FC FARUL JOACĂ SÂMBĂTĂ CU CS EFORIE

FC Farul Constanţa a profitat de faptul că nu joacă la finalul acestei săptămâni în Liga a II-a la fotbal şi a programat un meci amical, pe stadionul “Farul”, sâmbătă, de la ora 11.00, cu CS Eforie, formaţie din Liga a IV-a. La acest joc, antrenorul Ion Răuţă va testa şi mai mulţi jucători de la Centrul de Copii şi Juniori al clubului. Altfel, conducerea grupării de pe litoral intenţionează să depună un memoriu la FRF împotriva celor de la Rapid CFR Suceava. Constănţenii susţin că mai mulţi jucători de la echipa suceveană au jucat pe fals în acest campionat şi vor cere ca Rapid să piardă la “masa verde” cele două partide susţinute împotriva Farului, câştigate de moldoveni pe teren, ambele cu 2-1.

GRIGORAŞ RĂMÂNE INTERNAT LA BRAŞOV

Antrenorul echipei Oţelul Galaţi, Petre Grigoraş, va mai rămâne internat “o zi-două”, la clinica de cardiologie Clinicco din Braşov, acolo unde luni i s-au făcut o serie de investigaţii, iar marţi dimineaţă a fost supus unui examen de coronarografie. „Petre Grigoraş este internat la noi în clinică de luni după-amiază, iar astăzi dimineaţă (n.r. - marţi dimineaţă) i s-a făcut o coronarografie. Este în afara oricărui pericol şi cel mai probabil într-o zi-două va fi externat. Acum este la odihnă pentru că are nevoie să stea liniştit”, a declarat Adrian Teciu, directorul executiv al Clinicco Braşov. Petre Grigoraş se afla cu echipa Oţelul la Braşov, când luni dimineaţă a acuzat o stare de rău. Tehnicianul a mers la spital, iar ulterior a fost internat la clinica de cardiologie din Braşov. Pentru a evita emoţiile, medicii l-au sfătuit să nu stea pe banca echipei sale în meciul cu FC Braşov, disputat luni seară şi pierdut de Oţelul, cu 2-3, în etapa a 27-a a Ligii 1.

STEAUA A REMIZAT PENTRU A 450-A OARĂ ÎN LIGA 1

Steaua Bucureşti a remizat, luni seară, pentru a 450-a oară în Liga I, în partida cu Petrolul Ploieşti, scor 2-2, rezultatul de egalitate reprezentând totodată şi primele puncte pierdute de formaţia “roş-albastră” pe teren propriu în actualul sezon, conform Comisiei de Statistică şi Istorie a Federaţiei Române de Fotbal. În meciul Astra Giurgiu - Ceahlăul Piatra Neamţ, scor 4-2, gazdele au înscris al 350-lea gol în Liga 1, prin Fatai, iar oaspeţii l-au primit pe al 750-lea, de la Bukari. Totodată, la acest meci, pe banca giurgiuvenilor a debutat Daniel Isăilă, ceea ce a coincis cu a 50-a sa partidă ca antrenor principal în primul eşalon. Gaz Metan Mediaş, care a obţinut prima sa victorie din istorie pe terenul formaţiei Universitatea Cluj, a primit al 400-lea gol pe prima scenă, de la Tony. La a opta încercare, Pandurii Tg. Jiu a izbutit prima sa victorie pe teren propriu în faţa echipei Dinamo, scor 2-0. Gloria Bistriţa şi-a egalat în partida cu CFR Cluj cea mai drastică înfrângere de pe teren propriu, tot un 0-5 suferit pe 28 mai 2005, în faţa echipei Sportul Studenţesc Bucureşti. Coincidenţa face ca şi pentru CFR Cluj să fi fost tot un record egalat, al victoriei la cea mai mare diferenţă obţinută în deplasare, după un 5-0 înregistrat pe terenul lui CS Mioveni, pe 15 mai 2012. Cu prilejul acestei runde a mai fost demis un antrenor principal, Liviu Ciobotariu, de la CSMS Iaşi, locul său fiind luat de Sorin Cîrţu.

