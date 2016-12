AFGANISTAN

Atac la soldaţi

Cel puţin 13 militari afgani au fost ucişi într-un atac al miliţiilor Taliban care a vizat un avanpost al armatei situat în apropierea frontierei cu Pakistanul. Peste 100 de insurgenţi dotaţi cu lansatoare de rachete şi arme automate au atacat din trei direcţii diferite avanpostul militar din districtul Nari, în provincia Kunar, un fief al luptătorilor Taliban, care au legături cu reţeaua teroristă al-Qaida. Ministerul afgan al Apărării a confirmat ambuscada, fără însă a oferi detalii.

TURCIA

Atentat dejucat

Poliţia turcă a destructurat o celulă a reţelei teroriste al-Qaida care pregătea, potrivit forţelor de ordine, atentate împotriva Ambasadei SUA din Ankara şi unei sinagogi de la Istanbul. Într-o operaţiune efectuată în februarie la Istanbul şi Corlu, în nord-vestul ţării, unitatea de luptă împotriva terorismului din cadrul poliţiei turce a arestat 12 persoane, opt cetăţeni turci, doi azeri şi doi ceceni, şi a confiscat 22 de kilograme de substanţe explozive. Documente confiscate în cadrul operaţiunii au dezvăluit că acest grup viza ca ţintă o sinagogă şi muzeu privat Koc, la Istanbul, dar şi ambasada americană din Ankara.

GEORGIA

Seism în Marea Neagră

Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a avut loc, în cursul nopţii de joi spre vineri, pe litoralul georgian al Mării Negre. Cutremurul s-a produs la adâncimea de zece kilometri, la frontiera dintre Georgia şi Rusia, la circa 20 de kilometri de ţărmul Mării Negre. Nu s-au înregistrat victime sau daune materiale semnificative.

BULGARIA

Începe campania!

Preşedintele bulgar Rosen Plevneliev a lansat oficial, de vineri, campania pentru alegerile legislative anticipate din 12 mai, provocate de demisia Guvernului conservator sub presiunea unor manifestaţii împotriva sărăciei şi corupţiei. Conform sondajelor, partidul conservator GERB condus de Boiko Borisov, care a demisionat la 20 februarie pentru a calma tensiunile sociale, va obţine victoria în cadrul alegerilor legislative, dar nu va avea majoritate parlamentară. 26,4% dintre alegători ar vota pentru GERB şi 23,7% pentru socialişti. Ultranaţionaliştii din cadrul mişcării Ataka, care au câştigat popularitate în timpul protestelor, ar obţine 6,2% din voturi, în faţa formaţiunii politice liberale a minorităţii turce, Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi (MDL), cu 5,8%, potrivit acestui sondaj efectuat pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de persoane. Partidul Bulgaria pentru Cetăţeni, de centru-dreapta, condus de fostul comisar european Meglena Kuneva, ar obţine 4,5% din voturi. Un partid trebuie să obţină cel puţin 4% din voturi pentru a intra în Parlament. Nu mai puţin de 38 de partide şi şapte coaliţii, cu peste 7.200 de candidaţi în total, s-au înscris pentru a participa la alegerile legislative.

SERBIA

Funeralii

Sute de persoane au participat, ieri, la funeraliile celor 13 victime ale masacrului comis marţi de un bărbat înarmat. Ljubisa Bogdanovic, de 60 de ani, a ucis cu un pistol pe care îl deţinea legal şase bărbaţi, şase femei şi un copil de doi ani. Crima a avut loc în localitatea Velika Ivanca, la 50 de kilometri la sud de capitala sârbă. Majoritatea victimelor dormeau în momentul atacului şi aveau legături de rudenie cu acesta. Atacatorul a încercat apoi să se sinucidă trăgându-şi un glonte în cap şi a fost spitalizat în stare critică. A murit joi la un spital din Belgrad

SUA

Alertă de securitate

Campusul Universităţii A&T din statul american Carolina de Nord a fost închis de forţele de ordine care caută un suspect înarmat, deşi nu a fost semnalat niciun foc de armă. Agenţii de securitate şi poliţia caută un suspect care ar avea asupra sa o armă automată. Bărbatul a fost observat în apropierea unei săli de curs. Din cauza alertei de securitate au fost închise şi câteva şcoli din comitatul Greensboro. Universitatea A&T din Carolina de Nord are circa 10.000 de studenţi.

