BUTE ESTE UN TIGER WOODS AL BOXULUI

Pugilistul canadian Jean Pascal a declarat că adversarul său din 25 mai, românul Lucian Bute, este “un Tiger Woods al boxului” deoarece proiectează o imagine falsă, în realitate nefiind aşa cum apare în faţa camerelor de luat vederi, informează lapresse.ca. „Faptul că Bute a spus că vrea să-mi închidă gura la 25 mai m-a făcut să zâmbesc, pentru că ultima dată când a spus asta, înaintea meciului cu Carl Froch, lui i s-a închis gura. Ironia este că era 26 mai 2012, iar meciul nostru va avea loc la 25 mai 2013. Nu am fost surprins de declaraţiile lui. Trebuie să ştim adevărata personalitate a oamenilor. Eu sunt eu, sunt autentic, sunt real. Nu sunt un produs fabricat. După părerea mea, Lucian Bute este un Tiger Woods al boxului. Nu mă refer la scandal, ci mai degrabă la falsa imagine pe care o proiectează. Eu îl cunosc foarte bine pe Lucian Bute. Ceea ce proiectează în faţa camerelor nu este ceea ce este în viaţa reală”, a spus Pascal, care a precizat că Lucian Bute este “marioneta” antrenorului Stephan Larouche. „Stephan Larouche este cel care trage sforile. El îi spune ce să facă, ce să spună, cum să gândească. Însă, din nefericire pentru el, Stephan Larouche nu va fi în ring pentru a trage sforile la 25 mai. Eu sunt foarte motivat. Acel meci nu este pentru mine o chestiune de câştiguri materiale, este o chestiune de onoare şi de respect. Montreal este oraşul meu. Am crescut aici. Am reprezentat Quebec-ul la Jocurile Olimpice. Nu am venit aici ca să fac bani. Am venit aici pentru că mama mea a ales Quebec-ul pentru viaţa ei, pentru un viitor mai bun pentru copiii ei şi îi mulţumesc”, a adăugat Jean Pascal. În schimb, pugilistul american Chad Dawson, fost adversar al lui Jean Pascal, a declarat că în opinia sa Lucian Bute îl va “termina” pe boxerul canadian la gala programată pe 25 mai, informează lapresse.ca. „Este o confruntare bună. Însă cred că dacă un umăr al lui Pascal cedează, el nu îi va putea face faţă lui Bute cu o singură mână, cum a fost cu alte personaje pe care le-a înfruntat. Cred că Bute îl va termina”, a spus Dawson. Bute va boxa, pe 25 mai, cu Pascal, în “Centre Bell” din Montreal, pentru centura WBC Diamond, onoare rezervată confruntărilor de prestigiu.

CĂTĂLIN MOROŞANU VA LUPTA ÎN CADRUL GALEI SUPERKOMBAT DE LA CRAIOVA

Sportivul Cătălin Moroşanu va urca în ring la două luni după finala K-1 în cadrul etapei de Grand Prix Mondial Superkombat care va avea loc în 18 mai, la Sala Polivalentă din Craiova. În afară de Moroşanu, România va mai avea alţi patru reprezentanţi în gala de la Craiova: Benjamin Adegbuyi, Sebastian Ciobanu, Ionuţ Atodiresei şi Claudiu Bădoi. Aceştia vor urca în ring alături de sportivi din Grecia, Brazilia, Franţa, Germania, Rusia şi Olanda. Conform promotorului Eduard Irimia, preţurile biletelor vor fi cu 50 la sută mai mici decât la gala Superkombat Final Elimination, care a inaugurat în luna noiembrie a anului trecut Sala Polivalentă din Craiova. „Cel mai ieftin tichet va costa 30 de lei, iar cel mai scump 120. Este, dacă vreţi, şi un cadou pentru fanii din Oltenia, care nu şi-au permis să ajungă anul trecut la gală. Începând de luni biletele se vor găsi atât pe internet, pe eventim.ro, cât şi la casele Sălii Polivalente”, a declarat Irimia. Pe lângă cele cinci super-fight-uri programate, gala Superkombat World Grand Prix de la Craiova va găzdui şi un turneu de calificare la categoria grea pentru Final Elimination 8. Printre sportivii din străinătate confirmaţi de Eduard Irimia pentru gala din 18 mai se numără germanul Nikolaj Falin, rusul Vladimir Toktasinov şi grecul Stauros Exakoustidis.