REPREZENTATIVA DE FUTSAL U21 A ROMÂNIEI, AMICALE CU MACEDONIA

Reprezentativa de futsal sub 21 de ani a României va susţine, miercuri (ora 18.00) şi joi (ora 17.00), în Sala Sporturilor din Călăraşi, două partide de verificare în compania echipei similare a Macedoniei, informează frf.ro. Selecţionerul Sito Rivera a deplasat la Cărăraşi 14 jucători: Toni Petrişor Toniţa (CS United Galaţi), Petre Tătar (CF Clujana Cluj Napoca) - portari; Liviu Ruxandri, Radu Pisică (ambii CSM Student Iaşi), George Buleandra (CS United Galaţi), Andrei Petcu (Smart Bucureşti), Valentin Ion, Mihail Sin, Sorin Mihai Niţu, Eduard Bădoi (toţi United Clinceni), Attila Biro (ACS Odorheiu Secuiesc), Costică Nichitean (Futsal Ceahlăul Izotec), Ionuţ Popescu (Dunărea Călăraşi) şi Răzvan Togan (AS City’us Tg. Mureş).

SĂPUNARU A MARCAT PENTRU REAL ZARAGOZA

Fundaşul Cristian Săpunaru a marcat un gol pentru echipa sa, Real Zaragoza, în partida pierdută, luni seară, în deplasare, cu 1-2, în faţa formaţiei Celta Vigo, în etapa a 32-a a campionatului spaniol. Săpunaru, care a jucat tot meciul, a primit un cartonaş galben în primul minut de joc şi a deschis scorul în min. 26. Golurile gazdelor au fost marcate de Lopez (min. 36) şi Bermejo (min. 90+2).

UNGARIA VA CONSTRUI UN STADION NAŢIONAL DE 65.000 DE LOCURI

Autorităţile maghiare au prezentat, ieri, proiectul unui stadion ultramodern de 65.000 de locuri, care va fi construit începând din 2014, pe locul actualei arene “Ferenc Puskas”. Noul stadion va face parte din Centrul Olimpic Naţional şi ar trebui să fie dat în folosinţă în 2017. Costurile pentru construirea stadionului au fost estimate la 250-300 de milioane de euro. „Stadionul va respecta ultimele standarde adoptate de UEFA”, a declarat Laszlo Vigh, secretarul de stat pentru probleme de sport din cadrul guvernului maghiar. Pe lângă stadion, în cadrul complexului vor mai fi realizate facilităţi pentru atletism, o piscină olimpică, o sală pentru gimnastică şi un velodrom. Arena “Ferenc Puskas” a fost construită în 1953 şi s-a numit iniţial Stadionul Poporului. Echipa naţională de fotbal a Ungariei face parte din aceeaşi grupă cu România, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014, primul meci dintre cele două formaţii, disputat pe Stadionul “Ferenc Puskas”, pe 22 martie, terminându-se la egaliate, scor 2-2. Ungaria ocupă locul secund în Grupa D, în timp ce tricolorii sunt pe locul 3.

MARIO GOTZE VA JUCA LA BAYERN MUNCHEN

Mijlocaşul echipei Borussia Dortmund, Mario Gotze, va juca din sezonul viitorul la formaţia Bayern Munchen, a anunţat, ieri, site-ul oficial al clubului din Dortmund. Bayern Munchen a decis să plătească clauza de reziliere a contractului lui Gotze cu Dortmund, în valoare de 37 de milioane de euro. „Suntem dezamăgiţi de această pierdere, dar Gotze şi impresarii săi s-au comportat în conformitate cu contractul”, a declarat Hans-Joachim Watzke, preşedintele Consiliului Director al grupării Borussia Dortmund. Gotze, în vârstă de 20 de ani, a evoluat până acum la Borussia Dortmund. El este primul transfer realizat de Bayern Munchen pentru sezonul viitor, când pe banca tehnică se va afla spaniolul Josep Guardiola.

