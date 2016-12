TECĂU ŞI MIRNÎI, ÎN SFERTURI LA MADRID

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 5, s-a calificat, ieri, în sferturile de finale ale Mastersului de la Madrid, turneu dotat cu premii în valoare totală de 4.303.867 de euro. Tecău şi Mirnîi au învins în turul al doilea cuplul Julian Knowle / Filip Polasek (Austria / Cehia), scor 3-6, 6-4, 11-9, după o oră şi 16 minute de joc. În sferturi, Tecău şi Mirnîi vor întâlni perechea învingătoare din meciul David Marrero / Fernando Verdasco (Spania) - Marcel Granollers / Marc Lopez (Spania - favoriţi nr. 2). Pentru accederea în sferturi, Tecău şi Mirnîi vor primi un cec de 24.920 de euro şi 180 de puncte ATP.

ALEGERI LA AJ VOLEI CONSTANŢA

Ca urmare a neîndeplinirii normei de prezenţă statutară, 2/3 din totalul membrilor asociaţiei, Adunarea Generală Ordinară de Alegeri a Asociaţiei Judeţene de Volei Constanţa a fost reprogramată pentru data de 13 mai 2013, orele 18.00, la Sala Sporturilor din Constanţa. Până la data de 13 mai 2013, inclusiv, toţi membrii asociaţiei au obligaţia de a achita cotizaţia aferentă anului 2012, în valoare de 45 lei. Neplata acestei cotizaţii conduce la suspendarea dreptului de vot şi implicit dezafilierea structurii sportive din Asociaţia Judeţeană de Volei Constanţa.

ROMÂNIA, ÎN GRUPA A 2-A VALORICĂ PENTRU CE DE HANDBAL FEMININ

Federaţia Europeană de Handbal (EHF) a anunţat procedura de tragere la sorţi a grupelor din preliminariile Campionatului European din 2014, naţionala feminină a României aflându-se în urna a doua valorică. Tragerea la sorţi a grupelor din preliminariile CE din 2014 va avea loc pe 26 mai, la Veszprem Arena, în Ungaria, la start fiind 26 de echipe naţionale. Potrivit EHF componenţa urnelor valorice este următoarea - Urna 1: Norvegia, Danemarca, Muntenegru, Franţa, Suedia, Rusia, Spania; Urna 2: România, Serbia, Germania, Islanda, Olanda, Ucraina, Cehia; Urna 3: Macedonia, Turcia, Slovenia, Polonia, Austria, Belarus, Slovacia; Urna 4: Elveţia, Portugalia, Italia, Lituania, Finlanda. Cele 26 de echipe vor forma cinci grupe de câte patru echipe şi două grupe de câte trei echipe, din care primele două clasate se vor califica la turneul final. Meciurile din grupele preliminare se vor juca în sistem tur-retur, fiecare cu fiecare, astfel: etapele 1-2 (23-27 octombrie 2013), etapele 3-4 (26-30 martie 2014) şi etapele 5-6 (11-15 iunie 2014). La turneul final, programat între 7-21 decembrie 2014, sunt calificate direct echipele naţiunilor organizatoare, adică Ungaria şi Croaţia. Oraşele-gazdă ale partidelor de la turneul final sunt Budapesta, Debrecen şi Gyor (în Ungaria), respectiv Zagreb, Varadzin şi Porec (Croaţia).

BIANCA MOLIE, TREI MEDALII LA CM DE HALTERE PENTRU JUNIORI

Bianca Mădălina Molie a câştigat o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale de haltere pentru juniori, competiţie care se desfăşoară la Lima, în Peru. Molie a concurat la categoria 63 kg şi s-a impus la stilul smuls, cu 103 kg, iar la stilul aruncat s-a situat pe poziţia secundă, cu 118 kg. Cu un total de 221 kg ridicate, românca a obţinut medalia de argint şi la total.

