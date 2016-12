LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă şi duminică au loc meciurile din cadrul etapei a 23-a din Liga a II-a la fotbal- Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Năvodari - Sportul Studenţesc Bucureşti, CF Brăila - Delta Tulcea (în direct la Dolce Sport 2), CSM Unirea Slobozia - FC Botoşani, ACS Buftea - Rapid CFR Suceava, Dinamo II Bucureşti - Dunărea Galaţi. FC Farul Constanţa, CS Otopeni şi Chindia Tîrgovişte stau. Clasament: 1. FC Botoşani 38p (golaveraj: 33-15), 2. Delta Tulcea 35p (33-16), 3. CS Otopeni 35p (27-20), 4. CF Brăila 32p (32-27), 5. SĂGEATA NĂVODARI 31p (32-22), 6. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-32), 7. Unirea Slobozia 24p (28-28), 8. Dunărea Galaţi 21p (19-23), 9. Dinamo II Bucureşti 18p (24-31), 10. ACS Buftea 18p (21-31), 11. Chindia Tîrgovişte 17p (24-29), 12. Rapid CFR Suceava 16p (16-24), 13. FC FARUL CONSTANŢA 13p (19-34). Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: FC Argeş Piteşti - FC Bihor Oradea, Luceafărul Oradea - ACS Poli Timişoara, Damila Măciuca - CS Mioveni, duminică, ora 11.00: CSM Rm. Vîlcea - UTA (în direct la Dolce Sport 2). Vineri s-a disputat partida FCM Tg. Mureş - FC Maramureş, scor 3-1. Întâlnirea FC Olt - Unirea Alba Iulia a fost câştigată de gazde la “masa verde”, scor 3-0. AS Corona Braşov stă. Clasament: 1. Corona Braşov 37p, 2. ACS Poli Timişoara 34p, 3. UTA 32p.

VASILE ŞIMAN, CERCETAT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Finanţatorul clubului Sportul Studenţesc Bucureşti, Vasile Şiman, este cercetat penal pentru evaziune fiscală şi urmează să fie audiat, săptămâna viitoare, de ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor de la Poliţia Sectorului 1, au declarat, vineri, oficiali din Poliţia Capitalei. Potrivit surselor citate, poliţiştii îl cercetează pe Vasile Şiman doar pentru evaziune fiscală, în baza unei sesizări formulate de ANAF, dar anchetatorii fac în continuare verificări pentru înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fapte denunţate de fotbaliştii clubului Sportul Studenţesc Viorel Ferfelea, Andrei Lungu şi Sorin Ciobanu. Vasile Şiman urmează să răspundă la întrebările anchetatorilor săptâmâna viitoare, când acesta este aşteptat de poliţişti cu un set de acte, au precizat sursele citate. Totodată, anchetatorii vor verifica mai multe acte ridicate în urma percheziţiilor făcute joi, la sediul social al clubului Sportul Studenţesc din stada Mihail Moxa. Surse din Poliţie au declarat că, din documentele găsite de poliţişti, reiese că salariile fotbaliştilor au fost plătite, deşi aceştia nu şi-au mai primit drepturile salariale din luna ianuarie.

START AL PROCESULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU GĂZDUIREA MECIURILOR EURO 2020

UEFA a dat start, vineri, procesului de candidatură pentru găzduirea meciurilor din cadrul Campionatului European din 2020, competiţie care se va desfăşura în 13 oraşe din ţări diferite. Forul european a adresat o scrisoare federaţiilor naţionale, invitându-le să îşi anunţe candidaturile şi a publicat regulile legate de acest proces. Federaţiile au termen până pe 12 septembrie, la miezul nopţii, pentru a-şi anunţa oficial interesul de a găzdui partide de la EURO 2020, candidând cu unul sau două oraşe. UEFA va face apoi o selecţie şi va anunţa la 20 septembrie care dintre variante sunt autorizate pentru a candida. Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu la 25 aprilie 2014, iar Comitetul Executiv al UEFA va alege cele 13 oraşe în septembrie 2014. Pachetele oferite pentru eventualele candidaturi sunt 13: 12 cuprind trei meciuri din primul tur şi unul din optimi sau din sferturi şi un pachet include semifinalele şi finala. Fiecare ţară desemnată organizatoare poate găzdui meciuri din cadrul EURO 2020 pe un singur stadion. Federaţiile interesate pot prezenta cel mult două candidaturi, una pentru pachetul special şi una pentru pachetul obişnuit, şi pot prezenta acelaşi oraş pentru cele două pachete sau două oraşe diferite. Vor fi acceptate şi candidaturi ce includ stadioane în stadiu de proiect, cu condiţia ca lucrările de construcţie să înceapă cel târziu în 2016. Printre federaţiile care şi-au anunţat intenţia de a candida pentru găzduirea unor meciuri de la EURO 2020 se numără şi Federaţia Română de Fotbal. Preşedintele forului, Mircea Sandu, a declarat în noiembrie 2012 că a trimis o scrisoare de intenţie la UEFA pentru ca Bucureştiul să găzduiască meciuri de la Campionatul European din 2020, an în care se vor împlini 60 de ani de la înfiinţarea competiţiei.

INTER MILANO ŞI BENFICA, SANCŢIONATE DE UEFA

Cluburile Internazionale Milano şi Benfica Lisabona au fost amendate, vineri, de UEFA ca urmare a incidentelor provocate de suporteri şi a unor probleme organizatorice la meciurile din optimile de finală ale UEFA Europa League. Comisia de Control şi Disciplină a forului european a decis o amendă de 45.000 de euro pentru gruparea italiană, ca urmare a incidentelor de la partida din 14 martie cu Tottenham Hotspur. De asemenea, clubul Benfica a fost amendat cu 32.000 de euro pentru problemele de la meciul din 7 martie cu Girondins Bordeaux. Cele două grupări pot face apel în termen de trei zile de la primirea deciziei.

