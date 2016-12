R. MOLDOVA

Drepturi pentru bulgari

Consiliul Municipal al oraşului Taraclia, din sudul R. Moldova şi având populaţie preponderent de etnie bulgară, a trimis o cerere autorităţilor de la Chişinău în care solicită autonomie culturală şi administrativă. Cererea oficială a fost depusă la 200 de ani de la atestarea localităţii. Potrivit proiectului, regiunea merită conferirea unui statut special în contextul populaţiei compacte de etnici bulgari.

POLONIA

Copii ucişi

Tribunalul de la Ilawa, localitate din nordul Poloniei, a decis arestarea unei femei de 42 de ani, acuzată că şi-a ucis cei trei copii nou-născuţi şi le-a ascuns corpurile în congelator. Femeia, identificată drept Lucyna D., riscă închisoare pe viaţă. Femeia a fost inculpată de crimă triplă şi nu de infanticid. Este totuşi posibil ca încadrarea crimei să fie modificată ulterior, dacă expertiza psihică va atesta că femeia a acţionat în stare de şoc după naştere. Femeia, care este deja mama a patru copii cu vârstele de 22, 19, 15 şi şase ani, a recunoscut că a comis aceste acte.

AFGANISTAN

Vizită-surpriză

Premierul ceh Petr Necas a efectuat o vizită surpriză de două zile în Afganistan, în cursul căreia s-a întâlnit în special cu preşedintele afgan Hamid Karzai şi a vizitat militarii cehi în provinciile Wardak şi Logar. Petr Necas l-a asigurat pe preşedintele afgan că militarii cehi vor rămâne în această ţară şi după încheierea, în 2014, a misiunii forţei multinaţionale a NATO. Aproximativ 150 de militari cehi vor participa la misiunea de formare, consiliere şi ajutor, pregătită în prezent de NATO pentru a se desfăşura după 2014. Începuturile prezenţei militare cehe în Afganistan datează din 2002. Cinci militari cehi au murit în această ţară. Aceasta este a doua vizită a lui Petr Necas în Afganistan de la instalarea Guvernului său de centru-dreapta în iulie 2010.

BELGIA

Autocar răsturnat

Cel puţin cinci persoane au murit şi alte 12 au fost grav rănite, ieri, în Belgia, în accidentul unui autocar ce transporta adolescenţi ucraineni şi ruşi. Vehiculul înmatriculat în Polonia transporta adolescenţi ucraineni şi ruşi cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani. Circumstanţele accidentului nu sunt cunoscute încă. Autocarul a deviat de la traiectorie, a derapat pe marginea autostrăzii şi a căzut într-o zonă mai joasă. Niciun alt vehicul nu a fost implicat în accident. Nicio urmă de frânare nu a fost observată, ceea ce conduce la ipoteza că şoferul ar fi adormit la volan.

CHINA

Incendiu la hotel

Cel puţin 11 oameni şi-au pierdut viaţa, ieri, în urma unui incendiu produs într-un hotel din centrul Chinei. Focul a izbucnit dimineaţa devreme la un internet-cafe aflat într-o clădire cu cinci etaje care găzduia şi un hotel, în oraşul Xiangyang din provincia Hubei. 42 din cele 50 de camere ale hotelului erau ocupate în momentul izbucnirii incendiului, iar unii dintre oaspeţi au reuşit să se salveze singuri, alţii fiind salvaţi de pompieri. 50 de persoane au fost rănite, o parte dintre ele grav.

SPANIA

Protest anti-monarhie

Peste 8.000 de manifestanţi au defilat, ieri, în centrul Madridului pentru a cere formarea unei a III-a republici în Spania şi pentru a denunţa monarhia a cărei imagine a fost pătată de peste un an de scandaluri, într-o ţară aflată în criză. Agitând mii de drapele republicane cu roşu, auriu şi violet, manifestanţii, majoritatea republicani convinşi de multă vreme, au scandat „Spania, mâine, va fi republicană” şi „Bourbon, la treabă”, la adresa regelui Spaniei Juan Carlos. Ca în fiecare an, demonstranţii au fost convocaţi, sub sloganul „Jos regimul monarhic, pentru a III-a republică”, pentru a marca aniversarea celei de-a II-a republici, proclamate la 14 aprilie 1931, şi urmate de aproape 40 de ani de dictatură franchistă după războiul civil (1936-1939).

Slăbit de problemele de sănătate repetate, regele Juan Carlos şi-a văzut popularitatea scăzând în ultimele luni, pe măsură ce s-au succedat dezvăluirile privind ancheta pentru corupţie care îl vizează pe ginerele său, Inaki Urdangarin, şi a condus la punerea sub acuzare a fiicei sale mai mici, infanta Cristina, la 3 aprilie. Juan Carlos şi-a prezentat scuze istorice ţării.

JAPONIA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a avut loc ieri pe coasta prefecturii Fukushima, dar nu a fost constatată nicio anomalie la centrala nucleară Fukushima Daiichi. Cutremurul a fost resimţit în comunele Futaba, Tomioka, Namie sau Minamisoma, deja afectate puternic de cutremurul urmat de tsunami şi de accidentul nuclear din martie 2011 şi evacuate în mare parte din cauza contaminării radioactive. Nu a existat risc de tsunami din cauza acestui seism. Sâmbătă dimineaţă, un cutremur cu magnitudinea de 6,3 s-a produs în vestul ţării, în apropiere de oraşul portuar Kobe, tot fără pagube materiale şi victime.