BUTE VA FI OPERAT LA MÂNA STÂNGĂ

Pugilistul Lucian Bute a suferit o accidentare la mâna stângă în cantonamentul din Florida, el urmând să fie operat în zilele următoare, iar ca urmare a acestei probleme meciul cu Jean Pascal, programat pe 25 mai, la Montreal, a fost amânat. Potrivit presei canadiene, pe 2 aprilie erau deja vândute 15.000 de bilete pentru meciul Bute - Pascal! Promotorii sperau ca sala să fie plină la evenimentul considerat unul dintre cele mai importante, dacă nu chiar cel mai important din istoria boxului din Quebec.

12 ŞAHIŞTI ROMÂNI PARTICIPĂ LA CE INDIVIDUAL DIN POLONIA

România este reprezentată de 12 jucători la Campionatul European individual de şah, care se desfăşoară în perioada 4-17 mai la Legnica, în Polonia. Aceştia sunt Dieter Nisipeanu, Constantin Lupulescu, Mircea Pîrligras, Vlad Jianu, Cătălin Ardelean, Teodor Anton, Irina Bulmaga, Alexandru Manea, Adrian Petrişor, Bogdan Posedaru, Alexandru Stanciu şi Bogdan Deac. După două runde, cel mai bine clasat jucător român era Vlad Jianu, locul 44 cu 1,5 puncte. Lider este rusul Serghei Grigorianţ, cu punctaj maxim. În total sunt prezenţi la această competiţie 293 de jucători şi jucătoare de pe întreg continentul european.

TG. MUREŞ, PRIMA FINALISTĂ ÎN LN DE BASCHET MASCULIN

Ieri, în Liga Naţională de baschet masculin, s-au disputat noi partide din play-off şi play-out (după sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”), consemnându-se următoarele rezultate - play-off, semifinale, meciul 3: Gaz Metan Mediaş - BC Mureş Tg. Mureş 84-92 (scor 0-3 la general, echipa din Tg. Mureş este prima finalistă) şi CSU Ploieşti - CSM Oradea 86-68 (2-1 la general); play-out, meciul 3: Dinamo Bucureşti - CSS Giurgiu 90-106 (0-3 la general). Astăzi, de la ora 20.00, este programat meciul 4 din play-off, semifinale: CSU Ploieşti - CSM Oradea (în direct la Digi Sport 3).

ONYEJEKWE VA JUCA LA ODORHEI

Echipa de handbal masculin HC Odorhei a anunţat transferul jucătorului Osita Chike Onyejekwe, de la CSM Ploieşti. Osita Chike Onyejekwe are 26 de ani, 1,91 m înălţime, 87 kg şi joacă la linia de 9 metri sau extremă. Născut la Zalău, handbalistul este campion cu HCM Constanţa, cu care a jucat şi în Liga Campionilor, iar în carieră a mai trecut pe la echipele Ştiinţa Bacău şi CSM Ploieşti. Osita Chike Onyejekwe este al treilea jucător transferat recent de HC Odorhei, după macedoneanul Lazo Majnov şi portarul Szabo Levente. HC Odorhei se află pe locul 3 înaintea ultimei etape a sezonului, programată sâmbătă, 11 mai, când va întâlni formaţia Energia Pandurii Tg. Jiu. La finalul partidei, jucătorii antrenaţi de Vlad Caba vor primi medaliile de bronz.

