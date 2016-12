“DOSARUL TRANSFERURILOR”, AMÂNAT DIN NOU

Ieri a fost programat un nou termen în “Dosarul Transferurilor”din fotbalul românesc, în care sunt implicaţi George Copos, Gigi Neţoiu, Gheorghe Popescu, Mihai Stoica, Cristi Borcea, Jean Pădureanu, Ioan Becali şi Victor Becali. Singurul care a răspuns în faţa instanţei a fost fostul internaţional şi impresar Gică Popescu, după audierea sa judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) luând decizia să amâne din nou cazul. Următorul termen a fost fixat pentru data de 9 mai, când ar urma să dea declaraţii şase dintre cei opt inculpaţi.

RAPID - ŞASE ETAPE FĂRĂ SPECTATORI, MIHAI STOICA - SUSPENDAT CINCI LUNI

Clubul Rapid Bucureşti a fost sancţionat, marţi, de Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal cu disputarea a şase etape fără spectatori şi 70.000 de lei penalitate sportivă, iar managerul FC Steaua Bucureşti, Mihai Stoica, cu cinci luni de suspendare şi 10.000 de lei penalitate. Incidentele de la partida Rapid - Steaua, scor 1-1, disputată duminică, în Giuleţti, i-au adus, de asemenea, team-managerului FC Rapid, Dănuţ Perjă, o suspendare de o lună şi o penalitate de 320 de lei. Antrenorul echipei Rapid, Marian Rada, tehnicianul Stelei, Laurenţiu Regchecampf şi team-managerul stelist Marius Ianuli au primit fiecare sancţiuni cu 320 de lei penalitate sportivă. În urma deciziei de marţi seară, formaţia Rapid va disputa fără spectatori toate cele patru meciuri de pe teren propriu rămase din această ediţie de campionat (cu CS Turnu Severin- etapa a 28-a, cu Concordia Chiajna - etapa a 30-a, cu Universitatea Cluj - etapa a 32-a şi cu Ceahlăul Piatra Neamţ - etapa a 34-a), dar şi primele două meciuri din ediţia 2013-2014 a Ligii 1.

LUCESCU NEAGĂ CONTACTUL CU INTER MILANO

Tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu, a negat că ar fi fost contactat de preşedintele clubului Internazionale Milano, Massimo Moratti, pentru a prelua funcţia de antrenor principal al formaţiei italiene din sezonul viitor, informează presa italiană. „Nu este adevărat că Moratti m-a contactat. Am semnat prelungirea contractului cu Şahtior şi nu văd de ce aş vrea să plec de aici. Am o echipă buna, un public fantastic şi un preşedinte extraordinar. Am o echipă tânără şi nu are sens să schimb lucrurile. Este greu să găseşti persoana care să-i ajute pe tinerii fotbalişti să crească. Dacă voi mai reveni la Inter? Nu se ştie niciodată în viaţă, dar cred că vor găsi pe cineva mai entuziast şi disponibil. Mie îmi place să-mi respect contractul. Vreau să-mi respect preşedintele. Noi în fiecare an creştem ca echipă şi club. Nu voi pleca de la Şahtior”, a spus Mircea Lucescu.

INCIDENTE ÎNTRE SUPORTERI ÎN BRAZILIA SOLDATE CU DOI MORŢI

Două persoane au fost ucise în Brazilia, după incidentele create de suporteri la un meci pentru testarea stadionului din Fortaleza, care va găzdui partide la Cupa Confederaţiilor din 2014 şi la Cupa Mondială din 2014. Suporterii celor două formaţii locale, Ceara şi Fortaleza, s-au înfruntat cu pietre şi bâte, iar unul dintre participanţii la confuntare a scos un pistol şi a împuşcat două persoane. Prezumtivul autor al atacului, care purta un tricoul al echipei Fortaleza, a fost arestat. Una dintre victime este un bărbat de 30 de ani, iar cea de-a doua persoană ucisă nu a fost identificată. Partida, care a fost câştigată de formaţia Ceara cu scorul de 1-0, s-a disputat în faţa a 16.000 de spectatori, deşi capacitatea totală a arenei Castelao este de 64.000 de locuri. Primul meci de la Cupa Confederaţiilor care va avea loc pe stadionul Castelao se va disputa la 19 iunie între reprezentativele Braziliei şi Mexicului.

NOUL STADION DIN BRASILIA VA FI INAUGURAT PE 18 MAI

Autorităţile din Brasilia au anunţat că inaugurarea stadionului Naţional Mane Garrincha, care va fi folosit la Cupa Confederaţiilor şi la Campionatul Mondial din 2014, a fost amânată pentru data de 18 mai, din cauza unor probleme la montarea gazonului, apărute după ce a plouat foarte mult în ultimele cinci zile. Inaugurarea, la care şi-a anunţat participarea şeful statului, Dilma Rousseff, era prevăzută pentru duminica viitoare, în acelaşi timp cu marcarea a 53 de ani de existenţă a Brasiliei, singura capitală construită integral în secolul XX. Stadionul din Brasilia va fi gazda meciului inaugural al Cupei Confederaţiilor, ce va avea loc pe 15 iunie între Brazilia şi Japonia.