MANCHESTER UNITED, CAMPIOANA ANGLIEI PENTRU A 20-A OARĂ

Manchester United a câştigat al 20-lea titlu de campioană a Angliei, după ce a învins, luni seară, pe teren propriu, cu 3-0 (Van Persie 2, 13, 33), formaţia Aston Villa, în ultimul meci al etapei a 34-a. În urma acestei victorii, Manchester United a acumulat 84 de puncte, cu 16 mai multe decât următoarea clasată, Manchester City, care mai are cinci meciuri de jucat. „Sunt încântat de acest titlu pentru jucători, pentru mine, pentru membrii conducerii şi pentru suporteri. S-a vorbit foarte mult despre titlul pierdut în sezonul trecut în ultimele secunde, dar dacă facem bilanţul ultimilor douăzeci de ani constanţa noastră este uimitoare. Jucătorii au fost concentraţi pe durata întregului sezon şi au răspuns pozitiv provocării lansate în sezonul trecut de Manchester City”, a spus antrenorul Alex Ferguson.

MACCABI TEL-AVIV, CAMPIOANĂ ÎN ISRAEL

Echipa Maccabi Tel-Aviv a câştigat al 19-lea titlu de campioană în Israel, după ce a învins, luni seară, în deplasare, cu 2-0 (Micha 19, Prica 78), formaţia Ironi Nir Ramat Hasharon, în etapa a 6-a a play-off-ului. Cu patru etape înainte de finalul sezonului, Maccabi Tel-Aviv are un avans de 13 puncte şi nu mai poate fi ajunsă de următoarea clasată, Maccabi Haifa. Maccabi Tel-Aviv este cel mai titrat club din Israel. La începutul sezonului, patronul canadian Mitchell Goldhar l-a adus ca antrenor pe spaniolul Oscar Garcia, fost jucător la FC Barcelona, iar ca director sportiv l-a numit pe Jordi Cruyff.

28 DE MILIOANE DE EURO PENTRU MURIEL

Oficialii clubului Atletico Madrid au făcut o ofertă de 28 de milioane de euro pentru atacantul columbian al echipei Udinese, Luis Fernando Muriel, a anunţat, ieri, site-ul sportmediaset.it. Sursa citată notează că impresarul lui Muriel se va întâlni în zilele următoare cu patronul clubului italian, Giampaolo Pozzo, pentru a discuta oferta. Atletico Madrid încearcă să găsească un înlocuitor pentru Radamel Falcao, columbianul fiind dorit de mai multe cluburi mari din Europa. Luis Fernando Muriel, în vârstă de 22 de ani, a fost adus de Udinese la începutul sezonului de la echipa US Lecce.

HOENESS RECUNOAŞTE CĂ A FĂCUT “O GREŞEALĂ GRAVĂ”

Preşedintele clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, anchetat pentru fraudă fiscală, recunoaşte că a făcut o “greşeală gravă”, într-un interviu acordat publicaţiei Sport Bild. „Am realizat că am făcut o greşeală gravă. Voi încerca să repar o parte din această greşeală”, a declarat Hoeness, în vârstă de 61 de ani. Preşedintele clubului Bayern Munchen, Uli Hoeness, face obiectul unei anchete pentru fraudă fiscală, după ce în ianuarie a recunoscut că are un cont secret în Elveţia. Duminică, jurnalul Bild a notat că Hoeness ar fi ascuns în Elveţia peste zece milioane de euro. Suddeutsche Zeitung a scris, în ediţia de luni, că Uli Hoeness are de peste zece ani un cont la Zurich, în care a depus legal mai multe milioane de euro. Hoeness ar fi omis însă să plătească impozitele pe dobânzile sumelor respective. În ediţia de azi, publicaţia Suddeutsche Zeitung a anunţat că Hoeness a fost arestat pe 20 martie şi eliberat în aceeaşi zi după ce a plătit o cauţiune de cinci milioane de euro. Hoeness a fost prezent, aseară, pe “Allianz-Arena” din Munchen, la semifinala Ligii Campionilor dintre Bayern Munchen şi FC Barcelona.