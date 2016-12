JUNIORII ACADEMIEI HAGI, LOCUL 5 LA SOFIA

Grupa de juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 2000) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de Doru Carali, a participat la finele săptămânii trecute la un puternic turneu internaţional în Bulgaria, organizat de clubul Slavia Sofia cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de existenţă ai clubului din ţare vecină. Formaţia constănţeană a încheiat turneul cu o victorie, două rezultate de egalitate şi o înfrângere, în urma cărora s-a clasat pe locul 3 în grupă, astfel că a disputat doar meciul pentru locurile 5-6. Rezultatele Academiei Hagi la acest turneu - în Grupa B: Lokomotiv Sofia - ACADEMIA HAGI 1-1 (a marcat Sabangeanu), Partizan Belgrad - ACADEMIA HAGI 3-1 (a marcat Gherghiceanu) şi Levski Sofia - ACADEMIA HAGI 0-0 (Grupa B); finala pentru locurile 5-6: ACADEMIA HAGI - Kiker Kraljevo 2-0 (au marcat Antochi şi Oană). Rezultatele din finale - finala mică: Levski Sofia - Galatasaray Istanbul 2-2, 6-5 după 11 m; finala mare: Slavia Sofia - Partizan Belgrad 1-0.

DOSARUL “VALIZA”, AMÂNAT PENTRU 27 MAI

După nouă ore de audieri, magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au DECIS o nouă amânare în dosarul “Valiza”, în care procurorii au cerut patru ani de închisoare pentru Gigi Becali. Următorul termen în dosar este programat pe 27 mai. După ce un complet de trei judecători l-au declarat nevinovat în urmă cu un an, procurorii DNA au făcut recurs, iar dosarul a ajuns pe masa unui complet de cinci judecători. Din cauză că Gigi Becali are deja cazier, primind o condamnare de trei ani cu suspendare, iar pedeapsa este mai mare de doi ani, dacă va urma o nouă sentinţă cu închisoarea ea va fi automat cu executare. „În perioada 4-7 mai 2008, Becali a oferit suma de 1.700.000 de euro jucătorilor de la Universitatea Cluj aflaţi pe foaia de joc pentru meciul din etapa a 34-a a Campionatului Naţional de Fotbal - Liga I - circa 100.000 de euro pentru fiecare - aceştia urmând să îşi îndeplineasca îndatoririle de serviciu, să-şi apere corect şansele şi să câştige meciul cu CFR 1907 Cluj”, se arată în rechizitoriul DNA. Patronul Stelei a declarat că nu are emoţii, dorind doar să îşi recupereze cei 1.700.000 dolari care au fost confiscaţi.

SORIN CÎRŢU VA PREGĂTI PE CSMS IAŞI

Preşedintele executiv al CSMS Iaşi, Florin Prunea, a declarat, ieri, că în urma întâlnirii avute de primarul oraşului Iaşi, Gheorghe Nichita, cu antrenorul Sorin Cîrţu, s-au stabilit termenii contractului pe care îl va semna tehnicianul. Sorin Cîrţu va semna un contract până la finalul sezonului cu gruparea ieşeană, având ca obiectiv salvarea de la retrogradare. În ceea ce-l priveşte pe fostul antrenor al CSMS-ului, Liviu Ciobotariu, Prunea a spus că se poartă discuţii cu acesta pentru a se încheia contractul de comun acord. Sorin Cîrţu va fi ajutat de Mircea Irimescu, Adrian Popescu şi Ioan Cîmpeanu.