UNGUR, ÎN SEMIFINALE LA TUNIS

Jucătorul de tenis Adrian Ungur s-a calificat în semifinalele turneului challenger de la Tunis, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari. Ungur, nr. 130 ATP, a trecut în sferturi de Radu Albot (Rep. Moldova nr. 246 mondial), scor 7-5, 7-6 (7/4), după o oră şi 55 de minute de joc. În semifinale, Ungur îl va întâlni pe învingătorul meciului dintre ucraineanul Oleksandr Nedovyesov şi francezul Florent Serra. Pentru prezenţa în semifinale, Ungur va primi 6.275 de dolari şi 45 de puncte ATP.

MELINDA GEIGER ŞI MIHAELA SMEDESCU AU SEMNAT CONTRACTE CU HCM BAIA MARE

Handbalistele Melinda Geiger şi Mihaela Smedescu au semnat contracte cu vicecampioana HCM Baia Mare, pentru care au jucat în acest sezon, sub formă de împrumut, de la Oltchim Rm. Vîlcea. Interul dreapta Melinda Geiger a semnat un contract valabil până în vara anului 2018, iar portarul Mihaela Smedescu până în vara anului 2016. Ambele sunt componente ale naţionalei României, iar în sezonul 2012-2013 au jucat la HCM Baia Mare, cu care au câştigat medaliile de argint, sub formă de împrumut de la campioana Oltchim Rm. Vîlcea. Până în prezent, formaţia băimăreană, care va juca în preliminariile Ligii Campionilor, le-a mai transferat pe Gabriella Szucs (HC Zalău), Luciana Marin (HCM Roman) şi Mădălina Chirilă (HCF Piatra Neamţ). De asemenea, extrema Aneta Pârvuţ şi-a prelungit contractul cu HCM Baia Mare, pentru încă trei ani.

VESTERGAARD VA ANTRENA FORMAŢIA DANEZĂ FC MIDTJYLLAND

Fostul antrenor al campioanei României la handbal feminin Oltchim Rm. Vîlcea, Jakob Vestergaard, va pregăti din sezonul viitor formaţia daneză FC Midtjylland. Presa nordică a speculat în ultimele zile pe tema viitoarei echipe a lui Vestergaard, Viborg HK fiind numele cel mai vehiculat, dar danezul a decis să semneze cu FC Midtjylland. Anunţul a fost făcut de viitorul său club vineri şi a fost confirmat de tehnicianul cu care Oltchim a ajuns până în semifinalele Ligii Campionilor. Jakob Vestergaard a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu gruparea la care a fost antrenor secund până în primăvara anului 2012, înaintea venirii la Oltchim. Oltchim a anunţat, pe 24 aprilie, rezilierea pe cale amiabilă a contractului cu antrenorul danez Jakob Vestergaard. Vestergaard va mai fi alături de Oltchim, de pe 7 mai, în ultimele două etape ale Ligii Naţionale şi la Cupa României.

UN CICLIST COLUMBIAN A FOST DEPISTAT POZITIV CU UN COMPUS CHIMIC PERICULOS

Un rutier columbian a fost depistat pozitiv cu un compus chimic periculos vândut pe piaţa neagră, GW1516, în urma unui control făcut la o cursă în Costa Rica, în decembrie 2012, a anunţat, vineri, Uniunea Ciclistă Internaţională. Marlon Perez Arango, în vârstă de 37 de ani, a fost suspendat provizoriu de UCI, care a cerut federaţiei columbiene să deschidă o procedură disciplinară împotriva rutierului. Perez Arango nu este primul sportiv depistat pozitiv cu acest compus chimic, care face obiectul unei alerte lansate în luna martie de Agenţia Mondială Antidoping. Forul mondial a avertizat în privinţa gravelor efecte secundare în cazul folosirii acestui compus. Substanţa în cauză, care îmbunătăţeşte capacităţile fără efort, nu a fost omologată, laboratorul farmaceutic GlaxoSmithKline, care a realizat-o, abandonând cercetările după ce a observat semne de toxicitate.