OPRIŢA A ÎNSCRIS PENTRU MORDOVIA SARANSK

Mijlocaşul Daniel Opriţa a marcat un gol în partida pe care echipa Mordovia Saransk, antrenată de Dorinel Munteanu, a câştigat-o, vineri, pe teren propriu, cu 2-1 (Pazin 49 , Opriţa 70 / McGeady 6), în faţa formaţiei Spartak Moscova, în etapa a 27-a a campionatului din Rusia. Opriţa, care a jucat tot meciul la Mordovia Saransk, a înscris golul victoriei în min. 70. Mordovia Saransk a rămas pe locul 15 în clasament, penultimul, cu 19 puncte.

BURDUJAN A MARCAT PENTRU CERNOMOREŢ ODESSA

Atacantul Lucian Burdujan a marcat un gol pentru echipa sa, Cernomoreţ Odessa, în partida câştigată, vineri, în deplasare, cu 3-1 (Burdujan 28, Neto 53, Didenko 73 / Djedje 33), în faţa formaţiei Tavria Simferopol, în etapa a 27-a a campionatului ucrainean. Burdujan, care a jucat tot meciul, a deschis scorul în min. 28. În urma acestei victorii, Cernomoreţ Odessa a urcat pe locul 5 în clasament, cu 41 de puncte, fiind pe ultimul loc care asigură prezenţa în UEFA Europa League.

PLATINI VREA CA DISCUŢIILE DINTRE ARBITRI SĂ FIE ÎNREGISTRATE

Preşedintele FIFA, Michel Platini, a anunţat, vineri, la Lille, că vrea ca discuţiile dintre componenţii brigăzilor de cinci arbitri de la meciurile internaţionale să fie înregistrate, începând de anul viitor. „Înţeleg greşeala arbitrului care nu a văzut faultul lui Muller (n.r. - fault la Jordi Alba, aflat la originea celui de-al treilea din cele patru goluri ale echipei Bayern Munchen în meciul cu FC Barcelona, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor). Însă sunt trei arbitri internaţionali şi dacă niciunul nu a văzut faultul, ceva nu merge. Dacă arbitrul era singur, nu ar fi văzut, poate nici dacă ar fi fost doi, dar când sunt trei, trebuie să vadă. Începând de anul viitor i-am cerut secretarului general al UEFA ca la meciurile cu cinci arbitri discuţiile să fie înregistrate. Nu cred că nu a văzut nimeni faultul. Nu este posibil. De ce nu s-a spus nimic? Vreau să ştiu”, a spus Platini, care a precizat că în continuare este împotriva tehnologiei video în arbitraj, considerând că implementarea ar fi prea constisitoare.

BENITEZ ŞI-A FELICITAT JUCĂTORII

Tehnicianul formaţiei Chelsea Londra, Rafael Benitez, a declarat, joi seară, că jucătorii săi au controlat meciul cu FC Basel, scor 3-1, din returul semifinalelor UEFA Europa League, felicitându-i pentru accederea în ultimul act al competiţiei. „Am avut două ocazii mari în prima repriză pe care nu le-am fructificat. Când ei au marcat, am fost nevoiţi să reacţionăm. Trebuie să-i felicit pe jucători pentru repriza a doua. Am fost mai buni şi am controlat meciul”, a declarat Benitez. Chelsea Londra, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, a câştigat şi manşa tur, cu 2-1.

MURAT YAKIN ŞI LIPSA DE EXPERIENŢĂ

Antrenorul echipei FC Basel, Murat Yakin, a declarat, joi seară, că formaţia sa are nevoie de mai multă experienţă, apreciind însă că jucătorii săi au evoluat foarte bine şi au reuşit să pună probleme grupării Chelsea, în semifinalele UEFA Europa League. „Am jucat bine în prima repriză şi am pus probleme echipei Chelsea. În a doua parte, ritmul a fost prea rapid şi am făcut câteva greşeli. Este greu să nu primeşti gol de la Chelsea. Echipa mea a crescut foarte mult în Liga Europa. Avem nevoie de puţină experienţă pentru a avea acel ceva ce poate face diferenţa”, a precizat Yakin.

PERFORMANŢĂ ISTORICĂ PENTRU BENFICA

Tehnicianul formaţiei Benfica Lisabona, Jorge Jesus, a declarat că jucătorii săi au reuşit o performanţă istorică, după ce au acces în finala UEFA Europa League, eliminând Fenerbahce Istanbul, după victoria cu 3-1 din manşa retur, de la Lisabona. „Este o performanţă istorică. De foarte mult timp Benfica nu a mai ajuns în finală. Am simţiti după meciul din Turcia că avem o echipă mai bună ca Fenerbahce şi că putem reveni de la 1-0. Pentru mine şi pentru jucători această finală este rodul a patru ani de ameliorare constantă. Am ajuns în două finale, în Liga Europa şi Cupa Portugaliei, dar meciul cel mai important este următorul, cu Estoril, în campionat”, a spus Jesus. În tur, Fenerbahce s-a impus cu 1-0.

