în timpul unei înfruntări între grupuri rivale.