TROMBIŢAS REVINE LA NAŢIONALĂ LA 41 DE ANI

Voleibalista Luminiţa Pintea Trombiţaş, fostul căpitan al naţionalei României, revine la reprezentativă la 41 de ani, pentru a ajuta România să se califice la Campionatul European. Naţionala feminină s-a reunit miercuri, la Craiova, pentru a pregăti barajul cu Cehia, din preliminariile Campionatului European din acest an, găzduit de Germania şi Elveţia. Printre jucătoarele convocate de antrenorul Marian Constantin se numără şi Luminiţa Pintea Trombiţaş, care a fost căpitanul naţionalei României şi revine sub tricolor după patru ani, ultima dată evoluând în preliminariile Campionatului Mondial din Japonia. Voleibalista care va împlini 42 de ani pe 5 iulie a jucat în acest sezon la Universitatea Cluj şi s-a declarat încântată de revenirea la echipa naţională. „Revin la echipa naţională după o pauză, în 2009 am jucat ultima dată pentru România. Sper să facem o figură bună, să trecem de barajul cu Cehia”, a declarat Luminiţa, care se va alătura lotului naţional din 20 mai. Fostul căpitan al naţionalei feminine a evoluat în carieră la echipele Universitatea Cluj, Jedinstvo Uzice, Rapid Bucureşti, Rio Marsi Palermo, Sartori Mercedes Padova, Dinamo Moscova, Hotel Cantur Las Palmas, Volero Zurich, AO Markopoulos şi RC Cannes. Reprezentativa României va înfrunta în dublă manşă Cehia, în barajul pentru CE din acest an, pe 1 iunie, la Craiova, respectiv pe 8 iunie, la Brno. Învingătoarea va juca în Grupa D a turneului final, găzduită de Schwerin (Germania), alături de Serbia, Bulgaria şi Polonia, meciurile fiind programate începând cu 6 septembrie.

PLAY-OFF ÎN NBA

Rezultatele mai puţin scontate continuă să apară în runda a doua a play-off-ului NBA, următoarea pe listă fiind Thunder, învinsă pe teren propriu de Grizzlies. Echipa din Memphis a fost la un pas să câştige şi în primul meci al seriei, dar a ratat două şanse în ultimele secunde. În meciul al doilea Grizzlies a dominat clar şi s-a impus fără probleme, având acum calificarea în propriile mâini! Knicks au egalat situaţia la general în meciul cu Pacers, învingând clar echipa din Indianapolis, dar Pacers este în avantaj după victoria din primul meci al seriei. Rezultate de marţi noaptea din play-off-ul NBA - Eastern Conference: New York Knicks - Indiana Pacers 105-79 (1-1 la general) şi Oklahoma City Thunder - Memphis Grizzlies 93-99 (1-1 la general).

DJOKOVIC, ELIMINAT LA MADRID

Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr. 1 mondial, a fost eliminat în turul al doilea al Mastersului de la Madrid, turneu dotat cu premii totale de 4.303.867 de euro. Djokovic a cedat în disputa cu bulgarul Gregor Dimitrov, în trei seturi, scor 6-7 (6/8), 7-6 (10/8), 3-6. Dimitrov, nr. 28 mondial, l-a eliminat pe Djokovic după un meci care a durat trei ore şi cinci minute. „Am încercat să lupt până la capăt, dar el a fost mai bun. Merită victoria. Din punct de vedere fizic nu m-am simţit prea bine, nu am fost prea bine pregătit. Nu înţeleg de ce publicul m-a fluierat tot timpul. Nu văd ce am făcut ca să merit acest tratament”, a declarat Djokovic după meci. Şi jucătoarea belarusă de tenis Victoria Azarenka, nr. 3 mondial şi finalistă în 2012, a fost eliminată, miercuri, în turul al doilea al Mastersului de la Madrid. Azarenka a fost eliminată de rusoaica Ekaterina Makarova, nr. 24 mondial, în trei seturi, scor 1-6, 6-2, 6-3. Azarenka s-a impus la Doha în februarie, dar apoi s-a retras în semifinale la Indian Wells şi a renunţat la turneul de la Miami.