CONTUL DE TWITTER AL LUI BLATTER A FOST PIRATAT

Contul de Twitter al preşedintelui FIFA, Joseph Blatter, a fost piratat, ieri, pe pagina oficialului postându-se mai multe mesaje conform cărora elveţianul s-ar retrage din cauza unor acuzaţii de corupţie, informează The Guardian. „Câteva conturi ale FIFA, inclusiv @SeppBlatter şi @fifaworldcup, au fost piratate. Dacă aveţi probleme, vă rugăm să verificaţi orice informaţie la FIFA”, se arată într-un comunicat al forului mondial. Printre mesajele postate pe contul lui Blatter sunt şi următoarele: „S-a decis ca preşedintele Sepp Blatter să se retragă din cauza acuzaţiilor de corupţie”, „Şi ce dacă am luat bani de la prinţul Qatarului? Sunt cel care câştigă bani în familie”, „Excelenţa sa emirul Qatarului a fost cea mai generoasă persoană pe care am întâlnit-o vreodată”, „Nu îmi cer scuze pentru decizia mea. Am făcut ce este cel mai bine pentru FIFA. Aproape 15 ani am muncit pentru acest for”. Şi pe contul Cupei Mondiale au fost postate de către un grup numit Syrian Elecronic Army câteva mesaje, între care: „Sepp Blatter a fost anchetat pentru mai multe acuzaţii de luare de mită”. În vârstă de 77 de ani, Blatter este preşedintele FIFA din 1998.

LUIS SUAREZ ŞI-A CERUT SCUZE PENTRU CĂ L-A MUŞCAT DE MÂNĂ PE IVANOVIC

Atacantul uruguayan al echipei Liverpool, Luis Suarez, a cerut scuze, pe contul său de Twitter, pentru că l-a muşcat de braţ pe fundaşul formaţiei Chelsea, Branislav Ivanovic, în meciul de duminică, încheiat la egalitate, scor 2-2. „Cer scuze lui Ivanovic şi lumii fotbalistice pentru comportamentul meu de neiertat. Sunt dezolat! Cer iertare antrenorului meu, coechipierilor mei şi tuturor angajaţilor de la Liverpool pentru că i-am dezamăgit”, a declarat cel mai bun marcator din Premier League, cu 23 de goluri în acest sezon. Incidentul s-a petrecut în mijlocul reprizei secunde, când, la un duel în suprafaţa de pedeapsă, Suarez şi-a înfipt dinţii în braţul lui Ivanovic. Arbitrul Kevin Friend nu a văzut gestul şi nu l-a sancţionat pe Suarez în ciuda încercării lui Ivanovic de a-i arăta urmele muşcăturii. Singurul jucător care i-a luat apărarea lui Suarez a fost Steven Gerrard, căpitanul emblematic al lui Liverpool: „Cred că ar fi injust să vorbim prea mult de acest lucru. El a fost de departe cel mai bun jucător al sezonului. Când joci în partide importante în Premier League se pot întâmpla şi astfel de lucruri”. Suarez nu este la primul incident de acest fel, el fiind suspendat şapte meciuri pentru că l-a muşcat pe mijlocaşul formaţiei PSV Eindhoven Otman Bakkal, în noiembrie 2010, când evolua la Ajax Amsterdam. El a fost în mijlocul mai multor incidente de când a venit în Anglia, fiind suspendat opt meciuri pentru injurii rasiste la adresa francezului Patrice Evra, de la Manchester United, în octombrie 2011. Suarez a fost amendat, ieri, de către conducerea FC Liverpool, care insistă însă că atacantul în vârstă de 26 de ani încă are un viitor în echipa antrenată de Brendan Rodgers.

STRAMACCIONI, RECONFIRMAT LA INTERNAZIONALE MILANO

Preşedintele clubului Internazionale Milano, Massimo Moratti, a declarat, ieri, că antrenorul Andrea Stramaccioni (37 de ani) va rămâne la echipă şi în sezonul viitor, în ciuda rezultatelor mai puţin bune. „Vom continua tot cu Stramaccioni”, a spus Moratti, care a apreciat că echipa sa este mult prea criticată. „Trebuie să ţinem cont şi de accidentările avute. Nimeni nu vorbeşte despre asta”, a afirmat Moratti. Internazionale Milano ocupă locul 5 în campionatul Italiei, după 33 de etape.

