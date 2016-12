TURNEU ÎN BULGARIA PENTRU ACADEMIA HAGI

Echipa de juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 2000) a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” (antrenor: Doru Carali, director coordonator: Marius Codescu), participă, vineri, sâmbătă şi duminică, la turneul “100 Years Anniversary Slavia Sofia”, competiţie organizată cu ocazia împlinirii a o sută de ani de existenţă a clubului din capitala Bulgariei. Vor participa opt echipe: Slavia Sofia, Levski Sofia, Lokomotiv Sofia, Botev Plovdiv (toate din Bulgaria), Galatasaray Istanbul (Turcia), Partizan Belgrad, Kiker Kraljevo (ambele din Serbia) şi Academia Hagi, împărţite în două grupe de câte patru echipe. Astăzi şi sâmbătă dimineaţă vor avea loc confruntările din faza grupelor, iar sâmbătă după-amiază se vor juca meciurile pentru locurile 7-8 şi 5-6. Finalele pentru locurile 3-4 şi 1-2 sunt programate duminică dimineaţă. Iată şi lotul de jucători al Academiei Hagi care va participa la acest turneu: Mihai Popa şi Rareş Micu - portari; Robert Ghiţă, Paul Sabangeanu, Marius Leca, Giani Gherghiceanu, Sebastian Ignat, Mario Gîndac, Ilie Petrică, Rareş Oană, Dragoş Penescu, Mihael Onişa, Raini Bandula, Florin Antochi, Cristian Ianuşi, Mădălin Calu, Daniel Podoreanu şi Eduard Cheng - jucători de câmp.

ŞAHTIOR DONEŢK, ÎN SEMIFINALELE CUPEI UCRAINEI

Formaţia Şahtior Doneţk s-a calificat în semifinalele Cupei Ucrainei, după ce a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 2-1 (Gai 32, Teixeira 42 / Zenjov 79-pen.), echipa Karpatâi Lvov, în sferturile de finală ale competiţiei. Fundaşul Răzvan Raţ nu a făcut parte din lotul echipei Şahtior pentru acest meci. Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, la finalul partidei, că diferenţa de pe tabela de marcaj ar fi putut să fie mai mare. „Cel mai important este că mergem mai departe în Cupă. Este unul dintre jocurile care, probabil, vor fi uitate rapid, rămânând doar rezultatul. În loc să obţinem un rezultat categoric, de exemplu 6-0, chiar le-am dat emoţii oamenilor spre final. Am avut atât în prima cât şi în a doua repriză multe ocazii pe care nu le-am concretizat. Jucătorii au părut puţin relaxaţi, ceea ce probabil a afectat jocul”, a spus Mircea Lucescu. În semifinalele Cupei Ucrainei s-au mai calificat Dnepr Dnepropetrovsk, PFC Sevastopol şi Cernomoreţ Odessa, cea din urmă după ce a învins pe Arsenal Kiev, scor 2-1, unul dintre golurile echipei din Odessa fiind înscris de Lucian Burdujan.

OLĂROIU ŞI RĂDOI, CAMPIONI ÎN EMIRATELE ARABE UNITE

Echipa Al Ain, antrenată de Cosmin Olăroiu, a câştigat titlul de campioană în Emiratele Arabe Unite, după ce a învins, ieri, pe teren propriu, cu 3-0 (Asamoah Gyan 37, 56, 75), formaţia Dubai Cultural, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului. Mijlocaşul Mirel Rădoi nu a fost reţinut în lot de Cosmin Olăroiu pentru acest meci. În urma acestei victorii, Al Ain a acumulat 58 de puncte în clasament şi nu mai poate fi ajunsă de următoarea clasată, Al Ahli (42p), care mai are cinci partide de jucat.