TAIWAN

Pasageri evacuaţi

Peste 600 de pasageri au fost evacuaţi dintr-un tren de mare viteză (TGV) care se îndrepta către Taipei, pe insula Taiwan, după descoperirea unor presupuse mecanisme explozive. “Credem că sunt explozibili deoarece conţin un lichid care are acelaşi miros ca benzina şi există detonatoare. Însă sunt necesare teste suplimentare pentru identificarea substanţei”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei locale. Obiectele au fost găsite în două valize care degajau un miros puternic în toaleta trenului.

UCRAINA

Manifestaţie pro-Timoşenko

Peste 5.000 de persoane s-au adunat, ieri, în oraşul ucrainean Harkiv pentru a cere eliberarea Iuliei Timoşenko, care ispăşeşte sentinţa de şapte ani de închisoare în acest oraş. Manifestaţia a fost organizată la apelul lui Vitali Kliţchko, liderul partidului Udar, la cel al lui Oleg Tiagnibok, liderul formaţiunii naţionaliste Svoboda, şi al deputatului Arseni Iaţeniuk, un apropiat al Iuliei Timoşenko. Justiţia a interzis această manifestaţie pentru protejarea intereselor locuitorilor din Harkiv, a argumentat Ghenadi Kernes, primarul oraşului. Zeci de tramvaie şi troleibuze au fost blocate de marşul celor aproximativ 5.000 de manifestanţi.

TURCIA

Adaptarea legislaţiei

Parlamentul turc a adoptat o reformă a legislaţiei în domeniul luptei împotriva terorismului pentru a o adapta normelor europene, după multiple condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Aceasta este a patra reformă prezentată, începând din 2010, de către Partidul Justiţiei şi Dezvoltării, aflat la putere, în vederea unei reduceri a numeroaselor recursuri la CEDO, cu sediul la Strasbourg, în nord-estul Franţei. Legislaţia adoptată introduce o distincţie clară între apartenenţa la o organizaţie ilegală şi efectuarea de propagandă pentru aceasta, atât timp cât propaganda nu legitimează, nu elogiază şi nu încurajează violenţa. Câteva mii de kurzi, închişi din cauza unor suspiciuni privind apartenenţa la organizaţia separatistă kurdă Partidul Muncitorilor din Kurdistan, ar putea fi eliberaţi în baza acestei reforme. Circa 16.700 de recursuri împotriva Turciei, pentru încălcarea drepturilor omului, se află pe rol la CEDO, conform statisticilor oficiale ale Ministerului Justiţiei.

SUA

Relansarea procesului de pace

Preşedintele Obama a afirmat că există în prezent o şansă pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, în urma unei întâlniri cu secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. Declaraţiile preşedintelui vin după o vizită a secretarului de Stat John Kerry în Israel şi în teritoriile palestiniene, în cadrul căreia liderul diplomaţiei a exclus o reluarea rapidă a negocierilor de pace şi a insistat asupra necesităţii unor eforturi de fond prealabile.

MEXIC

Cutremure

Două cutremure, cu magnitudinea de 5,2 şi 5,1, au fost înregistrate joi seară, la un interval de 20 de minute, în Mexic şi Honduras, fără să producă victime sau pagube. Epicentrul primului seism, cu o magnitudine de 5,2, s-a situat în apropierea staţiunii balneare mexicane Zihuatanejo, în statul Guerrero. Douăzeci de minute mai târziu, un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a înregistrat în Honduras. Epicentrul acestuia s-a situat la zece kilometri adâncime, lângă San Pedro Sula, al doilea cel mai important oraş din ţară, situat la 240 de kilometri la nord de capitală.