JAVIER ZANETTI A JUCAT MECIUL 1.100 DIN CARIERĂ

Căpitanul formaţiei Internazionale Milano, Javier Zanetti, a ajuns la 1.100 de meciuri în carieră, după ce a evoluat în partida cu Parma, scor 1-0, în etapa a 33-a a campionatului Italiei. Zanetti, care în luna august împlineşte 40 de ani, se află pe locul 4 în clasamentul all-time al jucătorilor cu cele mai multe meciuri disputate, însă este singurul din Top 10 care încă mai este în activitate. Fostul portar englez Peter Shilton conduce în acest top, cu 1.390 de meciuri, urmat de fundaşul brazilian Roberto Carlos (1.127) şi portarul englez Ray Clemence (1.118).

JEAN FERNANDEZ, VIITORUL ANTRENOR LA MONTPELLIER

Tehnicianul Jean Fernandez va fi antrenorul echipei Montpellier începând cu sezonul viitor, urmând să-l înlocuiască pe actualul antrenor Rene Girard, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. În vârstă de 58 de ani, Fernandez a semnat un contract pe două sezoane cu Montpellier. El a mai antrenat în cariera sa formaţiile Cannes, OGC Nice, Olympique Marseille, Al Nasr, OSC Lille, Al Shabab, Al Wahda, Etoile du Sahel, Sochaux, FC Metz, AJ Auxerre şi AS Nancy. „Este antrenorul alături de care credem că putem să creştem. Fernandez cunoaşte foarte bine fotbalul francez şi a avut rezultate importante în trecut. După câştigarea titlului în sezonul trecut, din iunie va începe un nou ciclu”, se arată într-un comunicat al grupării franceze. Rene Girard, în vârstă de 59 de ani, se va despărţi de Montpellier la vară, după ce a câştigat primul titlu pentru acest club în sezonul 2011-2012.

ANTRENOR NOU LA STURM GRAZ

Antrenorul german Peter Hyballa a fost demis de la conducerea tehnică a echipei Sturm Graz, după mai puţin de un an de contract, a anunţat, ieri, clubul austriac. Interimatul va fi asigurat, până la finalul sezonului, de antrenorul echipei de amatori a clubului din Graz, Markus Schopp. „Accept decizia conducerii şi doresc echipei, staff-ului şi jucătorilor tot ceea ce este mai bine pentru ultimele meciuri ale sezonului”, a afirmat Hyballa, care se afla la conducerea tehnică a echipei Sturm Graz din mai 2012, când a semnat un contract pe două sezoane, însă rezultatele dezamăgitoare au determinat conducerea clubului să renunţe la serviciile sale. Sturm Graz se află în prezent pe locul 4 în clasamentul campionatului austriac.

OLYMPIACOS PIREU A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL GRECIEI

Olympiacos Pireu a cucerit un nou titlu de campioană a Greciei la fotbal, iar AEK Atena şi Kerkyra au retrogradat în eşalonul al doilea. Sezonul nu s-a încheiat încă, patru formaţii, PAOK Salonic, Asteras Tripolis, Atromitos Athinon şi PAS Giannina, urmând să dispute un baraj pentru locurile care asigură calificarea în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor (locul 2), în al treilea tur preliminar al UEFA Europa League (locul 3) sau în turul al doilea preliminar al UEFA Europa League (locul 4). PAOK va porni în play-off cu patru puncte, Asteras cu două puncte, iar restul cu zero. De remarcat faptul că Panathinaikos Atena, formaţie penalizată cu două puncte, s-a clasat pe locul 6 şi a ratat cupele europene.

HERTHA BERLIN A PROMOVAT ÎN BUNDESLIGA

Echipa Hertha Berlin şi-a asigurat promovarea în prima ligă a campionatului german de fotbal, după ce a învins duminică pe SV Sandhausen, scor 1-0, în etapa a 30-a din Zweite Bundesliga. În faţa a 52.135 spectatori, Hertha s-a impus prin golul marcat de Pierre-Michel Lasogga şi revine în Bundesliga, de unde a retrogradat în sezonul trecut, în urma barajului pierdut cu Fortuna Dusseldorf. Hertha ocupă primul loc în eşalonul secund, cu 66 de puncte, urmată de Eintracht Braunschweig 62p, FC Kaiserslautern 52p şi FC Koln 49p (29j). Primele două echipe din totalul de 18 promovează direct, iar ocupanta poziţiei a treia joacă baraj cu locul 16 din 1. Bundesliga.