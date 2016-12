LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă şi duminică sunt programate meciurile din cadrul etapei a 21-a din Liga a II-a la fotbal. Programul partidelor - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: FC Farul Constanţa - Rapid CFR Suceava (în direct la TVR 1 şi Neptun TV), CSM Unirea Slobozia - CS Otopeni, Chindia Tîrgovişte - Delta Tulcea (în direct la Dolce Sport 2); ora 13.00: CF Brăila - Sportul Studenţesc Bucureşti (în direct la Dolce Sport 2); duminică, ora 11.00: ACS Buftea - FC Botoşani (în direct la Dolce Sport 2). Săgeata Năvodari, Dunărea Galaţi şi Dinamo II Bucureşti stau. Clasament: 1. FC Botoşani 34p (golaveraj: 31-14), 2. Delta Tulcea 31p (28-15), 3. SĂGEATA NĂVODARI 31p (32-22), 4. CS Otopeni 29p (24-19), 5. CF Brăila 29p (24-25), 6. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (24-25), 7. Unirea Slobozia 24p (28-23), 8. Dunărea Galaţi 18p (15-22), 9. ACS Buftea 17p (20-30), 10. Chindia Tîrgovişte 16p (22-24), 11. Dinamo II Bucureşti 15p (22-30), 12. Rapid CFR Suceava 13p (13-21), 13. FC FARUL CONSTANŢA 13p (17-28). Seria a II-a - sâmbătă, ora 11.00: CSM Rm. Vîlcea - FC Maramureş, Luceafărul Oradea - FC Bihor Oradea, Damila Măciuca - UTA, Corona Braşov - CS Mioveni. FC Argeş şi FCM Tg. Mureş stau. Meciul FC Olt - ACS Poli Timişoara, scor 1-1, s-a jucat vineri. Clasament: 1. ACS Poli Timişoara 31p (golaveraj: 27-14), 2. Corona Braşov 31p (25-15), 3. UTA 29p.

CHIVU AR PUTEA PLECA DE LA INTER

Site-ul sportevai.it a scris, vineri, că Internazionale Milano va renunţa în vară la jucătorii Cristian Chivu şi Diego Milto, din cauza deselor lor accidentări şi a salariilor mari pe care le au, precizând că românul ar putea ajunge în Anglia, unde este dorit de Newcastle United şi de Tottenham Hotspur. Chivu şi Diego Milito ar putea să se alăture astfel altor vedete care au părăsit deja pe Inter, cum ar fi Sneijder, Julio Cesar, Eto’o şi Lucio. Salariile celor doi, de circa 2,5 milioane de euro fiecare, reprezintă o “povară economică grea”, în condiţiile în care Inter este aproape să rateze din nou participarea în Liga Campionilor. Chivu are contract cu Inter până în vara anului 2014.

KEŞERU, JUCĂTORUL LUNII MARTIE ÎN LIGA A DOUA FRANCEZĂ

Atacantul echipei Angers, Claudiu Keşeru, a fost ales jucătorul lunii martie în liga a doua franceză, el urmând să primească trofeul la 19 aprilie, înainte de meciul de pe teren propriu cu SM Caen. Keşeru i-a devansat în topul pe luna martie, cu 57 la sută din voturi, pe AS Valere Germain (Monaco, 32 la sută) şi pe Ladislas Douniama (Guingamp, 11 la sută). Potrivit site-ului oficial al clubului Angers, românul, care a înscris în martie trei goluri, a obţinut trofeul de cel mai bun jucător al lunii de cinci ori în carieră, fiind fotbalistul cu cele mai multe astfel de performanţe.

MECIUL IRLANDA DE NORD - RUSIA SE VA DISPUTA PE 14 AUGUST

Meciul dintre reprezentativele de fotbal ale Irlandei de Nord şi Rusiei, programat iniţial pe 22 martie, la Belfast, în Grupa F a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014, dar amânat din cauza vremii, se va disputa pe 14 august, a anunţat FIFA. Iniţial, meciul fusese reprogramat pentru 11 iunie, dar FIFA a anunţat că până la urmă se va disputa pe 14 august. Pe 22 martie, partida a fost amânată din cauza ninsorii abundente de la Belfast.

NU VOM VINDE NICIODATĂ AC MILAN

Barbara Berlusconi, fiica lui Silvio Berlusconi, proprietarul AC Milan, a declarat, vineri, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport, că nu se pune problema vânzării grupării milaneze. „Familia Berlusconi nu va vinde niciodată clubul. Să faci parteneriate pentru dezvoltare e un lucru, dar să vinzi clubul e cu totul altceva. Nu se va întâmpla aşa ceva”, a declarat Barbara Berlusconi, care a adăugat că AC Milan trebuie să se poată autofinanţa. „Nu este corect să vorbim de buget, nu este principala prioritate. Fotbalul este bazat pe rezultate sportive şi ele ne-au adus popularitate planetară. Vrem să apropiem aceste două aspecte, bune gestiune şi rezultatele din teren, asta ne dorim”, a subliniat Barbara Berlusconi.