MESSI A REVENIT LA ANTRENAMENTE

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, accidentat la copsa dreaptă pe 2 aprilie, în prima manşă a meciului cu Paris Saint-Germain din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, a revenit, ieri, la antrenamente, a anunţat clubul catalan. „Marea noutate a antrenamentului de joi este revenirea lui Messi. Argentinianul, accidentat la bicepsul femural de la coapsa dreaptă, şi-a reluat antrenamentele fizice”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al grupării spaniole. Messi s-a accidentat în min. 42 al partidei de la Paris, scor 2-2, cu PSG, din manşa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. El a fost înlocuit la pauză cu Cesc Fabregas. Messi a fost introdus în min. 61 al partidei retur cu PSG, la scorul de 0-1, deşi nu era refăcut complet după leziunea musculară de la coapsa dreaptă, iar Barca a egalat şi s-a calificat în semifinalele UCL.

REAL MADRID, CEA MAI VALOROASĂ ECHIPĂ DIN LUME

Real Madrid este cea mai valoroasă echipă de fotbal din lume, fiind evaluată la 3,3 miliarde de dolari (2,53 milioane de euro), conform revistei Forbes. Echipa spaniolă a devansat formaţia engleză Manchester United, a cărei valoare estimată este de 3,165 de miliarde de dolari şi care se afla în fruntea clasamentului Forbes din 2004. Locul 3 este ocupat de FC Barcelona, cu 2,6 miliarde de dolari, pe poziţia a patra se află Arsenal Londra, cu 1,326 miliarde de dolari, iar pe locul 5 este Bayern Munchen, cu 1,309 miliarde de dolari. Conform Forbes, fotbalistul care a câştigat cei mai mulţi bani în 2012 este englezul David Beckham (Paris Saint-Germain) - 50,6 milioane de dolari. El este urmat în clasament de portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 43,5 milioane de dolari şi de argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) - 40,3 milioane de dolari.

SOŢIA ŞI FIICA LUI MOURINHO, VICTIMELE UNUI HOŢ

Soţia tehnicianului Jose Mourinho, Matilde (47 de ani), şi fiica celor doi, Tita (16 ani), au fost victimele unui furt, la un hotel de cinci stele din Londra. Potrivit presei engleze, celor două li s-a furat un laptop din camera de hotel, pe 27 martie. Mourinho deţine o casă în apropiere de stadionul “Stamford Bridge”, dar soţia sa şi Tita au preferat să stea la Wyndham Grand Hotel, unde camera costă până la 1.044 de lire sterline pe noapte. Cele două s-au deplasat la Londra, după ce Tita s-a înscris pentru a urma cursurile unei şcoli de artă.

PROBLEME FINANCIARE LA GRUPAREA SPANIOLĂ MALAGA

Agentul antrenorului chilian Manuel Pellegrini s-a plâns de situaţia financiară de la echipa spaniolă Malaga, pregătită de cunoscutul tehnician. „Din punct de vedere sportiv, Malaga este o poveste de vis, dar instituţional este exact pe dos. Acoperişul e plin de găuri. Nu se mai poate lucra aşa. Sunt din nou restanţe la plata salariilor. Se repetă o poveste cu promisiuni nerespectate. Manuel le-a cerut şefilor lui să-i spună adevărul despre viitorul proiect”, a declarat Jesus Martinez. Presa speculează că Pellegrini va semna cu AS Roma, Chelsea Londra sau Manchester City, dar agentul tehnicianului a ţinut să pună capăt acestor zvonuri. „Avem contract până în 2014 şi trebuie plătită o clauză de patru milioane în caz de plecare anticipată. Deocamdată n-a venit nimeni la Malaga cu un nou contract, dar acum şefii clubului trebuie să ne lămurească foarte curând”, a precizat Martinez. Atacantul brazilian Julio Baptista a recunoscut că jucătorii „nu mai sunt plătiţi de două luni”. Este aproape sigur că Malaga va trebui să se despartă de jucătorii cu cele mai mari salarii, printre care Isco, Joaquin, Demichelis, Baptista, incert fiind şi viitorul lui Jeremy Toulalan. În decembrie, UEFA a decis s-o excludă pe Malaga din următoarea competiţie europeană pentru care spaniolii se vor califica în următoarele patru sezoane, din cauza datoriilor neachitate. Clubul andaluz, recent eliminat de Borussia Dortmund în sferturi de finală, la prima sa participare în Liga Campionilor, a anunţat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) după ce a primit argumentele care au stat la baza rezoluţiei emise de UEFA.