DEZAMĂGIRE PENTRU SOW

Atacantul formaţiei Fenerbahce Istanbul, Moussa Sow, a declarat, joi seară, că este extrem de dezamăgit de eliminarea în semifinalele UEFA Europa League, în faţa echipei Benfica Lisabona. „Este o mare dezamăgire. Cred că meritam mai mult. Ştiam că va fi foarte dificil. Suntem foarte trişti că nu am ajuns în finală, dar sperăm la lucruri mai bune pe viitor. La 1-1 visam la calificare, mai ales că ei aveau nevoie de două goluri. Însă Benfica a jucat foarte, foarte bine. Am meritat să fim în semifinale şi poate meritam şi finala, dar asta este, mergem mai departe”, a declarat Sow.

BAYERN MUNCHEN VA SĂRBĂTORI TITLUL NAŢIONAL PE 11 MAI

Bayern Munchen a prevăzut celebrarea celui de-al 23-lea titlu din istorie la meciul cu Augsburg, programat pe 11 mai, cu două săptămâni înainte de finala Ligii Campionilor cu Borussia Dortmund, de la Londra. Bayern va prezenta trofeul fanilor pe “Allianz Arena” din Munchen, urmând ca apoi jucătorii să se deplaseze la Marienplatz, locul tradiţional pentru sărbătorirea victoriilor. Jucătorii de la Bayern Munchen pot realiza tripla în acest sezon, ei fiind calificaţi şi în finala Cupei Germaniei şi în finala Ligii Campionilor.

RIBERY, SCHWEINSTEIGER, LAHM ŞI ROBBEN NU VOR EVOLUA ÎN MECIUL CU BORUSSIA DORTMUND

Bayern Munchen nu-i va folosi pe Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm şi Arjen Robben la meciul cu Borussia Dortmund, de sâmbătă, din campionat, a anunţat, vineri, tehnicianul Jupp Heynckes. Heynckes a spus că Ribéry a primit “o mică lovitură la un genunchi” şi este scutit de antrenamente timp de două zile, Robben are dureri “peste tot”, în timp ce Lahm şi Schweinsteiger se recuperează din cauza unor mici accidentări. „Sunt obligat să nu-i folosesc. Dar şi adversarul va prezenta o echipă diferită faţă de cea din meciul cu Real Madrid”, a spus tehnicianul german. În schimb, Dante Bonfim, Mario Gomez şi Claudio Pizarro vor evolua în partida de sâmbătă, cu Borussia Dortmund. Pentru Heynckes, acest meci nu are “niciun impact asupra finalei Ligii Campionilor” în care se vor întâlni din nou cele două echipe, pe 25 mai, pe arena Wembley din Londra. „Contextul şi motivaţia sunt total diferite”, a declarat Jupp Heynckes.

LOGO-UL CAMPIONATULUI EUROPEAN DIN 2016, PREZENTAT PE 26 IUNIE

Logo-ul turneului final al Campionatului European de fotbal din 2016, care se va desfăşura în Franţa, va fi prezentat pe 26 iunie, a anunţat, vineri, la Lille, preşedintele comitetului care se ocupă cu aspectele operaţionale ale competiţiei, Jacques Lambert. „Le-am prezentat membrilor Comitetului de Coordonare ceea ce va fi logo-ul Euro 2016. Acesta va fi prezentat oficial în cadrul unei mici ceremonii, pe 26 iunie”, a spus Lambert. Din Comitetul de Coordonare pentru EURO 2016, care s-a reunit vineri, la Lille, fac parte reprezentanţi ai UEFA, ai Federaţiei Franceze de Fotbal, ai guvernului francez şi celor zece oraşe-gazdă (Saint-Denis, Lyon, Lille, Bordeaux, Nice, Marsilia, Paris, Saint-Etienne, Lens şi Toulouse). Următoarea reuniune a comitetului va avea loc în octombrie.