NOUĂ ETAPE DE SUSPENDARE PENTRU FATIH TERIM

Tehnicianul echipei Galatasaray, Fatih Terim, a fost suspendat nouă meciuri deoarece l-a insultat pe arbitrul Suleyman Abay în timpul partidei cu Mersin Idmanyurdu, scor 3-1 în etapa a 28-a a campionatului Turciei. Federaţia Turcă de Fotbal şi-a explicat decizia prin faptul că Terim l-a insultat pe arbitru şi a avut un comportament nesportiv. Cei doi secunzi ai lui Terim, Umit Davala şi Hasan Şaş, au fost suspendaţi pentru unul, respectiv două meciuri. La partida de sâmbăta trecută, Terim a fost trimis în tribună de către Abay, alături de alţi membri ai stafului tehnic, pentru că l-au criticat pe arbitru pe parcursul jocului. Furios, Terim a intrat pe teren, a luat mingea şi a aruncat-o violent pentru a-şi arăta nemulţumirea faţă de arbitru şi de un oficial al Federaţiei Turce de Fotbal. Tehnicianul turc va rata, ca urmare a suspendării, ultimele şase meciuri din actuala ediţie de campionat şi primele trei partide din sezonul viitor.

TOULALAN AR PUTEA RATA RESTUL SEZONULUI

Jeremy Toulalan, fotbalistul grupării spaniole Malaga, riscă să nu mai joace în acest sezon, după ce şi-a fracturat degetul mare de la piciorul drept. Mijlocaşul francez a suferit această accidentare în meciul de marţi de pe terenul Borussiei Dortmund, din returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Malaga a fost învinsă cu 2-3, cu două goluri primite în minutele de prelungire, şi a ratat calificarea în semifinale. Clubul andaluz nu a precizat deocamdată durata indisponibilităţii lui Toulalan.

SISTEMUL HAWK EYE VA FI UTILIZAT ÎN ANGLIA, DIN SEZONUL VIITOR

Tehnologia pentru linia porţii va fi folosită în Anglia din sezonul viitor, a anunţat preşedintele clubului Stoke City, Peter Coates, la finalul unei reuniuni a oficialilor grupărilor din Premier League. Pentru a se verifica dacă mingea depăşeşte sau nu linia porţii s-a decis ca pe stadioane să fie instalat sistemul Hawk Eye. Hawk Eye, sistem realizat de o firmă britanică, este folosit în prezent în tenis, snooker şi cricket.

ARŞAVIN PLEACĂ ÎN VARĂ DE LA ARSENAL

Sosit la Arsenal în ianuarie 2009, atacantul rus Andrei Arşavin va părăsi clubul londonez în această vară, informează cotidianul L’Equipe. Internaţionalul rus, în vârstă de 31 de ani, se află la final de contract, iar Arsene Wenger a anunţat că angajamentul său nu va fi prelungit. „El va trebui să-şi decidă viitorul”, a anunţat antrenorul francez într-o conferinţă de presă. Împrumutat din februarie până în iunie 2012 la Zenit Sankt-Petersburg, Arşavin ar putea reveni la clubul care l-a format.

PORTSMOUTH, CEL MAI MARE CLUB DEŢINUT DE FANI

Moment istoric în fotbalul englez: clubul Portsmouth, din League One, aparţine de săptămâna aceasta fanilor! Echipa se afla de mai mult timp sub administrare judiciară, iar acum a trecut în proprietatea fanilor echipei. O organizaţie a suporterilor, Pompey Supporters Trust, a reuşit să ajungă la o înţelegere cu administratorii clubului şi a primit acceptul din partea justiţiei engleze de a asigura patronatul. Toate detaliile acestei tranzacţii vor fi puse la punct după ce se va finaliza partea birocratică, dar se ştie că viitorul nume al clubului va fi Portsmouth Community Football Club Ltd.

ALFREDO DI STEFANO A FOST EXTERNAT

Fostul fotbalist al echipei Real Madrid, Alfredo Di Stefano, în vârstă de 86 de ani, a fost externat, vineri, după trei zile petrecute în spital pentru teste de rutină. Di Stefano a ieşit din spital “într-o stare extraordinară, vorbind despre fotbal”, a declarat chirurgul Jose Anastasio Montero de la spitalul La Fe din Valencia. Alfredo Di Stefano a suferit în 2005 un suferit un infarct de miocard, fiind supus apoi unei intervenţii de by-pass coronarian. Născut pe 4 iulie 1926 la Buenos Aires, Alfredo Di Stefano şi-a început cariera la echipa River Plate, iar apoi a făcut parte din “echipa de aur” a clubului Real Madrid, în perioada 1953-1963, când spaniolii au cucerit de cinci ori Cupa Campionilor Europeni. Câştigător al “Balonului de Aur” în 1957 şi 1959, Di Stefano a cucerit de opt ori campionatul Spaniei şi a fost de cinci ori cel mai bun marcator din Primera Division.

BLATTER VA INAUGURA UN STADION ÎN REPUBLICA DOMINICANĂ

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, va sosi duminică în Republica Dominicană, unde va inaugura un stadion în cursul zilei de luni, având programată şi o întrevedere cu preşedintele acestei ţări, Danilo Medina. Din Republica Dominicană, Blatter va pleca în Haiti, apoi în Cuba, înainte de a participa la lucrările Congresului Confederaţiei de Fotbal din zona Concacaf (America de Nord, Centrală şi Caraibe), care va avea loc în Panama. El va rămâne două zile la Havana, urmând să viziteze stadionul La Polar, pe care va fi instalat primul gazon artificial pentru fotbal din Cuba.

INCIDENTE GRAVE LA UN MECI DE FOTBAL LA CASABLANCA

Mai multe incidente au avut loc în centrul oraşului Casablanca, ducând la importante pagube materiale, iar poliţia marocană a arestat numeroşi fani înaintea meciului dintre echipele Raja Casablanca şi FAR Rabat. Incidentele au început joi după-amiază, după sosirea la Casablanca a suporterilor formaţiei FAR. Conform unor martori, unii fani au atacat câteva magazine, spărgând vitrinele. Au fost devastate mai multe maşini, autobuze şi chiar un tramvai. Forţele de ordine au intervenit şi au arestat zeci de fani.