ANCELOTTI, PE PICIOR DE PLECARE DE LA PSG

Italianul Carlo Ancelotti, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, i-a anunţat pe conducătorii clubului că intenţionează să părăsească gruparea franceză la finalul sezonului şi ar putea ajunge la Real Madrid. „Carlo Ancelotti a ales. Conform unor membri ai anturajului său, antrenorul italian a decis să părăsească clubul parizian la finalul sezonului. El l-a înştiinţat de decizia luată pe preşedintele Nasser al-Khelaifi în cursul unei întrevederi desfăşurate miercuri”, afirmă cotidianul francez Parisien/Aujourd’hui, în numărul de vineri. Contactat de publicaţia franceză, Ancelotti a evitat să dea un răspuns clar: „Nu am luat încă nicio decizie. Aştept finalul de campionat”. Conform publicaţiei franceze, Carlo Ancelotti ar putea ajunge la Real Madrid, Manchester City sau Arsenal Londra. Italianul a sosit la PSG la finele lunii decembrie 2011, fiind sub contract până în iunie, dar el are o opţiune pentru un an în plus dacă echipa pariziană termină pe unul din primele trei locuri de campionat, calificative pentru Liga Campionilor 2013-2014.

JAVIER ZANETTI S-A ÎNTÂLNIT CU PAPA FRANCISC

Căpitanul argentinian al echipei Internazionale Milano, Javier Zanetti, împreună cu familia sa, s-a întâlnit joi, la Santa Marta, cu Papa Francisc. „A fost o întâlnire emoţionantă. De când a fost ales mi-am dorit să-l întâlnesc. Astăzi a putut să mă primească şi a fost un privilegiu pentru mine. Mi-a lăsat impresia unui om simplu, cu o inimă enormă şi care îşi canalizează toată energia necesară pentru a-şi ajuta semenii”, a declarat Zanetti. Papa Francisc, de origine argentiniană, a primit tricoul cu numărul 4 pe care îl poartă Zanetti la Inter. Javier Zanetti i-a mai dăruit Suveranului Pontif banderola de căpitan, cartea Inter Campus cu o dedicaţie scrisă din partea preşedintelui Massimo Moratti, o plachetă a Fundaţiei P.U.P.I. şi un fanion cu stema pontificatului Papei Francisc.

STRELLER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BASEL

Atacantul Marco Streller şi-a prelungit contractul cu FC Basel până în 2015, a anunţat clubul elveţian calificat în semifinalele Ligii Europa. Fostul internaţional, în vârstă de 31 de ani, a revenit la FC Basel în 2007, după trei sezoane la VfB Stuttgart. El a marcat 117 goluri şi a câştigat de cinci ori campionatul Elveţiei cu FC Basel.

FEDERAŢIA GREACĂ A RESPINS APELUL LUI AEK ATENA

Federaţia greacă de fotbal a respins apelul clubului AEK Atena, care solicita anularea sancţiunilor dictate după violenţele comise de fani, ce au dus la întreruperea meciului disputat în penultima etapă a campionatului. Săptămâna trecută, AEK a fost condamnată la prima retrogradare din istoria de 89 de ani, după ce Liga elenă a sancţionat-o cu trei puncte din cauza violenţelor comise de fani la meciul cu Panthrakikos, pierdut la masa verde cu 0-3. Comisia de disciplină a ligii a decis ca AEK să fie penalizată şi în sezonul viitor cu două puncte şi amendată cu 4.000 de euro pentru torţele şi petardele folosite de suporterii grupării ateniene, care au pătruns pe teren în min. 88 al întâlnirii amintite, când AEK era condusă cu 1-0. Federaţia greacă a respins apelul lui AEK, care a încercat să obţină măcar şansa de a juca ultimele trei minute ale meciului întrerupt. Clubul AEK, înfiinţat în 1924, are în palmares 11 de titluri de campioană (ultimul în 1994) şi 14 Cupe ale Greciei. Cea mai bună performanţă pe plan internaţional este o semifinală de Cupa UEFA (1977). Situaţia financiară a lui AEK s-a înrăutăţit în ultimii ani, clubului fiindu-i interzisă în 2012 participarea în competiţiile europene. Echipa a fost obligată să-şi vândă vedetele şi să folosească jucători tineri. Clubul are un deficit de 35 de milioane de euro.

FIFA A EXTINS SUSPENDAREA A 23 DE JUCĂTORI LIBANEZI

FIFA a extins la nivel mondial suspendările dictate împotriva a 23 de jucători şi a unui oficial din Liban, implicaţi într-o afacere de meciuri trucate. În cazul respectiv a fost implicată echipa naţională a Libanului, dar ancheta a vizat şi câteva meciuri din Cupa Confederaţiei asiatice. Federaţia libaneză a mandatat la sfârşitul anului 2012 o comisie de anchetă pentru a face lumină în acest scandal de corupţie şi pariuri ilegale. Ca urmare a concluziilor comisiei, federaţia a decis să suspende pe viaţă un internaţional şi un oficial din toate activităţile legate de fotbal, precum şi pedepse cu suspendarea pe un an pentru 20 de jucători, pe doi ani pentru un jucător, respectiv pe trei ani pentru altul. În acest moment, prin decizia FIFA, niciuna dintre aceste persoane nu mai poate juca sau lucra în fotbal nicăieri în lume, nu numai în Liban.