PROFIT DE 91,7 MILIOANE DE LIRE STERLINE PENTRU MANCHESTER UNITED ÎN ULTIMELE NOUĂ LUNI

Noua campioană a Angliei, Manchester United, a anunţat un profit record de 91,7 milioane de lire sterline (aproximativ 110 milioane de euro) pentru primele nouă luni ale anului fiscal, ce se va încheia la 30 iunie 2013, informează fcbusiness.co.uk. Veniturile comerciale au crescut în al treilea trimestru cu 31,9 la sută până la 36 de milioane de lire sterline (aproximativ 43 de milioane de euro). Veniturile din sponsorizări au avansat cu 52,2 la sută până la 21 de milioane de lire sterline (aproximativ 25 milioane de euro), în timp ce din vânzarea de produse comerciale Manchester United a încasat 9,2 milioane de lire sterline (11 milioane de euro). Veniturile din new media şi telefonie mobilă au crescut până la 5,8 milioane de lire sterline (7 milioane de euro). Din cedarea drepturilor TV, Manchester United a încasat 21,7 milioane de lire sterline (26 de milioane de euro), în timp ce din vânzarea biletelor, United a încasat 34 de milioane de lire sterline (41 de milioane de euro). În schimb, costurile operaţionale în al treilea trimestru au crescut şi ele cu 18,6 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 79 de milioane de lire sterline (94,8 milioane de euro). Costurile salariale în primele nouă luni ale anului fiscal au crescut cu 15,1 la sută, până la 129,4 milioane de lire (circa 155 de milioane de euro). Datoria totală a clubului englez a scăzut de la 423,3 milioane de lire (506 milioane de euro) la 31 martie 2012 până la 367,6 milioane de lire sterline (440 de milioane de euro) la 31 martie 2013.

CHELSEA VA ANUNŢA REVENIREA LUI MOURINHO PE 1 IULIE

Gruparea Chelsea Londra va anunţa revenirea lui Jose Mourinho la conducerea tehnică la 1 iulie, anunţă cotidianul The Sun, care susţine că antrenorul portughez a avut o întâlnire la Londra cu patronul rus al londonezilor, Roman Abramovici. Potrivit sursei citate, cei doi s-au întâlnit la restaurantul La Famiglia, situat în acelaşi cartier în care se află şi arena “Stamford Bridge”, stabilind detalille revenirii tehnicianului, care ar urma să aibă un salariu anual de 12 milioane de euro. The Sun citează şi o declaraţie a olandezului Wesley Sneijder, în prezent la Galatasaray, dar care a fost antrenat de Mourinho la Inter Milano. „În inima lui Jose se află soţia, copiii şi apoi Chelsea. Când vorbeşte de Chelsea este ca atunci când un copil îi spune mamei ce-şi doreşte de Crăciun”, a declarat Sneijder. Jose Mourinho antrenează în prezent echipa Real Madrid, având contract până în 2016.

LUIS SUAREZ ESTE CRITICAT DE SOŢIA SA

Atacantul uruguayan al echipei FC Liverpool, Luis Suarez, a declarat, pentru revista oficială a “cormoranilor” că soţia sa Sofia este cel mai aprig contestatar al comportamentului său din timpul meciurilor, deoarece se ceartă prea mult cu arbitrii sau adversarii, informează The Telegraph. „Soţia îmi face observaţii de genul te cerţi prea mult cu arbitrii şi fundaşii. Nu prea erai pregătit astăzi. La fel de bine ai fi putut să nu te afli pe teren. Atunci eu plec, mă gândesc la ce a spus şi îmi dau seama că avea dreptate. Să am o soţie atât de aproape care să urmărească meciurile e bine. Mă cunoaşte mai bine decât oricine altcineva şi îmi doresc ca observaţiile ei să mă ajute să joc mai bine şi să fiu o persoană mai fericită”, a spus Suarez. Jucătorul uruguayan a menţionat că analizează dacă să mai rămână sau nu în fotbalul englezesc după ce a fost suspendat pentru zece partide pentru că l-a muşcat pe fundaşul echipei Chelsea Londra, Branislav Ivanovici. Totuşi, conducerea “cormoranilor” speră ca Suarez să rămână pe Anfield Road. Luis Suarez îşi doreşte să evolueze cât mai curând în Liga Campionilor, însă este dispus să mai rămână încă un sezon la Liverpool. Pe de altă parte, Henk Veldmate, care l-a adus pe Suarez în Europa, la Groningen (Olanda), consideră că jucătorul are mentalitatea unui copil.

PIRLO ANUNŢĂ CĂ SE RETRAGE DIN NAŢIONALA ITALIEI ÎN 2014

Mijlocaşul formaţiei Juventus Torino, Andrea Pirlo, a declarat că se va retrage din echipa naţională a Italiei după Cupa Mondială din 2014, a anunţat presa italiană. „În 2014 mă voi retrage din echipa naţională, trebuie să las locul tinerilor. La echipa de club voi continua atât timp cât voi avea pasiune şi mă voi simţi important. În caz contrar voi fi primul care se va retrage”, a declarat Pirlo. În vârstă de 34 de ani, Andrea Pirlo are 97 de meciuri în naţionalat Italiei, pentru care joacă din 2002.