GERMANIA

Împotriva extremismului

10.000 de persoane au defilat pe străzile din Munchen împotriva extremismului de dreapta, sâmbătă, cu patru zile înainte de deschiderea, în acest oraş, a unuia dintre cele mai mari procese pentru crime rasiste de după război în Germania. Militanta de extremă dreapta Beate Zschape va compărea începând de miercuri pentru presupusa sa participare la zece crime rasiste, ale căror victime au fost opt turci sau persoane de origine turcă şi un grec, calificate de cancelarul Angela Merkel drept „o ruşine pentru Germania”. Văduva uneia dintre cele zece victime a apreciat, sâmbătă, că la opt ani de la moartea soţului ei, încă mai este stupefiată. Cei doi acoliţi ai lui Beate Zschape, Uwe Bohnhardt şi Uwe Mundlos, consideraţi drept autorii acestor crime, s-au sinucis la 4 noiembrie 2011. Toţi trei formau celula neonazistă Clandestinitate naţional-socialistă (NSU).

PERU

Accident rutier

Cel puţin 33 de persoane au murit şi alte zece au fost rănite după ce un autocar care circula pe o autostradă din nordul Perului, a căzut, sâmbătă, de la 200 de metri într-o prăpastie. La bordul vehiculului călătoreau 43 de pasageri pe scaune dar şi alte persoane în picioare, motiv pentru care bilanţul ar putea să se agraveze. Printre victime figurează profesori, medici şi infirmieri. Autocarul se deplasa între localitatea andină Cajabamba, din provincia Otuzco, şi oraşul Trujillo, pe coasta Pacificului. Accidentele sunt frecvente pe străzile din Peru. Autorităţile atribuie în general aceste accidente vitezei excesive a autovehiculelor într-o ţară în care reţeaua rutieră traversează în mare parte zone montane.

SIRIA

Jurnalişti eliberaţi

Cei patru jurnalişti italieni care erau ţinuţi ostatici în Siria de două săptămâni au fost eliberaţi, a anunţat premierul Mario Monti. Cei patru jurnalişti, corespondentul special al postului RAI Amedeo Ricucci, fotoreporterul Elio Colavolpe, realizatorul de filme documentare Andrea Vignali şi corespondentul independent Susan Dabbous, fuseseră răpiţi la începutul lunii aprilie în nordul Siriei. Aceştia au fost deja transferaţi în Turcia. Siria se confruntă, de peste doi ani, cu revolte reprimate violent şi cu confruntări armate între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad şi forţele militare ale opoziţiei. Bilanţul confruntărilor este, potrivit estimărilor ONU, de peste 70.000 de morţi.

SUA

Revoltă la Guantanamo

Deţinuţii de la închisoarea Guantanamo, dintre care câteva zeci sunt în greva foamei, au fost separaţi sâmbătă în celule individuale după o revoltă care a determinat autorităţile să tragă cu gloanţe de cauciuc neletale. Avocatul celor doi cetăţeni kuweitieni aflaţi în greva foamei, locotenent-colonelul Barry Wingard, a deplâns folosirea forţei, într-un e-mail. Potrivit avocaţilor, majoritatea deţinuţilor din tabăra 6, unde se află 130 de persoane, sunt în greva foamei după o percheziţie, la începutul lunii februarie, în cadrul căreia au fost examinate exemplare din Coran în mod inadecvat, perceput de ei drept o profanare. Potrivit Pentagonului, joi erau 43 de grevişti, de patru ori mai mulţi decât în urmă cu o lună, iar 11 erau alimentaţi forţat. În total, închisoarea are 166 de deţinuţi, majoritatea aflaţi acolo de peste 11 ani fără a fi inculpaţi sau judecaţi, în timp ce Barack Obama nu şi-a respectat promisiunea de a închide acest centru de detenţie controversat din Cuba.

PAPUA NOUA GUINEE

Cutremur

Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 s-a produs, ieri, în Papua Noua Guinee, fără a se emite alertă de tsunami. Cutremurul a avut loc la 105 kilometri la vest de Panguna, la o adâncime de 64 de kilometri. Panguna este un oraş situat pe insula Bougainville, la est de insula principală. Cutremure cu o astfel de magnitudine sunt curente în Papua Noua Guinee, o ţară săracă situată pe Cercul de Foc al Pacificului, unde se întâlnesc mai multe plăci tectonice, provocând o activitate seismică şi vulcanică intensă.

FRANŢA

Evadat periculos

Un mandat european de arestare va fi transmis pe întregul teritoriu al spaţiului Schengen după spectaculoasa evadare a unui criminal dintr-o închisoare aflată în oraşul Lille, în apropierea frontierei cu Belgia. A fost anunţată mobilizarea Interpolului în acest caz. Închisoarea Sedequin se află la circa 15 kilometri de frontiera cu Belgia. Deţinutul, extrem de periculos, a evadat cu ajutorul explozibililor, după ce a luat ostatici patru gardieni ai acestei închisori unde era închis pentru tentativă de atac armat, în mai 2010, soldată cu moartea unei poliţiste în vârstă de 26 de ani. Redoine Faid, de 40 de ani, care a recunoscut în 2010 că s-a inspirat din filmul „Heat / Obsesia”, semnat de Michael Mann, a folosit explozibili cu care a aruncat în aer cinci uşi ale închisorii după care a fugit, potrivit unui membru al sindicatului angajaţilor din sistemul penitenciar francez Ufap-Unsa. Redoine Faid a fost arestat în iunie 2011, în apropiere de Lille, după şase luni de căutări.