FC BARCELONA VA JUCA UN MECI AMICAL ÎN MALAYSIA

Echipa FC Barcelona îşi va încheia turneul asiatic din această vară pe 10 august cu un meci amical la Kuala Lumpur împotriva unei selecţionate a celor mai buni jucători din campionatul Malaysiei, a anunţat, ieri, clubul catalan. „Partida va avea loc pe stadionul Bukit Jalil, care poate găzdui 100.000 de spectatori”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al grupării spaniole. În turneul asiatic, FC Barcelona va mai juca meciuri amicale în China (3 august) şi Thailanda (7 august), dar adversarii nu au fost încă stabiliţi.

SANDRO ROSELL VA CANDIDA PENTRU UN NOU MANDAT DE PREŞEDINTE AL FC BARCELONA

Preşedintele clubului FC Barcelona, Sandro Rosell, a declarat, ieri, că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea grupării catalane, care va dura până în 2016. „Intenţia mea este candidez pentru un nou mandat, deoarece suporterii au în credere în mine. În acest an mergem în direcţia bună, dar obiectivul meu este acela de a reduce datoria. Acordul pe care l-am semnat cu Qatar Sport Investments a adus o ameliorare a situaţiei noastre economice”, a spus Rosell. În vârstă de 49 de ani, Sandro Rosell ocupă funcţia de preşedinte al clubului FC Barcelona din 2010.

FINALA CUPEI ITALIEI, AFACERE ROMANĂ

Formaţia AS Roma, cu portarul Bogdan Lobonţ rezervă, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu 3-2 (Destro 55, 69, Torosidis 74 / Jonathan 21, Alvarez 80), echipa Internazionale Milano, într-un meci din manşa secundă a semifinalelor Cupei Italiei, şi s-a calificat în finala competiţiei. Cristian Chivu a fost rezervă la echipa din Milano. În tur, AS Roma câştigase cu scorul de 2-1. AS Roma va juca în finala programată pe 26 mai cu formaţia la care evoluează Ştefan Radu, Lazio Roma.

VFB STUTTGART, ÎN FINALA CUPEI GERMANIEI

Formaţia VfB Stuttgart, la care evoluează internaţionalul român Alexandru Maxim, s-a calificat în finala Cupei Germaniei, după ce a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 2-1 (Boka 9, Harnik 28 / Rosenthal 14), pe SC Freiburg, în semifinalele competiţiei. Alexandru Maxim a evoluat până în al doilea minut de prelungire al partidei, ieşind de pe teren în aplauzele fanilor gazdă. VfB Stuttgart va întâlni în finala Cupei Germaniei, programată pe 1 iunie, formaţia Bayern Munchen.

PARIS SAINT-GERMAIN, ELIMINATĂ ÎN SFERTURILE CUPEI FRANŢEI

Formaţia Paris Saint-Germain a fost eliminată din Cupa Franţei, miercuri seară, fiind învinsă în sferturile de finală, în deplasare, cu 5-2 (1-1 - Khelifa 44 / Pastore 9 - la finalul timpului regulamentar) în urma loviturilor de departajare, de echipa Evian Thonon. La loviturile de departajare, pentru Evian au marcat Sorlin, Sagbo, Khelifa şi Barbosa, iar pentru PSG doar Lavezzi, Ibrahimovic şi Thiago Silva ratând. Într-un alt meci disputat miercuri seară, în sferturi, Girondins Bordeaux a învins, în deplasare, cu 3-2 (Sertic 59 şi Diabate 81, 85 / Carrasso 11-autogol, Bergdich 90), echipa din liga secundă RC Lens. Semifinalele Cupei Franţei, Troyes - Bordeaux şi Evian - Lorient, vor avea loc pe 7 şi 8 mai.

VITORIA GUIMARAES A ACCES ÎN ULTIMUL ACT CUPEI PORTUGALIEI

Formaţia Vitoria Guimaraes a învins, miercuri seară, pe teren propriu, cu 1-0 (Matias 14), echipa Belenenses, în manşa secundă a semifinalelor Cupei Portugaliei şi a acces în finala competiţiei. În tur, pe 27 martie, Vitoria Guimaraes s-a impus cu scorul de 2-0. Vitoria Guimaraes va întâlni în finala Cupei Portugaliei, programată pe 26 mai, formaţia Benfica Lisabona.