UE

Prelungirea creditelor

Miniştrii de Finanţe din zona euro au căzut de acord cu privire la prelungirea cu şapte ani a maturităţii creditelor acordate Irlandei şi Portugaliei, a anunţat preşedintele Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem. Comisarul european pentru Afaceri Economice, Olli Rehn, a salutat acordul Eurogrupului apreciind că este vorba de “o nouă etapă spre revenirea completă la finanţarea de pe piaţă a celor două ţări care au beneficiat de programe de ajutor”. Irlanda a primit un pachet de 85 miliarde de euro, iar Portugalia unul de 78 de miliarde de euro de la UE şi FMI. Ambele ţări s-au angajat să introducă importante reforme structurale. Reuniunea Eurogrupului a fost organizată în avanpremiera unei reuniuni informale a consiliului Ecofin, la care vor participa miniştrii de Finanţe şi guvernatorii băncilor centrale din toate cele 27 de state membre ale UE

SPANIA

Model de recapitalizare

Spania ar putea servi ca model de urmat pentru viitoarea recapitalizare a băncilor din zona euro, chiar dacă uniunea bancară a înzestrat Mecanismul European de Stabilitate (ESM) cu posibilitatea de a recapitaliza direct băncile, a afirmat comisarul european pentru Afaceri Economice şi monetare, Olli Rehn. De asemenea, comisarul european a dat asigurări că există semne de redresare a economiei zonei euro, dar acestea încă sunt fragmentate.

BOSNIA-HERŢEGOVINA

Integrare blocată

Integrarea Bosniei în UE riscă să fie blocată, iar viitoarele alegeri din ţară să nu fie recunoscute de către Bruxelles, în lipsa unei soluţii pentru oprirea discriminării politice a minorităţilor evreilor şi romilor, a avertizat comisarul european pentru Extindere, Stefan Fule. Sesizată de liderii comunităţilor de romi şi evrei din Bosnia-Herţegovina, Dervo Sejdic şi Jakob Finci, care contestă imposibilitatea de a fi aleşi la anumite niveluri de putere în ţara lor, CEDO a stabilit în 2009 că legea fundamentală bosniacă este discriminatorie pentru cele două comunităţi. Această discriminare lezează în egală măsură toate celelalte minorităţi din ţară, dar şi pe cetăţenii care refuză să fie încadraţi într-una dintre cele trei comunităţi etnice. Ultimul termen stabilit de Bruxelles pentru ca Bosnia-Herţegovina să modifice Constituţia a expirat joi. Comisarul european a anunţat că nu vor mai fi stabilite alte termene.

GERMANIA

Reţea neo-nazistă în închisori

Autorităţile germane au anunţat că intenţionează să destructureze o reţea de deţinuţi neonazişti ce comunică în mai multe închisori din ţară prin intermediul unor mesaje codate, inclusiv cu persoane din exteriorul acestor instituţii. Această reţea ar fi încercat totodată să intre în contact cu Beate Zschape, o femeie de 38 de ani care va fi judecată săptămâna viitoare pentru participare la asasinarea a opt persoane turce sau de origine turcă, a unui grec şi a unei poliţiste de către o grupare teroristă de extremă dreapta, Clandestinitatea Naţional-Socialistă. Anchetatorii suspectează deţinuţi aflaţi în închisori din landul Hesse că au încercat să intre în contact cu deţinuţi din alte landuri. Această reţea utiliza curieri şi anunţuri de mică publicitate publicate în reviste, utilizând coduri neonaziste şi simboluri pentru a stabili contactul cu alţi activişti. Zeci de deţinuţi, în cel puţin trei închisori, sunt implicaţi în aceste schimburi, potrivit anchetatorilor. Aceştia caută atât să colecteze fonduri pentru deţinuţi din cadrul mişcării de extremă dreapta şi familiile lor, cât şi să recruteze noi adepţi.