SINGAPORE, GAZDA TURNEULUI CAMPIOANELOR LA TENIS DIN 2014 PÂNĂ ÎN 2018

Organizatorii circuitului feminin de tenis WTA au ales oraşul Singapore ca gazdă pentru Turneul Campioanelor, competiţie care încheie sezonul. Singapore a câştigat lupta cu contracandidatele Tianjin (China) şi Monterrey (Mexic) pentru dreptul de a organiza finala WTA între 2014 şi 2018, după ce contractul cu Istanbul va expira la finele acestui an. Turneul Campioanelor reuneşte cele mai bune opt jucătoare din clasamentul WTA şi cele mai bune opt perechi feminine din lume, iar locul de disputare va fi arena Singapore Indoor Stadium, de 7.500 locuri. Premiile pentru turneul de la Singapore se cifrează la 6,5 milioane dolari. Singapore devine a noua locaţie care găzduieşte Turneul Campioanelor, după Boca Raton, Los Anngeles, Oakland, New York, Munchen, Madrid, Doha şi Istanbul. Prima ediţie a finalei WTA a avut loc în 1972 la Boca Raton (Florida).

ELVEŢIA, SURPRIZA CM DE HOCHEI

În Finlanda şi Suedia este în plină desfăşurare Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, divizia de elită. Participă cele mai bune 16 formaţii din lume, împărţite în două grupe, iar după ce s-au jucat trei etape doar trei formaţii au rămas neînvinse, Rusia, Finlanda şi Elveţia. În clasamentul Grupei H (se joacă la Helsinki) conduce Rusia, cu 9 puncte, urmată de Finlanda 8p, SUA 6p, Slovacia 6p, Franţa 3p, Austria 3p, Germania 1p şi Letonia 0p. Surprinzător, Grupa S (cea de la Stockholm) este condusă de Elveţia, care a învins până acum trei dintre favoritele la podium, Suedia, Canada şi Cehia! Elveţienii au 8p şi sunt urmaţi de Canada 7p, Suedia 6p, Norvegia 6p, Cehia 3p, Belarus 3p, Danemarca 2p şi Slovenia 1p. Se acordă trei puncte pentru victoria obţinută în timpul regulamentar şi două pentru cea reuşită după prelungiri sau după lovituri de departajare (în acest caz, echipa învinsă primeşte un punct în clasament). Primele patru clasate din fiecare grupă se vor califica pentru faza eliminatorie a competiţiei.

SAN JOSE SHARKS, ÎN TURUL SECUND AL PLAY-OFF-ULUI NHL

San Jose Sharks este prima echipă care a reuşit calificarea în turul al doilea al play-off-ului Ligii Nord-Americane de Hochei pe Gheaţă (NHL), care se joacă după sistemul “cel mai bun din şapte meciuri”. San Jose Sharks a câştigat la general întâlnirea cu Vancouver Canucks, scor 4-0, în Conferinţa de Vest, ultima şi decisiva victorie fiind obţinută în prelungiri, scor 4-3, datorită lui Patrick Marleau. Într-un alt meci din Conferinţa de Vest, Chicago a învins Minnesota, scor 3-0, şi conduce la general cu scorul de 3-1. Rezultatele înregistrate în Conferinţa de Est: New York Islanders - Pittsburgh 6-4 (scorul la general este egal, scor 2-2) şi Ottawa - Montreal 3-2 (după prelungiri) - Ottawa conduce la general, scor 3-1.

SCHIORUL IVICA KOSTELIC A FOST OPERAT LA GENUNCHI

Croatul Ivica Kostelic, care a ocupat locul 5 în clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, ediţia 2012-2013, a fost supus unei intervenţii chirurgicale la meniscul genunchiului drept, într-o clinică din Basel (Elveţia), operaţie care a decurs foarte bine. Aceasta a fost a 11-a operaţie efectuată de Kostelic în cursul carierei sale şi a 10-a la genunchiul drept. Intervenţia nu a fost atât de dificilă pe cât se prevedea, iar recuperarea ar putea dura mai puţin de trei luni, a precizat federaţia croată de schi. În vârstă de 33 ani, Kostelic avea de mai mult timp probleme la genunchiul respectiv, însă a amânat operaţia pentru a putea beneficia de condiţiile meteorologice care i-au permis să se antreneze până în primăvară. El speră să participe la Jocurile Olimpice de la Soci, din anul 2014, precum şi la următoarele două sezoane ale Cupei Mondiale.