SE CUNOSC SEMIFINALISTELE CUPEI RUSIEI

ŢSKA Moscova, Zenit Sankt Petersburg, Anji Mahacikala şi FK Rostov sunt echipele calificate în semifinalele Cupei Rusiei la fotbal, după meciurile desfăşurate miercuri şi joi, în sferturile de finală. Campioana Zenit s-a impus după lovituri de departajare în faţa lui Kuban Krasnodar, cu 4-3, scorul fiind egal, 0-0, după prelungiri. La Kuban, atacantul Daniel Niculae a fost integralist, iar Gigel Bucur a intrat în min. 113 în locul lui Ionov, transformând prima lovitură de la 11 m. Pentru Kuban au mai marcat Ivelin Popov şi Ţoraev, iar pentru Zenit au transformat Kerjakov, Lukovic, Witsel şi Semak. Au ratat Kabore, Dealbert şi Leandro, respectiv Faizulin şi Denisov. ŢSKA a dispus, cu 3-0 (Vagner Love 12, Musa 65, Mamaev 82), de formaţia de ligă secundă Enisei Krasnoiarsk, în timp ce Anji a trecut de echipa lui Dan Petrescu, Dinamo Moscova, cu 1-0, după prelungiri, gol marcat de Eto’o, din penalty, în min. 99. Ieri, FK Rostov a învins pe Terek Groznîi, pe teren propriu, cu 4-3, după lovituri de departajare, scorul fiind egal, 0-0, după prelungiri. În semifinale, programate pe 7 mai, Anji va întâlni pe Zenit, iar ŢSKA pe Rostov.

MARIO GOMEZ, PE LISTA LUI INTER ŞI JUVENTUS

De mai multe ori rezervă în acest sezon şi ajuns rezerva lui Mario Mandzukic la Bayern Munchen, atacantul Mario Gomez este dorit de două dintre cele mari echipe ale Italiei, Internazionale Milano şi Juventus Torino, scrie ziarul Tuttosport. Gomez are contract cu Bayern până în 2016, iar transferul lui este estimat la 35 de milioane de euro. În afară de Inter şi Juve, de serviciile internaţionalului german se mai interesează două grupări de top din Premier League, Chelsea Londra şi Manchester City. Marţi, în semifinalele Cupei Germaniei, contra lui Wolfsburg (6-1 pentru Bayern), Gomez a intrat pe teren în min. 77 şi a marcat un hat-trick în numai şapte minute (80, 83, 87).

ALABA, DIN NOU LA ANTRENAMENTE

Fundaşul austriac al echipei Bayern Munchen, David Alaba, a revenit, joi, la antrenamente, după ce a lipsit în meciul cu VfL Wolfsburg din semifinalele Cupei Germaniei din cauza unei gastroenterite. Alaba va putea fi folosit, sâmbătă, în meciul cu Hannover ‘96, din etapa a 30-a a campionatului Germaniei. Bayern Munchen va întâlni, marţi, 23 aprilie, pe teren propriu, de la ora 21.45, formaţia FC Barcelona, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor.

TREZEGUET A FOST OPERAT LA GENUNCHI

David Trezeguet, atacantul francez al echipei River Plate, a anunţat că a fost operat cu succes la genunchiul stâng, luni, într-o clinică din Buenos Aires. Victimă a unor dureri cronice, Trezeguet (35 de ani) a fost nevoit să recurgă la această operaţie. Pe pagina sa de Twitter, campionul mondial (1998) şi european (2000) cu naţionala Franţei i-a felicitat pe medicii care au realizat intervenţia şi le-a mulţumit fanilor lui River Plate pentru mesajele lor de susţinere. Convalescenţa lui Trezeguet va dura între trei şi cinci luni, iar sezonul este deja încheiat pentru el. Doar timpul va spune dacă veteranul va mai putea juca un an, aşa cum şi-o doreşte. Preşedintele lui River, Daniel Passarella, i-a propus deja un rol de manager în cadrul staff-ului clubului.