BECKHAM ÎŞI DONEAZĂ SALARIUL DE LA PSG UNUI SPITAL DE COPII

Englezul David Beckham, cel mai mediatizat transfer din istoria clubului Paris Saint-Germain, a decis în scop caritabil ca salariul său pe cele şase luni de contract cu PSG să fie donat spitalului de copii Necker. Clinica Necker este un centru medical parizian specializat în infirmităţi rare şi patologii complexe, care mai beneficiază de un act de caritate constând în donaţie de bani. Din ambele opere de caritate se vor strânge peste 500.000 de euro, PSG urmând să transfere banii direct în conturile fundaţiei spitalului, fără a trece prin conturile jucătorului, pentru a se evita complicaţiile fiscale. Mijlocaşul englez, în vârstă de 38 de ani, a semnat în ianuarie un contract pe şase luni cu echipa antrenată de Carlo Ancelotti.

HUNTELAAR REVINE ÎN DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Atacantul olandez Klaas-Jan Huntelaar, absent de pe gazon de peste o lună, din cauza unei accidentări, urmează să revină în unsprezecele lui Schalke ‘04 Gelsenkirchen cel târziu peste două săptămâni, la partida de pe teren propriu cu Hamburger SV. Huntelaar ar fi vrut să revină încă de sâmbătă, când Schalke se va deplasa la Frankfurt pentru partida cu Eintracht, una dintre contracandidatele la locul 4 în Bundesliga, ultimul care asigură prezenţa în preliminariile Ligii Campionilor, însă antrenorul Jens Keller nu este de acord. În vârstă de 29 ani, internaţionalul olandez a suferit o leziune la ligamentele genunchiului stâng în meciul cu Borussia Dortmund, disputat pe 8 martie, cu patru zile înaintea înfrângerii suferite în faţa lui Galatasaray Istanbul (2-3), sinonimă cu eliminarea lui Schalke în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

BENFICA S-A CALIFICAT ÎN FINALA CUPEI PORTUGALIEI

Benfica Lisabona s-a calificat în finala Cupei Portugaliei, după ce a terminat la egalitate cu Pacos Ferreira, scor 1-1 (Cardozo 54 / Cicero 80), în manşa retur a semifinalelor competiţiei, jucată luni pe teren propriu. În tur, Benfica s-a impus în deplasare cu 2-0. În cealaltă semifinală se vor întâlni astăzi echipele Vitoria Guimaraes şi Belenenses Lisabona. În tur, Guimaraes s-a impus în deplasare cu 2-0.

AEK ATENA, APROAPE DE PRIMA RETROGRADARE DIN ISTORIE

AEK Atena, una dintre cele mai mari echipe de fotbal din Grecia, este aproape sigur condamnată la prima retrogradare din istoria sa, cu o etapă înainte de finalul campionatului, după ce meciul său contra lui Panthrakikos a fost întrerupt duminică. Jocul de acasă împotriva unei alte codaşe a clasamentului a fost întrerupt cu trei minute înainte de final, după invadarea terenului de către suporteri ai lui AEK, furioşi că oaspeţii au deschis scorul, printr-un autogol. Jucătorii au trebuit să părăsească terenul, urmăriţi de circa „100 de huligani înarmaţi cu bâte, pietre şi bare de fier, care au distrus totul în cale”, potrivit raportului de arbitraj. AEK este acum penultima în clasament, la egalitate cu Panthrakikos, şi mai are şanse matematice de salvare dacă va câştiga meciul de duminică, din ultima etapă. Foarte probabil, în urma acestor incidente AEK va fi sancţionată cu pierderea a trei puncte, echivalentă cu retrogradarea. AEK Atena, club înfiinţat în 1924, are în palmares 11 de titluri de campioană (ultimul în 1994) şi 14 Cupe ale Greciei. Cea mai bună performanţă pe plan internaţional este o semifinală de Cupa UEFA (1977). Situaţia financiară a lui AEK s-a înrăutăţit în ultimii ani, clubului fiindu-i interzisă în 2012 participarea în competiţiile europene. Echipa a fost obligată să-şi vândă vedetele şi să folosească jucători tineri, având un deficit de 35 de milioane de euro.

TRANSFERURILE DE JUCĂTORI AU CRESCUT ÎN 2012, DAR SUMELE INVESTITE AU SCĂZUT

Numărul transferurilor realizate în 2012 a crescut cu unu la sută în raport cu 2011 şi a ajuns la 11.552 de mutări, reprezentând o investiţie totală de 2,53 de miliarde de dolari, în scădere cu zece la sută, a anunţat FIFA în raportul anual. Cu 6.387 de sosiri şi 6.543 de plecări, Europa, condusă de Anglia (501 sosiri, 477 plecări) se află pe primul loc, în faţa Americii de Sud, unde Brazilia este cea mai dinamică în ambele sensuri (696 şi 618) şi Argentina (289 şi 436). FIFA susţine că s-au făcut cu 71 de transferuri mai multe ca în 2011, conform raportului elaborat de societatea TMS, care a urmărit mutările în 5.600 de cluburi din peste 200 de ţări. Din punct de vedere financiar, totalul tranzacţiilor a scăzut cu zece la sută, trecând de la 2,82 milliarde dolari (2,15 miliarde euro) în 2011 la 2,53 (1,93 miliarde euro) în 2012. Şi deşi indemnizaţia medie de transfer este de 1,6 milioane de dolari (1,2 milioane de euro), transferurile cu plată nu reprezintă decât 14 la sută din total. În schimb, ca şi în 2011, transferurile de jucători liberi reprezintă 70 la sută din total. De asemenea, trebuie semnalată sporirea cu nouă la sută a rolului impresarilor, implicaţi în 15 la sută din transferuri. Cluburile au apelat la intermediari în 706 cazuri, faţă de 593 în 2011. Cu 59 de milioane de dolari (45 milioane de euro) cheltuite pentru comisioane, Anglia devansează Italia (41) şi Rusia (23).