EGIPT

Noi legi

Preşedintele egiptean Mohamed Morsi a promovat ofiţeri la gradul de generali, pentru a îşi arăta astfel susţinerea faţă de armată, în contextul în care relaţia dintre liderul islamist şi militari este în continuare tensionată. Aceste promovări au loc în urma unor dezvăluiri în presa egipteană şi cotidianul britanic “The Guardian” despre abuzuri comise de militari în timpul revoltei din 2011 care a condus la îndepărtarea de la putere a fostului preşedinte Hosni Mubarak, abuzuri relevate de o comisie de anchetă. Armata este un actor capital în cadrul jocului politic din Egipt, în ultimii 60 de ani. După un val de tulburări, la sfârşitul lui ianuarie, armata a avertizat împotriva unei prăbuşiri a statului, îndemnând toate forţele politice să găsească o soluţie problemelor politice, economice, sociale şi de securitate din ţară.

SUA

Manifestaţie de protest

Manifestanţi americani, îmbrăcaţi în celebrele uniforme portocalii, i-au cerut lui Barack Obama să închidă controversata închisoare de la Guantanamo Bay din Cuba, unde zeci de deţinuţi au intrat în cea de-a treia lună de grevă a foamei. “Criza în curs de la Guantanamo nu poate fi disociată de faptul că marea majoritate a celor 166 de prizonieri sunt deţinuţi de peste 11 ani fără condamnare şi nu îşi cunosc în continuare soarta”, scriu într-o scrisoare asociaţiile, printre care Amnesty International, Centrul pentru Drepturi Constituţionale, Human Rights First, Human Rights Watch sau Uniunea Americană pentru Apărarea Libertăţilor Civice. În faţa Casei Albe, nouă manifestanţi acoperiţi cu cagule negre şi îmbrăcaţi în uniforme portocalii îi reprezentau pe deţinuţii de la Guantanamo. La New York, aproximativ 30 de protestatari cereau închiderea Guantanamo. Alte acţiuni similare au avut loc la San Francisco, Los Angeles şi Chicago.

MAURITANIA

Ajutor pentru refiguaţi

Aproximativ 74.000 de malieni, refugiaţi în deşertul Mauritaniei din cauza conflictului şi urii etnice, sunt lipsiţi de apă, iar mortalitatea infantilă este la un nivel ridicat în tabăra Mbera, avertizează Medecins sans Frontieres (MSF). Războiul din Mali a început în ianuarie 2012, când rebeliunea tuaregilor şi grupări islamiste înarmate au ocupat nordul ţării. Armata franceză a intervenit la 11 ianuarie 2013 pentru a-i împiedica pe islamişti să avanseze către sud şi continuă să efectueze, din acea zi, operaţiuni în nordul ţării. Conflictul a antrenat deplasarea a peste 270.000 de persoane în Mali, în timp ce alte 170.000 de persoane s-au refugiat în ţările vecine, în special în Burkina Faso, Mauritania şi Niger, potrivit Naţiunilor Unite.

SUA

Bombă dezamorsată

Autorităţile americane au dezamorsat, ieri, un dispozitiv exploziv care îl viza pe şeriful din Arizona Joe Arpaio, care s-a autoproclamat “cel mai dur şerif din America” şi este cunoscut pentru atitudinea intransigentă faţă de deţinuţi şi în materie de imigraţie. Dispozitivul exploziv a fost depistat în oraşul Flagstaff din statul Arizona, într-un pachet care îi era destinat şerifului Arpaio. Coletul suspect a fost scanat cu raze X, iar o echipă pirotehnică a fost chemată pentru dezamorsarea bombei. Pachetul a fost trimis prin poştă de joi.